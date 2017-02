CSVN Vẫn Nghi Dân Miền Nam: Tuyển Công An Chỉ Phía Bắc

HANOI -- Sau hơn 4 thập niên thống nhất đất nước bằng bạo lực, Đảng CSVN vẫn nhìn người dân Miền Năm bằng con mắt thù nghịch, nghi ngờ.Đó là lý do tuyển sinh vào các ngành an ninh đã phân biệt minh bạch về hộ khẩu: nếu có hộ khẩu miền Nam kể như khỏi thi vào Học viện An ninh Nhân dân.Bản tin Zing có bản tin tưạ đề: Hộ khẩu miền Nam có được thi Học viện An ninh Nhân dân?Câu hỏi và trả lời trên web này như sau:“Theo quy định những năm trước đây, Học viện An ninh Nhân dân chỉ tuyển sinh người có hộ khẩu từ Quảng Bình trở ra.- Bạn Hồ Thành Công hỏi: Hộ khẩu thường trú của em ở miền Nam. Năm nay, Học viện An ninh Nhân dân có cho thí sinh miền Nam đăng ký nộp hồ sơ vào trường không? Nếu có, em được nộp hồ sơ vào ngành Nghiệp vụ an ninh không?- Trả lời:Theo quy định những năm trước đây, Học viện An ninh Nhân dân chỉ tuyển sinh người có hộ khẩu phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra) đối với hệ công an. Với hệ dân sự, học viện tuyển sinh trong cả nước.Ngành bạn định nộp hồ sơ là Nghiệp vụ an ninh (thuộc ngành công an) nên không thể nộp hồ sơ đăng ký vào Học viện An ninh Nhân dân, vì hộ khẩu ở miền Nam. Bạn chỉ có thể đăng ký vào ĐH An ninh Nhân dân tại TP.HCM.”(ngưng trích)Có nghĩa là, sinh từ tỉnh Quảng Bình trở vô phía Nam, sẽ vĩnh viễn không được nhận vào “Học viện An ninh Nhân dân... đối với hệ công an.”Bao giờ CSVN hết kỳ thị Miền Nam?