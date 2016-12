Mời Dự Lễ Giỗ Năm Thứ 32 Của Anh Hùng Trần Văn Bá

Kiosk và bàn thờ trong Tưởng Niệm Trần Văn Bá tại Hội Chợ Tết Ất Mùi 2015 tại Garden Grove Park, CA.

WESTMINSTER, Calif.(VB) -- Nhân ngày giỗ năm thứ 32 cho Anh Hùng Trần Văn Bá vào ngày Chủ Nhật 8 Tháng 1 Năm 2017 tới đây, một số thành viên trong Ban Tổ Chức đã ghé thăm tòa soạn Việt Báo để thông báo các chi tiết của buổi Lễ Tưởng Niệm sẽ được tổ chức vào lúc:3:30 PM vào ngày Chủ Nhật 8/1/2017 tại Hội Trường ở số 14171 Newland Street, Westminster, CA. 92683 (gần ngã tư Westminster Blvd).Ban Tổ Chức gồm có các bạn hữu cùng hoạt động với Anh Trần Văn Bá trước và sau 1975, như Nguyễn Hồng Liệt, cựu Phó Chủ Tịch Nội Vụ của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris, France (lúc đó Trần Văn Bá là Chủ Tịch), chị Lữ Anh Thư đến từ Virginia, người đã vận động rất nhiều để Trần Văn Bá nhận được huy chương Tự do Truman-Reagan 2007 vì thành tích và công lao đóng góp vào tiến trình tự do dân chủ.Các anh Huỳnh Phổ và Võ Văn Thiệu trước kia là thành viên của Liên Hội Sinh Viên và Kiều Bào Quốc Gia tại Milan, Ý Đại Lợi. Sau 1975, các hội Sinh Viên Quốc Gia tại Tây Âu lúc đó đã liên kết với nhau để tiếp tục đấu tranh chống Cộng Sản Việt Nam và tay sai. Các anh chị em trong Ban Tổ Chức đã sinh hoạt với anh Trần Văn Bá nhiều năm tại Âu Châu cho đến khi anh về Việt Nam chiến đấu, từ bỏ một cuộc sống ấm no và đầy đủ tiện nghi để mưu cầu đại sự cho đất nước.Không may Trần văn Bá đã bị Việt Cộng bắt giam và tử hình vào ngày 8/1/1985!Sự hy sinh của lãnh tụ sinh viên Trần Văn Bá là một gương sáng cho thanh viên, sinh viên học sinh noi theo.Cũng chính vì muốn khuyến khích các bạn trẻ dấn thân cho đất nước nhiều hơn nữa, Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm năm nay đã mời được Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh, đến từ vùng Washington D.C. Area làm diễn giả chính của buổi lễ.Ngoài ra phần văn nghệ đấu tranh sẽ do các nghệ sĩ thân hữu trình bày như Huỳnh Công Ánh, Erlinda, Ngô Tín và Khúc Lan v.vXin mời quý đồng hương và các bạn thanh niên, sinh viên tham dự đông đủ.Vào Cửa Tự DoTheo Tự điển Bách khoa Mở, anh Trần Văn Bá, sinh ngày 14 tháng 5 năm 1945 tại Sa Đéc, Việt Nam, là con trai thứ của dân biểu Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Văn. Ông Văn từng tham gia chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945 và là Tổng trưởng Kinh tế và Kế hoạch vào năm 1949 của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.Sau khi cha bị Việt cộng xử tử vào ngày 7 tháng 12 năm 1966 tại Sài Gòn, Trần Văn Bá rời quê nhà sang Pháp học. Ông tốt nghiệp Cao học kinh tế, chuyên về Chính trị Kinh doanh năm 1971 và làm trợ giảng tại Đại học Nantes (Nantes), và từng là chủ tịch của Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris từ năm 1973 đến 1980.Năm 1972 ông dẫn đầu một phái đoàn sinh viên Việt Nam tại Châu Âu trở về thăm viếng và ủy lạo chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa để tạo sự thông cảm giữa những sinh viên du học và quân cán chính của Việt Nam Cộng hòa trong chương trình "Nối Vòng Tay Lớn".Sau biến cố 1975, ông vẫn tiếp tục tranh đấu chống cộng sản tại châu Âu.Sau nhiều năm chuẩn bị, ngày 6 tháng 6 năm 1980 ông âm thầm trở về nước để bí mật tranh đấu với mục đích lật đổ chính quyền Việt Nam và tham gia Mặt trận Thống nhất các Lực lượng Yêu nước Giải phóng Việt Nam do ông Lê Quốc Túy là chủ tịch, ông Mai Văn Hạnh là chủ tịch quốc ngoại, các ông Huỳnh Vĩnh Sanh và Hồ Tấn Khoa làm đồng chủ tịch quốc nội. Ông Trần Văn Bá được cử làm tham mưu và ông Lê Quốc Quân phụ trách lực lượng vũ trang trong nước.Theo nguyệt san Nhân Bản số tháng 1/01/85 phát hành tại Paris, Lê Quốc Túy xác nhận một số chiến sĩ của Mặt trận Thống nhất các Lực lượng Yêu nước Giải phóng Việt Nam đă bị bắt từ 1980. Một trận đánh lớn đă xảy ra tại Hà Tiên gây thiệt hại cho khoảng 120 cán bộ chính phủ.Tết 1983, lực lượng an ninh CS Việt Nam đă bắt được Hồ Tấn Khoa, Vő Văn Nhơn, Nguyễn Ngọc Hòa thuộc tổ chức Hòa giải Quốc tế gần với đạo Cao Đài. Những người bị bắt bị nghi là thông đồng với các ông Túy, Hạnh để "cướp chính quyền" ở một số tỉnh miền tây. Con trai ông Khoa là Hồ Thái Bạch sau đó thay thế cha trong chức vụ đồng chủ tịch.Có 10 toán người phản kháng của Mặt trận xâm nhập vào trong nước tính từ đầu năm 1981 đến tháng 9 năm 1984. Toán thứ nhất về bằng đường bộ từ tỉnh Trat ở Thái Lan qua Campuchia, khi đến Châu Đốc thì bị bắt. Toán này có nhiệm vụ liên lạc với lực lượng của Hòa Hảo để chiếm đóng vùng Bảy Núi. Toán thứ 10 về bằng đường biển hồi đầu tháng 9 năm 1984 gồm 21 người trong đó có Mai Văn Hạnh, Trần Văn Bá. Toán này bị bắt ngay khi mới đổ bộ vào bờ biển tại làng Minh Hải, Cà Mau vào đêm 11 tháng 9 năm 1984. Tổng cộng, có tất cả 119 người đă bị bắt giam hoặc giết chết.Ông Lê Quốc Túy đáng lẽ cũng đi cùng toán thứ 10 nhưng vì phải vào nhà thương ở Pháp để mổ gấp nên đã thoát nạn...Công tố viên cho biết ngay từ đầu tháng 1 năm 1981, cơ quan an ninh đã phát hiện một "tổ chức gián điệp" xâm nhập vào Việt Nam. Trần Văn Bá đã không ký tên nhận tội và bị tuyên án tử hình cùng với Mai Văn Hạnh, Lê Quốc Quân, Huỳnh Vĩnh Sanh, Hồ Thái Bạch; ông cũng không làm đơn xin ân xá.Trần Văn Bá bị xử tử vào ngày 8 tháng 1 năm 1985.Tại Liège, Bỉ, đã có một mộ bia tưởng niệm dành cho ông. Tiến sĩ Lee Edwards, chủ tịch Sáng hội Tượng đài Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản trên thế giới, phát biểu với đài Á Châu Tự Do về trường hợp ông Trần Văn Bá:"Sau khi tham khảo ý kiến đồng sự, bạn hữu và những người quen trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, Sáng hội nhất trí chọn Trần Văn Bá là trường hợp tiêu biểu của sự tranh đấu đòi tự do để trao tặng huy chương cho ông."Thân nhân ông Trần Văn Bá đã được thông báo và được mời đến nhận huy chương Tự do Truman-Reagan trong buổi lễ được tổ chức tại đại sứ quán Hungary ở thủ đô Washington, D.C. vào chiều ngày 15 tháng 11.