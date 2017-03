ĐẶC KHU KINH TẾ PHÚ QUỐC









LỊCH SỬ PHÚ QUỐC

Phú Quốc, còn được mệnh danh là Đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại đây, nằm trong vịnh Thái Lan. Đảo Phú Quốc cùng với các đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Toàn bộ huyện đảo có tổng diện tích 589 km² (theo thống kê số liệu đất năm 2005), xấp xỉ diện tích đảo quốc Singapore thập niên 1960 khi chưa san lấp lấn biển. Trước năm 1975 dân số trên đảo chỉ hơn 5,000 người. Sau năm 1975, dân số trên đảo tăng lên nhanh chóng do hiện tượng di dân. Đến năm 2015, theo thống kê của tỉnh Kiên Giang dân cư sinh sống trên đảo đã lên đến trên 101,407 người, với mật độ trung bình là 172 người/km2. Các khu dân cư chính:

Thị trấn Dương Đông

Thị trấn An Thới

Làng chài Hàm Ninh

Làng chài Cửa Cạn

Xã đảo Hòn Thơm

Thị trấn Dương Đông, tọa lạc ở phía Tây Bắc, là thủ phủ của huyện đảo. Phú Quốc nằm cách thành phố Rạch Giá 120 km và cách thị xã Hà Tiên 45 km. Năm 2006, Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang bao gồm cả huyện này được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN PHÚ QUỐC







Chính phủ Việt Nam vừa có Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030. Đảo Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ trở thành khu kinh tế - hành chính đặc biệt; trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia và quốc tế và định hướng còn là trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực. Cấu trúc không gian theo trục chính Bắc - Nam An Thới - Cầu Trắng, trục giao thông vòng quanh đảo Bãi Vòng - Bãi Thơm - Rạch Tràm - Rạch Vẹm ... kết nối cảng biển quốc tế An Thới, Bãi Đất Đó, sân bay quốc tế Dương Tơ. Khu đô thị Dương Đông sẽ là trung tâm của thành phố du lịch đảo Phú Quốc. Đây là trung tâm hành chính, dịch vụ công cộng, thương mại, tài chính quốc tế, dịch vụ du lịch và khu dân cư tập trung của đảo. Khu đô thị An Thới sẽ là khu đô thị cảng quốc tế, đầu mối kỹ thuật - trung tâm tiếp vận, phi thuế quan, thương mại, du lịch... còn Cửa Cạn sẽ là khu đô thị hoạt động nghiên cứu, bảo tồn rừng, biển, nông nghiệp và du lịch đảo. Hướng Bắc sẽ là khu bảo tồn rừng cảnh quan, phát triển du lịch sinh thái, làng nghề phục vụ du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Hướng Nam sẽ phát triển du lịch hỗn hợp, du lịch sinh thái, đô thị cảng biển, sân bay quốc tế, bảo tồn rừng phòng hộ, công viên chuyên đề, khu tưởng niệm nhà tù Phú Quốc. Hướng Tây tập trung phát triển các khu du lịch sinh thái, các làng nghề truyền thống. Hướng Đông phát triển nông nghiệp bảo tồn cảnh quan tự nhiên. Dự báo đến năm 2020 đất xây dựng đô thị khoảng 2,400 ha, dân số đô thị vào khoảng 200,000 – 300,000 người, dân số nông thôn khoảng 90, 000 dân. Du lịch là một trong những định hướng phát triển chính của đảo Phú Quốc. Trong hệ thống các khu du lịch, quy hoạch có 15 khu du lịch sinh thái (Bãi Thơm, Gành Dầu, Rạch Tràm, Rạch Vẹm, Bài Dài, Vũng Bầu, Cửa Cạn, Bãi Ông Lang...); 2 khu du lịch hỗn hợp (Bãi Vòng, Vịnh Đầm); khu phức hợp Bãi Trường và nhiều điểm du lịch đặc trưng khác. Đặc biệt, quy hoạch còn có hệ thống các công trình điểm nhấn bố trí trên các trục kiểm soát và tại các vùng kiểm soát, gồm các công trình dịch vụ công cộng, công trình hành chính, khách sạn cao cấp, công trình thương mại tại khu Bãi Thơm, khu đô thị Cửa Cạn, khu đô thị Dương Đông, khu phức hợp Bãi Trường và khu đô thị An Thới. Cảng hàng không Phú Quốc, cảng quốc tế tổng hợp An Thới, cảng nội địa Dương Đông, Vịnh Đầm, Bãi Thơm; trục giao thông chính Bắc - Nam bao gồm đường quanh đảo, các đường ngang và trục thương mại khu đô thị Dương Đông... là những dự án được ưu tiên đầu tư.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, con trai cả của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hiện nay vẫn là Bí thư tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang, mô tả điều ông gọi là “Phát triển Phú Quốc thành đặc khu kinh tế là chủ trương của Trung ương”. “Phát triển huyện đảo Phú Quốc theo mô hình đặc khu có thể nói đây sẽ là mũi đột phá của tỉnh Kiên Giang. Tỉnh Kiên Giang đang “phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu cho Chính phủ xây dựng hoàn thiện đề án đặc khu kinh tế Phú Quốc, xây dựng thể chế, chính sách thu hút đầu tư chiến lược, có hiệu quả hơn, có sức cạnh tranh quốc tế và khu vực với ba trụ cột chính là “công nghiệp giải trí, nghỉ dưỡng; dịch vụ tài chính, ngân hàng và kinh tế biển.” Sắp tới, khi có quyết định chính thức từ Trung ương, tỉnh sẽ có những chỉ đạo thực hiện cụ thể để đảm bảo thực hiện tốt theo những mục tiêu đề án đặt ra,” ông Nghị nói.

