Tìm Sẽ Gặp!

Ngày nay có nhiều con đường, nhiều phương cách và nhiều phương tiện khác nhau có thể giúp cho con người đi tìm được điều mình muốn tìm trong một thời gian nhanh nhất. “Cứ lên Gu gô (Google) là tìm được thôi…” Có phải vậy không?Mỗi người được sống vui sống khỏe là khi người đó tìm được ý nghĩa thật cho cuộc sống của họ.Có những con đường dường như vui vẻ, đẹp đẽ, tự do nhưng sự cuối cùng của nó sẽ dẫn đến sự chết. Có một con đường chánh đáng cho loài người và sự cuối cùng của nó sẽ dẫn đến sự sống và hạnh phúc đời đời. Quý vị có muốn biết về con đường sự sống có giá trị vĩnh cữu đó chăng?Chúa Giê Xu phán rằng “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha”.Nếu quý vị là người đang đi tìm một con đường chân chính, một lẽ thật cho cuộc đời thì hôm nay đây là cơ-hội cho quý vị nhận được lời giải đáp về sự mầu nhiệm này.Chúa Giê Xu là Con của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo-hóa, Ngài dựng nên vũ-trụ và mọi loài trong đó có quý vị và tôi. Ngài là Vua trên muôn vua và là Chúa trên các chúa. Ngay trong buổi ban đầu loài người đã phạm tội không vâng lời Chúa họ đã chọn lựa làm theo ý riêng. Kể từ lúc đó tội lỗi đã vào trong thế gian và đó là bức tường ngăn cách giữa Chúa và người.Đức Chúa Cha yêu thương loài người Ngài đã dựng nên. Mục đích Ngài đã dựng nên con người là để yêu thương và làm bạn với chúng ta. Ngài cho chúng ta quyền tự do để lựa chọn thờ phượng Ngài hay là tự đi theo ý riêng của mình.Vì quá yêu thương nhân loại nên Ngài hi-sinh chính Con Một của Ngài đến thế gian chết thế cho tội lỗi của họ. Khi loài người nhận biết ngoài Ngài mình chẳng làm chi được và vì tội lỗi của mình và bằng lòng tiếp nhận Ngài và muốn được sự tha thứ và tự do thì Ngài là Cha trên trời sẽ sẳn sàng tiếp nhận họ trở nên con cái của Ngài.Khi quý vị tin Chúa trong lòng và miệng mình nói lên “con tin…” thì mình được cứu. Khi quyết định đi theo Ngài thì quý vị sẽ tìm được đường đi, lẽ thật và sự sống. Quý vị đã có được một sự chọn lựa đúng đắn. Quý vị đã tìm được của châu báu quý giá nhất trong cuộc đời này là sự nhận biết là Cứu Chúa Giê Xu của quý vị. Quý vị đã trở nên con của Đức Chúa Trời và được làm hòa lại với Ngài. Từ đây quý vị sẽ được ở dưới bóng cánh che chở, bảo vệ của Chúa Bình an..Cho dù quý vị đang ở trong hoàn cảnh bi quan như thế nào, thì ngày hôm nay vận mạng của quý vị đã được thay đổi khi quý vị tin trong lòng và thật sự muốn đi theo Ngài.Quý vị có đang mang những bệnh tật sầu tư chăng? Chúa Giê Xu là Đấng chữa lành. Quý vị đang có những cô-đơn không bạn bè, người thân chăng? Đến với Chúa Giê Xu Ngài muốn làm bạn, làm cha, làm mẹ, làm anh chị em làm người thân của quý vị. Quý vị không biết hoặc không có con đường để đi, thì hôm nay tôi vừa giới thiệu cho quý vị một con được chính đáng và phước hạnh cho quý vị. Tôi mong quý vị thử mở lòng ra tiếp nhận món quà đã được Đức Chúa Trời ban cho loài người một cách nhưng không là có được Cứu Chúa Giê Xu. Hãy để Ngài làm Chúa làm chủ của quý vị. Hãy để Ngài giúp quý vị bước đi mỗi ngày.Không có vì vui hơn là khi quý vị đã tìm được một con đường có giá trị muôn đời. Hoan nghênh và chúc mừng quý vị được vào trong gia đình của Chúa. Tôi mong gặp và làm bạn với quý vị nhiều hơn. Xin quý vị liên lạc với tôi là Mục sư Cao Mỹ Phượng 714 603 4481 và nhà của tôi là Mục sư Cao Hữu Trí 714 657 9726Chúng tôi đang sinh hoạt tại ĐIỂM HẸN KC vào mỗi Sáng Chúa Nhật lúc 9:59am và mỗi Tối Thứ Ba lúc 6:29pm. Chúng tôi có thì giờ Trà đàm, Cầu nguyện và Học Lời Chúa.Địa chỉ 9265 Bishop Place, Westminster CA 92683Đây là cơ-sở Kevins Auto Body anh chị Kevin đã mở cửa ra mời Chúa vào và thế nào Ngài đã ban phước dồi dào trên anh chị ấy. Đây là một bằng chứng về một đời sống được phước khi quý vị tìm được Chúa Giê Xu.Xin quý vị gọi cho chúng tôi hoặc xin gặp quý vị tại địa chỉ trên. Hẹn gặp quý vị một ngày gần đây.Trân Trọng Kính Mời