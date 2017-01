Hà Nội: Luật Sư Trần Thu Nam Bị Phá

HANOI -- Một luật sư nhân quyền bị quậy phá nửa đêm...Bản tin RFA ngày 6/1/2017 ghi rằng Luật sư Trần Thu Nam, một người được biết đến trong tư cách nhà hoạt động xã hội tích cực tại Hà Nội, vào nửa đêm hôm Thứ Năm rạng Thứ Sáu, tư gia ông bị ném sơn trộn mắm tôm. Đây là tình trạng từng xảy ra đối với một số nhà hoạt động khác tại Việt Nam lâu nay.Sau khi xảy ra vụ việc đối với gia đình ông, luật sư Trần Thu Nam cho Đài Á Châu Tự do biết:“Tôi đang ngồi làm việc lúc đó khoảng lúc 0:00 giờ. Không biết đối tượng nào, nhưng khi tôi mở cửa ra thì họ chạy mất rồi. Sơn trộn mắm tôm ném vào trong cửa nhà tôi. Ngay sau đó tôi báo cho Công an Phường Yên Hòa; ngay sau đó họ đến xác định và chụp ảnh hiện trường, lập sơ đồ. Nói chung làm các công việc ban đầu.Họ hứa sẽ đi trích xuất hình ảnh từ các camera của những nhà chung quanh để xác minh xem có đối tượng nào hay không.”RFA cho biết Luật sư Trần Thu Nam và một đồng nghiệp là luật sư Lê Văn Luân vào đầu tháng 11 năm 2015 từng bị một nhóm côn đồ hành hung dã man sau khi đến tư vấn pháp lý cho gia đình của một nạn nhân bị chết trong trại tạm giam Công an Hà Nội là Đỗ Đăng Dư. Gia đình nạn nhân Đỗ Đăng Dư ở tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.Vụ việc hành hung hai thành viên trong Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội như thế được luật sư Trương Trọng Nghĩa, đại biểu quốc hội nêu ra với ông Nguyễn Đức Chung, lúc bấy giờ là giám đốc Công an, phó bí thư Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Hà Nội sau đó cho khởi tố vụ án; thế nhưng luật sư Trần Thu Nam lên tiếng tha thứ cho những người hành hung ông và luật sư Lê văn Luân. Ông nhắc lại cũng như đưa ra ý kiến cho lần bị sách nhiễu này:“Lần trước tôi bị đánh, qua sức ép của dư luận họ cũng đã khởi tố; nhưng sau đó tôi thấy những thanh niên đó không có thù hằn gì trực tiếp, va chạm gì trực tiếp gi cả nên tôi đã rút đơn đối với những thanh niên đã hành hung tôi và một luật sư khác.Đối với sự việc lần này, tôi hy vọng công an sẽ làm khách quan hơn; nhưng tôi e rằng cũng khó điều tra, xác minh ược bởi vì liên quan đến nhiều hoàn cảnh, vấn đề rất phức tạp của xã hội. Do đó tôi cũng thấy khó có hy vọng điều tra ra được ai là người gây ra vụ việc lần này.”RFA ghi thêm:“Tình trạng những người tham gia các tổ chức xã hội dân sự, công khai hoạt động vì công bằng xã hội, lên tiếng cho dân chủ- nhân quyền tại Việt Nam lâu nay thường bị sách nhiễu; nhẹ là bị ném mắm tôm trộn phân, dầu nhớt vào nhà; bị chửi bới; đe dọa còn nặng thì bị hành hung đến thương tích.Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân luôn báo cho cơ quan chức năng nhưng vụ việc của họ không hề được giải quyết.”Cũng nên nhắc rằng, luật sư Trần Thu Nam đã cùng với Luật sư Võ An Đôn biện hộ cho nhà đấu tranh Trần Anh Kim và đồng sự Lê Thanh Tùng trong hồ sơ ra tòa giữa tháng 12/2016.Lúc đó, theo BBC:“Nhà đấu tranh Trần Anh Kim và đồng sự Lê Thanh Tùng bị tuyên phạt 13 và 12 năm tù giam trong phiên xử sơ thẩm hôm 16/12 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình, luật sư và gia đình cho hay.Ông Trần Anh Kim, 67 tuổi, cựu trung tá quân đội, từng bị án tù năm năm rưỡi trong thời gian từ 2009 đến 2015, cũng với tội danh quy định tại Điều 79 Bộ luật Hình sự.Ông Kim và Lê Thanh Tùng bị truy tố về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79 Bộ luật Hình sự.Ông Kim nảy sinh ý tưởng thành lập tổ chức 'Lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ', với lực lượng nòng cốt là sĩ quan và hạ sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội Việt Nam cộng hòa, mục đích lật đổ chế độ hiện nay để thành lập một nhà nước dân chủ......Hôm 16/12, bà Nguyễn Thị Thơm, vợ ông Trần Anh Kim, người dự phiên tòa, nói với BBC qua điện thoại: "Trong lời sau cùng, chồng tôi nói tất cả những gì ông ấy làm đều theo luật pháp chứ không có gì sai.""Ông ấy nói mình và ông Tùng chỉ đưa ra ý tưởng muốn Việt Nam thịnh vượng và được toàn vẹn lãnh thổ chứ không hề bạo động.""Luật sư Trần Thu Nam, người bào chữa cho chồng tôi cũng chất vấn Viện Kiểm sát về việc không điều tra cho rõ hành vi của hai bị cáo cũng như không có nhân chứng về việc họ phạm tội.""Nhưng rồi thì tòa vẫn cứ tuyên bản án ấy."...”