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ





Thống kê của huyện Phú Quốc cho biết, hiện đảo này có tổng cộng 202 dự án đầu tư, chiếm 7,976 ha, với tổng vốn cam kết khoảng 8 tỷ USD. Đầu tư vào Phú Quốc với sự có mặt của 263 nhà đầu tư đang là nơi diễn ra các trận so tài không ngừng nghỉ. Đặc biệt, sự góp mặt của tất cả các nhà đầu tư lớn với cam kết đầu tư lâu dài đang tạo ra diện mạo mới cho hòn đảo này, trong số đó phải kể đến những cái tên như BIM Group, CEO Group, Vingroup, Sun Group ... Các tập đoàn này đã, đang thi công xây dựng những chuỗi khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí. Với vẻ đẹp nguyên sơ của rừng và biển kết hợp với không gian của các tiện ích tiện nghi hiện đại, Phú Quốc sẽ cống hiến cho du khách hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng những dịch vụ của một khu du lịch cao cấp hàng đầu tại hòn đảo được mệnh danh là Singapore thứ 2 của Châu Á. Phú Quốc có ưu thế so với Singapore vì với diện tích tương đương mà quy mô dân số đến 2030 chỉ là 500,000 người dân so với 7 triệu người của Singapore.

HẠ TẦNG CƠ SỞ

Chính phủ Việt Nam tháng 8/2015 đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án mở rộng nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lên công suất 4 triệu lượt hành khách/năm, với vốn đầu tư khoảng 1,600 tỷ đồng (73 triệu USD). Lý do chính phải mở rộng là lượng hành khách hằng năm tăng 28-46%, nhà ga hiện nay (khai thác từ năm 2012) sẽ đạt công suất thiết kế vào khoảng năm 2017, sớm hơn dự báo khoảng ba năm. Dự án này do tập đoàn Vingroup đang đầu tư xây dựng theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao). Con đường từ Dương Đông lên Gành Dầu cũng đang được cấp tốc cải tạo và mở rộng – kéo khu vực Tây Bắc vào gần trung tâm hành chính hơn.

