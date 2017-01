Hội Hoàn Nhiên Khí Công Giới Thiệu Sách “Hoàn Nhiên Và Hơi Thở” Của Tác Giả Quỳnh Như

Trong buổi ra mắt sách “Hoàn Nhiên và Hơi Thở”.

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Việt Báo sáng Thứ Bảy ngày 31 tháng 12 năm 2016, Hội Hoàn Nhiên Khí Công đã tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách “Hoàn Nhiên và Hơi Thở” do tác giả Quỳnh Như biên soạn.Tham dự buổi giới thiệu sách, ngoài qúy thành viên trong Hội Hoàn Nhiên Khí Công còn rất đông đồng hương, một số các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình do Anh Hiền Đào là một thành viên của Hoàn Nhiên Khí Công mà cũng là bạn học cùng một lúc với tác giả “Hoàn Nhiên Và Hơi Thở” thay mặt ban tổ chức chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người. Anh cho biết cùng học, cùng thực hành nhưng khi đọc cuốn sách của Quỳnh Như anh mới thấy được sự trải nghiệm kỳ diệu của tác giả.Sau đó ông giới thiệu Bác Sĩ Bùi Ngọc Diệp là một học viên Hoàn Nhiên Khí Công và cũng là người bảo trợ cho những sinh hoạt của Hòan Nhiên Khí Công tại San Jose,Mở đầu Bà cho biết: “Nói về đọc cuốn sách, Bà nói ngoài bịnh cao máu, cao đường bà còn có cao ngạo nữa.” Khi đọc cuốn sách Bà rất mừng là cuốn sách mà Cô Quỳnh Như đã nói lên sự thật đó là vị trí, vai trò con người trong thời đất. “Nhất tâm thông tam giáo”, “Thân khí đăng điền”... Bà tiếp: “Người mù bẩm sinh đâu giải thích được ánh sáng là gì?. Muốn biết được phải trải nghiệm qua sự thật và Quỳnh Như là người đã trải nghiệm qua sự thật để viết ra cuốn sách nầy…..”Tiếp theo Ông Thọ Đoàn là một thành viên của Hoàn Nhiên Khí Công, trong phần trình bày ông đã cho biết cô Quỳnh Như có nhờ ông đọc cuốn sách và xin ông góp ý, để nắm vững được những điều trong cuốn sách ông phải đọc đến hai lần và ông thấy đây là một cuốn sách thật giá trị, ông tiếp: “Từ 6 tháng nay, cuộc đời của ông đã thay đổi khi tìm được về với thiên nhiên và nhất là sau khi đọc đến 2 lần cuốn sách này để thực nghiệm thì thấy sức khỏe tốt hơn, khả năng sáng tạo dồi dào hơn, cảm thấy vui đời hơn vì trong người lúc nào cũng thấy sảng khoái, đặc biệt là tránh được bệnh tật theo thời tiết.”Sau đó ông Hòa Phạm, thành viên Hội Hồng Thập Tự Orange County, phụ trách lớp hướng dẫn hô hấp nhân tạo, phát biểu về cuốn sách. Ông Hòa Phạm nhắc mọi người nhớ đến “của trời cho” là không khí, oxygen mà chúng ta thường không để ý tới. Ông nói: “Thử nghĩ xem nếu chỉ trong vòng vài phút mà Oxygen không vào được phổi nghĩa là chúng ta không thở được, thì chuyện gì sẽ xẩy đến với chúng ta, chắc mọi người cũng đã hiểu. Do đó hơi thở rất là quan trọng trong đời sống. Thuyết Hoàn Nhiên trong cuốn sách này đã hướng dẫn chúng ta phương pháp thở sao cho chúng ta tận dụng được không khí trong thiên nhiên cho sức khỏe và niềm vui sống.”Tiếp theo Thầy Alex Trần Long Ấu, Người Sáng Lập Hoàn Nhiên Khí Công lên cho biết:“Tôi muốn giới thiệu quí vị cuốn sách "Hoàn Nhiên và Hơi Thở" của cô Quỳnh Như. Cô là một học viên trong lớp Hoàn Nhiên trong 4 năm qua. Cô đã đạt được những kết quả tốt đẹp về