Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết: Cần Quyên Thêm 70.000 Đô

Garden Grove (Bình Sa)- - Vào lúc 11 giờ trưa Thứ Ba ngày 10 tháng 1 năm 2017, tại Văn Phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California số 13127 Brookhurst, Garden Grove, CA 92843, Ban tổ chức Diễn Hành Tết Bính Thân 2016 đã tổ chức buổi họp báo để tường trình một số chi tiết về công tác đã thực hiện trong thời gian qua cũng như phổ biến một số tin tức cần thiết cho những ngày sắp tới.Tham dự buổi họp báo ngoài một số qúy cơ quan truyền thông còn có sự hiện diện của qúy vị Ban tổ chức Diễn Hành Tết 2017Sau phần nghi thức khai mạc, Ban tổ chức mời qúy thành viên trong Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết lên bàn Chủ tọa.Sau phần nghi thức khai mạc, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Trưởng ban tổ chức “Diễn Hành Tết 2017,”lên chào mừng, cảm ơn mọi người và ông cho biết hiện tại Ban tổ chức đã nhận được hơn $45,000. Chúng tôi kêu gọi các cơ sở thương mại trong cộng đồng cũng như quý đồng hương đóng góp từ $5, $10… để giúp chúng tôi tổ chức Diễn Hành Tết 2017. Bởi vì mỗi năm số tiền cần là $110,000, trong đó $65,000 trả cho thành phố Westminster. Ban tổ chức đã mượn của các thành viên trong Ban tổ chức và đã đóng cho Thành phố.Như vậy, ban tổ chức vẫn còn thiếu $70,000 để có thể tổ chức diễn hành Tết Đinh Dậu, tiếp tục giữ gìn truyền thống văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.Tiếp theo Anh Ngô Thiện Đức, Trưởng Ban Điều Hành cho biết: Hiện tại đã có 45 đơn vị ghi danh tham dự diễn hành đã đóng tiền, còn lại 5 đơn vị ghi danh nhưng chưa đóng tiền.Ông Phát Bùi cho biết, “Diễn hành Tết năm nay vào Thứ Bảy ngày 4 Tháng Hai, tức mùng Tám Tết, từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa với lộ trình khởi đi từ đầu đường Purdy về tới đường Bushard. Lý do chọn ngày này vì Thứ Bảy, 28 Tháng Giêng, là mùng Một Tết, chúng tôi tôn trọng các cơ sở thương mại dọc theo đường Bolsa và tôn trọng đồng hương, chúng tôi không muốn có việc đóng đường gây cản trở đến việc thương mại cũng như việc đi xuất hành đầu năm của đồng hương.Khai mạc Diễn Hành Tết 2017 có đốt pháo, có cây nêu, rất ý nghĩa, không thể thiếu trong ngày Tết, và chỉ có trong Diễn Hành Tết 2017 mới có. Về đốt pháo, thành phố Westminster cho cột cây nêu thật cao vào cột đèn đối diện bảng quảng cáo các cơ sở thương mại của thương xá Phước Lộc Thọ. Trên cây tre treo sợi dây pháo dài sát mặt đường, và xuống dưới mặt đường thì dây pháo được chia làm chín nhánh, tượng trưng cho chín con rồng của sông Cửu Long. Năm nay không chỉ có một đoàn múa lân trong phút mở đầu chương trình mà trong suốt đoạn đường diễn hành có bảy, tám đoàn múa lân khác nhau. Các đoàn múa lân với tiếng trống, con lân, và ông địa, chúng tôi tin rằng sẽ tạo sự hứng khởi, náo nhiệt cho đoàn diễn hành và quý vị đồng hương đứng coi hai bên đường.”Theo ông Phát, để gây quỹ trang trải cho diễn hành Tết, ban tổ chức sẽ tổ chức xổ số, và đồng hương ở tiểu bang xa cũng có thể ủng hộ bằng cách gọi vào số điện thoại (714) 418-2499 của Bolsa Tickets để đặt vé, hoặc mua vé trên website http://bolsatickets.com.Ông Ngô Thiện Đức, phó trưởng ban tổ chức đặc trách các hội đoàn dân sự, kiêm trưởng ban điều hành, cho biết: “Quý đồng hương có thể bảo trợ cho ban tổ chức trên website www.TetParade.org và có thể gọi về số điện thoại liên lạc: (714) 487-9764.Ngoài ra, chúng tôi nhận đơn ghi danh của các cơ sở thương mại, các hội đoàn từ nay đến 5 giờ chiều ngày 23 Tháng Giêng, tại Văn Phòng Cộng Đồng, 13127 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843; hoặc tại Global Premiere, 9061 Bolsa Ave., Suite 204-205, Westminster, CA 92683. Lệ phí là $600 cho mỗi cơ sở thương mại, còn các hội đoàn là $300,”Phần xổ số với giá vé là $15, quý đồng hương sẽ có cơ hội trúng thưởng trong ngày đầu năm với giải nhất là 4 ounce vàng bốn số 9, giải nhì trị giá $3,000 và giải ba $2,000. Khi mua vé nghĩa là quý đồng hương góp một bàn tay cho ban tổ chức có một kinh phí để thực hiện.Chương trình dạ vũ gây quỹ “Diễn Hành Tết 2017 sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu, 13 Tháng Giêng, tại nhà hàng Golden Sea, 9802 W. Katella Ave., Anaheim, CA 92804.Chương trình sẽ có các ca, nghệ sĩ như Tâm Đoan, Hương Lan, Tuấn Vũ, Mai Lệ Huyền, Lâm Thúy Vân, Mai Quốc Huy, Tuấn Quỳnh, Đỗ Thanh, Lưu Việt Hùng, Khánh Hoàng, Mỹ Lan, Mai Thanh Thúy, Hà Tuấn Huy, Di Ái Hồng Sâm, Ngọc Linh.MC Đỗ Tân Khoa, Giáng Ngọc. Phần âm thanh do ban nhạc The All Stars Band đảm trách.Vé đồng hạng $40 và VIP $55.Vé đang bán tại Bolsa Tickets (714) 418-2499, tiệm vàng Mai Ly (714) 903-8821, Phát Bùi (714) 713-4079.