Với kinh phí 2,300 tỷ đồng (100 triệu USD) tuyến cáp điện ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đưa điện lưới quốc gia ra huyện đảo Phú Quốc vào đầu năm 2014.

Ngoài ra, dự án xây dựng cảng hành khách quốc tế tại thị trấn Dương Đông với khả năng đón các tàu biển hành khách siêu sang có thể được đầu tư theo phương án kết hợp giữa hình thức BT và BOT. Cầu tàu được thiết kế dài 400 m, trong đó cầu chính dài 240 m, rộng 19 m, cho phép tàu cập bến cả hai bên và một cầu dẫn dài 1,020 m được xây dựng từ bờ ra cầu tàu để đưa hành khách vào đảo. Theo đánh giá của Portcoats, với điều kiện thủy văn, sóng, gió tại Phú Quốc, nếu chỉ xây dựng cầu tàu, thì tàu du lịch chỉ cập bến được khoảng 58% thời gian trong năm. Do vậy, nhà tư vấn này đề xuất phương án xây dựng đê chắn sóng ở phía trước, đảm bảo tàu cập bến quanh năm mà không ngại sóng, gió. Theo đó, sẽ tiến hành xây dựng đê chắn sóng theo hình chữ L với chiều dài 800 m, bề rộng đỉnh đê là 6.6 m. Đơn vị tư vấn cũng đề xuất phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn. Trong giai đoạn I (hoàn thành trước năm 2020) cần đầu tư đê chắn sóng để phát huy hiệu quả đầu tư. Giai đoạn II chỉ đầu tư thêm các hạng mục phụ trợ. Theo đó, tổng mức đầu tư giai đoạn I khoảng 1,089 tỷ đồng (47 triệu USD), riêng đê chắn sóng trên 537 tỷ đồng (23 triệu USD).

ĐẦU TƯ CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP

Dự án lớn nhất là khu Vinpearl Phú Quốc tại Bãi Dài, xã Gành Dầu quy mô hơn 300 ha, tổng vốn đầu tư trên 1 tỉ USD. Đây là dự án du lịch lớn nhất ở Phú Quốc tính đến thời điểm này. Không chỉ đầu tư vào cơ sở lưu trú 5 sao với đại dự án Vinpearl Phú Quốc, tập đoàn Vingroup đã triển khai rất nhiều hạng mục lần đầu tiên có mặt tại Phú Quốc. Đây là con số chiếm tới 1/8 tổng vốn cam kết đầu tư của hơn 200 dự án còn lại đang đăng ký vào Phú Quốc. Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang xúc tiến dự án vườn bách thú hoang dã diện tích 500 ha nằm trên địa bàn 2 xã Gành Dầu và Cửa Cạn quy mô lớn thứ 2 trên thế giới, với các loài động vật, thực vật đặc trưng của khắp châu lục trên thế giới cũng như ở trong nước.

Vinapearl Resort Phú Quốc

Đi kèm với số vốn kỷ lục, Vingroup cũng là nhà đầu tư triển khai tiến độ cam kết nhanh kỷ lục. Giai đoạn 1 của dự án Vinpearl Resort Phú Quốc đã khai trương và đi vào vận hành sau 10 tháng thi công (tháng 11/2014). Với quy mô 750 phòng khách sạn và biệt thự 5 sao cùng các các tiện ích đồng bộ như trung tâm hội nghị quốc tế, sân Golf, khu giải trí hiện đại – Vinpearl Resort Phú Quốc ngay lập tức tạo hiệu ứng “tăng nhiệt” cho bãi Dài. Vingroup vừa khánh thành giai đoạn 2 của dự án Vinpearl Phú Quốc Resort & Golf, với quy mô 402 phòng khách sạn và 220 biệt thự tiêu chuẩn quốc tế vào cuối tháng 10 vừa qua. Giai đoạn 3 là các biệt thự nghỉ dưỡng ven biển Vinpearl Phú Quốc Villa sẽ hoàn thiện vào tháng 12/2016.

