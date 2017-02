CSVN Đàn Áp Dân Đi Kiện Formosa

Chính quyền CSVN lại dùng công an như côn đồ để ném đá, bắn đạn vào đoàn người dân thuộc Giáo xứ Song Ngọc, Giáo Phận Vinh cùng nhau đi nạp đơn kiện vụ Formosa làm nhiều người bị thương nặng phải vào bệnh viện hôm 14 tháng 2, theo bản tin trang mạng Anh Ba Sàm hôm Thứ Ba cho biết.Bản tin Anh Ba Sàm viết như sau.“Nhà cầm quyền cộng sản huy động lực lượng công an, CSGT, CSCĐ, an ninh chìm nổi ngăn cản, gây khó khăn, hành hung, đánh đập, dùng đá ném và dùng đạn bắn vào đoàn giáo dân Song Ngọc khiến nhiều người bị thương và nhập viện, vào ngày 14.02.2017.“Rất nhiều phóng viên tự do, CTV của nhóm truyền thông Tin Mừng Cho Người Nghèo và nhiều người dân khác bị bắt đưa về đồn công an UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.“Sự việc xảy ra khi hơn 1000 bà con giáo dân giáo xứ Song Ngọc, G.p Vinh thuộc ba xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải, Quỳnh Thọ cùng nhau đi nộp đơn khởi kiện tại Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh do linh mục JB Nguyễn Đình Thục, Quản xứ giáo xứ Song Ngọc, hướng dẫn và đồng hành.“Một nguồn tin đáng tin cậy cho GNsP biết, đã có một quan chức trong tỉnh Hà Tĩnh đến Tòa Giám mục Vinh, để trao đổi, nhằm ngăn chặn cuộc khiếu kiện của giáo xứ Song Ngọc, tuy nhiên quan điểm của TGM Vinh là: việc đòi lại quyền lợi của người dân đối với Formosa là chính đáng và cần ủng hộ.“Nhà cầm quyền Nghệ An đã thông báo quyết định ngăn chặn đoàn không cho đi gửi đơn khởi kiện, không chấp nhận cho đoàn ngư dân Song Ngọc tiếp tục đi trong tỉnh Nghệ An.”Bản tin Anh Ba Sàm cho biết thêm rằng, “Trên đường đi, trên tay bà con cầm cờ ngũ sắc dương cao thể hiện truyền thống văn hóa hào hùng của dân tộc Việt. Mỗi bà con giáo dân đều mặc áo “Dân Muốn Cá Sống. Formosa Get Out”, và đeo chuỗi mân côi trên cổ để tránh sự trà trộn của an ninh cài cắm người phá bĩnh trong chuyến hành trình.”Bản tin kể về việc công an tấn công đoàn dân Formosa đi khiếu kiện:“Tại khu vực Diễn Châu, nhà cầm quyền Nghệ An huy động lực lượng CSCĐ, CSGT, công an các loại, kể cả côn đồ… rất đông bao vây đoàn Song Ngọc. Giới chức cầm quyền đã ra tay bắt bớ, đàn áp, dùng đá ném và dùng đạn bắn vào đoàn. Nhiều thanh niên, người lớn tuổi, các phóng viên tự do và CTV GNsP bị thương, thậm chí cha Thục bị công an đánh chảy máu miệng.“Trước sự vây hãm của lực lượng có chức năng bảo vệ dân nhưng nay ngược đãi dân lành, cha Thục tố cáo công an đã hành hung đánh đập cha cũng như bà con giáo dân, công an cướp điện thoại và đập phá.“Có rất đông an ninh chìm, đeo khẩu trang che kín mặt trà trộn vào đoàn biểu tình quay phim, ly gián người dân và kích động bạo lực.“Trước tình cảnh đó, bà con giáo dân chỉ biết đọc kinh cầu nguyện với Đức Mẹ xin Mẹ che chở, giữ gìn trước cái ác.“Hiện nay, đoàn đã về giáo xứ Đông Tháp thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để nghi ngơi.”(Nhóm Pv.GNsP tường trình tại Nghệ An)