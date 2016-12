Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt Mở Tiệc Ra Mắt Đồng Hương

Trong bữa tiệc.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tối Thứ Bảy 17/12/2016, tại nhà hàng Seafood Place Restaurant, Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt đã tổ chức buổi tiệc ra mắt Ban Chấp Hành Hội.Tham dự ngoài các thành viên và thân hữu của hội còn có nhân sĩ, qúy cơ sở bảo trợ, đại diện các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, các cơ quan truyền thông và đồng hương.Quan khách có: Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, Chủ Tịch Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Khất Sĩ Ni Bộ Thế Giới, Viện Chủ Thiền Viện Ngọc Phú San Jose, Nam California và Toronto Canada, cùng đi với Sư Cô có Sư Cô Hoa Liên; Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi và phu nhân; Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, DS. Nguyễn Đình Thức, Đại diện Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn.Điều hợp chương trình do MC. Joseph Hiếu. Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do ban hợp ca của Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt Mỹ phụ trách.Tiếp theo Bà Hải Lan, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sư tham dự của tất cả qúy vị.Sau đó Bà Quỳnh Hoa, Hội Trưởng lên chào mừng và cảm ơn mọi người đến tham dự, bà cho biết: “Được sự tín nhiệm của anh chị em, thật là vinh dự cho Quỳnh Hoa để đứng ra thành lập Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt California, Hội được thành lập nhằm mục đích phục vụ, trao đổi kiến thức, giúp đỡ lẫn nhau cho các chị em phụ nữ Việt bị khó khăn, nhanh chóng hội nhập đời sống tại Hoa Kỳ. Chủ trương của Hội là bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá Việt, tương trợ tinh thần, mang niềm vui hạnh phúc và ích lợi cho gia đình và cho xã hội. Ưu tiên của chúng tôi là thăm viếng các cụ già neo đơn hiện đang sống trong các viện Dưỡng Lão, phục vụ những bữa ăn cho những người vô gia cư.”Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các hội viên. Cá nhân chúng tôi không thể làm việc mà không có sự góp sức của Ban điều hành trong đó có: Chị Hải lan, thủ quỹ của Hội; chị Minh Nguyện, Tổng Thư Ký; Ca Sĩ Kiều Loan, Trưởng ban văn nghệ, Cô Thảo Vân, Hiệu Trưởng Trường AA Beauty College, Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ; Cô Thu Minh Phó Hội Trưởng Nội Vụ... chúng tôi cũng không quên cảm ơn Cô Thu Minh, Giám Đốc Điều Hành Công Ty EV Princess Cosmetic cũng đã giúp đỡ cho Hội nhiều mặt, Chị Khánh Vân và phu nhân đã tập dợt cho các chị em hát. Chị Nga Phước Hạnh Travel, tài tử Joseph Hiếu và chị Thanh Binh, chi Cathy đã khích lệ tinh thần Quỳnh Hoa rất nhiều.Chúng tôi xin cảm ơn qúy vị cô vấn cho hội trong đó có: Chị Lisa Rudolph, ông, bà Luật Sư Nguyễn Văn Giỏi, Nhà văn Nguyễn Quang Huy, Phu quân Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh, Cuối cùng là cảm ơn tất cả hội viên hiện diện ở đây. Có các Chị Quỳnh Hoa mới có đủ sức khỏe và tinh thần để sát cánh với các anh chị em phục vụ cho những công tác sắp tới của hội.”Vì là hội mới lập, kính mong được sự giúp đỡ, hướng dẫn và góp ý của tất cả qúy vị để hội càng ngày càng được toàn thiện hơn.Cảm ơn Nha Sĩ Cao Minh Hưng và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đã đến tham dự và đóng góp các tiết mục văn nghệ chung vui với Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt.Nhân Mùa Giáng Sinh và năm mới chúng tôi xin kính chúc quí vị một mùa Giáng Sinh và một Năm Mới An Vui, Hạnh Phúc.Tiếp theo phần phát biểu của Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Trí Tạ, hai vị nầy đã có lời khen ngợi và khuyến khích về những mục tiêu mà hội đã đề ra, chúc cho hội sớm đạt được những thành qủa tốt đẹp như sự mong muốn của Hội.Dịp nầy DS. Nguyễn Đình Thức, Đại diện TNS Janet Nguyễn lên trao bằng tưởng lục của văn phòng Thượng Viện Tiểu Bang California đến Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt và ông chuyển lời TNS chúc cho hội thành công.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức các mòn ăn cùng xem chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ thân hữu và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn dưới sự điều hợp của MC Ngọc Đăng.Thành phần BCH Hội:Hội Trưởng, Quỳnh Hoa; Phó Nội Vụ, Thu Minh; Phó Ngoại Vụ, Thảo Vân; Tổng Thư Ký, Minh Nguyên;Thủ quy, Hải Lan và một số các chị đặc trách các tiểu ban chuyên môn.Mọi chi tiết liên lạc: Quynh Hoa (714) 553 – 6234.