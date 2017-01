Biển Đông: Mỹ Đối Đầu TC

Nhiệm kỳ của Tổng Thống Mỹ Trump 4 năm bắt đầu 2017 và có thể thêm 4 năm nữa của nhiệm kỳ hai vì đa số tổng thống Mỹ đương nhiệm nhiều lợi thế hơn người mới ra nên dễ tái đắc cử. Nhiệm kỳ của Tập cận Bình 5 năm bắt đầu tháng 11, 2012 còn 1 năm nữa nhưng không bị giới hạn mấy nhiệm kỳ, phần chắc sẽ đắc cử nhiệm kỳ hai 5 năm nữa vì bầu cử Tổng bí Thư Đảng CS chỉ là hình thức “cộng đồng tuyển trạch”, đại hội Đảng chỉ biểu quyết hợp thức hoá sự chọn lựa của một số chóp bu của Đảng mà thôi. Do vậy thời gian hai võ sĩ nội lực, quyền cước cao nhứt trên thế giới này tỉ thí sẽ kéo dài nhiều hiệp, nhiều năm. Có nhiều dấu chỉ cho thấy đấu trường trong những tháng năm tới sẽ ở Á châu Thái bình dương là diện và ở Biển Đông là điểm.Lịch sử cho thấy xung đột hay chiến tranh vùng hay thế giới trên phương diện kinh tế, chánh trị hay quân sự, ngoại giao giữa các nước lớn như Mỹ, là cơ hội tốt cho những nước nhỏ vươn lên, tranh thủ giành lại chủ quyền và độc lập. Phóng chiếu chân lý ấy vào VN. VN đã, đang bị CS thống trị hơn nửa thế kỷ, nếu người dân Việt trong ngoài nước, kể cả những đảng viên CS còn chút tinh thần VN, không chấp nhận VN bị một lần Bắc Thuộc quân Tàu thống trị nữa, biết tương kế tựu kế, khéo léo vận dụng thời cơ, đây là một vận hội giành lại quyền làm chủ đất nước cho quốc gia dân tộc VN.Nhiều dấu chỉ cho thấy chánh quyền mới của Mỹ, chánh quyền của TT Trump có tăng, chớ không giảm đối với mặt trận quân sự, kinh tế, chánh trị, và ngoại giao ở Á châu Thái bình dương. Khi tranh cử Ô. Trump là người chống TC kiên trì, quyết liệt hơn Bà Hillary. Ông chống TC thao túng tiền tệ, cướp việc làm của người Mỹ, chống TC dùng tin tặc phá hại Mỹ bị mất hàng mấy chục triệu lý lịch cá nhân của công dân và nhiều bí mật phát minh, sáng kiến của hàng ngàn công ty của Mỹ. Ông chống TPP làm mất việc làm của Mỹ. Ông rút Mỹ ra khỏi TPP, nhưng không chống Nhựt, Úc tiếp tục ở lại và vận động cứu TPP.TT Trump khi đắc cử là tổng thống Mỹ duy nhứt điện đàm với tổng thống Đài loan, bất chấp nguyên tắc “một Trung Quốc” của TC áp đặt khiến suốt cả 40 năm chưa có vị tổng thống Mỹ nào điện đàm với tổng thống Đài Loan nào. TC phản đối, Ông cho biết Ông không nhất thiết tiếp tục chính sách “Một Trung Quốc.” TC tức cành hông hăm dọa đủ điều, TT Trump vẫn tỉnh bơ, không nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ chinoiserie ấy.Dù trễ nhưng Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc của VNCS, người từng là Phó cho TT Nguyễn tấn Dũng chủ trương xích lại gần Mỹ, mong bớt lệ thuộc TC, cũng gọi điện thoại chúc mừng TT Trump. Qua điện thoại TT Trump cũng tỏ ra muốn phát triển hợp tác toàn diện với VNNCS. Nhưng sau đó TC triệu Tổng bí Thư Đảng CSVN sang Bắc Kinh chận đường CSVN xích lại gần Mỹ.Hai lãnh đạo quốc gia Đài Loan và Nhựt mà TT Trump trọng vọng là hai mũi dùi lợi hại trong trận đồ của TT Trump chống TC. Dù Cộng Hoà hay Dân Chủ, dù thân hay chống Mỹ và TC, ai theo dõi thời cuộc cũng thấy mục tiêu chiến lược của TT Trump là chống TC trong cuộc chiến tranh kinh tế, chánh trị, quân sự trong những tháng năm sắp tới.Ông cử Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis là cựu Đại Tướng Thuỷ Quân lục chiến, và Giám đốc CIA là một Dân biểu cựu thủ khoa của trường Võ bị West Point của Mỹ nổi danh thế giới. Cả hai coi TC là mối đe doạ cho Mỹ.