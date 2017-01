Sài Gòn, Hà Nội Ăn Chay

http://thuvienhoasen.org/a27054/tet-chay-an-lac-lan-dau-tien-duoc-to-chuc-tai-viet-nam-da-san-sang

Sài Gòn đã trở thành một thành phố thân thiện nhất với người ăn chay. Bản tin VOA ghi rằng Sài Gòn vừa được bình chọn vào Top 10 thành phố thân thiện nhất với người ăn chay ở châu Á.Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật PETA đã ca ngợi Thành phố Sài Gòn cùng với các thành phố khác của châu Á như Singapore, Bali, Bangkok, và Thượng Hải có nhiều nhà hàng bán món ăn thuần chay và ngon miệng.Trong thông cáo đăng trên trang mạng của PETA Asia công bố 10 thành phố thân thiện nhất với người ăn chay, phó chủ tịch PETA châu Á Jason Baker nói “ẩm thực chay Sài Gòn đảm bảo sẽ thỏa mãn khẩu vị của bạn, từ bò lá lốt, thịt lợn chua ngọt cho đến gà rán và tôm – tất cả đều 100% thuần thực vật.”PETA ca ngợi sự phát triển đều đặn của văn hóa ăn chay tại thành phố đông dân nhất Việt Nam.Để minh chứng cho sự phong phú về các món chay ở Thành phố Sài Gòn, PETA liệt kê những nhà hàng thuần chay ở ngay trung tâm thành phố như Thanh Tịnh với nhiều món giả thịt được làm từ đậu phụ và Vegan Bistro với các món tráng miệng được làm từ đậu đỏ và xoài. Cũng theo ghi nhận của PETA, “thực khách có thể thưởng thức từ thực đơn thuần chay đa dạng hơn tại Loving Hut, từ gà nướng, bánh xèo cho đến gỏi cuốn, thịt hộp, phomai.”Bản tin VOA ghi lời Scott Smith, một người Mỹ ăn chay từng sống ở Thành phố Sài Gòn nhiều năm nói rằng anh cũng đồng ý với sự bình chọn của PETA và cho rằng Thành phố Sài Gòn có nhiều nhà hàng chay để chọn lựa – trong đó Saigon Vegan là một địa điểm được nhiều người yêu thích.VOA ghi thêm, thành phố Sài Gòn cũng là nơi duy nhất ở Việt Nam có lễ hội ăn chay Saigon Vegan Festival và là nơi tập trung của nhiều người Phật Giáo trong nước.Trong khi đó, một bản tin trên mạng Thư Viện Hoa Sen cho biết tại Hà Nội sẽ có một Tết Chay An Lạc.Phóng viên Kiều Oanh trên Thư Viện Hoa Sen viết rằng một người trong nhóm chủ xướng là TS Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch công ty sách Thái Hà kiêm chủ tịch cộng đồng Doanh nhân An lạc.Bản tin này ghi nhận, trích:“...Chiều nay, 10 - 01, tại thiền đường Chùa Tứ Kỳ, BTC do TS Nguyễn Mạnh Hùng Giám đốc Thai Ha Books chủ trì cùng thành viên cộng đồng Doanh nhân An lạc đã gặp gỡ, trao đổi các thông tin về Tết Chay cùng những việc cần làm.Chúng tôi lại được ngồi thiền cùng thầy Hùng, lại được có an lạc ngay trong những giây phút đầu tiên của buổi họp. TS Nguyễn Mạnh Hùng thông báo rằngi 44 gian hàng của 44 đơn vị đã chính thức được lựa chọn kỹ càng, điều kiện tham gia Tết Chay An Lạc. Lãnh đạo 44 doanh nghiệp và cơ quan đã vô cùng hoan hỷ được nghe phân tích về ý nghĩa Tết Chay lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.Sư bà Thích Đàm Vĩnh – trụ trì chủa Tứ Kỳ rất ủng hộ Tết Chay. Sư bà cùng quý sư cô, quý phật tử trong chùa thật sự hết mình tham gia ban tổ chức vì một Tết Chay lần đầu tiên tốt đẹp nhất. Ai có mặt tại buổi họp cũng vui vô cùng...Trưởng ban tổ chức cũng xin lỗi những đơn vị nộp đơn nhưng không được xét duyệt để tham gia Tết Chay lần này. Các doanh nghiệp và các chủ nhà hàng chay rất có uy tín đăng ký muộn cũng không được tham gia và cũng hoan hỷ chấp thuận và sẽ ủng hộ chương trình. Thật quý giá.Tại buổi họp chiều nay, có một phần rất quan trọng là 44 đơn vị được lựa chọn đã bốc thăm vị trí gian hàng theo sơ đồ của BTC. Thật khách quan và công minh. Mọi người đều vui vẻ và cùng mong hết mình để sẵn sàng phục vụ Tết Chay An Lạc lần đầu được tổ chức tại Việt Nam ngày 14-01 với tinh thần an lạc, tin tưởng và thành công.”Như thế, Hà Nội cũng đang chạy đua với Sài Gòn trong vận động ăn chay.Bản tin về Tết Chay ở đây: