THINK OUTSIDE THE BOX

Đầu tiên là tuyên bố sẽ bỏ xứ mà đi Canada để rồi quê cơ muối mặt ở lại đi biểu tình hò hét, chận đường, chận xe, đập phá hôi của cửa hàng. Vẫn chưa thỏa mãn giờ lại biểu tình ở phi trường. Cô ca sĩ Madonna còn đòi đánh bom Nhà Trắng đang bị luật pháp hỏi thăm, nằm im thin thít.

Tất cả chỉ vì muốn chống lại những việc làm của ông Tổng thống Trump. Quả thật nước Mỹ còn có nhiều người với trình độ ý thức quá kém cõi. Họ nên đi đến Trung Đông mà sống để có cơ hội học hỏi thêm chứ còn xin di dân qua Canada thì chưa chắc sẽ được chấp nhận.

Những việc lộn xộn đang xảy ra ở Mỹ và một vài xứ Hồi Giáo đều nằm trong kế hoạch tác chiến của ông Trump. Ông ta sẽ cám ơn cho việc những ai chống đối ông ta đang lộ nguyên chân tướng cho cả thế giới ngắm nhìn chán nản.

Càng biểu tình, thưa kiện, chống đối, hay ăn miếng trả miếng như các lãnh tụ của Iran, Trung Cộng... lại càng dễ cho ông Trump thi hành chánh sách mà ông ta và đại đa số dân chúng Mỹ đang mong muốn theo cái thế Bất Chiến Tự Nhiên Thành.

Thử hỏi người bình thường có chút ít tri thức căn bản đang cần cù làm ăn, tôn trọng luật pháp và đóng thuế đầy đủ hàng năm sẽ nghĩ gì khi nhìn bộ dạng cùng ngôn từ của phe chống đối? Dân Mỹ sẽ nghĩ gì khi thấy Iran trả thù bằng cách ra lịnh cấm người mang quốc tịch Mỹ nhập cảnh? Hoặc là nghĩ sao khi nghe Trung Cộng hò hét sẽ đè bẹp Mỹ quốc nếu có chiến tranh? Không cho người Hồi giáo quá khích vào Mỹ thì có chết ai không? Khi nghi ngờ ai đó thì mình đóng cửa nhà là chuyện đương nhiên bình thường.

Ông Trump đang làm những bước đầu cho những việc mà nước Mỹ muốn làm và đã có kế hoạch từ lâu. Bất kể Trump hay Clinton hoặc Bush em... Ai làm tổng thống trong nhiệm kỳ này cũng đều phải thi hành thôi.

Đã từ sau thế chiến thứ hai Mỹ quốc luôn có những kế hoạch dài hạn và rồi các người cầm quyền lần lượt thi hành bài bản từng bước một cho đến khi đạt được kết quả theo nguyên tắc Chính quyền Mỹ làm việc cho dân và nước Mỹ. Tùy theo đảng phái hay người làm tổng thống hoặc tình hình hiện tại mà phương án có thể khác nhau nhưng cuối cùng vẫn là chung một một mục tiêu.

Lấy một thí dụ đơn giản về việc số tiền Mỹ nợ của Tàu. Nước Mỹ nhận thấy số nợ tăng lên quá lớn nên phải tìm cách giải quyết. Bà Clinton thì tính giao Taiwan cho Tàu để trừ nợ còn ông Trump thì có cách khác nhưng cuối cùng rồi thì cũng xù nợ một cách hợp pháp.

Mục tiêu chính trị ở Trung Đông đã hoàn thành, dân chúng lẫn chính quyền ở các xứ Hồi giáo chia năm xẻ bảy, giá dầu xuống dưới vốn sản xuất chẳng còn nước nào có thể uy hiếp Mỹ quốc trong vòng vài mươi năm tới. Giờ thì phải tính chuyện rút tay ra. Cũng gần giống như chuyện chiến tranh VN ngày nào.

