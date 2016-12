Điều 258: Bắt Thêm 1 Người

HANOI -- Công an Thanh Hóa lại biểu diễn bàn tay sắt...Bản tin VOA ghi rằng, theo báo chí Việt Nam, công an tỉnh Thanh Hóa hôm 18/12 đã bắt Nguyễn Danh Dũng, 29 tuổi, để điều tra về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” quy định tại điều 258 Bộ luật Hình sự của Việt Nam.Theo quyết định của nhà chức trách, Dũng bị tạm giam 3 tháng kể từ ngày bị bắt. Tin cho hay người đàn ông này từng tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội và làm việc tại một nhà máy trong Khu kinh tế Nghi Sơn ở tỉnh Thanh Hóa.Phía công an nói họ đã “bắt quả tang” Dũng vào ngày 16/12 khi anh đang “đăng tải, phát tán video clip có tiêu đề, nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo đảng, nhà nước và lãnh đạo địa phương” trên mạng internet.Công an cũng cho hay họ đã thu giữ “nhiều tài liệu, tang vật” cho thấy từ tháng 10/2015 Dũng đã tạo và quản lý các tài khoản trên các trang mạng xã hội để đăng tải các video clip hoặc bài viết bị cho là “bịa đặt, bôi nhọ” nhiều nhà lãnh đạo ở các cấp khác nhau.Con số các đoạn video do Dũng đăng tải trong vòng hơn 1 năm bị cho là lên đến hơn 700, thu hút hàng triệu lượt người xem. Nhà chức trách gọi các video clip này là “có nội dung phản động”. VOA chưa có điều kiện để kiểm chứng thông tin trong toàn bộ các clip này.Bản tin VOA cũng phỏng vấn luật sư Lê Văn Luân từ Hà Nội, nói về cách ông nhìn nhận việc nhà chức trách Việt Nam áp dụng điều 258 để bắt người:“Nếu đó là những clip thật, về những sự thật, hoàn toàn sự thật, trung thực, thì không thể bắt được. Phải tạo ra những cái không có thật thì mới có thể liên quan đến cái tội lợi dụng tự do… Bởi vì khi nói thật thì không thể bị bắt được. Điều 258 trong Bộ luật Hình sự hiện hành thì nó khá là định tính. Nó là sự thật thì chính quyền, hoặc nhà nước phải có nghĩa vụ lắng nghe kiến nghị đó nếu nó là sự thật để xây dựng mình hoàn thiện hơn, tốt hơn, và có những ứng xử phù hợp, đúng đắn hơn”.Tuy nhiên, luật sư Luân cũng cho rằng nếu một người có hành vi bịa đặt, dựng chuyện trong thời gian dài, gây hại nghiêm trọng đến người khác hoặc các cơ quan, tổ chức, việc ngăn chặn hoặc xử phạt hành vi đó là cần thiết.Luật sư Luân nói: “Bởi vì nó ngăn chặn hành vi xấu cho tất cả nhiều người. Nếu không ngăn chặn việc đó, rất nhiều người sử dụng việc đó, xã hội sẽ tạo ra sự dối trá và tạo ra những cái nguy hiểm hơn khác”.Trong những năm qua, nhà chức trách Việt Nam đã áp dụng điều 258 để bắt và bỏ tù nhiều người bất đồng chính kiến. Việc này bị các nước phương Tây cũng như một số tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế phản đối và lên án.Trong khi đó, bản tin RFA ghi rằng Hoa Kỳ đã kêu gọi Việt Nam trả tự do cho hai nhà hoạt động Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng, cũng như các tù nhân lương tâm khác và cho phép người dân Việt Nam thể hiện quan điểm chính trị của mình mà không bị trừng phạt.Trong thông cáo báo chí ngày 19/12/2016, ông Ted Osius Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc tuyên án 13 năm tù và 12 năm tù lần lượt đối với các nhà hoạt động ôn hòa Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng theo Điều 79, Bộ luật hình sự của Việt Nam.Đại sứ Ted Osius nhấn mạnh, tất cả mọi người cần phải có quyền tự do ngôn luận và hiệp hội. Xu hướng gần đây của các vụ bắt giữ và kết tội các nhà hoạt động ôn hòa là đáng lo ngại và đe dọa làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền. Khoảng thời gian án tù dài cũng mang ý nghĩa về mức độ nghiêm trọng của chúng.Cuối bản tuyên bố, Đại sứ Ted Osius thúc giục chính phủ Việt Nam đảm bảo các đạo luật và hành động của mình thống nhất với các điều khoản về nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam, các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam.