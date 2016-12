San Jose: Tâm Tình Cuối Năm Với Nghị Viên Nguyễn Tâm

Khánh thành Trung tâm cộng đồng.

Biểu tình Formosa tòa thị chính San Jose.

Họp hội đồng Thành phố San Jose.

TCS: Hai năm trôi qua thật nhanh. Nhìn lại, xin NV Tâm cho biết vài cảm tưởng về nghị trường TP San Jose.NV Tâm: Đúng thế, cám ơn anh cho cơ hội bày tỏ vài điều trong rất nhiều điều về những điều vui buồn mới lạ trong hai năm làm nghị viên Quận 7 trôi qua thật nhanh. Thói quen cuộc sống mình cũng bị thay đổi theo, cụ thể là suốt hai năm tất bật chạy theo lịch làm việc và sinh hoạt do nhân viên scheduler xếp đặt. Suốt ngày làm việc tại tòa thị chính. Buổi tối đi họp khu xóm “neighborhood associations”. Cuối tuần chạy theo events sinh hoạt của thành phố, của quận nhà, và rất nhiều của riêng cộng đồng Việt mình. Nhất là từ khi có được trung tâm cộng đồng 2 tháng nay, thì coi như ngày nào cũng có nhiều sinh hoạt hội họp. Trung bình mỗi ngày thứ Bảy hay Chủ nhật tôi có 5, 6 lịch sinh hoạt. Có hôm 8, 9 cái. Lâu lâu mới rảnh một buổi thì lại đâm lo, không biết mình có nhỡ buổi sinh hoạt nào quên ghi vào lịch. Nhưng phải nói sau hai năm thì mới thật sự quen với công việc, biết thêm những động cơ hay nhóm quyền lực sau lưng các dự luật, dự án, và mình cũng biết thêm những nguồn tài nguyên hữu ích cho cộng đồng mình và cách nào hữu hiệu để đạt được. Ngoài ra, có nhiều thay đổi khi nhiều nghị viên mãn nhiệm và có thêm những khuôn mặt mới. Phải tái lập các quan hệ lực lượng mới, và hoạch định các định hướng thích hợp về chính sách. Sự thay đổi lãnh đạo chính trị, cũng giống như kết quả bất ngờ với tân tổng thống DJ Trump giúp cho mình càng thấm thía giá trị của thể chế tự do dân chủ và sự cần thiết phải thay đổi lãnh đạo sau một thời gian, dù cho chính trị có hay tốt đến đâu, nếu để lâu quá cũng gây ra bịnh quyền thế, phe nhóm, và ỷ lại. Tôi cũng muốn nhìn xa, chuẩn bị cho lúc mãn nhiệm, và mong muốn lớp trẻ thay thế nhằm duy trì tiếng nói và quyền lợi của cộng đồng mình.TCS: Trong năm qua 2016 có những gì đáng nhớ?NV Tâm: Có rất nhiều điều đáng nói nhưng chỉ tóm lược vài điểm chính nổi bật. Hôm tổ chức lễ vinh danh GSTS nhà văn Nguyễn Thanh Việt, người Việt đầu tiên lừng danh thế giới nhận giải Pulitzer cao quý, ông đã đọc bài diễn văn nhức nhối nói về hoàn cảnh người tị nạn lập nghiệp tại San Jose như gia đình anh có cửa tiệm bị TP San Jose ép dọn đi lấy chỗ cho khu vực xây tòa thị chính mới. Tuy được đền bù theo giá thị trường nhưng phải đấu tranh vất vả mới được. Và cả thành phố cười nhẹ nhõm khi nghe anh kết luận rằng anh cám ơn kinh nghiệm đó để vươn lên và hôm nay được mời trở lại đọc diễn văn để bù vào lúc bị đuổi đi.Việc bầu cử vừa qua, chuyện Hillary bị thua Trump tạo thêm bài học cay đắng về chính trị. Cụ thể hơn, tại San Jose, chức nghị viên quận 8 thắng thua với 87 phiếu. Quận 4 thắng thua với 12 phiếu. Điều đó nhắc lại tầm quan trọng của từng lá phiếu của mỗi người và của từng gia đình. Chỉ cần vài gia đình không đi bầu là thay đổi một chức nghị viên, thay đổi cả tiếng nói và quyền lợi cộng đồng. Vì vụ ông Trump, người Hispanic