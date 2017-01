Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Nam California Tổ Chức Tưởng Niệm 43 Năm Ngày Hoàng Sa Và Vinh Danh 74 Tử Sĩ VNCH

Cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Đinh Hoàng Cảnh và ông Trương Văn Song, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Nam California tại Tòa Soạn Việt Báo. (Photo VB)

Westminster (Bình Sa)- - Sáng Thứ Ba ngày 17 tháng 1 năm 2017, tại tòa soạn Việt Báo có cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long ông Đinh Hoàng Cảnh và ông Trương Văn Song Hội Trưởng Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Nam California được hai vị nầy cho biết: Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Nam California với sự hổ trợ của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California sẽ long trọng tổ chức buổi lễ tưởng niệm 43 năm Ngày Hoàng Sa để tưởng nhớ đến 74 tử sĩ Hải Quân đã vị quốc vong thân trong trận hải chiến Hoàng Sa với quân xâm lược phương Bắc để bảo tồn lãnh hải, những chiến sĩ Hải Quân nầy đã anh dũng không khuất phục trước họng súng quân thù, noi gương tiền nhân đã bao phen làm cho giặc Tàu xâm lược phải khiếp vía.Buổi lễ sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2017 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ 14180 All American Way Sid Goldstein Freedom Park, Westminster, CA 92684.Ban tổ chức trân trọng kính mời Qúy vị Lãnh Đạo Tinh Thần các tôn giáo, qúy vị Dân Cử, qúy vị đại diện các Cộng đồng, Hội đoàn, Đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương đến tham dự.Sự hiện diện đông đão của tất cả qúy vị để nói lên lòng kính phục và biết ơn của chúng ta đối với các tử sĩ đã xả thân hy sinh cho tổ quốc tại Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974, đồng thời cũng để nói lên tinh thần bất khuất của người dân Việt quyết chống giặc ngoại xâm phương Bắc, mặc khác cũng để nhắc nhở cho con cháu chúng ta trong cũng như ngoài nước biết là Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, khuyến khích các em phải noi gương tiền nhân nung nấu ý chí quật cường của cha, ông tiếp tục duy trì tinh thần yêu nước đánh đuổi giặc phương Bắc đang xâm chiếm lãnh hải Việt Nam.Như qúy vị đã biết, “Trận hải chiến Hoàng Sa đã đi vào lịch sử, nhưng nỗi đau bị quân thù cướp đất, cướp biển do tổ tiên để lại sẽ chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai được, cho đến khi chúng ta giành lại được vùng lãnh hải yêu quý đó.Những hy sinh lớn lao mà các tử sĩ Hải Quân đã hy sinh chắc chắn sẽ là những tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo trong công cuộc chiến đấu chống ngoại xâm để bảo vệ đất tổ. Nhìn sự hy sinh của các anh mà đau lòng cho vận nước, đồng bào của chúng ta tại quê nhà vẫn đang phải quằn quại dưới ách thống trị của tập đoàn tay sai bán nước Cộng Sản Việt Nam, một kẻ nội thù của dân tộc rất tàn ác đối với đồng bào của mình, nhưng lại thật hèn nhát và khiếp nhược trước giặc Tàu phương Bắc. Nguyện cầu hồn thiêng sông núi, các linh hồn tử sĩ hộ trì cho con dân Việt Nam biết thương yêu nhau, cùng đoàn kết, can đảm và sẵn sàng hy sinh để cương quyết đấu tranh giành lại quyền làm chủ đất nước từ tay bạo quyền Cộng Sản Việt Nam. Và xin mọi người hãy kiên trì trong công cuộc chống lại ngoại xâm.”Đến với ngày giỗ thứ 43 để đốt nén hương lòng tưởng nhớ sâu xa nhất đến với những chiến sĩ Hải Quân đã anh dũng hy sinh. Tinh thần bất khuất của các chiến sĩ Hải Quân sống mãi trong lòng mọi người, trong lòng dân tộc và đại dương yêu quý Việt Nam.