OSCAR 2017: Những Kẻ Mộng Mơ

Thời Đại Hỗn Nguyên. Khi thế giới trở thành một mớ hỗn độn. Khi một tên hề có thể làm bùng nổ thế chiến thứ ba. Khi một đám đàn ông quyết định quyền lợi sức khoẻ của phụ nữ. Khi những quyền lợi nhỏ nhặt của công dân bị đe đoạ. Khi đời sống trở nên mơ hồ và ta mệt nhoài vì tranh đấu, điều tốt nhất và dường như xa xỉ nhất là được mơ mộng. Mùa phim Oscar năm nay cho khán giả nhiều giây phút để mơ mộng và kết thúc phim nào cũng mang tính nhân hậu.Với hình ảnh huyền ảo như tranh vẻ, nhạc buồn du dương đan lẫn vào mối tình lãng mạn của chàng nhạc sĩ và cô diễn viên nghiệp dư, La La Land dẫn đầu mùa phim Oscar với 14 đề cử Oscar, tương đương với thành tích của Titanic năm nào. Moonlight họa ánh trăng tương phản cát trắng bám vào da của hai người da màu đang yêu nhau. Hidden Figures trở lại thập kỷ 60 khi 3 người phụ nữ da đen làm chui cho NASA và tranh đấu cho ước mơ bằng tài năng của mình. Nhà ngôn ngữ học xinh đẹp trong Arrival ngăn chặn chiến tranh giữa nhân loại và người hành tinh trong những cuộc gặp gỡ mông lung, kỳ thú.Giấc mơ nào sẽ trở thành sự thật cho tài năng lớp 2017. Liệu La La Land sẽ mang về nhiều tượng vàng hơn Titanic? Ai sẽ lên ngôi, phải tài năng trẻ Emma Stone hay Meryl Streep giật giải lần thứ 4? Là Casey Affleck nhiều tai tiếng hay diễn viên kỳ cựu Denzel Washington? Hãy làm tiên đoán cho những mục đề chính của Oscar năm nay.BEST PICTUREChín phim được phong bảng vàng. La La Land được tài tử Tom Hank công khai ca ngợi tại Liên Hoan Phim Telluride vào tháng 8 cho rằng đây phong cách làm phim mới lạ. La La Land làm cho người mê phim nhớ lại tác phẩm lãng mạn bất hũ Les Parapluies de Cherbourg. Các tố chất thu hút người xem: lãng mạn, có; nhạc cuốn hút người nghe, có; những màn nhảy múa được dàn dựng công phú, có; và có luôn cuộc tình đẹp, dang dở làm thổn thức con tim, làm cay đôi mắt. Từ mùa trao giải, La La Land luôn bội thu, ẳm thành tích 7 quả cầu Vàng tại Golden Globe, nhận giải chính tại Director Guild và Producers Guild—thành yếu tố bảo đảm cho sự toàn thắng tại giải Oscar.Có kinh phí eo hẹp nhất nhưng Moonlight đẹp như mơ. Ánh trăng theo bước trưởng thành của một cậu da đen. Phần một giới thiệu một cậu bé da đen kém may mắn tìm được hai người bạn tri kỷ. Những xung đột, từ môi trường sống đến những giằng xé nội tâm, khiến chàng thiếu niên nhút nhát trưởng thành. Đề tài đồng tính hiếm hoi của những người đàn ông da đen được khai thác và tường thuật một cách khéo léo trong cả ba phần.Manchester by the Sea đầy trắc uẩn, lôi cuốn người xem vào bị kịch của một người chú bị tê liệt bởi quá khứ. Arrival mường tượng ra ngôn ngữ và hình ảnh kỳ dị của người hành tình. Dù hình ảnh đẹp và lời kết là một ngụ ngôn thâm sâu, kịch bản có phần lỏng lẻo và hơi phóng khoáng.Trong cùng mục hạng là các phim: Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, Lion, và FencesBEST DIRECTORVới cuốn phim thứ hai, Whiplash, đạo