TC Gây Họa Tây Phương

Các nước Tây Âu, Bắc Mỹ thuộc văn minh Tây Phương đang lo TC gây hoàng hoạ và xích hoạ cho nước mình qua phong trào du lịch của những người TC xấu xí.Tin báo Người Lao Động trong nước, sáng 21 Tháng Mười Hai, đại diện Công An phi trường quốc tế Nội Bài cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ bà Zhou Tong 32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, ăn cắp hàng hóa tại một cửa hàng miễn thuế ngay trong phi trường Nội Bài lên công an Hà Nội để điều tra. Bà Tông mua hai món hàng có trị giá 377 mỹ kim, nhưng sau đó lấy thêm một món hàng có giá 114 mỹ kim cho vào túi của mình. Qua kiểm tra giám sát hệ thống camera an ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện sự việc và bắt quả tang.Đây không phải là tin mới hay tin lạ, mà tin gần như phổ thông xuất hiện rất thường trên báo chí của các nước về nạn người TC du lịch ngoại quốc.Du lịch là kỹ nghệ không khói, nước nào cũng muốn kiếm tiền từ du khách. Nhưng đồng tiền kiếm được từ du khách đến từ Trung Cộng, cái giá của các nước phục vụ du khách TC đến xem cảnh vật, mua sắm, giải trí, vui chơi, cái giá phải trả đó quá mắc. Không những nguy hại cho văn hoá xã hội mà còn cho an ninh quốc gia nữa. Điều này có thể thấy tại nước Pháp, một nước thu hút nhiều du khách đến từ TC.Tin Reuters mới đây, TC bây giờ dân nhà giàu đã giàu thì giàu hết nói nổi, họ chỉ có 1% dân số TQ nhưng chiếm hữu hơn 30% tài sản của quốc gia dân tộc này. Dân nhà giàu ở TC đại đa số là cán bộ, đảng viên CS và bọn ăn theo nhiều tiền, lắm bạc, dư thế thần người TQ gọi là “đại cán, đại gia”. Họ ít làm việc, dư thì giờ, thích chơi trội, ngàn muôn mua một trận cười như không. Họ chơi ngông trong nước riết cũng chán nên ra ngoại quốc, khoái chơi nổi cho Tây Mỹ da trắng, người Trung Hoa xưa gọi là “Bạch Quỷ” nó ớn chơi.Cái đáng nói là cái giá quá đắt mà các nước phục vụ cho những đại cán, đại gia TC đến du lịch, du hí. Về văn hoá, không bao lâu trước đây, tổ chức PEW chuyên nghiên cứu dư luận trên toàn cầu có tổ chức một cuộc thăm dò thử xem các nước trên thế giới có cái nhìn thế nào đối với hai siêu cường kinh tế của thế giới, Mỹ đệ nhứt và TC đệ nhị. Thăm dò này làm rất khoa học, phỏng vấn trên 37.000 người xuyên qua 39 quốc gia từ tháng Ba đến tháng 5 năm nay. Kết quả cho thấy đại đa số cho TC là một siêu cường, nhưng bị ghét nhứt thế giới.Còn dân Mỹ thì coi TC là kẻ thù số 1. Thăm dò của Viện Gallup, một tổ chức độc lập có uy tín lâu đời ở Mỹ mới đây có tổ chức thăm dò bằng điện thoại với hơn 1.000 người trưởng thành ở khắp nước Mỹ, tuổi từ 18 trở lên, từ ngày 6 đến 9 tháng 2, 2014. Kết quả, TC là nước đứng đầu danh sách “kẻ thù của nước Mỹ”, kế đó là Iran và Bắc Hàn. Người Mỹ coi sự phát triển kinh tế của Trung Quốc là một mối đe dọa nghiêm trọng, hơn cả mối đe dọa từ chương trình nguyên tử của Iran và CS Bắc Hàn.Chính Ông Uông Dương, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản TQ, là một trong bốn phó thủ tướng của Nhà Nước Trung Cộng, nói một số du khách Trung Quốc hành xử kém văn minh ở ngoại quốc làm tổn hại hình ảnh đất nước. Ông kể ra thói hư tật xấu của người Trung Quốc khi du lịch ngoại quốc như khạc nhổ và nói chuyện ồn