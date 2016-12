Mùa Lễ Này: Nói Chuyện, Đọc Sách, Hát. Sẽ Thay Đổi Mọi Chuyện®

Nhớ nói chuyện, đọc sách và hát cho trẻ.

Sacramento, Calif.— Khi chúng ta đón mừng mùa lễ, First 5 California nhắc nhở các cha mẹ và người chăm sóc nhớ nói chuyện, đọc sách và hát cho trẻ nhũ nhi và trẻ em, bởi việc tiếp cận tới ngôn ngữ sẽ giúp tăng vốn từ vựng và chuẩn bị tốt hơn cho các bé đến trường.Cô Diane Levin, Phó Giám Đốc Điều Hành của First 5 California nói rằng: “Dù cho con cái của quý vị có thể chưa hiểu tất cả, nhưng hãy đọc cho bé nghe hàng ngày. Trong mùa lễ, hãy hát những bài hát đặc biệt cho trẻ nhũ nhi và nói chuyện với trẻ em xem tất cả trẻ em sẽ làm gì để chuẩn bị và đón mừng mùa lễ.”Sau đây là một vài gợi ý:- Nói chuyện về chuẩn bị mùa lễ, như những món quà đem tặng, đồ trang trí đem trưng bày và xem chúng ta sẽ đi thăm những người thân nào, chúng ta sẽ nấu và cùng nhau ăn những bữa tiệc đặc biệt nào. “Chị em họ hàng sắp đến thăm chúng ta. Chúng ta có đem bàn cờ hay một đồ chơi đặc biệt nào để tất cả cùng chơi không?”- Cho bé cùng đi mua sắm đồ để nấu nướng cho bữa tiệc đặc biệt trong mùa lễ. Nói chuyện và đếm xem chúng ta sẽ mua bao nhiêu thứ “Hãy mua ba trái táo xanh và cắt lát để thêm vào món salad!”- Hát những bài hát cho mùa lễ cùng nhau và giải thích về các câu chuyện đằng sau những bài hát đó. “Mẹ đã hát bài này với bà ngoại!”- Đọc sách của trẻ em về những ngày lễ mà chúng ta cùng đón mừng.- Kể cho nhau nghe những câu chuyện về kỷ niệm những ngày lễ xưa và những truyền thống yêu thích nhất của gia đình chúng ta.- Khuyến khích ông bà, người thân và bạn bè nói chuyện, đọc sách và hát với bé.Chương trình Nói Chuyện. Đọc Sách. Hát. Sẽ Thay Đổi Mọi Chuyện (Talk. Read. Sing. It Changes Everything®) của First 5 California khuyến khích sự phát triển khỏe mạnh của bộ não ở trẻ nhũ nhi và trẻ em. Cuộc nghiên cứu cho thấy rằng việc nói chuyện tích cực và thường xuyên kích thích đáng kể đến sự phát triển của bộ não trong những năm tháng đầu đời của các bé.Cô Levin nói rằng: “Những trẻ em được nói chuyện và nghe đọc sách từ khi vừa sinh ra có sự chuẩn bị tốt hơn vào lúc các bé bắt đầu đi học.” Cô nói thêm rằng: “Những em không được nói chuyện và nghe đọc sách thì sẽ có nhiều nguy cơ học đuối sức và khó có thể theo kịp bạn bè.”Hãy ghé vào www.First5California để xem những ý tưởng về nói chuyện, đọc sách, và hát hàng ngày với con của quý vị.Về First 5 California:First 5 California được thành lập để hướng dẫn cha mẹ, ông bà, thầy cô giáo, và những người chăm sóc trẻ em về vai trò quan trọng của họ trong năm năm đầu đời của trẻ em- với mục đích bao trùm là giúp thêm nhiều trẻ em ở California lớn lên khỏe mạnh và sẵn sàng để thành công trong trường học và trong cuộc đời.Để biết thêm thông tin về First 5 California, xin ghé vào www.ccfc.ca.gov. Để xem trang mạng tài nguyên cho cha mẹ của First 5 California, xin ghé vào visit www.first5california.com.