Úc: Nữ Đại Gia Từ VN Rửa Tiền Quốc Tế Bị Khởi Tố Ra Tòa Úc; Bà Là Chủ Nhiều Khách Sạn Sang Trọng Ở Sài Gòn, Vịnh Hạ Long...

SYDNEY, Úc Châu (VB) -- Thi Lan Phuong Pham, một người kinh doanh khách sạn tại Úc Châu, bị cáo buộc là điều hành một đường dây rửa tiền quốc tế qua đó nhiều triệu đôla từ tội phạm có tổ chức được tẩy sạch.Báo Sydney Morning Herald nói rằng bà đã khóc khi ra tòa Waverley Local Court hôm Thứ Sáu.Cảnh sát đã lục soát tiệm cà phê Vy Vy Garden Cafe ở thị trấn Canley Heights hôm 19/1/2017, một phần trong cuộc điều tra về đường dây rưả tiền quốc tế.Thi Lan Phuong Pham, 40 tuổi, là một bà mẹ đơn thân, đã bị cảnh sát Úc châu theo dõi điều tra từ hơn 12 tháng qua.Bà bị bắt ở phi trường Sydney Airport hôm Thứ Năm khi tìm cac1h lên chuyến bay về Việt Nam, nơi bà và gia đình của bà làm chủ hay có cổ phần sở hữu nhiều khách sạn sang trọng, trong đó có những khách sạn nổi tiếng ở Vịnh Hạ Long và Sài gòn.Tiệm Vy Vy Garden Cafe bị cảnh sát bố ráp -- đây là nơi bà Pham thăm trong khi ở Úc châu, chỉ vài giờ sau khi bà tới tiệm này. Một căn nhà ở thị trấn Bossley Park cũng bị bố ráp.Cảnh sát nói bà Pham chĩ huy hoạt động tội hình sự, đã tới Úc châu với visa một năm trong năm 2016 trước khi đi đi về về giữa Sydney và VN.Cảnh sát nói bà Pham chỉ dẫn thủ hạ cách rửa tiền, và là chủ chốt đường dây rửa tiền quốc tế liên hệ nhiều tay hình sự Châu Á.Côngt oô hôm Thứ Sáu trình bày trước tòa về cách bà Pham tuyển dụng nhân viên để rửa tiền, chỉ dẫn cách để ký thác và trao đổi tiền.Công tố Jennifer Giles nói rằng bà Pham không phaỉ là chủ chốt nhỏ, mà phaả là chủ tướng lớn trong mạng lưới.Hồ sơ cảnh sát đã nghe lén điện thoaị giữa bà Pham và nhiều tay hình sự, trong đó có đồng phạm của bà là Van Kien Do.Các cuộc điện thoại cho thấy bà chấp thuận hay bác bỏ cách Do chuyển tiền, và những chuẩn nhận của bà cho thấy cách bà đồng ý về việc Do chuyển tiền.Do bị bắt hôm Thứ Tư, một ngaỳ trước khi bà Pham tìm cách lên phi cơ bay về VN.Frank Santisi, luật sư của bà Pham, nói rằng bà không hiều về các cáo buộc, và lên phi cơ chỉ muốn về thăm các con ở VN, chứ không phải “có ý trốn.”Bà Pham nói trước tòa rằng bà không biết Do là ai, ngay cả sau khi công tố đưa cho xem tấm hình bà và Do đứng gần nhau mới đây.LS Santisi nói bà Pham từ một gia đình đaị gia, giàu có, và không dính laà chi tới hình sự.Bà bị tòa bác bỏ tại ngoại, sẽ phải ra tòa tiếp vào ngày 6 tháng 2/2017.