ào, xí xô xí xào chỗ đông người. Có người còn làm những chuyện tầy trời nữa, như khắc tên trên tượng cổ mấy ngàn năm của Ai cập. Có bà vạch cu cho con đứng tiểu vào cái ly nước giữa phòng ăn của một nhà hàng sang trọng. Thật hết ý!Còn chánh quyền một số nước tiên tiến Tây Phương thì lo ngại những người TC xấu xí ấy là cái mầm Trung Cộng gây lại “hoàng hoạ và xích hoạ” cho xã hội mình. Trung Cộng chẳng những đã và đang gây lại “hoàng hoạ” trong lich sử tương quan Trung Hoa và Tây Phương. “Hoàng hoạ (yellow peril/ péril jaune, hiểm hoạ da vàng) là cảm nghĩ lo ngại của nhân dân và chánh quyền Mỹ đối với mối nguy do người Tàu gây ra cho Mỹ. TC còn gây thêm “xích hoạ” tức hiểm hoạ CS xuất cảng chủ nghĩa CS, làm cho Mỹ phải mở mặt trận phòng chống toàn diện.Mỹ cấm công ty Ralls Corp gốc TC mua nhà máy điện gió ở Oregon. TT Obama tuyên bố: “Có bằng chứng đáng tin cậy khiến tôi tin rằng Ralls Corp và Sany Group có thể có hành động đe dọa an ninh quốc gia Mỹ”.Uỷ ban Tình báo Quốc Hội Mỹ sau khi điều tra không cho hai công ty viễn thông gốc TC là Huawey, Hoa Vi, và ZTE, Trung Hưng mua và sáp nhập các công ty Mỹ và khuyến nghị các công ty Mỹ không liên doanh với hai công ty gốc TC này.. Theo điều tra của Ủy ban Quốc Hội, Huawey đang giúp TC thu thập tin tức, tài liệu về các công ty và chính phủ ngoại quốc, mặc dù họ luôn bác bỏ.Mỹ lập một cơ quan tình báo mới chuyên trách về Trung Cộng. Đó là cơ quan tình báo mật của quân đội Mỹ (Defense clandestine service, DCS). Mỹ tái phối trí lực lượng Thủy Quân Lục Chiến ở Á châu để đáp ứng nhu cầu chiến lược, chiến thuật mới, mà mục tiêu là tấn công và phòng ngự TC. Điều 9000 Thủy Quân Lục Chiến từ Okinawa qua Guam 5000 người, qua Úc 2500 người và qua Hawaii khỏang vài ngàn để làm lực lượng tiếp ứng, giữ lại tại Okinawa 10,000 người. Mỹ có 11 hàng không mẫu hạm, Bộ Quốc phòng và Tổng Tham mưu đã điều 6 chiếc, và cho Hạm đội 3 về vùng Á châu Thái bình dương, khiến Á châu Thái bình dương có 2 Hạm đội 3 và 7 lần đầu tiên trong quân sử Mỹ..Úc đồng ý cho hàng không mẫu hạm, các tàu lặn nguyên tử Mỹ ghé tiếp tế, nghỉ ngơi như một căn cứ an tòan hải ngọai của Mỹ tại Thành phố Perth Tây Đô của Úc. Úc cũng đồng ý cho Mỹ sử dụng quần đảo Cocos, một nhóm đảo san hô của Úc nằm trong Ấn Độ Dương và ở phía tây bắc của Australia, làm nơi xuất phát cho các máy bay dọ thám không người lái của Mỹ. Quần đảo Cocos của Úc sẽ thay thế cho căn cứ Diego Garcia của Mỹ tại Ấn Độ Dương, theo tin của AFP.Trung Cộng là chế độ CS, trở thành siêu cường kinh tế số hai, chủ nợ lớn nhứt của Mỹ, thao túng tiền tệ, làm mất việc làm, hành động chánh trị quân sự chống Mỹ trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và tại các điểm nóng trên thế giới. Mối lo của Mỹ đối với TC nặng không thua gì đối với Cộng sản Liên xô thời Chiến Tranh Lạnh. Hai ngành Hành Pháp và Lập pháp, hai chánh đảng lớn Cộng Hoà lẫn Dân Chủ của Mỹ, hai ứng cử viên tổng thống của Mỹ Obama, Romney trong cuộc bầu cử 2012 đều phòng chống Trung Cộng.TT Trump mới đắc cử hồi 8-11-2016 lập nội các như chiến tranh bồm 3 tướng lãnh lo an ninh quốc phòng cho Mỹ và một kinh tế gia chống TC mạnh nhứt là viên chức điều hành kinh tế thương mại của Mỹ./.(VA)