Sau bước khởi động của Vingroup, các nhà đầu tư khác cũng đã nhanh chóng hội tụ tại Tây Bắc đảo như BIM Group với dự án Crowne Plaza, LDG với dự án Grand Word… Hệ quả là giá đất ven biển tại khu vực Tây Bắc tăng nhiệt nhanh chóng.

Vingroup lần lượt “lấp đầy” các vấn đề mà các chuyên gia bất động sản của CBRE cho là cản trở sức bật của du lịch Phú Quốc. Tháng 6 năm nay, Vinmec – bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên trên đảo – với quy mô 150 giường đã đi vào hoạt động.

Một khu thương mại bán lẻ hiện đại Vincom và nhà kính VinEco cung cấp rau quả sạch trên đảo cũng đang được xây dựng. Bên cạnh nguồn cung lớn về cơ sở lưu trú, tập đoàn này còn triển khai hàng loạt dự án vui chơi, giải trí hấp dẫn và hiện đại lần đầu tiên xuất hiện trên đảo, với mục tiêu là không để du khách đến Phú Quốc phải băn khoăn với câu hỏi ăn gì, chơi ở đâu.

Vinapearl Safari - Vườn thú bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam

Ngoài công viên giải trí Vinpearl Land Vinpearl Golf, cuối năm nay, Vinpearl sẽ đưa vào hoạt động công viên chăm sóc và bảo tồn động vật hoang dã Vinpearl Safari đầu tiên tại Việt Nam tại bãi Dài. Vinpearl Safari được xây dựng theo mô hình “vườn thú mở”, dự kiến đón 8,000 lượt khách mỗi ngày. Nhiều công trình nghỉ dưỡng “ăn theo” Vinpearl Safari của các nhà đầu tư khác đã bắt đầu được triển khai.

Ngày 24/12/2015, Công viên Chăm sóc và Bảo tồn Động vật Vinpearl Safari do Tập đoàn Vingroup đầu tư tại Gành Dầu, Phú Quốc có quy mô tầm cỡ khu vực đã chính thức khai trương. Đây là vườn thú bán hoang dã đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được xây dựng theo mô hình Safari thế giới. Công viên Chăm sóc và Bảo tồn Động vật Vinpearl Safari Phú Quốc có tổng diện tích gần 500 ha, được xây dựng theo mô hình bán hoang dã, trong đó các động vật quý hiếm được đảm bảo chăm sóc và bảo tồn trong môi trường thiên nhiên mở.

Với lợi thế phát triển từ khu rừng nguyên sinh tự nhiên với hệ thống thực vật phong phú, Vinpearl Safari Phú Quốc đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của mô hình Safari. Giai đoạn 1 của dự án có quy mô 380 ha, gồm hai phân khu chính: khu vườn thú mở (open zoo) dành cho khách tham quan giữa các khu vực nuôi thú mở, hài hòa với thiên nhiên; khu bán hoang dã (safari park) chở khách tham quan bằng xe chuyên dụng lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Hiện Công viên đã có khoảng 3,000 cá thể thuộc 150 chủng loài, được sưu tầm, bảo tồn từ các động vật hoang dã quý hiếm địa phương, đồng thời quy tụ từ nhiều vùng địa sinh học đặc trưng trên thế giới như Nam Phi, Châu Âu, Úc, Mỹ... như hổ Bengal, linh dương A Rập, linh dương sừng xoắn, vượn cáo trắng đen…

Đặc biệt, Vinpearl Safari Phú Quốc sẽ sở hữu những bộ sưu tập động vật quý hiếm với số lượng lớn hàng đầu Việt Nam như 200 cá thể hồng hạc, 100 tê giác, 60 hươu cao cổ... Đây sẽ là bộ sưu tập động vật có quy mô mang tầm khu vực cả về chủng loại lẫn số lượng cá thể. Bộ sưu tập sẽ liên tục được cập nhật, nâng cấp sau khi Công viên đi vào vận hành.