Thân Xác cũng như Tinh Thần sau 4 năm tập Hoàn Nhiên Khí Công và Tâm Công.Sau 5 năm truyền bá Hoàn Nhiên trong cộng đồng, tôi rất vui mừng và cảm động khi có được một học viên như Quỳnh Như, một đóa hoa Quỳnh đang hé nở, hiểu được tường tận những yếu quyết về Khí Công và Tâm Công và cô đã truyền đạt những hiểu biết của mình qua cuốn sách "Hoàn Nhiên và Hơi Thở". Trong 5 năm với Hoàn Nhiên, tôi luôn tự nhủ thầm: "Đến bao giờ mới có người có thể khai mở được và đi vào cánh cửa thật sự của Hoàn Nhiên. Nếu đến tận cuộc đời mà không có ai có thể nắm bắt được thì đành buông thôi". Quỳnh Như đã chứng minh được cho tất cả mọi người bằng chính bản thân rằng: cho dù là một người yếu đuối về thể xác và tinh thần, cộng với một đời sống thật sự bận rộn nhưng với quyết tâm và kiên trì, Quỳnh Như đã vượt qua tất cả để lãnh ngộ được cuộc sống thật sự hòa hợp cùng Thiên Nhiên. Quỳnh Như đã giải tỏa được niềm ưu tư của tôi với sự truyền bá Hoàn Nhiên.”Cuối cùng tác giả Quỳnh Như lên cho biết động lực khiến cô viết cuốn sách này. Cô tiếp: “Mục đích của cô là muốn truyền bá đến mọi người một phương pháp tập luyện dễ dàng mà lại mang tới nhiều hiệu quả cho sức khỏe, làm cho cuộc sống vui tươi. Tác giả tin tưởng sách sẽ đến tay được nhiều người, nhiều thế hệ vì lợi ích mà sách mang lại.” Cô cho biết tiếp, chỉ trong vòng có 2 tháng, mặc dù công việc gia đình chăm lo con cái rất bận rộn cô cũng không bỏ sót ngày nào sự luyện tập. Chính vì những sự thúc đẩy của lợi ích tập luyện đã cho cô niềm hưng phấn, sức khỏe dồi dào, bệnh tật lùi xa nên cô thấy cần phải phổ biến cho mọi người cùng được biết để có được cuộc sống khỏe mạnh, giúp cho xã hội được nhiều hơn.Sách “Hoàn Nhiên và Hơi Thở” dầy hơn 100 trang khổ 7x10 có kèm theo một DVD hướng dẫn cách tập luyện.Chương I của sách gồm có 6 bài viết về thuyết Hoàn Nhiên của Thầy Trần Long Ấu. Từ Chương II cho đến chương VI là những bài chỉ dẫn cách tập cho hơi thở.Đặc biệt Chương IV là một chương tác giả vận dụng âm nhạc trong việc điều khiển hơi thở.Hai chương sau cùng tác giả đề cập đến những câu hỏi thường gặp và sự giải quyết trên con đường tập luyện.Tiếp xúc với nhà thơ Trịnh Gia Mỹ, thành viên Ban tổ chức cho biết: “Xưa nay đã có nhiều người viết về phương pháp tập thể dục, tập yoga, tập tạ sao cho cơ thể được cường tráng, được cân đối, v.v… Nhưng ít có ai đào sâu đến sự luyện tập có liên hệ về con người và cảnh vật chung quanh, về sự liên đới giữa tâm linh và ngoại cảnh khi luyện tập như trong quyển sách “Hơi Thở và Hoàn Nhiên” của Quỳnh Như. Vì sự luyện tập đã mang đến cho tác giả không những là nhiều kiến thức về khí công, sự nhận ra cách vận hành kinh mạch, về tâm linh, tôn giáo, mà công dụng của các yếu quyết Hoàn Nhiên đã giúp tác giả Quỳnh Như rất nhiều trong cuộc sống đời thường, và cô muốn truyền đạt những kinh nghiệm của mình đến mọi người như lời Cô tâm sự...”Muốn có sách xin liên lạc với tác giả qua email: qnhoannhien@gmail.com hay tới địa chỉ 15568 Brookhurst St # 361, Westminster, CA 92683.Sách bán với giá $15, tác giả sẽ trích ra $5 của mỗi cuốn sách bán được để giúp cho một em bé tên Uyên Nhi đang lâm trọng bệnh.