Ông Đoàn Huy Chương Được Thả

Một nhà hoạt động công đoàn tại VN là ông Đoàn Huy Chương đã trở về nhà sau 7 năm bị giam tù, theo bản tin hôm Thứ Ba của Đài BBC cho biết.Bản tin BBC viết rằng, “Ông Đoàn Huy Chương, nhà hoạt động công đoàn, đã về nhà ở Trà Vinh sau khi có tin ông 'bặt vô âm tín', vợ ông xác nhận với BBC Tiếng Việt.“Bà Chiêm Thị Tường Mạnh, vợ ông Chương, cho biết công an đưa ông Chương từ trại tù Z30A ở Đồng Nai về tới nhà tại Trà Vinh vào chiều 13/2. Sức khỏe của ông Chương tốt, bà Mạnh nói thêm.“Ông Chương được trả tự do sáng 13/2 sau bảy năm tù giam. Tuy nhiên, vợ ông cùng gia đình đã không đón được ông tại trại tù vào ngày ông được thả.”“Chiều 13/2, trả lời BBC khi đang trên đường về tỉnh Trà Vinh, vợ ông Chương nói: "Tôi đến trại tù Z30A Xuân Lộc ở Đồng Nai từ sáng sớm nhưng không được gặp chồng."Bản tin BBC cho biết thêm rằng, “Ông Đoàn Huy Chương, một trong ba thành viên sáng lập Phong trào Lao Động Việt, bị Tòa án tỉnh Trà Vinh tuyên án 7 năm tù giam vì tội Phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân' theo Điều 89 Bộ Luật Hình sự vào tháng 10/2010.”