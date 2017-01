Bệnh Viện Xử Ép Nhạc Sĩ Tô Hải

Nhạc sĩ Tô Hải bị bệnh viện từ chối chữa trị... Đó là cáo buộc từ gia đình nhạc sĩ Tô Hải, người đang bệnh nặng, cho rằng một bệnh viện ở TP Sài Gòn từ chối chữa trị cho ông do áp lực của công an.Bản tin ghi rằng vào hôm 16/1, phóng viên BBC gọi điện hỏi thăm ông nhưng giọng ông rất yếu và gần như không nghe được người đầu dây bên kia nói gì.Theo gia đình, sức khỏe của vị nhạc sĩ 90 tuổi đang diễn biến rất xấu vì bệnh viêm phổi cấp.Hôm 16/1, trả lời BBC từ TP Sài Gòn, bà Lâm Thị Ái, vợ ông Tô Hải cho biết: "Chồng tôi bệnh nặng, gia đình đưa ông vào cấp cứu tại bệnh viện Hoàn Mỹ hôm 5/1.""Việc chữa trị đang bình thường thì hôm 13/1, một nữ bác sĩ khoa Nội Tổng hợp nói với tôi rằng bệnh viện đã chữa hết bệnh phổi cho ông Hải nên cho ông ấy về ngay trong ngày hôm ấy.""Tôi rất hoang mang vì tôi là người chăm sóc chồng mỗi ngày, thấy sức khỏe ông ấy chỉ sụt đi chứ không khá lên được.""Do ông Hải không ngồi được nên tôi phải nhờ người giúp khiêng ông ấy lên băng ca và đưa về nhà bằng xe cấp cứu."Bà Ái cũng cho biết thêm: "Chồng tôi được bệnh viện cho về nhưng không được phép mang theo phim phổi và các chứng từ khác liên quan đến bệnh tình.""Tôi không biết lý do đích xác của việc bệnh viện cho chồng tôi xuất viện là gì nhưng hôm ấy bác sĩ hỏi lại tôi rằng "Nhà cô là công an à? Vì sao công an vô đây hỏi thăm ông ấy nhiều vậy?".BBC liên hệ Bệnh viện Hoàn Mỹ nhưng người trực tổng đài nói: "Đây là thông tin mật về bệnh nhân nên không thể trả lời."Người của bệnh viện hứa trả lời vụ việc sớm qua email nhưng chúng tôi chưa nhận được phản hồi.Theo tự điển Wikipedia, sau đây là thông tin về nhạc sĩ Tô Hải.Tô Hải (tên đầy đủ Tô Đình Hải, sinh năm 1927) là một nhạc sĩ Việt Nam, có nhiều sáng tác thuộc thể loại nhạc truyền thống và nhạc đỏ.Từ trưởng thành đến khi về hưu, Tô Hải phụ trách các hoạt động văn nghệ và mỹ thuật, trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia công tác tại khu 4 và Nhà xuất bàn Mỹ thuật.Kể từ sau năm 1990, ông viết hồi ký và blog chỉ trích chính cuộc sống của mình trước đó, gọi thứ nhạc chính ông sáng tác là "nhạc nô".Sau tự ra Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hải đã cho xuất bản tại Hoa Kỳ một cuốn sách có tên là Hồi ký của một thằng hèn. Tập hồi ký này được Nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ở Virginia, Hoa Kỳ in ra năm 2009 dưới bản quyền của chính tác giả.