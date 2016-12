Đi VN Ăn Giáng Sinh, Tết?

Vài tin đáng chú ý liên quan đến Việt Nam trước thềm mùa lễ lớn Giáng Sinh và Tết dương lịch và Tết VN. Tin đáng lo: Thức ăn là nguyên nhân của 30% bịnh ung thư ở VN. Hiệp Hội Ung Thư Việt Nam cho biết thực phẩm có chứa các hoá chất bảo quản, màu độc, chất lớn mau, ép chín là nguyên nhân gây nên 30% các bệnh ung thư ruột già, ung thư vú ở Việt Nam. 70% bệnh nhân đến khám và điều trị ở giai đoạn cuối do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là không có tiền để đi khám bệnh. Việt Nam hiện có 6 bệnh viện chuyên trị ung bướu, 35 trung tâm, bệnh viện có khoa điều trị ung bướu từ tuyến trung ương đến các tuyến tỉnh thành, nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị.Khó tránh ung thư vì thức ăn có chất gây ung thư. Người dân khó biết, chỉ nhà cầm quyền mới có phương tiện phân tích, kiểm soát, trừng phạt ngăn chận. Nhưng nhà cầm quyền y tế không ít bị nén bạc đâm toạc tờ giấy lịnh lạc và lương tâm chức nghiệp.Tin đáng mừng: Phó Thủ Tướng kiêm Ngoại Trưởng VNCS Phạm bình Minh cho biết Hoa Kỳ nhiều lần phàn nàn về qui định thị thực của Việt Nam gây khó khăn cho công dân Mỹ, bất xứng với chính sách visa Mỹ dành cho công dân Việt Nam.Theo Luật xuất nhập cảnh 2014, Việt Nam cấp visa nhập cảnh 3 tháng và không gia hạn thời gian lưu trú cho công dân Mỹ trong khi công dân Việt Nam được Hoa Kỳ cấp thị thực có giá trị nhập cảnh nhiều lần trong 1 năm và được lưu trú tới nửa năm trong mỗi lần nhập cảnh. Giải quyết phàn nàn của Mỹ, chính phủ VNCS đề nghị sẽ cấp thị thực có thời hạn một năm nhiều lần cho công dân Hoa Kỳ nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch, hội thảo, hội nghị, việc riêng, làm việc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. Người Mỹ gốc Việt là công dân Mỹ đương nhiên được hưởng quyền lợi này. Nhưng khi muốn kiếm chuyện kiếm tiền, gán tội, công an CSVN nói người Mỹ gốc Việt vào quốc tịch Mỹ, không được chủ tịch nước CSVN cho từ bỏ quốc tịch, thì công an coi như quốc tịch Việt, luật CSVN chi phối, nhỏ tội đi nghĩa vụ quân sự, lớn tội vượt biên.Giáng Sinh là thời gian dân Tây Phương, vùng Âu, Mỹ và Úc, nghỉ phép dài nhứt. Lễ Giáng Sinh bắc cầu Tết Dương Lịch, nên người thường đi du lịch đó đây. Còn người Việt Hải ngoại đại đa số định cư các nước Tây Phương mỗi lần thấy Giáng Sinh là nhớ Tết Âm lịch. Nhớ cảnh, nhớ người, thèm mùi vị quê hương, có một số ít người muốn sống lại “ba ngày Tết” ở nước nhà nên có người vừa đi du lịch vừa ăn Tết ở Việt Nam còn nằm trong gọng kềm CS.Nhứt là người lớn tuổi thuộc thế hệ thứ nhứt của lớp người tỵ nạn CS thích nghi khó, hòa nhập chậm vào dòng chánh văn hóa của các xã hội Tây Phương nơi định cư thường hay chọn nước nhà Việt Nam để ăn Noel, ăn Tết. Chớ lớp trẻ ít