Ông cử Ngoại Trưởng Tillerson là người cứng rắn chống TC. Ông này điều trần trước Uỷ ban Thượng viện Mỹ, Washington phải gửi tín hiệu thật rõ rệt đến Bắc Kinh, thứ nhất là Bắc Kinh phải ngưng ngay việc xây dựng, cải tạo những hòn đảo mà họ nói là có chủ quyền, và thứ nhì là cấm Trung Quốc tiếp cận với những hòn đảo đó.Trong khi đó, TC theo sát tình hình, lợi dụng lúc chờ TT Obama bàn giao chánh quyền cho TT Trump, gần 1 tháng trời, TC bung tàu bè ra Biển Đông để giành biển, củng cố quân sự cho các đảo đã chiếm. TC tung Hải Quân ra mở rộng sức mạnh quân sự của mình tại các vùng biển xa, bất chấp chỉ trích từ phía Hoa Kỳ. TC khuyến cáo chính phủ Hoa Kỳ phải tuân thủ quy luật không thiết lập ngoại giao với Đài Loan.TC bán chánh thức cho đài báo của Đảng Nhà Nước TQ hăm doạ trả đũa bằng chiến tranh thương mại, chiến tranh quân sự nếu Mỹ đụng chạm biển Nam Hải tức Biển Đông. Khiến TT Trump và nội các đang chờ Thượng Viện phê chuẩn càng thấy Á châu Thái bình dương, Biển Đông là đấu trường chánh, TC là đối thủ nguy hiểm số 1 cho Mỹ.Ba ngày sau khi Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ, phát ngôn viên Toà Bạch Ốc Sean Spicer hôm thứ Hai 23-1 tuyên bố Hoa Kỳ sẽ bảo vệ quyền lợi của mình tại đó. Truyền thông Trung Quốc nói bình luận của ông Spicer coi như Washington đang 'tuyên chiến'. Nhưng chính phủ Trung Quốc ra phản ứng chừng mực hơn, nói rằng Hoa Kỳ "không phải là một bên trong vấn đề Biển Đông".Tờ báo Washington Post một tờ báo gối đầu giường của chánh trị gia Mỹ phân tích, có những dấu hiệu cho thấy châu Á là một trong những ưu tiên chính của những quan chức hàng đầu trong nội các của ông Trump. Cho dù có quan điểm bảo hộ mậu dịch, tân tổng thống Trump chắc sẽ không quay lưng lại với Á châu một trong những thị trường tăng trưởng mạnh nhất.TT Trump chủ trương làm cho Mỹ vĩ đại trở lại, là phải kềm chế ảnh hưởng đang gia tăng của Trung Quốc và Á châu chính là nơi có thể giúp Mỹ kềm chế tham vọng làm bá chủ thế giới của lãnh đạo TC.Giáo sư Carl Thayer của đại học New South Wales nhận định về điều này."Ông Trump sẽ không chấp nhận chính sách “Một Trung Quốc”. Mỹ đang tìm cách xây dựng quan hệ quân sự với Đài Loan bằng cách củng cố các lực lượng của Mỹ ở Đài Loan. Và đó là cách để cân bằng với Trung Quốc.”Các chuyên gia nhận định việc ông Trump có dấu hiệu thân thiện hơn với Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng là chiến thuật TT Trump tách Nga hậu CS không kết hợp với TC hiện CS, bất lợi cho Mỹ trên đấu trường Mỹ và TC.Chủ Tịch Tập cận Bình biết đòn chia để trị này. Nên Chủ Tịch Bình mời Tổng bí Thư Nguyển Phú Trọng qua Bắc Kinh đối xử như An nam quốc vương chào đón với 21 phát súng đồng, cùng trà đàm 80 phút. Trong 4 ngày vừa đi vừa về của Tổng Trọng. Trọng sướng mê người, nhắm mắt ký một hơi 15 thoả ước, diện kiến 10 viên chức TC, siết CSVN vào vòng lệ thuộc TC chặt hơn.TC lợi dụng việc TT Trump rút Mỹ ra khỏi TPP, TC thúc đẩy mạnh, vận động mạnh các nước Á châu tham gia dự án tự do mậu dịch của TC Regional Comprehensive Economic Partnership -RCEP (Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực), nhằm kéo các nước châu Á vào quỹ đạo của Bắc Kinh. Nhưng TC cố gắng, tốn kém nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Các đồng minh lâu đời của Mỹ ở Á châu, nhất là Thái Lan và Philippines, các nước nói trên vì đã quen với thể chế tự do chắc sẽ không ngả vào tay TQ cộng sản, mà có thể là họ đang cân bằng lại quan hệ với hai cường quốc hàng đầu thế giới.Còn phía Mỹ và đồng minh Nhựt thân thiết của Mỹ thay Mỹ đóng vai trò xúc tác thực hiện một liên minh chống TC. Nhựt mặc thị nâng cấp Đài Loan lên như một quốc gia. Nhật đổi tên «Hiệp Hội Giao Lưu Nhật Bản” tại Đài Bắc thành «Hiệp Hội Giao Lưu Nhật Bản-Đài Loan» ngày 03/01/2017. Một số dân biểu của đảng Tự Do Dân Chủ cầm quyền ở Nhựt, như DB Keisuke Suzuki, nhấn mạnh «sự tồn tại của một nước Đài Loan tự do là rất quan trọng đối với an ninh của Nhật Bản (…). Việc Đài Loan chịu áp lực quá mạnh từ Hoa Lục cũng là vấn đề an ninh của chính nước Nhật».Nhựt phối hợp tập trận với Đài Loan, Phi. Thủ Tướng Nhật công du cấp tàu tuần duyên cho Phi, cho VN. Và Nam Hàn dù đang bất ổn về vụ tổng thống, nhưng Thủ Tướng xử lý thường vụ tổng thống kêu gọi sớm gắn dàn hoả tiễn THAAD, áp sát tuyến lửa vào CS Bắc Hàn và CSTQ./. (VA)