ghi danh thêm 5 triệu cử tri mới trên toàn quốc, 1 triệu tại Cali, và 58,000 tại tỉnh Santa Clara. Nếu theo đà nầy mà cử tri Việt không gia tăng cấp tốc, thì mình sẽ thua luôn. Cũng liên quan đến bầu cử, thì Cali sẽ có luật cho sử dụng cần sa do dân chúng bầu ra. Tương lai chưa biết sẽ thi hành ra sao. Ngoài ra tiền lương tối thiểu cho nhân viên sẽ gia tăng lên $15.00 trong vòng hai năm, sẽ gây không ít khó khăn cho thương vụ người Việt. Riêng tại vùng San Jose thì dự luật F giải quyết bế tắc hưu bổng cho cảnh sát thay thế dự luật B tai tiếng trước đây. Dự luật A tạo ra gần 1 tỉ đô xây nhà cho dân nghèo, và dự luật B thu thuế 6 tỉ đô đưa xe BART về downtown San Jose.Riêng cộng đồng Việt mình thì sau 41 năm chờ đợi, cách đây mới hai tháng, ngày 18 tháng 10 năm 2016, tôi vừa mới khai trương trung tâm sinh hoạt cộng đồng tại số 2072 Lucretia Ave, ngay tại trung tâm quận 7, là một nơi rất cần thiết cho cộng đồng có chỗ hội họp sinh hoạt. Chỉ trong vòng hai tháng mà đã có rất nhiều sinh hoạt cho mọi giới, từ lớp học kèm buổi chiều, cho đến các chương trình hướng dẫn ban ngày, tư vấn luật pháp miễn phí, lớp quốc tịch sáng chủ nhật, lớp võ thuật, bóng bàn, hay dạ vũ tối chủ nhật, v.v…Vào cuối tuần thì ra mắt sách, thơ nhạc, hội thảo, v.v… Hồi tháng Mười chỉ hai tuần khai trương chúng ta đã hợp tác với các bạn trẻ VAR – Vietnamese American Roundtable tổ chức lễ hội ma Halloween rất vui nhộn thành công. Trung tâm nầy cũng tạo ra một số việc làm cho các bạn trẻ trong cộng đồng mình, và sẽ còn gia tăng trong tương lai nữa.Nói chung trong công việc nghị viên đại diện cho 100 ngàn cư dân trong quận 7, tôi phải chu toàn trách nhiệm cho tất cả người dân, và còn lo cho cộng đồng người Việt mình. Tôi luôn tìm cách đem mọi nguồn tài trợ cho cộng đồng mình vốn đã bị thiếu thốn và bỏ lơ từ nhiều năm qua. Đó là theo lẽ công bằng mà thôi.TCS: Nhìn về tương lai, bà con cộng đồng mình hay TP San Jose sẽ mong đợi hay chuẩn bị như thế nào?NV Tâm: Trước hết là chưa biết TT DJ Trump sẽ dẫn dắt nước Mỹ đi về đâu, đối ngoại với Nga Sô và Trung Quốc, đối nội với Obamacare, môi trường và Wall Street, v.v.. Tại Cali thì sẽ có vụ thả lỏng cần sa, gia tăng lương nhân viên lên 15 đồng trong hai năm. Riêng tại tỉnh nhà và TP San Jose thì hy vọng sẽ có thêm nhà cho dân nghèo “affordable housing” giúp giảm thiểu tình trạng vô gia cư, thêm xe BART. Còn riêng cộng đồng mình thì lần đầu tiên sẽ có triển lãm nghệ thuật Việt tại Tòa thị chính, và khai trương sử dụng công viên vườn Việt, đồng thời gia tăng sinh hoạt tại trung tâm cộng đồng chuẩn bị cho hai năm tới sẽ lấy toàn bộ Shirakawa làm trụ sở cho cộng đồng mình. Tôi sẽ tiếp tục vận động ngân sách để trang trải mọi điều hành, dịch vụ, và tiện ích tại đây. Tôi tích cực yểm trợ cho các bạn trẻ và hội Vivo tổ chức hội Tết Đinh Dậu trại trưởng YB vào ngày 11 & 12 tháng 2, 2017, và sau đó, lần đầu tiên, sẽ tổ chức Trung Thu Moonfest ngay tại trung tâm mình. Tôi đã thấy có sự hợp tác và cảm thông giữa hai thế hệ, đã thực hiện một số công tác chung, do đó tôi hy vọng giới trẻ sẽ sớm tiếp nối vai trò lãnh đạo cộng đồng mình, hội nhập theo phong cách hữu hiệu thành công của người Mỹ. -TCS.