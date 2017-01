Trước thềm Năm Mới gia đình chúng tôi cùng ĐIỂM HẸN KC Kính Chúc Quý Đồng Hương Một Năm mới được nhiều Phước Lộc Thọ.Những ngày mưa gió đã qua, những ngày của năm cũ cũng đã qua rồi chúng ta hãy nhìn phía trước và mong ước sao cho năm nay mọi sự sẽ được tốt đẹp hơn.Phước là một điều đầu tiên mà ai ai cũng muốn có trong cuộc sống mỗi ngày. “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước Thiên-đàng là của những kẻ ấy”. Đây là Lời hứa của Chúa muốn ban sự phước cho những ai muốn trau mọi gánh nặng sầu tư, mọi cô-đơn buồn bả, mọi bệnh tật đau khổ lên cho Ngài. Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta phải đối đầu với những nan đề mà bởi sức của quý vị, quý vị sẽ không làm nổi, không vượt qua được. Quý vị cần có sự giúp đỡ siêu nhiên từ trên cao để giúp quý vị vượt qua.Trong năm nay tôi mời quý vị cùng tìm hiểu với tôi làm sao quý vị sẽ có được sự giúp đỡ này. Mọi người sống trên thế gian đều có cha mẹ sanh ra. Cha mẹ của quý vị cũng có ông bà mình sanh ra. Nếu cứ tiếp tục đi ngược về nguồn gốc thì mỗi người đều có tổ tiên của mình. Thế thì ai là người sanh ra tổ tiên của quý vị. Đấng Sáng-tạo vũ trụ này là Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên mọi người và mọi loài dưới trời này.Chúa Ngài yêu thương con người khi nhìn thấy con người có lòng khó khăn và cần có sự giúp đỡ. Nếu quý vị bằng lòng trau cuộc đời cho Ngài thì Ngài sẽ săn sóc quý vị và đời sống của quý vị chắc chắn sẽ được phước đi theo như Lời của Ngài đã hứa. “Hỡi những ai mệt mõi và gánh nặng hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghĩ.”Trong năm mới này tôi cầu mong quý vị sẽ được nhẹ gánh và nhận được nguồn phước của Ngài. Hãy để Chúa gánh thay cho quý vị. Quý vị chỉ đơn sơ nói với Ngài rằng: Lạy Chúa, con cần Ngài, con cầu xin Ngài hãy giúp con và cho con sự đắc thắng trong hoàn cảnh của con. Con xin đi theo Ngài.Khi quý vị có cần và kêu xin như vậy thì chắc chắn Ngài sẽ nghe tiếng của quý vị.Lộc là điều kế tiếp quý vị sẽ có được bởi vì sau khi quý vị đã cầu nguyện xong thì quý vị sẽ được trở nên là con của Ngài. Quý vị đã được sanh lại trong gia đình của Ngài. Quý vị sẽ bắt đầu có được những sự tốt lành, may mắn, vui tươi, đẹp đẽ, hạnh phúc, bình an. Những sự tươi mới, những niềm hi-vọng trong một cuộc hành trình mới mà quý vị sẽ bắt đầu đi từ đây.Như một cây, một bông hoa bắt đầu nẩy mầm, trổ hoa thì cuộc đời của quý vị từ đây cũng như vậy. Có Chúa là có tất cả quý vị ơi.Thọ là sự sống lâu với sự phước hạnh, an vui và trọn vẹn. “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi thì sẽ sống lâu trên đất.”Tuổi thọ của những người sống trên nước Hoa-kỳ này thì được sống rất thọ vì những thuốc men tân tiến và những phương tiện tối tân của ngành y-khoa cũng đã giúp cho con người được sống lâu hơn. Nhưng thưa quý vị hơi thở của quý vị là nằm trong bàn tay của Đấng Sáng-tạo. Bởi ân điển của Ngài mà quý vị được sống.Trong năm mới này đây chúng tôi cũng cầu mong cho quý vị nhận được Phước Lộc thọ như lòng của quý vị ao ước.Chúng tôi xin Kính Mời quý vị đến với Điểm Hẹn KC để tìm hiểu thêm phương cách làm thể nào để có được những sự phước hạnh này trong năm nay. Chúng tôi sinh hoạt vào mỗi Tối Thứ Ba và mỗi Tối Thứ Sáu tạiKevins Auto Body. 9265 Bishop Place. Westminster CA 92683. (góc Đường Moran và Bishop) Anh Kevin đã mở cửa cơ-sở của anh để tiếp đón quý vị.Chúng tôi xin muốn làm bạn với quý vị và mọi thắc mắc tìm hiểu thêm làm sao để nhận những phước hạnh cho cuộc sống. Xin quý vị gọi cho chúng tôi hoặc xin gặp quý vị tại địa chỉ trên.Tôi là Mục sư Cao Mỹ Phượng 714 603 4481 và nhà tôi là Mục sư Cao Hữu Trí 714 657 9726Trân Trọng Kính Mời.