Đức Giám Mục Linh: Không Để Ngộ Nhận

HANOI -- Đã có ít nhất 21 nhà hoạt động bị công an hành hung trên hành trình đi kiện Formosa.Bản tin từ Nguyễn Hoàng Vi trên mạng Dân Làm Báo cho biết người dẫn đầu đoàn biểu tình là Linh mục Nguyễn Đình Thục cũng bị đánh đập.Bản tin hôm 15/2/2017 gửi qua mạng email và Facebook ghi rằng:“Sau đây là danh sách những người dân vô tội bị công an hành hung. Xin gửi đến mọi người để làm hồ sơ lưu trữ những vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền.1. Linh mục Nguyễn Đình Thục2. Phan Văn Kỷ (bị đánh gãy sống mũi - đang điều trị tại BV 115 Tp Vinh - Nghệ An).3. Jb Thái Pháp (em của em TNLT Thái Văn Dung);4. Ngô Văn Huấn (Giáo xứ Song Ngọc);5. Phan Duy Quang (Giáo xứ Đông Tháp);6. Trần Văn Tần (Giáo xứ Song Ngọc)7. Nguyễn Thị Sâm (Giáo xứ Song Ngọc);8. Trần Văn Thiện (Giáo xứ Đông Tháp);9. Nguyễn Văn Tiệp (Giáo xứ Song Ngọc)10. Bùi Thị Lai (Giáo xứ Song Ngọc);11. Fb Fx Lê Nhàn12. Vũ Đình Lực (Giáo xứ Song Ngọc);13. Bùi Văn Hải (Giáo xứ Song Ngọc)14. Nguyễn Xi Phon (Giáo xứ Đông Tháp);15. Nguyễn Văn Hùng (Giáo xứ Song Ngọc);16. Nguyễn Đức Hùng (Giáo xứ Song Ngọc)17. Huy Jos (Giáo xứ Yên Đại);18. Hoàng Bình (Phong trào Lao Động Việt)19. Trịnh Anh Tuấn20. Chu Mạnh Sơn21. Nguyễn Thị Phương (FB Mary Phương).Danh sách trên được tổng hợp từ Dũng Phi Hổ và một số anh chị em tại Nghệ An. Trường hợp nào còn sót, mong mọi người góp ý bổ sung thêm giúp. Xin cảm ơn.”Trong khi đó, RFA đã phỏng vấn Đức Giám mục Nguyễn Chí Linh về vụ khiếu kiện Formosa.Nói chung, Đức Giám Mục dè dặt, qua cuộc vấn đáp, trích:“Mặc Lâm: Thưa Đức Giám mục, chắc ngài cũng đã được thông báo ngày hôm nay 14 tháng 2 tại Giáo xứ Song Ngọc do linh mục Nguyễn Đình Thục làm quản xứ có cuộc tập trung về Kỳ Anh để nộp dơn khiếu kiện Formosa và cuộc tập trung ấy đã bị đàn áp, tấn công và có người bị thương cũng như bị giam giữ. Đức Giám mục có chia sẻ gì về việc này?ĐGM Nguyễn Chí Linh: Thú thật là ngày hôm nay tôi hơi bận việc thành ra tôi không nắm thông tin này lắm. Tôi có nghe loáng thoáng nhưng chưa kịp tìm hiểu thêm chi tiết. Tôi chưa đọc báo trên mạng thành thử ra tôi không dám đưa ra nhận định gì vì quá sớm.Đây là hồ sơ đã kéo dài từ lâu rồi, bà con trong đó họ cũng cảm thấy cuộc sống của họ bị ảnh hưởng quá nặng nề và họ chỉ có mỗi cái nguyện vọng là nhà nước giải quyết cho họ một cách công bằng để họ khắc phục hậu quả nghiêm trọng do thảm họa về môi trường do nhà máy Formosa tạo ra.Nói chung thì hai bên, một bên là nhà nước một bên là bà con giáo dân do chưa có cùng quan điểm cho nên nó cũng tạo nên những xung khắc. Tôi chỉ xin nói chung chung như thế chứ thú thật cũng chưa nắm vững chi tiết nên không thể nói nhiều hơn được. Tôi ở ngoài giáo phận Thanh Hóa và bây giờ tôi còn là Giám mục Huế nên phải đi ra đi vô còn việc xảy ra thì ở Giáo phận Vinh nên cũng khó.Hội đồng Giám mục có thể làm gì?Mặc Lâm: Có lẽ do nóng lòng với những hình ảnh anh em mình bị đánh đập có người dổ máu và nhất là Linh mục Nguyễn Đình Thục cũng bị đánh, trên mạng xã hội đã đưa ra câu hỏi về sự im lặng của hàng giáo phẩm Việt Nam, Đức Giám mục là Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam ngài có câu trả lời nào cho hiện tình này?ĐGM Nguyễn Chí Linh: Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng phải lựa chọn thái độ nào mà nó không gây tổn thất lớn cho cả hai phía. Trong những bức thư chung trước đây chúng tôi cũng có đề cập đến thảm họa môi trường do Formosa gây ra nhưng thái độ của Hội đồng Giám mục Việt Nam thì nó phải chừng mực nếu không thì nó sẽ bị ngộ nhận.Cái vấn đề Hội đồng Giám mục đặt ra là hậu quả của những phản ứng. Làm thế nào để phản ứng của bà con giáo dân không trở thành cái cớ để câu chuyện phức tạp hơn. Hội đồng Giám mục Việt Nam vẫn cho rằng thảm họa môi trường là điều phải quan tâm và chúng tôi trong chỗ riêng tư hay khi có dịp cũng có trao đổi với bên phía nhà nước rằng sự đấu tranh của bà con giáo dân nó không mang màu sắc chính trị mà chỉ mang màu sắc công lý và hòa bình mà thôi.Cho tới bây giờ thì hai bên cũng chưa đồng thuận được với nhau. Bên Hội đồng Giám mục Việt Nam chưa thể tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ nhưng cũng có chia sẻ những suy nghĩ của mình đối với phía các cơ quan công quyền một cách kín đáo.Chẳng hạn như vừa rồi vào trước Noel thì Đức cha Phê rô Nguyễn Văn Khảm trong Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng được mời với tư cách đại biểu của tôn giáo đến dự buổi tọa đàm do Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tổ chức tại Dinh Độc lập Sài Gòn thì Đức cha Khảm cũng có đề cập đến vấn đề môi trường. Cho nên không phải là Hội đồng Giám mục Việt Nam im lặng hoàn toàn đâu nhưng cái cách tham gia ý kiến nó phải có chừng mực nào đó và có sự khôn ngoan để không tạo ra những điều đáng tiếc. Cho tới bây giờ thì tôi chỉ có thể nói như vậy thôi.”