diễn Damien Chazelle, đã khiến người mê nghệ thuật thán phục với sự phối cảnh, chêm vào sức hút âm nhạc, gầy dựng thành một tác phẩm ấn tượng. Whiplash xây dựng nên ba tên tuổi: đưa tên tuổi Miles Teller vào hàng diễn viên nhiều triển vọng, cho diễn viên gạo cội J.K. Simmons tượng vàng Oscar, và đề cử đạo diễn xuất sắc cho Damien.Vẫn lấy âm nhạc làm nền tảng, La La Land là dự án có tham vọng kếch sù: đóng một đường cao tốc Los Angeles để thực hiện phần mở màn đầy màu sắc, đầy năng lượng, tiếp nối là những màn ca vũ công phu và nhạc trữ tình gợi nhớ phong cách thời hoàng kim của Hollywood. Dưới trướng của Damien, người bạn thân từ thời Harvard, Justin Hurwitz, đảm nhiệm khâu âm nhạc, và Emma Stone và Ryan Gosling đảm nhiệm vai chính, lần thứ 4 tái hợp thành đôi tình nhân lý tưởng, giúp cuốn phim trở nên hoàn hảo từ cảnh đầu đến phút cuối. Đêm trao giải Oscar, Damien tròn 32 tuổi, 38 ngày—nếu thắng, anh sẽ lập thành tích, trở thành đạo diễn trẻ nhất đoạt thành tựu này.Cùng được đề cử là đạo diễn Barry Jenkins cho Moonlight; Denis Villeneuve, Arrival; Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea; và Mel Gibson, Hacksaw Ridge.BEST ACTRESSMột năm đắc địa cho các nữ diễn viên. Emma Stone mắt to mơ màng về tương lai, mơ mộng về một mối tình trong La La Land; Isabelle Huppert lạnh lùng mồi chài, tìm kiếm kẻ cưỡng bức mình trong Elle; Natalie Portman vật vã nửa say, nửa tỉnh đương đầu với thực tế sau cái chết của phu quân trong Jackie. Ruth Negga nhập thân Mildred Loving thể hiện lại lịch sử của vụ kiện tụng mang tính chất cách mạng Loving v. Virginia. Và Meryl Streep được đề cử lần thứ 19 khi nhập vai quý bà Florence Foster Jenkins phung phí tiền để được hát. Nổi bật trong cuộc đua là Isabelle Huppert tài năng gạo cội từ Pháp và Emma Stone cô gái tóc vàng nổi tiếng trong những vai tóc đỏ.Đạo diễn Paul Verhoeven nổi danh xây dựng những vai diễn nữ trần trụi và đầy tai tiếng như Sharon Stone trong Basic Instincts và Elizabeth Berkley trong Showgirls. Sau nhiều lần mở lời với nhiều nữ minh tinh của Hollywood, ông đã bị từ chối thẳng thừng vì kịch bản quá nhạy cảm. Thế là ông mang dự án về Pháp và trao luôn vai chính cho cây tre trăm đốt Isabelle Huppert. Khác với con mèo đen thụ động trong phim, Isabelle như một con báo đen, nhẫn nại, chậm rãi khi cần, phóng nhanh khi miếng mồi trong tầm tay. Với gương mặt lạnh, cứng rắn và thấu thị, Isabelle gây ngạc nhiên trong từng cảnh, và thu hút như một thỏi nam châm.Để đảm nhận vai nữ chính trong La La Land, Emma Stone, 28 tuổi, đã phải khổ luyện 6 tuần liên tiếp: nào là pilates, thể hình, tap dance đến khiêu vũ. Lấy cảm hứng từ cách quay phim kinh điển, những thước phim không bị cắt, không nối ráp cần sự tập trung và sự dẻo dai của một tài năng thực thụ. Khi nhảy múa cũng như thực hiện màn độc thoại dài, có khi đến 6-7 phút, Emma Stone tỏa sáng qua cách trình diễn các cung bậc tâm lý và chiều sâu của nhân