Sự ra đời của Vinpearl Safari Phú Quốc đã tạo thêm cho du lịch Phú Quốc một điểm nhấn ấn tượng, góp phần đưa Phú Quốc trở thành hòn đảo du lịch nổi danh khu vực và thế giới. Bên cạnh việc phục vụ du lịch, Công viên Chăm sóc và Bảo tồn Động vật Vinpearl Safari còn đặt mục tiêu trở thành vườn thú lớn thứ hai thế giới nhằm bảo tồn vốn quý của thiên nhiên, nâng cao nhận thức và phối hợp hành động trong lĩnh vực Bảo tồn động vật hoang dã địa phương, đồng thời là giáo cụ trực quan cho hoạt động giáo dục.

Casino Phú Quốc

Cùng với dự án casino vừa được quy hoạch liền kề, Vinpearl Phú Quốc tạo thành một quần thể nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi – giải trí đồng bộ tại Phú Quốc, có khả năng đón tiếp, phục vụ trên 40,000 lượt khách/ngày.

Vị trí Vinapearl Casino nằm về phía Đông Bắc Phú Quốc

Vingroup triển khai công trình bổ trợ, nằm trong quần thể tiện ích của Siêu dự án Phú Quốc, gồm có: Casino 18,800 m² sàn - 2 tầng với 200-400 bàn đánh bạc, 2,000 máy chơi bạc, có hồ bơi, Khách sạn 4 sao : 8 tầng 1,440 phòng, Khách sạn 5 sao chia thành 1 khối 7 tầng và 1 khối 5 tầng, Trung tâm hội nghị 18,502 m² - 2 tầng, Nhà hát 10,360 m² sàn - 2 tầng và một số công trình mua sắm, ăn uống, vui chơi hơn 2 ha. Toàn bộ dự kiến kết thúc xây dựng và bàn giao vào 20/11/2016 , vận hành thử và khai trương vào 24/12/2016. Dự án này có vốn đầu tư trên 4 tỷ USD.

Đầu năm 2017, Chính phủ Việt Nam quyết định đồng ý thí điểm cho người Việt vào chơi casino tại Việt Nam trong 3 năm với nhiều quy định chặt chẻ tương tự như của Singapore. Cụ thể, người Việt được chơi casino tại các địa điểm đáp ứng các quy định tại Nghị định này và được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Sau 3 năm thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá và quyết định việc tiếp tục cho phép người Việt Nam chơi casino hoặc có thể chấm dứt không cho phép người Việt Nam chơi casino ở Việt Nam. Các nước lân cận như Singapore và Macau đang lo ngại Casino Phú Quốc sẽ dành khách của họ.

Người Việt Nam được phép vào chơi casino phải là người đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Có đủ năng lực về tài chính để tham gia trò chơi tại điểm kinh doanh casino. Người chơi phải chứng minh được có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể hồ sơ chứng minh người chơi có đủ năng lực tài chính. Phải mua vé tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino. Mức vé là 1 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 25 triệu đồng/tháng/người. Không thuộc đối tượng bị người thân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trong gia đình là bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con ruột hoặc bản thân có đơn đề nghị Casino không cho vào chơi.

ĐẦU TƯ CỦA TẬP ĐOÀN SUN GROUP

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Tập đoàn Sun Group) được thành lập tại Việt Nam năm 2007, tới nay đã thực hiện hàng loạt các dự án góp phần thúc đẩy sự phát triển tại nhiều địa phương như: Bà Nà Hills, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Premier Village Danang Resort, Asia Park, Công viên Đại dương Hạ Long, cáp treo Fansipan … Những dự án đang được triển khai tại Phú Quốc gồm: JW.Marriott, Ritz Carlton, bất động sản cao cấp với thương hiệu Premier Village Resort ở phía Nam Phú Quốc.

