Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal phát biểu về sự Viên tịch của Cố Hòa Thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ

Dân Biểu Alan Lowenthal và Hòa Thượng Thích Quảng Độ



HOA THỊNH ĐỐN (Ngày 25 tháng 2, năm 2020) – Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal (CA-47) ngày hôm nay đã có lời phát biểu như sau về sự Viên tịch của Cố Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đã viên tịch tại Chùa Từ Hiếu, Sài Gòn nơi Ngài cư trú. Trụ thế 93 năm.



“Thật là một sự đau buồn với sự ra đi của cố Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Đây là một mất mát to lớn đối với người dân Việt Nam và đối với tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới, tin tưởng vào các giá trị nhân quyền và tự do tôn giáo.

“Hai năm trước, trong vai trò thành viên Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos, tôi đã nhận bảo trợ tranh đấu cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, một tù nhân lương tâm. Nhà cầm quyền Việt Nam đã đàn áp và bức hại vị Tăng Thống này trong hơn ba thập niên vì các hoạt động tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ngài đã sống gần hai mươi năm dưới sự quản thúc tại gia.



“Tôi đã vinh dự được gặp và trò chuyện với Hòa Thượng Thích Quảng Độ vào năm 2015, trong chuyến thăm Việt Nam với phái đoàn ngoại giao Quốc Hội Hoa Kỳ. Đạo hạnh cũng như sức mạnh trong nhân cách của Ngài đã làm cho tôi cảm động và ấn tượng. Mặc dù phải đối diện với áp bức gần như liên tục, Ngài đã không bao giờ bị lung lay trong những nỗ lực của Ngài, luôn luôn là tiếng nói mạnh mẽ và là biểu tượng cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam.



“Trong chuyến thăm Little Saigon vừa qua của Đại Sứ Hoa Kỳ Tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, tôi đã đề cập trường hợp của Đức Tăng Thống với ông Đại Sứ. Khi nghe tin về sự Viên tịch của Ngài, văn phòng chúng tôi đã thông báo với Phái đoàn Ngoại giao tại Việt Nam và tôi rất vui mừng biết được các viên chức của Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã đến viếng tăng lễ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Đại Sứ Kritenbrink đã có lời tuyên bố về sự viên tịch của Ngài. Tôi cảm ơn Đại Sứ Kritenbrink và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ cho tự do tôn giáo tại Việt Nam.



“Sự ra đi của Tăng Thống Thích Quảng Độ là một mất mát đau thương cho người dân, trong và ngoài nước Việt Nam. Đây cũng là một sự nhắc nhở đau buồn về những đàn áp của chính quyền Việt Nam tiếp tục diễn ra đối với người dân của họ. Tôi sẽ tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam để vinh danh cố Hòa Thượng Thích Quảng Độ.”