Công An Thú Nhận Đã Bắt Anh Hóa

HANOI -- Yêu nước là một cảm xúc thiêng liêng... nhưng luôn luôn bị đàn áp tại VN.Bản tin RFA kể: Bị bắt giam vì lên tiếng vụ Formosa...Cơ quan chức năng tại tỉnh Hà Tĩnh hôm 2/3/2017 chính thức đưa giấy thông báo về việc tạm giam anh Nguyễn Văn Hóa, 22 tuổi, người đưa tin về thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa gây nên ở 4 tỉnh miền Trung kể từ tháng tư năm vừa qua.RFA ghi lời chị của anh Nguyễn Văn Hóa cho biết lại tình hình liên quan việc người em bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ từ hôm 11 tháng giêng vừa qua đến nay:“Hôm ngày 11 /1 Hóa bị công an bắt mất tích. Chừng một tuần sau gia đình làm đơn gửi đến các cơ quan tỉnh, huyện, phường để nhờ họ đi tìm người giúp. Sau họ bắn giấy về nói Hóa đang bị tạm giữ tại Hà Tĩnh. Khi biết được tin đó người nhà mới ra Hà Tĩnh để xin gặp Hóa nhưng công an không cho gặp. Gia đình chỉ gửi được đồ; sau đó đến nghỉ tết âm lịch nên đến hôm nay là ngày mồng 7 (tết) gia đình mới nhận được giấy tiếp và gia đình đang chờ đợi phía công an báo.”Nội dung giấy thông báo chính thức khẳng định anh Nguyễn Văn Hóa bị tạm giam với lý do được nêu ra là lợi dụng quyền tự do dân chủ làm hại quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức, công dân… theo điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.Tuy nhiên chị của anh Nguyễn Văn Hóa có nhận định về việc làm của người em là làm việc thiện thôi, đòi hỏi sự công bằng, sự thật. Viết về sự thật chứ Hóa không làm gì sai hết.Anh Nguyễn Văn Hóa là một trong ba nhà hoạt động bị bắt giữ ngay thời điểm trước tết nguyên đán Đinh Dậu vừa qua. Hai người kia là nhà hoạt động Trần Thị Nga tại Phủ Lý, Hà Nam bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai ở Nghệ An bị cáo buộc chống người thi hành công vụ và vi phạm lệnh cưỡng chế.RFA cũng ghi rằng một số tổ chức theo dõi nhân quyền như Human Rights Watch lên tiếng về những vụ bắt bớ các nhà hoạt động vì tự do- dân chủ tại Việt Nam trong thời gian qua, kêu gọi phải trả tự do ngay cho họ. Lý do những người đó chỉ thực thi những quyền căn bản của con người như tự do ngôn luận theo đúng hiến pháp Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế mà nhà cầm quyền Hà Nội tham gia ký kết.Trong khi đó, bản tin BBC ghi thêm về chuyện công an lúc đầu quy chụp tội “ăn cắp và ma túy”...Trả lời BBC Tiếng Việt, bà Nguyễn Thị Huệ, chị gái của ông Hóa, cho biết ông bị bắt giữ hôm 11/01/2017 và bà cho biết lý do bắt giữ là cáo buộc "ăn cắp xe máy và buôn bán ma túy". Tuy nhiên cho tới ngày 23/1 sau khi gia đình làm đơn gửi đi các cơ quan tỉnh thì mới nhận được thông báo tạm giữ của phía chính quyền."Trong năm 2016, việc Formosa đổ rác thải đổ ra biển khiến cá chết nhiều mà Hóa nằm trong vùng bị ảnh hưởng nhất của Hà Tĩnh, Hóa cũng có lên tiếng đòi hỏi công bằng cho bà con người dân miền Trung khi thấy bất công mà bà con miền Trung phải gánh chịu.""Trước đây những vùng biển mà quyền lợi của họ chưa được đền bù thỏa đáng thì họ biểu tình. Riêng Hóa cũng lên tiếng đòi quyền lợi cho bà con miền Trung, làm việc từ thiện giúp bà con thôi, còn Hóa không làm các việc gì khác đâu," bà Huệ nói.Bà Huệ cũng cho biết thêm: "Từ ngày 27/1 người nhà có ra tỉnh xin gặp Hóa nhưng họ không cho nên chỉ gửi được quà thôi. Sau Tết âm lịch thì mùng 6, mùng 7 họ mới làm việc nên người nhà chuẩn bị đi ra gửi đồ cho Hóa vì họ không cho thăm, nhưng sáng nay thì nhận được giấy Hóa bị tạm giam với điều 258 đó.""Vì công an không cho người nhà gặp từ hôm đó nên gia đình đang lo lắng. Mà từ nhà tới nơi Hóa bị giam giữ cũng xa lắm, gần cả 100 cây số."BBC cũng ghi rằng Nguyễn Văn Hóa sinh ngày 15/4/1995 tại thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi gia đình ông Hóa sinh sống là một trong những khu vực chịu hậu quả nặng nề nhất trong vụ xả thải độc ra biển từ nhà máy của Formosa, gây thảm họa môi trường.