Gia Đình Mũ Đỏ Tiệc Tất Niên Đón Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Trong tiệc tất niên Gia Đình Mũ Đỏ.

Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 6 giờ tối Chủ Nhật ngày 8 tháng 1 năm 2017 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và Vùng Phụ Cận đã tổ chức buổi tiệc tất niên đón mừng năm mới theo thông lệ hằng năm.Khoảng 500 người tham dự tiệc tất niên ngoài các Niên trưởng, các chiến hữu trong đại gia đình mũ đỏ Orang County và vùng phụ cận còn có các mũ đỏ từ Tiểu Đoàn 1 đến tiểu đoàn 9 Nhảy Dủ, Bộ Tư Lệnh Dù trại Hoàng Hoa Thám, Gia Đình Mũ Đỏ San Diego và Houston, Texas cùng đông đủ các đơn vị bạn như Biệt Động Quân, Thiết Giáp, Không Quân, Hải Quân, Cảnh Sát Quốc Gia, Quân Cảnh, Hội H.O.Cứu Trợ TPB/QP/VNCH. Hội Cựu Sinh Viên trường Võ Bị Đà Lạt, Hội Cựu SVSQ Trường Bộ Binh Thủ Đức... các phái đoàn đều do Hội Trưởng, Tổng Hội Trưởng hướng dẫn tham dự. Ngoài các Hội đoàn quân nhân còn có Hội đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng, Liên Trường Trung Học Quảng Nam Đà Nẵng. Người khách đặc biệt đến tham dự kỳ nầy đó là bà quả phụ mũ đỏ Vương Mộng Hồng.Điều hợp chương trình khai mạc do Trưởng ban tổ chức Mũ Đỏ Hoàng Tấn Kỳ.Sau phần nghi thức khai mạc theo lễ nghi quân cách do toán hầu kỳ của Gia Đình Mũ Đỏ Nam Cali và Ban hợp ca Mũ Đỏ phụ trách.Sau đó MĐ Hoàng Tấn Kỳ lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy niên trưởng, quan khách, các cơ quan truyền thông cùng toàn thể gia đình mũ đỏ tham dự, ông cho biết: “Theo sự tuần hoàn của vũ trụ, lại một năm nữa kết thúc và năm mới đã đến ngưỡng cửa của chúng ta, chúng ta lại phải tống cựu nghinh tân, tiễn năm 2016 để chúng ta đón chào Xuân mới Đinh Dậu năm 2017. Hôm nay quý niên trưởng, quý chiến hữu đến chung vui với Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và Vùng Phụ Cận chúng tôi trong Dạ Tiệc Tất Niên với chủ đề “Ta Vẫn Bên Nhau Một Đời Mũ Đỏ”. Dạ Tiệc tối nay được tổ chức tại nơi này. Thay mặt ban tổ chức, kính chúc quý niên trưởng cùng toàn thể quý liệt vị trước thềm năm mới được Phúc, Lộc, Tho. Kính chào quý niên trưởng cùng toàn thể quý vị.”Trước khi dứt lời ông Hoàng Tấn Kỳ hô ba lần Nhảy Dù và các mũ đỏ trả lời Cố Gắng làm cho không khí hội trường sôi động hẵn lên.Tiếp theo, Mũ đỏ Nguyễn Đức Tâm, Hội Trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và Vùng Phụ Cận lên chào mừng và chúc tết Đinh Dậu đến quý niên trưởng, quan khách và các chiến hữu mũ đỏ và gia quyến một năm mới an khang, thịnh vượng.Ông tiếp: “Rất nhiều người trong chúng ta, nhất là thế hệ trẻ, khi nghe hai tiếng Nhảy Dù thì hình dung ra được rằng người lính với bộ đồ hoa và chiếc mũ đỏ. Xin thưa, nó không đơn giản như vậy! Nó không dễ hiểu như vậy! Nhảy Dù chúng tôi là thực thể được kết hợp từ chiến trường và tình bạn. Nhảy Dù chúng tôi là lõi thép được tôi luyện bằng máu; máu của đồng đội, máu của chính mình, và ngay cả bằng nước mặt cùa vành khăn sô cô nhi, quả phụ, cho nên Nhảy Dù chúng tôi không bao giờ biết khuất phục dưới một bạo lực nào. Không bao giờ biết hạ mình dưới bất cứ một đảng phái nào, đoàn thể nào hay cá nhân nào, vì rằng chúng tôi đã từng làm nên lịch sử, và chúng tôi sẽ tái tạo lịch sử nếu một ngày đẹp trời nào có cơ hội… và người lính Nhảy Dù là một huyền thoại.”Sau đó Mũ đỏ Phạm Đình Cung lên giới thiệu quý niên trưởng trong phần nầy Ông cho biết, trong số các tướng lãnh và sĩ quan cao cấp của QL/VNCH đa số đều từ binh chủng Nhảy Dù mà ra, ông nêu tên từng vị một nhưng tất cả các vị tướng lãnh đó, người đã hy sinh, người đã già yếu không ai có mặt tại buổi dạ tiệc tất niên năm nay.Buổi dạ tiệc bắt đầu với chương trình văn nghệ do MC Nguyễn Ngọc Nhơn và cô Loan Anh phụ trách. Mở đầu với bản hợp ca “Sư Đoàn Nhảy Dù Hành Khúc” do các mũ đỏ và phu nhân trình diễn, tiếp theo Gia Đình Mũ Đỏ Orange County hợp ca “Xuân Họp Mặt” rồi đến các ca sĩ: Ngọc Minh, Huy Vũ, Tâm Nguyệt, Kim Loan, Thu Nguyệt, Mỹ Lan, Trần Thiện Anh Chí, Ngọc Châu, Mỹ Tuyết, Minh Nguyệt, Minh Hạnh, Ngọc Nhơn, Thu Cúc, Diana, Ngọc Huy, bé Kristina và ban thiếu nhi TTVH thay phiên nhau trình diễn các nhạc phẩm về lính, về Xuân và quê hương cho đến khi chương trình chấm dứt vào lúc gần 10 giờ tối cùng ngày.Như qúy đồng hương đã biết, Người lính Nhảy Dù Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã một thời làm cho cộng quân phải khiếp vía trên khắp 4 Vùng Chiến Thuật.Sau hơn 40 năm không còn cầm súng, nhưng các Thiên Thần Mũ Đỏ đang định cư tại California nói riêng và khắp nơi trên thế giới nói chung vẫn hiện diện trong các sinh hoạt cộng đồng, các tổ chức đấu tranh để tiếp tục tranh đấu cho một Việt Nam có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn.Vì vậy, mỗi năm một hoặc hai lần họp mặt nhau để hàn huyên tâm sự, xem ai còn, ai mất, nhất là vào dịp cuối năm, cùng nhau nâng ly, tiễn năm cũ, đón mừng Năm mới hy vọng cho một tương lai quê hương tươi sáng hơn.Mọi chi tiết liên lạc:Hoàng Tấn Kỳ (714) 357 – 8877.