Hà Nội: Níu Con Nợ, 2 Việt Kiều Bị Tòa CSVN Xử 30 Tháng Tù

HANOI -- Nếu bạn là Việt kiều, khi về thăm VN, nhỡ gặp “sự cố” cũng có thể ra tòa CSVN, lãnh án tù tại VN... như tất cả các công dân VN trong nước.Chuyện xảy ra tại Hà Nội. Chỉ vì một tình cờ “tao ngộ” giữa phố, 2 Việt kiều lãnh án tù của nhà nước CSVN.Hai Việt kiều này gặp một con nợ cũ ở Hà Nội, thế là tím lấy đề đòi nợ... và rồi bị tòa VN xử có tội “cướp at2i sản.”Bản tin Zing hôm 29/12/2016 cho biết: Nữ Việt kiều phạm tội cướp liên tục khóc tại tòa.Bản tin nói, khi vô tình gặp ông Thái ở Việt Nam, Vân chạy tới giữ người này để đòi nợ. Nữ Việt kiều không ngờ cuộc gặp ấy là nguồn cơn khiến cô vướng vòng lao lý.Ngày 27/12, TAND Hà Nội đưa Nguyễn Công Thành (42 tuổi, quốc tịch Mỹ) và Nguyễn Thị Vân (45 tuổi, quốc tịch Canada) ra xử tội Cướp tài sản. Quá trình xét xử, Vân liên tục khóc. Thi thoảng nữ bị cáo hướng đôi mắt đỏ hoe sang nhìn Thành.Theo cáo buộc, cách đây chục năm, ông Nguyễn Quang Thái (57 tuổi) mượn 150.000 USD Canada của Vân để làm ăn. Sau đó, ông này bán cửa hàng, chuyển đi nơi khác sống mà không thông báo cho chủ nợ.Cùng thời gian này, chồng Vân đột ngột qua đời. Để có tiền nuôi con ăn học, Vân mở cửa hàng nail, sơn sửa, vẽ móng.Zing kể rằng vào tối 28/10/2015, khi tản bộ trên phố Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm), Vân vô tình nhìn thấy ông Thái. 6 năm bặt tin, người phụ nữ này chạy tới túm tay người nợ mình tiền. Sợ ông ta bỏ chạy, nữ Việt kiều hô Thành tới giúp.Trong lúc giằng co, nam Việt kiều Mỹ đấm vào mặt ông Thái rồi lục túi lấy tiền, điện thoại của nạn nhân theo lời nhờ của bạn gái.Kết thúc cuộc đòi nợ, Thành đề nghị ông Thái về nhà Vân xem gia cảnh họ khốn khó ra sao. Người vay tiền gửi lời xin lỗi cha mẹ chủ nợ đồng thời mời Vân ghé nhà mình chơi.Hôm sau, ông Thái ra cơ quan công an trình báo sự việc xảy ra với mình. Cơ quan chức năng xác định Vân và Thành cướp của bị hại khoảng 10 triệu đồng.Tại tòa, nữ Việt kiều khóc trình bày nguồn cơn dẫn họ vướng lao lý. “Nhà bị cáo rất khó khăn, các con đang tuổi ăn học, bố đẻ bị liệt nằm một chỗ”, Vân nức nở.Bản tin Zing viết:“Ông Thái biện bạch: “Do tôi làm ăn thua lỗ. Tôi vẫn xác định có nợ phải trả”. Sau đó, ông ta xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Vân.Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Vân 16 tháng, Thành 14 tháng tù tội Cướp tài sản.”Trong khi đó, bản tin VietnamNet có kể chi tiết khi 2 Việt kiều níu ông Thái về xem gia cảnh nhà bà Vân:“...Sau đó, bà Vân yêu cầu ông Thái về nhà bố đẻ mình để biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, để ông Thái lo trả tiền cho mình. Đến nơi, ông Thái nhận lỗi với bố mẹ của bà Vân và hứa sẽ trả trước 2.000 USD.Do trước đó đưa tiền không có giấy tờ nên bà Vân đã bảo ông Thái viết giấy nợ. Khi người nhà mang tiền đến, ông Thái ra về. Bị hại sau đó ra cơ quan công an tố cáo.Theo quy kết, bà Vân và ông Thành đã cướp 10 triệu đồng của ông Thái. Tại toà, ông Thái thừa nhận vay số tiền trên của bà Vân...”Bài học lớn cho Việt kiều: từ đòi nợ, trở thành cướp tài sản...