Có cách nào hay và được lòng dân hơn là tạo ra những tình huống cho dân Mỹ thấy những điều xấu xa ở những nơi đó mà kêu gọi chính phủ Mỹ rút quân về để mặc cho chúng nó giết hại lẫn nhau.

Mỹ rời VN 1975 thì 1979 Tàu cộng và Bắc Việt đã chơi nhau toé khói.

Không được đi Iran hả? Thì đỡ phải ngồi tù tốn tiền chuộc mạng.

Trong nước thì từ lâu rồi vấn nạn welfare ngày càng to lớn rất khó giải quyết một cách êm ả được nhưng bây giờ trong tình trạng ngân sách eo hẹp thì phải làm thôi. Cái cách hay nhứt là để cho toàn dân thấy rõ bộ dạng lẩn cách ăn nói hoặc hành xử của những người đang ăn tiến trợ cấp. Có ai ngu đến độ cứ lấy tiền thuế của mình đi nuôi cái đám người lỗ mãng du côn du thủ đó cả mấy đời. OK! Vậy thì cắt nha! hì hì ...

Ủa? mà không cho tiền thì họ lấy gì mà sống?

Dễ thôi ! Hãy đi làm những việc mà những người nhập cư lậu từ Mễ đang làm. Chẳng những đủ sống mà còn dư ra để bia rượu nhạc nhiếc mỗi chiều. Nếu làm overtime thì còn có thể kiếm thêm vài điếu cần sa.

Như thế thì đóng cửa biên giới ngăn dân nhập lậu giữ việc làm cho dân đang ăn không ngồi nghe nhạc lâu lâu đi phá tiệm hôi đồ của Mỹ. Cũng có thêm một cái bonus đi kèm là không phải lo một cái Cremea trên đất Mỹ xảy ra một ngày nào đó, tránh được viễn cảnh dân Mễ ở Cali, Texas có thể sẽ bỏ phiếu xin nhập lại với Mễ Tây Cơ.

Còn Tàu cộng?

Thì có khó chi đâu? Kế hoạch đã có từ lâu rồi, ngay từ thời của Nixon. Đã tới lúc phải cho nó đụng độ với Taiwan, Nhật Bản, Philippine cùng Việt Nam, Ấn độ ... này nọ để rồi tanh banh ra thành nhiều nước nhỏ. Mà dẫu có thắng thì không sứt cũng cùi, lủi thủi quay về sweet shop ôm tiếp cái máy may mà đạp ra biển lớn.

Dân số Tàu quá đông có nhiều lính nó chơi biễn người thì sao?

Hà Hà ... cái này thì ngộ thú thiệt nha. Chừng chục năm nữa đa số sẽ bị ung thư mà chết hơn phân nửa. Số còn lại sẽ sinh toàn là quái thai thì lính đâu mà đánh đấm.



À ha! Giờ thì đã biết tại sao lâu rồi Âu Mỹ đã quá dễ dãi trong vấn đề chất độc hại và ô nhiểm ở cái xứ đó.

Thấy chưa? Nếu đã thấy ra rồi thì xin hãy để yên cho ông ta thi hành sứ mệnh cao cả. Thành hay bại hãy chờ đến hồi kết cuộc, 4 năm chẳng mấy là dài. Tối thiểu thì đã có cái điều tốt là từ đây cho tới vài năm nữa chẳng có anh Hồi giáo quá khích nào dám gây chết chóc ở Mỹ nữa. Vì nếu lỡ ngu mà làm thì chẳng khác nào giúp cho ông Trump mạnh tay thêm.

Sự thay đổi nào cũng có kèm theo những hệ lụy có thể gây ra bất ổn và khó khăn lúc ban đầu nhưng U.S.A. là xứ sở của tất cả những gì mới lạ. Chúng ta đang được bình an no ấm giữa một thế giới hỗn loạn trong ngày hôm nay là nhờ vào những sự thay đổi có kế hoạch hoàn hão đã được sắp sẳn từ trước bao nhiêu năm. Trong tiếng Mỹ có câu:

- Think outside the box.

Hoàng Duy Liệu

01-2017