khi đi VN vì trên thế giới này, nhứt là ở Mỹ có rất nhiều danh lam thắng cảnh, không thiếu hiện tượng địa chất nào (núi lửa, suối nước nóng, sông sâu, núi thẳm, bốn mùa hoa cỏ), du lịch rất tiện nghi và được phục vụ rất tử tế. Chớ không phải như ở VN với bộ mặt hình sự của quan thuế, CS gọi là Hải Quan và rất nhiều lọai công an nổi chìm Đảng Nhà Nước giao nhiệm vụ quản lý người nước ngoài. Đó là chưa nói bị ăn cắp, giựt đồ và nguy hại nhứt là thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm.Vốn là người Việt tỵ nạn CS ắt rất thấm thía với lời khuyến cáo mấy năm trước, của tổ chức “Phóng Viên Không Biên Giới” (Reporter Sans Frontieres, RSF), trụ sở chánh ở Paris và có tầm mắt quan sát và giám sát về nhân quyền khắp thế giới. Tổ chức này đã từng mở cả một chiến dịch đề cao cảnh giác những khách muốn du lịch Việt Nam Cộng sản. Câu khẩu hiệu của RSF là «Merde aux Droits de lhomme. Partez en vacances au Vietnam». Thụy My của Đài RFI của Pháp vì lý do lịch sự không dùng chữ tục nên tạm dịch Nếu cóc cần nhân quyền, hãy đến Việt Nam. Chớ chữ merde của Pháp nghĩa nặng hơn nhiều. Tự điển song ngữ Pháp Anh của Harper Collins ấn bản dành cho đại học Mỹ dịch là shit, hell; và Google Translate, là shit, damn it.Đó là câu nói của một tổ chức quốc tế, có uy danh là RSF nói vào 27 tháng 10 năm 2011 khi phát động chiến dịch qui mô, tòan thế giới, phổ biến bằng những phương tiện nhanh nhất. RSF báo động cho những người có ý định du lịch VN về tình hình nhân quyền tồi tệ của nước VN đang nằm trong gọng kềm CS.Tại sao tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới nói “cóc cần nhân quyền” mới đi VN du lịch? Hỏi là trả lời rồi. VN bây giờ đang nằm trong gọng kềm độc tài đảng trị tòan diện của CS. Đảng Nhà Nước CS Hà Nội đã, đang, và sẽ chà đạp nhân quyền của người dân Việt Nam. Đi du lịch VN là giúp cho Đảng Nhà Nước CS làm giàu bằng kỹ nghệ không có khói là du lịch ấy. Ngọai tệ du khách đổi ra xài sau cùng sẽ vào tay Ngân hàng Nhà Nước VNCS. Đảng Nhà Nước tòan quyền, độc quyền in tiền ra để đổi lấy ngoại tệ. Ngân sách, ngân khố, in tiền, đổi tiền CS coi là bí mật quốc gia, chỉ có Đảng Nhà Nước loại cao cấp biết mà thôi.Ngoài đạo lý mà tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới nhắc nhở khách du lịch, còn một vấn đề quan trọng khác, tai hại cho sức khỏe người đi VNCS để du lịch nữa. Đó là vấn đề vệ sinh và an tòan thực phẩm quá bê bối trong chế độ VNCS. Ở VNCS không phải “ăn để sống” mà “ăn để chết.” Nhận định này không phải do nặng quá khứ nên quá khích đối với CS mà nói như vậy. Nhận định này xuất phát từ “phản ảnh” của báo chí của Đảng, Nhà nước CS. Tình trạng mất vệ sinh và độc hại của đồ ăn thức uống ở Việt Nam bây giờ là ăn để chết. Chết dần, chết mòn như Nga sô đến bây giờ còn phải chịu hậu quả giảm dân số của thời Cộng sản làm ngạc nhiên cả thế giới.Vệ sinh, an