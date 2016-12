Thủ Tướng Phúc Sụp Bẫy Y Tế

HANOI -- Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc tới thăm một bệnh viên đa khoa tỉnh Phú Thọ, và bị hớp hồn vì những con số ma, con số dỏm...Ông Phúc liền ra lệnh nhân rộng mô hình bệnh viện tỉnh Phú Thọ ra cả nước... nghĩa là, ngành y khoa cả nước sẽ rủ nhau làm trò thổi phồng các con số...Một tuần sau khi ông Phúc thăm, ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lại thăm Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, và laạ bị hớp hồn vì các con số ma...Thế là, nhiều bác sĩ trẻ bất mãn, gửi tin tới mạng Dân Làm Báo, kể chuyện bệnh viện này đã làmt rò “phù thủy” ra sao.Bản tin tựa đề “Các bác sĩ trẻ tố cáo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ” là một lá thư gửi từ tỉnh Phú Thọ, đề ngày 10 tháng 12/2016, viết bởi “một số bác sĩ trẻ, hiện đang công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, yêu nghề, thương người bệnh, có trách nhiệm với xã hội, luôn mong ước xã hội chúng ta công bằng, dân chủ để phát triển và tiến bộ. Chúng tôi không thể nói tên của mình ra được, lý do thì chắc đã quá rõ. Chúng tôi ước mong sẽ đến lúc chúng tôi chẳng phải ngại ngần làm việc đó!”Thư cho biết, vào ngày 03/12/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã lên thăm và làm việc với tỉnh Phú Thọ. Thủ tướng được lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đưa đi thăm Bệnh viện đa khoa tỉnh. Tại đây, ông Nguyễn Xuân Phúc được xem và được nghe báo cáo với những kịch bản công phu đã được chuẩn bị dày công kỹ càng, chau chuốt từng tý để đón Thủ tướng.Thế là Thủ tướng giao Bộ Y tế nghiên cứu, nhân rộng mô hình bệnh viện tỉnh Phú Thọ ra cả nước!Thư viết thêm, rằng vào ngày 10/12/2016, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lại lên thăm và làm việc tại Phú Thọ, nội dung chính về y tế. Một kịch bản lại được dàn dựng công phu. Cuối cùng Phó Thủ tướng cũng lại bị dối lừa!Nhóm bác sĩ trẻ xem “các bản tin VTV1, PTV mà giật mình, phẫn nộ, không thể tưởng tượng nổi sự trâng tráo, liều lĩnh, bất chấp luật pháp, bất chấp lương tâm, đạo đức của lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Họ đã trí trá, dối trên lừa dưới, đưa ra những con số ma để mê hoặc cả Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về thành tựu của bệnh viện.”Bản tin chỉ đích danh Ông Ngọc, Giám đốc bệnh viện kiêm Phó giám đốc sở y tế chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị báo cáo sai sự thật...Và vê chuyên môn thì:“...Lúc nào cũng quảng cáo sai sự thật là ghép được thận, mổ tim hở... Thực chất thì các phẫu thuật này luôn có các thầy ở Hà Nội đứng kế bên chỉ bảo từng tý một. Đâu đã thực sự làm chủ được mà nói như thể là chuyên gia rồi. Giá là bệnh viện tư mà quảng cáo vậy thì chắc bị phạt to rồi.”Về con số, bản tin nói rằng bệnh viện lừa gạt Nguyễn Xuân Phúc bằng những “Con số bịa đặt khủng khiếp...”Những con số này có thể kiểm tra bằng cách “hãy lấy các số liệu từ ngành BHXH tỉnh Phú Thọ và BHXH các tỉnh lân cận...” là sẽ lộ ra các con số ma, số dỏm do Ông Ngọc đưa ra để gạt Thủ Tướng Phúc.Thư cũng kể nhiều chuyện khác sai trái về tuyển dụng nhân viên, về xây dựng Trung tâm Sản nhi trực thuộc bệnh viện tỉnh để gánh nợ cả ngàn tỷ...Thư cũng nói rằng ông Ngọc báo cáo dỏm với Thủ Tướng Phúc về lương bác sĩ, trích:“Ông Ngọc, Phó Giám đốc sở y tế kiêm Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh báo cáo Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ là thu nhập trung bình hàng tháng của các bác sỹ bệnh viện đa khoa tỉnh là từ 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng?! Sự lừa dối trắng trợn.Thực tế, nhóm chúng tôi gồm các bác sỹ đã tốt nghiệp và đi làm từ 5 năm đến 18 năm nay, người học cao đang chuẩn bị tiến sỹ, còn lại phổ biến là thạc sỹ hoặc CKI, trưởng khoa cũng có, phó khoa vài người. Thế nhưng người cao nhất, tổng thu nhập cũng chỉ 28 triệu đồng/tháng (tính cả tiền thủ thuật, tiền trực, tiền khám chuyên gia, tiền làm thêm thứ 7/chủ nhật, tiền thưởng, gần như làm 26-28 ngày/tháng), những người còn lại phổ biến chỉ từ 6 triệu đến 15 triệu/người/tháng...”Toàn văn lá thư tố giác lưu ở đây: danlambaovn.blogspot.com