Hội Ái Hữu Cảnh Sát Nam Cali Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Cảnh Sát mừng xuân.

Westminster (Bình Sa)- - Trưa Chủ Nhật ngày 15 tháng 1 năm 2017 tại nhà hàng Seafood Palace, Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa Nam California đã tổ chức buổi họp mặt tất niên, mừng Xuân Đinh Dậu 2017.Hơn 500 người tham dự buổi họp mặt trong đó có qúy niên trưởng và các chiến hữu trong đại gia đình Cảnh Sát Quốc Gia Nam California, một số đại diện các đảng phái chính trị, hội đoàn, đoàn thể thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các hội đồng hương các cơ quan truyền thông.Theo phần giới thiệu ông Nhữ Đình Toán, Tổng Thư Ký Hội Ái Hữu CSQG Nam California cho biết: về phía dân cử có: Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, các Nghị viên Tyler Diệp, Kimberly Hồ, Nghị viên Thành Phố Garden Grove cô Thu Hà Nguyễn, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, DS Nguyễn Đình Thức, đại diện TNS Tiểu Bang Janet Nguyễn, quan khách có: Bác Sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn và phái đoàn Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH, niên trưởng Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân; niên trưởng Trung Tá Nguyễn Văn Ức; Bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, ông Nguyễn Văn Lực Chủ Tịch và bà Đặng Kim Trang, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam San Diego, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Hội Trưởng Hội CSQG San Diego và phái đoàn; ông Lê Văn Thụy, Hội Trưởng CSQG Bắc Cali và phái đoàn, ông Nguyễn Ngọc Thùy, Chủ Tịch Hội Tương Tế CSQG Bắc Cali, ông Lê Đối, Hội Trưởng và phái đoàn Hội CSQG Pomona.Điều hợp chương trình ông Ngô Bá Phước.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.Tiếp theo Ban tổ chức mời các niên trưởng Đại Tá Trần Minh Công, Viện Trưởng Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia; Trung Tá Trần Quan An, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội CSQG; Trung Tá Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH; Thiếu Tá Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia và chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng, Hội Trưởng Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California lên dâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc.Sau đó ông Nguyễn Doãn Hưng, thay mặt Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Nam California, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cám ơn tất cả quý niên trưởng, quý quan khách, các cơ quan truyền thông và các chiến hữu cùng gia đình Cảnh Sát Quốc Gia tham dự buổi họp mặt mừng Xuân Đinh Dậu 2017. ông tiếp: “ Sự hiện diện của qúy vị thể hiện tinh thần đoàn kết, thương yêu và hỗ trợ nhau trong các sinh hoạt chung.Trong dịp nầy ông cũng xin cảm tạ tất cả qúy chiến hữu trong ngành đã cộng tác với ông trong nhiệm kỳ vừa qua, giúp ông hoàn thành nhiệm vụ, ông cũng tường trình một số sinh hoạt đáng kể trong năm qua của Hội. Ông mong nhận được những ý kiến xây dựng của tất cả qúy niên trưởng, quan khách và các chiến hữu, để Hội Ái Hữu CSQG Nam Cali ngày càng lớn mạnh. Nhân dịp đầu Xuân thay mặt hội kính chúc tất cả quý niên trưởng, quan khách và chiến hữu CSQG cùng gia đình, một năm mới An Khang, Hạnh Phúc.Tiếp theo lời phát biểu của ông Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia, sau lời chúc Xuân ông cho biết, mục tiêu cấp bách của Tổng Hội CSQG là làm sao dẹp được đài 54.5 truyền hình VC mới mở tại Los Angeles. Để thực hiện được việc nầy ông cho biết trên mỗi bàn tiệc, ban tổ chức có một danh sách, xin mọi người cuùng ký tên để Tổng Hội CSQG tập trung càng nhiều chữ ký càng tốt, chuyển lên cho các vị dân cử, yêu cầu phải đóng cửa đài 54.5 là cơ quan truyền thông của nhà cầm quyền CS Việt Nam đang hoạt động ngay giữa cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản chúng ta.Sau đó Niên trưởng Trần Quan An lên phát biểu, trong một bài dài ông đã phân tích chi tiết và đóng góp phương thức cũng như sách lược đấu tranh cho những ngày sắp tới.Ông kêu gọi giới trẻ tham gia, ông nói: “Ngày nay lịch sử đã sang trang, Chúng tôi tha thiết kêu gọi các bạn trẻ đừng quên cội nguồn, mạnh dạn đứng lên gánh vác trách nhiệm làm nên lịch sử. Ước vọng lớn nhất lúc cuối đời của chúng tôi là thế hệ hậu duệ sẽ dùng máu lệ của cha ông làm mực, viết tiếp trang sử oai hùng của dân tộc...”Sau lời phát biểu của ông Trần Quan An, Ban tổ chức mời tất cả qúy vị dân cử, đại diện dân cử cùng lên sân khấu chúc Tết mọi người. Trong dịp nầy DS Nguyễn Đình Thức, đại diện Thượng Nghị Sĩ Jannet Nguyễn trao tặng bằng tưởng lệ đến ông Hội Trưởng Nguyễn Doãn Hưng để ghi nhận những đóng góp của Hội Ái Hữu Cảnh Sát trong cộng đồng các sắc tộc nói chung và cộng đồng người Việt quốc gia nói riêng.Tiếp theo, Tổng Hội Trưởng Phan Tấn Ngưu lên giới thiệu Đặc San Phượng Hoàng Xuân Đinh Dậu 2017 đến mọi người. Đặc san với nhiều hình ảnh, tài liệu và bài vở giá trị.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức các món ăn cùng xem chương trình văn nghệ do chị Lệ Ngọc và anh Trần Quang Kỳ điều khiễn với sự góp mặt của các nghệ sĩ thân hữu và các chiến hữu cảnh sát trình diễn.Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần xổ số lấy hên đầu năm với lô độc đắc $ 200, lô hạng Nhì $ 200 và nhiều lô an ủi với các hiện vật do qúy mạnh thường quân gởi tặng.Mở đầu chương trình văn nghệ với bản “Cảnh Sát Quốc Gia Hành Khúc” do ban hợp ca CSQG trình diễn.Buổi họp mặt Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 chấm dứt vào lúc 1 giờ chiều cùng ngày.Qúy chiến hữu muốn có Đặc san Phượng Hoàng Xuân Đinh Dậu 2017 xin liên lạc về: Nguyễn Doãn Hưng (949) 228-4027, Hà văn Tiên (612) 695-3390.