toàn thực phẩm VNCS đã quá tồi tệ, cho đến bây giờ có tăng, chớ không có giảm. Nhớ năm 2004, lúc bấy giờ Ô. Bùi văn Thanh, Chủ Nhiệm Văn Phòng Quốc Hội của CSVN, phát biểu “Đọc xong phát run. Nhìn thịt gà giờ không rung động gì vì sợ cúm gà. Còn như rau quả cứ tưởng an toàn, ai dè còn độc hơn cả rau xanh”. Bà Hà thị Liên, Ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Thường vụ Quốc hội cũng than: “Nay đi chợ không biết mua gì bởi cái gì cũng có thể bị tẩm hoá chất độc hại”.Cục Bảo vệ Thực vật báo cáo hoá chất độc hại trong rau quả đều có và có vượt mức qui định của y tế quốc tế. Chất độc hại đến sức khỏe con người chiếm từ 30 đến 60%, theo mẩu đi lấy “đột xuất” ở các chợ về kiểm nghiệm. 25% rau quả của Trung Cộng bán tràn ngập ở VN, chứa hoá chất bảo quản vượt mức cho phép. Cục Thú Y báo cáo chỉ có thể kiểm soát được khoảng dưới 50% số thịt phân phối trên thị trường. Thịt heo gạo, thịt bị nhiễm trùng bịnh than, bịnh tụ huyết, thịt bị lở miệng sứt móng bán đầy chợ.Chính người tiêu thụ, dân chúng giới tiêu thụ là lãnh đủ. Cán bộ, đảng viên, và những người ăn theo có quyền và tiền còn có chọn lựa, trồng rau xanh để ăn như Lê đức Anh lấy một tầng lầu trồng rau sạch, tưới nước sạch cho gia đình ăn. Họăc xài đồ ngoại quốc giá cao, chớ dân nghèo làm gì có phương tiện.Đau khổ nhứt là dân nông thôn quá nghèo nàn, một ngày làm việc chỉ kiếm được hơn kém 1 Đô la Mỹ, tay làm hàm nhai không muốn đủ mà còn phải nuôi gia đình, hễ có cái bỏ vô miệng cho no bụng là phước lắm rồi, đâu có để ý đến vệ sinh an tòan thực phẩm.Người Việt Hải Ngoại mấy chục năm sống ở các quốc gia Tây Phương như sống trong môi trường tiệt trùng, cơ thể của người Việt hải Ngoại là nơi dễ tấn công cho vi trùng các bịnh và hoá chất độc hại. Riêng những người Mỹ gốc Việt lớn tuổi được hưởng Medicaid, Medicare ở Mỹ, rảnh rang hay về VN chơi, rất kẹt nếu bị bịnh khi ở VNCS. Bảo hiểm y tế công của Mỹ Medicare, Medicaid cho người nghèo, người bịnh cho người trên 65 này không chi trả tiền chữa trị khi bị bịnh ở VN.Ngay ba ngày xuân của người VN, Tết Nguyên Đán truyền thống, cũng chỉ có số nhỏ người cao niên đi VN, chớ lớp trẻ ít đi lắm. Người lớn tuổi đi VN như đi du lịch vì đi chỗ khác phải nói tiếng Anh tiếng Mỹ, ăn đồ Tây, đồ Mỹ lạ miệng lạ mồm.Người Mỹ gốc Việt hưởng phúc lợi an sinh xã hội nếu đi VN quá một tháng là bị cúp tiền SSI. Người ăn tiền hưu SSA cũng không được lãnh tiền ấy ở VN nếu ở quá sáu tháng.Nói chung dư luận trong cộng đồng Việt ở hải ngọai rất không tốt đối với những người Việt hải ngọai về VN lén nhét mười, hai mươi Đô la vào passport, gãi đầu gãi tai, gọi dạ bảo vâng để qua truông trạm “Hải Quan” của Nhà Hồ. Hay những người vênh váo coi như áo gấm về làng, tìm bò lạc cỏ non, làm hư hỏng thêm những cô gái đáng thương vì nghèo mà phải bán trôn cho những người tuổi đáng ông cha mình./. (VA)