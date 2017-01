15 Tỉnh Xin Cấp Gạo Cứu Đói

HANOI -- Có bao nhiêu tỉnh nộp đơn xin chính phủ trung ương cấp gạo cứu đói?Mấy hôm trước, con số là 12 tỉnh... Tính tới 5/1/2017, con số là 15 tỉnh. Trong đó có những tỉnh có mức thu ngân sách khổng lồ, vẫn xin cứu đói.Báo Người Lao Động kể rằng ngoài những tỉnh thật sự khó khăn do lũ lụt, do sự cố môi trường biển, việc xin gạo cứu đói của một số địa phương đã trở thành... “truyền thống” vào dịp cận Tết gần 10 năm quaĐến ngày 5-1, đã có 15 tỉnh gửi công văn lên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) xin hỗ trợ tổng cộng hơn 17.000 tấn gạo cứu đói cho người dân trong mùa giáp hạt.Bản tin NLĐ kể rằng việc xin gạo cứu đói của một số tỉnh đã trở thành... định kỳ vào dịp cận Tết trong gần 10 năm nay.Nghệ An, Thanh Hóa, Yên Bái, Hà Nam... là những tỉnh thường xuyên có tên trong danh sách xin gạo cứu đói. Trong đó, Hà Nam - một tỉnh trồng lúa cũng xin hỗ trợ hơn 418 tấn gạo để hỗ trợ 27.929 người trong dịp Tết.Giải thích cho việc xin gạo cứu đói năm nay, ông Nguyễn Bằng Toàn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Nghệ An, cho rằng dân số tỉnh quá đông, đời sống của người dân ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. “Do nguồn thu hằng năm tăng, đời sống của người dân khá dần lên nên lượng gạo xin cứu đói trong dịp Tết nguyên đán của Nghệ An cũng giảm dần. Năm trước tỉnh xin hỗ trợ trên 3.500 tấn, năm nay còn khoảng 1.700 tấn” - ông Toàn nói.Nếu quy ra tiền, số gạo trên chỉ hơn 20 tỉ đồng. Đối với Nghệ An, số tiền này là quá nhỏ so với nguồn thu hằng năm. Năm 2016, Nghệ An thu ngân sách hơn 10.300 tỉ đồng, là 1 trong 15 tỉnh, thành trên cả nước có nguồn thu hơn 10.000 tỉ đồng. Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa quên, cách đây không lâu, tỉnh này đã đề xuất xây dựng khu trung tâm hành chính gần 2.200 tỉ đồng. Rất may, cuối năm 2015, Chính phủ đã đề nghị các tỉnh, thành ngưng việc xây trụ sở, dự án này mới tạm dừng.Còn tại tỉnh Thanh Hóa, năm 2015 thu ngân sách được gần 11.000 tỉ đồng, năm 2016 khoảng 11.300 tỉ đồng. Thế nhưng, mức chi thường xuyên trong 2 năm qua đều trên 20.000 tỉ đồng/năm nên Thanh Hóa vẫn phải cần trung ương cứu đói.Theo công văn đề xuất trung ương hỗ trợ hơn 650 tấn gạo, tỉnh Thanh Hóa có đến 9 huyện và thị xã xin cứu đói cho 15.400 hộ dân. Ông Ngô Hoàng Kỳ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, lý giải: “Thu ngân sách được bao nhiêu đều chuyển hết về trung ương, sau đó sẽ cân đối lại. Việc thu ngân sách là nằm ở mục thu, còn chi phải dựa trên cơ sở duyệt chi thì mới được phân bổ ngân sách, chứ có phải thu được bao nhiêu thì chi bấy nhiêu tùy thích đâu...”.Trong khi đó, bản tin VnExpress hôm 5/1/2017 ghi rằng có nhiều tỉnh khó khăn nhưng không xin gạo cứu đóiĐến ngày 5/1, có 15 tỉnh xin cấp gạo cứu đói với hơn 17.000 tấn. Một số tỉnh khó khăn như Sơn La, hay gặp thiên tai như Quảng Nam nhưng không xin cứu trợ.