Bình Định: Dân Đánh Công An

Chuyện công an giết dân ngày càng trở thành thảm họa của xã hội Việt Nam hôm nay khiến cho người dân lành đã không thể chịu đựng được nữa trước những hành hung bạo ác ấy mà điển hình là vụ người dân tại xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã cùng nhau vây đánh 2 công an đã giết chết anh Phạm Đặng Toàn, 29 tuổi, theo bản tin của trang mạng Anh Ba Sàm cho biết hôm Thứ Ba, 3-1-2017.Bản tin Anh Ba Sàm viết rằng, “Vào đêm 2/1, người dân ở một xã của tỉnh Bình Định đã vây đánh 2 nhân viên công an vì nghi họ đã đánh chết một người địa phương.“Thông tin trên mạng xã hội và một số báo Việt Nam cho hay vụ việc xảy ra trong khoảng 22h15 đến 22h30 ngày 2/1, khi công an bắt một nhóm đánh bạc tại một khu chợ thuộc xã Phước Quang, huyện Tuy Phước.“Tin cho hay khoảng 20-30 người đánh bạc đã “bỏ chạy tán loạn” khi thấy 6 nhân viên công an, nhưng không có thông tin chi tiết về diễn biến cụ thể nào đã làm anh Phạm Đặng Toàn, 29 tuổi, bị thiệt mạng trong vụ này.“Mạng xã hội và báo chí nói người dân đã đưa nạn nhân đến một bệnh viện và bắt giữ hai công an có tên Trần Đức Thuận và Nquyễn Ngọc Khánh vì nghi hai người này đã đánh chết anh Toàn. Có thông tin là nhiều người không kiềm chế tức giận đã đánh và bắt hai nhân viên công an quỳ gối.”Trong khi đó một bản tin khác của trang mạng Dân Làm Báo hôm Thứ Ba cho biết như sau.“Vụ án mạng xảy ra rạng sáng ngày 03/01/2017 tại xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định khi Công an tiến hành truy quét một tụ điểm đánh bạc với hình thức Bầu cua. Người bị tử vong là anh Phạm Đình Toàn, 29 tuổi trú tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước.“Ngay trong sáng cùng ngày, trang Zing.vn dẫn lời ông thượng tá Võ Quý Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Định: “Qua công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, nạn nhân chết không có dấu vết bị đánh. Ngược lại, clip cho thấy rõ, nhóm người quá khích đã đánh hội đồng khiến hai cảnh sát phải nhập viện cấp cứu”.“Trong khi đó ông Phạm Hoàng Hậu, chú ruột anh Toàn cho hay: “Công an đã đánh cháu tôi gục tại chỗ, sùi bọt mép, bạn bè thấy vậy đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn nhưng Toàn đã chết trên đường đi” - trang Tuoitre.vn dẫn lời ông Hậu.“Một đoạn video có thời lượng 1giờ 24 phút 21 giây liên quan đến vụ án mạng trên đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Facebook sáng ngày 3 tháng 1. Đoạn video ghi lại cảnh người dân vây quanh và dẫn hai Công an là Trần Đức Thuận và Nguyễn Ngọc Khánh vào quì trước thi thể nạn nhân Toàn. Một vài thanh niên có lẽ vì quá phẫn nộ đã có hành động đánh và đạp vào người hai Công an nói trên trong tiếng kêu gào thảm thiết của người nhà nạn nhân và những lời miệt thị, nguyền rủa thậm tệ của người dân nhằm vào hai Công an này, không có bất cứ sự kháng cự nào từ phía hai Công an.”