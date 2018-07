Hàng TQ Dồn Về VN: Cơ Nguy Mỹ Phạt VN

GUANGZI - Xung đột về thuế nhập cảng giữa Hoa Lục và chính quyền Trump là diễn biến không đuợc hoan nghênh tại Beijing (Bắc Kinh), nhưng chính quyền tỉnh Guangxi (Quảng Tây) thấy đây là cơ hội hưá hẹn với 7 khu công nghiệp liên doanh với Vietnam tại biên giới 2 nước.Đường biên giới 1300 kilômét này chứng kiến chiến tranh biên giới năm 1979 mà Beijing nói là “dạy Hànội 1 bài học” nhưng 4 thập niên sau đóng 1 vai trò hoàn toàn khác.Tại vùng có viện bảo tàng về Hồ Chí Minh, viên chức tỉnh Guangxi đang ra sức cổ võ sáng kiến “khu công nghiệp xuyên biên giới”, là nơi xí nghiệp của người Tàu sản xuất và lắp ráp hàng hoá mang nhãn hiệu “Made in Vietnam”.Nghĩa là Vietnam trở thành nơi trú ẩn an toàn cho sản phẩm Hoa Lục, là đối tượng trừng phạt bằng thuế nhập cảng của chính quyền Trump.Tại 1 thị trấn biên giới là Chongzuo, thị trưởng Lu Hui nói “khu công nghiệp biên giới là môi trường tự do của công nhân, vật liệu và vốn đầu tư”.Tại thị trấn Pingxiang cũng thuộc tỉnh Guangxi, viên chức đảng ủy nói “Tranh chấp với Washington là cơ hội để xí nghiệp nhỏ phát triển”.Các viên chức Guangxi đang muốn quảng bá chủ trương này với tỉnh Giangdong, trung tâm của kỹ nghệ chế xuất hàng xuất cảng của Hoa Lục.Nhà báo cho hay: luơng trung bình của công nhân Hoa Nam tương đương 750 MK/tháng là cao hơn gấp đôi công nhân miền bắc Vietnam.Trong khi đó, bản tin VOA kể rằng Việt Nam có thể trở thành một điểm “trú ẩn” cho nguồn hàng hóa Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan mới của Mỹ trong cuộc chiến thương mại đang thành hình giữa hai cường quốc.Bản tin ghi rằng khu hợp tác kinh tế qua biên giới, thường được gọi tắt là “khu hợp tác kinh tế”, là một ý tưởng do Trung Quốc đưa ra và đang đàm phán với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Mô hình này được mô tả là “hai nước một khu, tự do thương mại, vận hành khép kín”. Theo đó, khu vực hợp tác kinh tế sẽ có các phân khu theo chức năng như khu chế tạo, gia công, kho bãi, thông quan hàng hóa, trung tâm thương mại…, và hai chính phủ sẽ cùng phối hợp quản lý, khai thác và chia lợi nhuận.Trước tình hình cuộc chiến thương mại đang bắt đầu thành hình, khi Washington hôm cuối tuần rồi “nổ phát súng đầu tiên” bằng việc đánh thuế 25% lên hàng hóa của Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD, khiến Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả, một số chuyên gia quốc tế dự đoán Việt Nam sẽ trở thành một nơi “trú ẩn” giúp cho hàng hóa Trung Quốc “đỡ đạn” trước đòn đánh thuế quan nặng nề của Mỹ khi đi vào thị trường Hoa Kỳ.Chuyên gia Murray Hiebert của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) ở Washington, Mỹ, nhận định với VOA rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.Ông phân tích: “Chúng ta đã thấy điều đó rồi đấy thôi. Khi Việt Nam tham gia vào Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Trung Quốc thấy rằng Việt Nam sẽ tiếp cận được dễ dàng hơn vào thị trường Mỹ nên đã tìm cách sản xuất hàng hóa tại Việt Nam để hưởng lợi từ TPP”.Trong khi đó, bản tin BBC ghi nhận rằng giới phân tích cho rằng Hà Nội cần gấp rút cải cách kinh tế để đối phó với chiến thương mại toàn cầu do Tổng thống Donald Trump khởi xướng.Việt Nam tự hào là một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, dân chúng lạc quan và ổn định chính trị, theo một bài viết mới đây trên Nikkei Asia.Các khoản đầu tư lớn từ các công ty đa quốc gia như Samsung Electronics hay Nestle đang biến Việt Nam thành một xưởng sản xuất khổng lồ và giúp nâng cao mức sống.BBC ghi rằng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ khiến sức ép hàng Trung Quốc trở nên 'khủng khiếp' đối với thị trường Việt Nam, theo Tuổi Trẻ.Khi bị Mỹ áp thuế cao lên hàng hóa, Trung Quốc sẽ xả hàng sang các nước khác, trong đó có Việt Nam.Nguy cơ hàng trăm nghìn doanh nghiệp sẽ tạm ngừng sản xuất, "người lao động mất việc khi hàng Trung Quốc phá giá vào Việt Nam", ông Đỗ Phương An, giám đốc công ty sản xuất thương mại kết cấu thép Hà Dương, được Tuổi Trẻ trích lời, cho hay.Ông An cho rằng các doanh nghiệp nhỏ sản xuất trong nước không thể chống chọi, cạnh tranh về giá với hàng Trung Quốc.Ví dụ như thép Trung Quốc hồi tràn sang Việt Nam năm 2015, giá nhập chỉ bằng 60-70% so với giá xuất kho của doanh nghiệp sản xuất trong nước.Đặc biệt, về lĩnh vực nông nghiệp, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu phát biểu trên Tuổi Trẻ rằng hàng triệu nông dân Việt Nam sẽ bị thua thiệt do Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ hơn 3% so với đồng đô la.Hơn nữa, "Trung Quốc có thể lấy Việt Nam là nơi trung chuyển để 'tuồn' hàng Trung Quốc sang Mỹ, né áp thuế cao," theo ông Hiếu.Nếu Việt Nam không kiểm soát được tình trạng này, Mỹ có thể sẽ trừng phạt, áp thuế, thậm chí không nhập hàng hóa từ Việt Nam.