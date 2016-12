Nhân Quyền Bị Đàn Áp Dữ Dội Hơn

HANOI -- Nhân quyền sẽ bị nhà nước CSVN đàn áp dữ dội hơn, theo phân tích của nhà bình luận Trương Nhân Tuấn trên Facebook.Trong khi đó, nhà văn Nguyễn Tường Thụy báo động rằng công an Hà Nôi đã quậy phá dữ dội nhà của cựu Tù nhân lương tâm Phạm Văn Trội...Trang AnhBaSam đăng bài “Những nhà tranh đấu sẽ gặp khó khăn nhiều hơn” của FB Trương Nhân Tuấn, đưa ra lời cảnh báo rằng CSVN sẽ đàn áp dữ dội hơn:“...Ông Trump đắc cử tổng thống là việc ngoài sự tiên liệu của hầu hết các chuyên gia về thời cuộc. Ông này chủ trương Mỹ rút khỏi TPP.Hệ quả là không có Mỹ thì VN sẽ không thông qua TPP. Không phải vì TPP không còn hiệu lực, mà vì CSVN cảm thấy “lợi bất cập hại”. Bởi vì, khi thông qua TPP thì VN phải chấp nhận một số nhượng bộ về chính trị và nhân quyền, trong khi lợi ích về kinh tế, không có Mỹ, không còn bao nhiêu.Hình như không mấy ai người VN nhận thức được sự cần thiết của TPP, mặc dầu nó có hiệu lực như là “chiếc áo giáp”, bảo vệ những người tranh đấu. Không thấy một người nào lên tiếng ủng hộ VN thông qua TPP. Trong khi báo chí, chuyên gia… tán hưu tán vượn rằng không có Mỹ thì TPP không còn hiệu lực.Lãnh đạo là phải biết “nhìn xa”. Những nhà tranh đấu (đối lập) còn phải biết “nhìn xa” hơn cả lãnh đạo.Phải nói là không vui chút nào vì những gì mình tiên đoán lại ứng nghiệm, trong trường hợp này.Từ nay trở đi, đối diện với các khủng hoảng ngày càng gay gắt về kinh tế, về tranh chấp nội bộ, về sức ép địa chiến lược… CSVN sẽ ra tay đàn áp những người chống đối một cách mạnh bạo hơn. Trên thế giới sẽ không có tiếng nói nào (hữu hiệu) lên tiếng bênh vực nữa. Phe tranh đấu sẽ phải tranh đấu một mình....”Trong khi đó, RFA đăng bài viết của Nguyễn Tường Thụy kể về việc “Thăm gia đình Cựu Tù nhân lương tâm Phạm Văn Trội sau đêm bị tấn công.”Nhà văn Nguyễn Tường Thụy viết:“Chúng tôi đến thăm gia đình Phạm Văn Trội sau một đêm kinh hoàng nhà anh bị tấn công. Trội đang đứng một mình ở sân nhìn lên ngôi nhà mới xây được vài năm nay. Khác với vẻ mừng rỡ, tươi tỉnh mỗi lần có khách đến thăm, thấy anh đăm chiêu và đầy vẻ căm phẫn về vụ khủng bố đêm qua, tuy vẫn ân cần và rất cảm động khi biết chúng tôi đến chia sẻ hoạn nạn với anh.Đêm qua, 20/12/2016, hơn 30 tên ném gạch đá vào nhà anh ở các hướng. Anh đưa chúng tôi quan sát xung quanh nhà, lên tất cả các tầng. Cuộc tấn công bắt đầu từ 8h30 tối cho đến 12h đêm. Rất may là anh đã tính đến trường hợp bị tấn công từ khi thiết kế, dùng kính chịu lực va đập rất cao. Trừ 1 cửa sổ phía hông nhà bị vỡ, còn lại bị xước. Ngói bị vỡ một số viên. Trên các tầng, gạch đá vẫn ngổn ngang.Anh kể, trước đó, chúng đốt cột điện cho cháy cả hộp 7 công tơ để mất điện. Một ô tô chở máy phá sóng đến, có 5 hacker cùng máy móc truy tìm các thiết bị nghe nhìn. Một xe ô tô khác chở chừng 35 tên khủng bố đến. Chúng nhảy xuống bao vây nhà anh. Điện, mạng internet bị cắt, điện thoại không liên lạc được. Nhà anh bị cô lập hoàn toàn.Gạch và đá bay như mưa vào các cửa kính – anh nói. Tới 11 giờ thì chúng tạm ngưng nhưng đến 12 giờ thì mới rút hết.Gần 3 giờ đồng hồ một vùng quê như loạn, tiếng gào thét của phụ nữ, người già và trẻ em xé tan màn đêm vốn yên bình của vùng quê ngoại thành. Bà mẹ già, vợ con anh trải qua một đêm sợ hãi đến khiếp đảm.Mặc dù biết là chẳng tác dụng gì nhưng tôi cứ hỏi anh có gọi cho chính quyền địa phương không? Anh trả lời công an có đến nhưng không can thiệp gì, chỉ đi đi lại lại.Như vậy, nhà cầm quyền ngày càng công khai dùng luật rừng, để khẳng định thêm đây là một chế độ vô pháp.”(ngưng trích)Có vẻ như thế giới không muốn bênh vực cho các nhà hoạt động nhân quyền nữa?