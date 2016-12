Mời Dự Lễ Tưởng Niệm Năm Thứ 32 Anh Hùng Trần Văn Bá

Nhà báo Phan Tấn Hải (phải) đón Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm, từ trái là Huỳnh Văn Phổ, Nguyễn Hồng Liệt, Võ Văn Thiệu.

Westminster (Bình Sa)- - Đến thăm tòa soạn Việt Báo có các anh: Huỳnh Phổ, Nguyễn Hồng Liệt, Võ Văn Thiệu, đại diện Ban tổ chức ngày Lễ Tưởng Niệm Năm Thứ 32 Anh Hùng Trần Văn Bá cho biết:Lễ Tưởng Niệm Năm Thứ 32 Anh Hùng Trần Văn Bá sẽ được tổ chức vào lúc 3:30 chiều Chủ Nhật ngày 8 Tháng 1 năm 2017 tại hội trường số 14171 Newland Street (gần ngã tư Westminster Blvd) Thành phố Westminster, CA. 92683.Ban tổ chức trân trọng kính mời quy cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các đảng phái đấu tranh, các cơ quan truyền thông, qúy đồng hương, thân hữu và các anh chị em thanh niên, sinh viên đến tham dự ngày lễ tưởng niệm nói trên để tỏ lòng tri ân những người đã vị quốc vong thân. Sự hiện diện của tất cả quý vị và các bạn là một niềm khích lệ cho Ban Tổ Chức chúng tôi.Chúng tôi là một số bạn đã từng sinh hoạt Với Anh Trần Văn Bá đứng ra tổ chức buổi lễ nầy gồm co: Nguyễn Hồng Liệt, Lữ Anh Thư, Nguyễn Văn Thông, Huỳnh Phổ, Kim Nguyễn, Võ Văn Thiệu...Được biết Anh Trần Văn Bá sinh ngày 14 tháng 5 năm 1945 tại Sa Đéc, Việt Nam, là con trai của Giáo Sư, Dân biểu Trần Văn Văn là một chính khách thời Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi cha anh bị Việt Cộng ám sát vào ngày 7 tháng 12 năm 1966 tại Sài Gòn, Trần Văn Bá được sang Pháp du học. Anh tốt nghiệp Cao học kinh tế, chuyên về Chính trị Kinh doanh năm 1971 và làm phụ giảng tại Đại học Nanterre (Paris). Trần Văn Bá là con chim đầu đàn của các sinh viên Việt Nam Quốc Gia du học tại Âu Châu vào thập niên 70s và từng là Chủ Tịch của Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris từ năm 1972-1973 và từ năm 1977- 1979.Năm 1972 Trần Văn Bá dẫn đầu một phái đoàn sinh viên Việt Nam tại Châu Âu trở về thăm viếng và ủy lạo chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa để tạo sự thông cảm giữa những sinh viên du học và Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa trong chương trình "Nối Vòng Tay Lớn".Sau biến cố 1975, Trần Văn Bá vẫn tiếp tục tranh đấu chống cộng sản tại Âu Châu, trong quyết tâm là “Ta vẫn Còn Sống Đây!”Vào những năm đầu của thập niên 80s, Trần Văn Bá đã hy sinh đời sống cá nhân ấm no và đầy đủ tiện nghi tại hải ngoại để trở về nước tranh đấu cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và toàn vẹn lãnh thổ.Không may Anh đã bị chính quyền Cộng Sản bắt giam và sau đó bị tử hình vào ngày 8 Tháng 1, năm 1985, lúc gần tròn 40 tuổi.Để biết thêm về những sinh hoạt của Anh Trần Văn Bá xin mời qúy vị đến để nghe diễn giả chính trong buổi Lễ Tưởng Niệm năm nay đó là Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh, đến từ Washington D.C.Chương trình có phần văn nghệ đấu tranh do các văn nghệ sĩ thân hữu như Khúc Lan, Erlinda, Ngô Tín, Huỳnh Công Ánh thực hiện.Ban tổ chức chúng tôi hân hạnh được đón tiếp đông đảo quý vị trong buổi lễ nầy, để nói lên sự ngưỡng mộ của chúng ta đối với Anh Hùng Trần Văn Bá cũng như để có dịp nhắc nhở cho các thế hệ trẻ trong và ngoài nước hãy noi gương để nối tiếp con đường dấn thân, hy sinh của Anh cho nước nhà, nhất là trong giai đọan nầy của đất nước, sắp mất vào tay ngoại bang.Mọi chi tiết xin liên lạc về: (714) 423-7208 * (714) 548-4845.