Thông Tư 38 Sẽ Cấm Cửa Tin Xấu

HANOI -- Nhà nước CSVN đang siết chặt thông tin... đặc biệt là qua văn bản có tên là Thông tư 38.Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết sẽ xử lý “thông tin xấu” trên mạng trễ lắm là trong vòng 48 giờ đồng hồ...Bản tin Sputnik/Tuổi Trẻ ghi lời ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin, rằng quy trình xác định và xử lý thông tin xấu sẽ được thực hiện trong 24 giờ."Sau khi xác định nội dung thông tin vi phạm cần gỡ bỏ hoặc chặn, không cho người sử dụng tại Việt Nam truy cập, cơ quan quản lý sẽ gửi đề nghị phối hợp bằng văn bản hoặc phương tiện điện tử tới các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài đề nghị xử lý. Sau khi nhận được đề nghị, trong thời gian 24 giờ tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin công cộng qua biên giới xác định thông tin vi phạm và thực hiện việc xử lý thông tin theo đề nghị" — ông Do thông tin.Ông Do khẳng định: "Quá thời hạn nói trên, nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài không xử lý thông tin vi phạm theo yêu cầu và cũng không phản hồi, chúng tôi sẽ gửi thông báo lần 2. Sau 24 giờ tiếp theo nếu các tổ chức, cá nhân nước ngoài vẫn tiếp tục không xử lý thông tin vi phạm theo đề nghị và cũng không phản hồi, cơ quan quản lý sẽ thực thi các biện pháp kỹ thuật cần thiết".Trong khi đó, bản tin VOA nhận định rằng Thông tư 38 cũng 'phi lý không kém Điều 258 hay Điều 88'...Bản tin này ghi rằng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành thông tư 38 về Quản lý thông tin xuyên biên giới, yêu cầu chủ các trang web, mạng xã hội nước ngoài như Facebook, Youtube… phải có nghĩa vụ hợp tác với bộ TT&TT để chặn thông tin xấu độc. Nếu không hợp tác, Bộ TT & TT sẽ “chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết”.Nhưng thông tin xấu độc là gì?Việt Nam cho rằng các thông tin xấu độc sẽ bị ngăn chặn là “các thông tin gây nhiễu loạn, sai, xuyên tạc, bịa đặt gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thậm chí đe doạ đến lợi ích quốc gia.”Bà Đào Thùy Linh, công ty T&A Ogilvy tại thành phố Sài Gòn, đại diện truyền thông cho Facebook tại Việt Nam trả lời qua email cho VOA ngày 17/1 rằng vào thời điểm này, Facebook Việt Nam không có bất kỳ ý kiến hoặc thông tin gì để chia sẻ về thông tư 38 của Bộ TT&TT.Trao đổi với VOA- Việt ngữ, anh Nguyễn Tiến Trung, thạc sỹ công nghệ thông tin tại Pháp, đồng thời là cựu tù nhân chính trị hiện vẫn đang bị quản chế tại Sài Gòn, nói rằng thông tư 38 chẳng những vi hiến mà còn cho thấy Đảng Cộng sản luôn lo lắng và sợ hãi về việc bị mất quyền lực. Theo thạc sĩ Trung, nhà cầm quyền Việt Nam không ngừng bắt bớ, đàn áp và tạo sự sợ hãi trong người dân và luôn tìm cách trấn áp phản kháng xã hội.“Bản thân thông tư 38 này rõ ràng đã vi phạm điều 25 của hiến pháp trong đó công nhận quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân.”Theo ông Nguyễn Tiến Trung, từ trước đến nay Việt Nam đã ban hành nhiều luật lệ để trấn áp quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của người dân, chẳng hạn như Nghị định 75 và các điều 88, 258 mà ông cho là phi lý. Thế nhưng, ban hành thêm một thông tư tương tự khác “sẽ không làm chùn bước người dân”:“Nhưng rõ ràng theo tôi quan sát thì ngày càng nhiều người dân đã không còn sợ hãi và họ lên tiếng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Có thêm thông tư 38 cũng không làm người dân sợ hãi hay im lặng trước bất công xã hội. Đây là điều không thể trên thế giới mạng Internet hiện nay. Rõ ràng là nhà cầm quyền đang loay hoay đạp xe đạp chạy theo nền văn minh Internet mà chạy theo tốc độ ánh sáng.”Theo ông Trung, chính phủ Việt Nam quản lý mạng Internet ở trong nước, và nếu họ muốn, họ có thể chặn các trang mạng xã hội bằng cách chặn băng thông như Trung Quốc đang thực hiện. Khi đó người dân sẽ chuyển sang dùng các trang mạng xã hội khác mà ban quản trị của mạng đó không hợp tác với chính quyền. Do đó thông tư 38 sẽ không hạn chế được việc tiếp cận thông tin của người dân trong tương lai.VOA ghi nhận ý kiến các chuyên gia về mạng truyền xã hội, họ cho rằng Thông tư 38 chỉ mang tính quản lý hành chính trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, chứ khó có hiệu lực với các hãng có trụ sở ở nước ngoài. Trên thực tế Facebook, Google, hay YouTube không đặt máy chủ trong lãnh thổ Việt nam và cũng chưa mở văn phòng chính thức tại Việt Nam.