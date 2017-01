Cao Ủy Nhân Quyền LHQ: Chỉ Trích CSVN Bắt Giam Bà Trần Thị Nga

Vụ chính quyền CSVN bắt giam trái phép nhà đấu tranh cho nhân quyền và dân oan Trần Thị Nga hôm 21 tháng 1 đã bị Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tại Châu Á lên tiếng chỉ trích hôm Thứ Ba, 24 tháng 1, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết như sau.“Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Châu Á hôm nay 24/1 công khai trên mạng xã hội Facebook của cơ quan này quan ngại về việc chính quyền Hà Nội bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền và dân oan, bà Trần Thị Nga.“Bà Trần Thị Nga, còn biết đến với tên Thúy Nga, hôm 21/1 vừa qua bị công an bắt giữ ngay tại tư gia ở tỉnh Hà Nam, với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo điều 88 Bộ Luật Hình.“Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Châu Á, Điều 88 Việt Nam dùng để buộc tội vi phạm an ninh quốc gia và mức án tù có thể từ 3 đến 20 năm.“Điều khoản này còn cho phép công an biệt giam bà Trần Thị Nga trong suốt thời gian điều tra mà có thể dẫn đến nhục hình vi phạm Công ước Chống Tra tấn mà Việt Nam phê chuẩn vào tháng Hai năm 2015.”Bản tin cũng nói đến 16 tổ chức xã hội dân sự và 500 cá nhân người Việt trong và ngoài nước đã lên tiếng chống đối việc CSVN bắt giam bà Trần Thị Nga.Bản tin RFA cho biết rằng, “Cũng liên quan đến vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga, 16 tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập và hơn 500 cá nhân trong và ngoài nước hôm qua 23/1 đã cho công khai một bản tuyên bố khẩn cấp với nội dung khẳng định trong những năm qua bà Trần Thị Nga kiên định đấu tranh cho các quyền cơ bản của con người cũng như cho xã hội Việt Nam tiến bộ, dân chủ, văn minh và cường thịnh.“Các tổ chức xã hội dân sự độc lập và những người ký tên xác định việc làm của bà Trần Thị Nga hoàn toàn phù hợp với pháp luật Việt Nam; đồng thời yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Nga cũng như chấm dứt mọi hành vi đánh đập, xúc phạm trong thời gian giam giữ và sau khi trả tự do đối với bà Nga.”