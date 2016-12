Nhà Báo Bùi Bảo Trúc Từ Trần

Bùi Bảo Trúc. (Photo VB)

WESTMINSTER (VB) -- Nhà báo Bùi Bảo Trúc đã từ trần lúc 11:45 tối 16 Tháng 12 năm 2016, tại Bệnh viện Fountain Valley, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, ở tuổi 72, theo tin của Báo Người Việt và của Đài Little Saigon Radio.Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Lan kể với Việt Báo về một kỷ niệm:“Lan có một kỷ niệm với anh Bùi Bảo Trúc, rất nhiều năm đi uống cà phê, đi ăn với anh, nhưng thỉnh thoảng mới nghe anh nói chuyện nghiêm túc, còn toàn nói nói chuyện đùa giỡn, ví dụ anh kể, "có cô kia tên Châu, tốt nghiệp báo chí nên chảnh với tôi, tôi giả ngu hỏi, how to spell your name, t r a u, right..."Câu tiếng Anh nêu trẻ của nhà báo Bùi Bảo Trúc có thể dịch là:“đánh vần tên của cô thế nào, có phải t r a u, đúng không...”Nhà báo Bùi Bảo Trúc nổi tiếng với lối viết và cách nói chuyện hài hước, dí dỏm, thông minh...Bản tin Người Việt kể rằng nhà báo Bùi Bảo Trúc, có bút danh khác là Bảo Lâm, sinh năm 1944 tại Bắc Việt, di cư vào Nam năm 1954, học trung học Chu Văn An, Sài Gòn. Ông đi du học tại Tây Tây Lan, về nước năm 1967 làm việc cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, sau đó là phát ngôn viên chính phủ đến năm 1974, rồi được cử qua London làm việc.Sau biến cố 30 tháng Tư 1975, khi miền Nam thất thủ, ông từ London qua Canada sống một thời ngắn, rồi sang Washington DC làm việc cho Ban Việt ngữ đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA).Năm 2002, ông rời đài VOA về sống tại Nam California, tiếp tục làm việc tại đài Little Saigon Radio, tuần báo Viet Tide đồng thời là gương mặt quen thuộc trên đài Hồn Việt TV.Nhà báo Bùi Bảo Trúc nhiều năm viết cho báo Người Việt trong mục Thư Gửi Bạn Ta bằng lối viết dí dỏm được rất nhiều độc giả yêu thích.Nhà thơ Trần Mộng Tú trong bài viết “Bùi Bảo Trúc, Taà Hoa và Lận Đận” trên Diễn Đàn Thế Kỷ đã ghi nhận:“...Bùi Bảo Trúc, một đời người với chữ nghĩa. Ở nơi nào anh tới, có truyền thanh, truyền hình, báo chí là có anh cộng tác. Những bài viết của anh được độc giả ưa chuộng tìm đọc nhiều nhất dưới tựa đề “Thư gửi Bạn Ta” Anh viết rất sâu sắc, thông thái, chua chát với đời sống, cười cợt với con người, mắng mỏ kẻ ác, chế diễu Cộng Sản trong suốt bao nhiêu thập niên tung hoành trên báo giấy rồi đến những trang mạng. Chưa có ai viết như anh. Chưa có ai mỗi khi viết, gửi vào bài viết những lầu thông kim cổ như anh. Văn Học Tây Phương, Đông Phương anh thu thập và nhớ rất nhiều. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể mang ra chứng minh trong những bài viết của mình. Độc giả thích thú theo dõi những bài anh viết......Chúng ta đọc Thơ anh, đọc những bài viết cho “Thư Gửi Bạn Ta” Chúng ta dễ dàng nhận ra lòng thù ghét Cộng Sản của anh, nhận ra tình yêu quê hương, yêu đất nước Việt Nam của anh. Anh gửi tình yêu đó vào những câu thơ trong bài.”