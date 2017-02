Lễ Hội Open Streets Ngày 1/4: Ra Phố Đu Dây, Vẽ Phấn, Ca Hát

GARDEN GROVE -- Đường Garden Grove sẽ hạn chế xe cộ lưu thông cho sự kiện 'Open Streets' sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy 1 Tháng 4 năm 2017, từ 3:00 giờ chiều đến 6:00 giờ chiều. Năm nay, lộ trình sẽ bắt đầu từ Đường West Street đến Đại lộ Garden Grove và đường Acacia Parkway. Một buổi tiệc After Party sẽ tiếp tục diễn ra trên đường Historic Main Street, từ 6:00 giờ chiều đến 10:00 giờ tối.Chương trình được sắp xếp vui nhộn, các sự kiện Nghệ thuật tương tác lẫn nhau, đây là dịp mà người đi bộ và đi xe đạp có thể khám phá các khu vực trong cộng đồng không xe hơi (car-free.) Lễ hội sẽ gồm có 2.5 dặm đường cho người đi bộ và xe đạp mà đó là một cách minh chứng hoạt động lưu thông cải tiến tích cực trong cộng đồng. Sự kiện cũng sẽ có các trò đu dây đặc sắc, trò leo tường đính đá, nghệ thuật vẽ phấn 4D, những xe bán thức ăn, các giải thưởng và nhiều hơn thế nữa!Vào lúc 6:00 giờ chiều, đường Historic Main Street sẽ sáng đèn với một ban nhạc sống, beer garden và các chương trình biểu diễn sống động.Sự kiện đươc Hiệp Hội Nam California của Chính Phủ tài trợ (Southern California Association of Government). SCAG là tổ chức quy hoạch lớn nhất của nhà nước, đại diện cho 6 quận, 191 thành phố, và hơn 18 triệu dân cư. SCAG cam kết một loạt các kế hoạch và chính sách, sáng kiến để đưa miền Nam California thành một nơi bền vững và đáng sống.Chương trình bổ sung, gồm có các chương trình giải trí trực tiếp, các cuộc tuần hành, giải thưởng và các hoạt động khác sẽ được thông báo trong tuần lễ tiếp theo sau.Để biết chi tiết và cập nhật thông tin, xin tham khảo www.ggopenstreets.com, hoặc theo dõi @ggopenstreets trên Facebook. Để biết thêm thông tin về Go Human, tham khảo www.gohumansocal.org. Về SCAG, tham khảo tại www.scag.ca.gov.