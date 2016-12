Thư Thiếu Nhi: Thư Giáng Sinh

Bảo Ngọc.

Chị Bảo Ngọc thân mến,Em viết thư cho chị vào tối của ngày 24 tháng 12, sau khi cùng với các anh chị em ngồi quanh gốc cây thông giăng đèn màu và dưới gốc cây la liệt những gói quà lớn nhỏ đủ cỡ.Thật là một buổi tối vui và đầy ý nghĩa. Buổi chiều, gia đình em có một bữa cơm thịnh soạn do mẹ nấu, và dỹ nhiên ba em là người “phụ bếp” đắc lực. Còn chúng em, trong lòng đứa nào cũng nao nức sẽ được ăn thức ăn ngon, sẽ có quà như ý thích trong ngày lễ, nên xúm xít bàn tán, đoán những món quà mình sẽ có, mà lơ đểnh cả việc giúp mẹ nấu nướng.Bữa cơm gia đình ngon và ấm cúng biết bao. Mẹ nấu toàn món lạ, không phải như bữa cơm thường ngày làm chúng em ăn hết thứ này tới thứ khác. Ba mẹ thì chăm chút cho các con từng món ăn và ngồi nhìn đàn con ăn cũng đủ no rồi. Thấy vậy, em rất cảm động và cảm thấy tình thương ba mẹ dâng đầy trong trái tim.Sau buổi cơm chiều, ba mẹ lại lo dọn dẹp và chúng em ngồi quanh cây thông xanh đợi giờ mở quà. Bây giờ đã lớn để đủ hiểu, những món quà này là do ba mẹ, anh chị lớn gói sẵn để dưới gốc cây. Còn chuyện ông già Noel ở xứ tuyết, đêm đông lạnh lẽo, ngồi trên xe chở đầy đồ chơi chạy băng băng trên tuyết trắng chỉ là truyền thuyết. Dù biết vậy, em cũng vẫn cứ thích hình ảnh ông già mập bự, đội mũ đỏ, áo đỏ, râu trắng ngồi trên xe điều khiển 8 con tuần lộc. Hình ảnh đó rất đẹp và được in trên một tấm thiệp treo trên cành thông.Vui nhất là giờ mở quà chị BN ơi! Em cẩn thận gỡ giấy bọc bên ngoài, cái hộp lớn và hơi nặng. Bên trong đựng chiếc áo lạnh màu xanh là màu em rất thích. Vậy là mùa đông này, ba mẹ đã sưởi ấm thêm cho em một món quà đúng điệu. Còn nữa, vài món quà của chú, của dì, món nào cũng thực dụng cho em.Sau khi vui mừng với quà Giáng Sinh, trước khi đi ngủ, em viết thư này để khoe với chị BN. Em biết, tuy chị đã lớn nhưng trong ngày hôm nay, chị cũng có quà thích thú như em. (Ngọc Châu).