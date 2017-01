Khiếu Kiện, Cô Giáo Bị Kỷ Luật

SAIGON -- Chuyện chỉ xảy ra tại Việt Nam: Tố công ty gây ngập, cô giáo bị kỷ luật.Báo 24 h ghi rằng cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền nói: “Với vi phạm này, lẽ ra tôi chỉ bị nhắc nhở, chứ kỷ luật tới mức cảnh cáo là quá nặng”.Bản tin nói, đã hơn hai tháng kể từ ngày nhận quyết định kỷ luật Đảng nhưng cô Nguyễn Thị Thu Hiền (giáo viên Trường THPT Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP.SG) vẫn chưa hết ưu phiền.Theo cô Hiền, chuyện cô bị kỷ luật khởi nguồn từ việc Công ty Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh lấp mương thoát nước gây ngập úng triền miên khiến người dân khổ sở.Cô Hiền cho biết thêm sau khi cô ký tên cùng người trong gia đình tố chuyện công ty gây ngập cho khu vực thì tháng 11-2016, tại cuộc họp chi bộ, cô nhận được quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì vi phạm những điều đảng viên không được làm. Cụ thể, cô có các vi phạm như cùng mẹ và anh trai ký đơn tố cáo gửi đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết, dù đã được cấp ủy nhắc nhở nhiều lần nhưng không sửa chữa, khắc phục; khi yêu cầu viết kiểm điểm, cô không chấp hành…Cô Hiền cho rằng: “Tôi chỉ ký tên cùng người thân tố cáo công ty lấp mương gây ngập úng vậy mà bị chi bộ nhà trường soi xét, bắt giải trình nhiều lần, rồi kiểm điểm, kỷ luật. Với hình thức vi phạm này, lẽ ra tôi chỉ bị nhắc nhở, chứ kỷ luật tới mức cảnh cáo là quá nặng”.Báo Pháp Luật TP đã phỏng vấn ông Cao Xuân Hùng, Hiệu trưởng kiêm Bí thư Chi bộ Trường THPT Thanh Đa, cho biết cô Hiền đã vi phạm Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm. Trong quy định đó có một ý là không được đồng đứng đơn với người khác. Tuy nhiên, cô Hiền đã có hai lần đồng đứng đơn với mẹ và anh ruột tố cáo công ty...“Quận ủy Bình Thạnh nói nếu cô đứng đơn một mình thì không bàn, đằng này tới hai lần cô đồng đứng đơn là hai lần vi phạm Quy định 47” - ông Hùng thông tin.Báo Pháp Luật TP ngày 16/1/2016 đã kể chuyện Quận nói dân phản ánh sai nhưng Sở GTVT TP.SG khẳng định dân đúng.Đặc biệt lỗi làm ngập nước là do dự án, theo báo Phấp luật TP:“Chiều 14-12, trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Phòng Quản lý thoát nước của Trung tâm Điều hành các chương trình chống ngập nước TP.HCM xác nhận trong thời gian qua, khu vực kế bên dự án của Công ty Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh nhiều lần xảy ra ngập úng, gây nhiều khó khăn cho cuộc sống của nhiều hộ dân. “Trong tháng 10-2016, chúng tôi phải dùng đến ba máy bơm để chống ngập cho khu vực này. Việc tổ chức ứng cứu kéo dài cả tuần. Theo ghi nhận của chúng tôi, do hướng thoát nước cũ bị ảnh hưởng đã gây ra tình trạng ngập úng cho khu vực này” - đại diện Phòng Quản lý thoát nước cho biết thêm.Theo tìm hiểu của PV, lúc Công ty Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh tiến hành san lấp mương thoát nước, do quá bức xúc vì tình trạng ngập úng, gia đình bà Lê Thị Cất có ra ngăn cản, yêu cầu đơn vị thi công dừng san lấp. Sau đó, ba thành viên trong gia đình bà Cất và bảo vệ của công ty này xảy ra xô xát. Bà Cất và hai người con bị thương tích nhẹ. Gia đình bà Cất có làm đơn tố cáo bị hành hung và bị bắt giữ trái pháp luật nhưng UBND quận Bình Thạnh kết luận đơn tố cáo không có cơ sở.”Nghĩa là, nhà nước có quyền làm sai, có quyền làm ngập nhà dân... người dân có quyền làm đơn tố cáo công ty, nhưng cấm đảng viên ký tên chung với bất kỳ ai, dù là người thân.Nghĩa là, không có quyền nói.