ĐẦU TƯ CỦA TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

Tập đoàn Đất Xanh đang triển khai dự án Grand World Phú Quốc tại Bãi Dài, phía Bắc của Vinapearl với quy mô: 85,000 m², vốn đầu tư: 4,600 tỷ đồng (209 triệu USD) gồm 447 căn biệt thự nghỉ dưỡng (bao gồm: biệt thự hướng biển, biệt thự trên vịnh biển, biệt thự trên đồi, biệt thự nằm dưới tán cây rừng nguyên sinh) 496 căn Khu dịch vụ lưu trú & khách sạn tiêu chuẩn 5 sao. Đặc biệt, Grand World nằm ngay trung tâm khu quy hoạch tổng thể thương mại dịch vụ cao cấp của Phú Quốc, liền kề khu nghỉ dưỡng Vinpearl kết nối với hệ thống 16 sân golf liên hoàn, nhiều dự án trung tâm hội nghị, thương mại, khách sạn 5 sao cao cấp khác.

Phối cảnh tổng thể biệt thự biển Grand World Phú Quốc





Với vị trí đắc địa, từ Grand World Phú Quốc có thể tận hưởng thêm những tiện ích liên kết vùng như:

Tuyến du lịch Bắc đảo từ Bãi Dài qua Gành Dầu tham quan các di tích lịch sử, văn hóa.

Đến Rạch Vẹm tham quan các khu nuôi trồng thủy hải sản, làng chài.

Đến Rạch Tràm tham quan các khu rừng ngập mặn với tràm cổ thụ, cốc đỏ nguyên sinh,…

Các chuyến du khảo, khám phá thiên nhiên trong rừng phòng hộ Phú Quốc với nhiều hệ sinh thái rừng như: rừng trên núi đá, rừng thứ sinh, rừng nguyên sinh trên dãy Ba Hòn Dung, dãy Bãi Đại …

Tổ chức các tuyến tham quan văn hóa – lịch sử, mua sắm tại trung tâm đô thị lớn của Phú Quốc như: Cửa Cạn (10 km), Dương Đông (20 km)…

ĐẦU TƯ CỦA BIM GROUP

BIM Group từ lâu đã nổi tiếng với "đại dự án" Phú Quốc Marina tại Bãi Trường, Tây Nam của phi trường quốc tế Phú Quốc, một quần thể phức hợp du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu thế giới đi cùng với khu giải trí thời thượng độc đáo, sang trọng, đem lại một không gian nghỉ dưỡng “tất cả trong một”, vừa tiện nghi vừa tuyệt đối riêng tư. Không chỉ dừng lại ở đó, với dự án Phú Quốc Marina, Tập đoàn BIM Group là nhà đầu tư đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có thể hợp tác cùng lúc các thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới như Inter Continental… Điều đặc biệt hơn cả là một quần thể giải trí thời thượng với công viên nước 30 ha, quảng trường biển, Sailing club với DJ quốc tế… cũng được chủ đầu tư xây dựng tại đây, góp phần tăng thêm “màu sắc sống động” cho cuộc sống giải trí tại Phú Quốc.

ĐẦU TƯ TỪ NGOẠI QUỐC

Tại Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Việt Nam được tổ chức tại Singapore ngày 28/4, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh kêu gọi Singapore hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng đảo Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang thành một trung tâm du lịch cao cấp, trung tâm khoa học công nghệ của quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Cho đến hôm nay, Việt Nam giữ kín số tiền đầu tư vào Phú Quốc là bao nhiêu và từ nước nào nhất là những dự án lớn như là Casino Phú Quốc.





Các mạng BBC, VOA, RFI và RFA . Các mạng trong nước và hải ngoại. Bài viết “Các công ty tại Singapore đầu tư vào đảo Phú Quốc” trên Website của Vingroup. Bài viết “Casino các nước 'lo mất khách' khi VN cho dân đánh bạc” trên mạng BBC ngày 23/1/2017.