vật. Lướt trên những nổi đau, biến ngậm ngùi thành nhân tính thánh thiện, phần thắng nghiên về Emma Stone.BEST ACTORSở hữu gương mặt buồn và khắc khổ, Casey Affleck hòa nhập với sầu bị trong Manchester by the Sea. Một người cha ăn năn khi nhìn lại quá khứ nhưng phải tiến lên cưu mang đứa cháu mồ côi. Vai diễn u uẩn ám ảnh người xem và dễ dàng làm nên vai diễn tuyệt vời, vai diễn của năm. Thế nhưng Casey Affleck vướng vào vụ tấn công tình dục bê bối trong khi làm phim tài liệu do anh sản xuất. Vụ án đã được thương lượng ngoài tòa nhưng trong thời điểm nhạy cảm này, anh có thể lỡ hẹn với tương vàng.Nếu thế, giải có thể về tay Denzel Washington, diễn viên kỳ cựu đã hai lần đoạt giải Oscar. Denzel đọc kịch bản Fences từ những năm 1980 và yêu ngay vai diễn. Chừng chừ vì sợ không hợp tuổi cho đến năm 2010, anh mới dám nhập vai trên sân khấu Broadway và mang về tượng vàng Tony. Và khi chuyển thể thành phim, anh đạo diễn kiêm vai chánh, Denzel tỏa sáng trong vai người cha cay cú vì giấc mơ không thành hiện thực, và rồi cau có và xung đột với những đứa con trai với tiền đồ sáng lạng.Cùng được đề cử là Ryan Gosling trong La La Land; Viggo Mortensen, Captain Fantastic; và Andrew Garfield, Hacksaw Ridge.BEST SUPPORTING ACTRESSMichelle Williams để lại dấu ấn đậm sau trong vài phân cảnh ngắn của Manchester by the Sea. Nhưng thật sự đây là năm của Viola Davis.Viola. Viola. Viola. Tên được xướng danh nhiều nhất trong mùa trao giải. Cùng thăng hoa với Denzel Washington trên sân khấu, Viola hoàn thành sứ mệnh lưỡng diện trên màn ảnh lớn: đẩy nghệ thuật đến hướng nhận thức và chìm trong nhiên tính của nhân vật. Người ta không thấy sự phô diễn của một diễn viên mà cảm nhận sự bền bỉ, thống khổ của một bà mẹ muốn thống nhất gia đình, một người vợ chịu đựng tính khí bất thường của ông chồng. Thật ra vai để đời này, Viola có thể chạy đua ở mục Best Actress. Chuyển qua đề cử vai phụ xuất sắc cho cô nhiều xác suất thắng hơn.Cùng được đề cử là Naomie Harris trong Moonlight; Nicole Kidman, Lion; và Octavia Spencer, Hidden Figures.BEST SUPPORTING ACTORLucas Hedges đem lại sự mới mẻ trong Manchester by the Sea. Jeff Bridges khả ố trong vai ông cao bồi phân biệt chủng tộc trong Hell or Highwater. Michael Shannon nổi bật trong mỗi cảnh anh xuất hiện trong Nocturnal Animals. Dev Patel tinh tế trong vai chàng ai gốc Ấn lớn lên phương Tây, trải lòng khi tìm về nguồn gốc của mình.Nổi bật nhất trong cuộc đua là Mahershala Ali. Mahershala xuất hiện trong vai người hùng cứu vớt một tâm linh nhỏ bé. Cái hay nhất của Moonlight là tính cách xây dựng nhân vật. Dù phim chia ra làm ba đoạn theo mốc tuổi trưởng thành của nhân vật chính, vai diễn phụ của Mahershala để lại dấu ấn đậm sâu và trụ cột—làm nền móng, làm cấu trúc—cho toàn truyện Moonlight.Xem The Oscars lần thứ 89, phát sóng trực tiếp Chủ Nhật, 26 tháng Hai, 7pm East Coast | 4pm West Coast trên đài ABC, abc.com hoặc ứng dụng ABC app.