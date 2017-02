Tiệm Sửa Xe A & D Auto Center Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Hình ảnh mừng xuân Đinh Dậu 2017 tại tiệm sửa xe A&D Auto Center.

Westminster (Bình Sa) - - Trong không khí đón Xuân Đinh Dậu 2017, Ban Giám Đốc A&D Auto Center Inc. tọa lạ tại số 15121 Moran ST, Thành Phố Westminster, CA 92683, đã tổ chức buổi văn nghệ và biểu diễn võ thuật mừng Xuân vào lúc 1 giờ trưa Thứ Bảy ngày 28 tháng 1 năm 2017 (nhằm ngày Mồng Một Tết Đinh Dậu) tại khu đậu xe của A&D với sự tham dự của các Võ Sư trong Hội Đồng Chấp Hành Tổng Hội Phát Triễn Võ Thuật Thế Giới, một số các võ sư cũng như các võ sinh tham gia biểu diễn.Chương trình bắt đầu với phần biểu diễn của đoàn Lân để chào mừng quan khách, qúy vị thân chủ cùng đồng hương thân hữu tham dự. Sau đó là phần trình diễn văn nghệ của một số các Ca Sĩ thân hữu và phần biểu diễn võ thuật của các em võ sinh. Chương trình đã được sự hưởng ứng tham dự của một qúy thân chủ và rất đông đồng hương thân hữu.Ngoài những tiết mục văn nghệ, múa lân, biểu diễn võ thuật còn có phần hái lộc đầu năm, Ban Giám Đốc tặng qùa mừng Xuân đến mọi người.Nhân dịp nầy chúng tôi tiếp xúc với Anh Andy Nguyễn Giám Đốc A & D Auto Center Inc được anh cho biết, sở dĩ anh tổ chức ngày mừng Xuân với mục đích là để cảm ơn mnhững thân chủ trong thời gian qua đã hết lòng ủng hộ cho A & D Auto Center Inc. Chính vì nhờ vào sự thương mến đó nên A & D Auto Center tồn tại và mỗi ngày một phát triển đến hôm nay.Nhân dịp đầu Xuân Anh cũng xin gởi đến qúy thân chủ cùng đồng hương: “Đạt được một mùa Xuân An Lạc, mạnh khỏe, một năm mới Vạn Sự Như Ý, Thân tâm thường lạc, sở cầu như ý, một năm mới giàu sang tiền dư bạc để muộn phiền tiêu tan.”Được biết anh Andy Nguyễn cũng là một võ sư, anh đã từng theo học và luyện tập về môn phái “Hầu Quyền”, ngoài công việc thường ngày, cuối tuần anh cùng phu nhân đi làm công tác từ thiện, giúp các chùa và bảo trợ những chương trình thuyết pháp mời các vị giảng sư về thuyết giảng đặc biệt là chương trình hằng tháng tại Chùa Diệu Quang.Qúy đồng hương có thắc mắc về những vấn đề liên quan đến xe qúy vị đang xử dụng hãy liên lạc về số điện thoại: (714) 893-214.