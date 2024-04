Kinh tế VN: Hàng loạt doanh nghiệp xi măng thua lỗ, hiệp hội kêu cứu Thủ tướng.

- Ngoại trưởng Vatican tới VN, gặp Ngoại Trưởng VN và Thủ tướng VN, bàn về chuyến thăm VN của Đức Giáo Hoàng Francis.

- Công tố đặc biệt Jack Smith xin Tòa Tối cao bác bỏ tuyên bố miễn tố của Trump vì vi phạm Hiến pháp, và vì nhiều hành vi riêng tư

- New York: Thẩm phán Lizbeth González từ chối đơn của Trump xin đổi tòa, vẫn phải ra tòa ngày 15/4 ở Manhattan

- Ngoại trưởng Anh gặp Trump ở Florida trước chuyến đi tới thủ đô

- Georgia: Biện lý quận Fulton Fani Willis xin Tòa kháng án quăng bỏ đơn của Trump (Trump đòi loại cô Willis và Phòng Biện lý quận Fulton)

- New York: Biện Lý Bragg gọi nhiều viên chức Bạch Ốc cũ của Trump ra tòa khai về Trump.

- Tiền bạc tỷ bốc hơi, Trump thê thảm: cổ phiếu Truth Social sụt 12% hôm Thứ Sáu, sụt thêm 8% vào thứ Hai

- Kế hoạch Trump về hòa bình Ukraine trong vòng 24 giờ: buộc Ukraine cắt cho Nga bán đảo Crimea và vùng Donbas. TNS Graham (Cộng Hòa) nổi giận.

- Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence chỉ trích Trump: cho tiểu bang ra luật về phá thai là cái tát vào mặt Cộng Hòa

- Dân Chủ ra quảng cáo TV đổ tội cho Trump: cô Amanda Zurawski bị sẩy thai, nhiẽm trùng, cấp cứu, suýt chết 2 lần vì luật Texas cấm phá thai

- Ứng cử viên Thượng viện Cộng hòa Wisconsin Eric Hovde nghi ngờ về kết quả bầu cử năm 2020 vì người ở viện dưỡng lão gần chết, không bỏ phiếu nổi

- Trump giờ chót xin đổi địa điểm xét xử vụ Trump bị truy tố tội giả giấy tờ để giấu tiền bịt miệng cô Stormy Daniels, và xin tạm dừng lệnh bịt miệng.

- Trump hứa cho các tiểu bang tự quyết định về phá thai, nhưng im lặng với câu hỏi: Liệu Trump có ký lệnh cấm phá thai nếu luật được Quốc hội thông qua? Liệu Trump có tìm cách cấm thuốc phá thai không?

- Gaza: 33.360 người Palestine chết, 75.993 người bị thương.

- Israel: trừng phạt trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ về xuất cảng

- Đức nói trước Tòa án Công lý Quốc tế ICJ ở The Hague: Đức bênh vực Israel vì trách nhiệm với Holocaust

- Hội Quan sát Nhân quyền HRW xin cứu đói dân Palestine, yêu cầu quốc tế ngưng giao vũ khí cho Israel

- Gaza: tìm thấy 84 xác ở thành phố Khan Younis phía nam Dải Gaza sau khi quân Israel rút khỏi khu vực.

- Ngoại trưởng Iran tố Mỹ ủng hộ Israel trong vụ tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Damascus.

- Israel: sẽ không cho Hamas có cơ hội để "giương cờ trắng đầu hàng"

- Luật sư Palestine lưu vong ở Ý lập hồ sơ kiện Israel về tội diệt chủng dân Palestine.

- Liên Âu: chiến tranh không còn xa vời ở Châu Âu, phải chuẩn bị Mỹ không giúp

- Nga: sẽ không chấp nhận Ukraine gia nhập NATO, Nga sẽ chiến thắng Ukraine trên chiến trường

- Vũ khí tịch thu từ Vệ Binh Iran trên đường tới quân Houthi, Mỹ chuyển sang cho Ukraine, đủ trang bị 1 lữ đoàn bộ binh

- Zelensky kêu gọi đồng minh viện trợ rộng rãi hơn

- Ukraine: 80% các cơ sở năng lượng truyền thống của Ukraine đã bị Nga tấn công

- Cộng Hòa Hồi giáo Chechnya của Nga cấm loại nhạc quá nhanh hoặc quá chậm.

- Áo gặp cú xì căng đan gián điệp: bắt 1 cựu sĩ quan tình báo Áo hoạt động cho Nga

- Modulus Financial Engineering kiện Nvidia vì trùng thương hiệu, sử dụng tên 'Modulus' cho nhu liệu trí tuệ nhân tạo

- Elon Musk: rằng phiên bản mới của chatbot trí tuệ nhân tạo Grok sẽ "tốt hơn" OpenAI GPT-4.

- Hàng không Spirit Airlines cho khoảng 260 phi công nghỉ việc tạm để tiết kiệm

- Indonesia: Động đất có cường độ 6,6 độ richter ở đảo Halmahera phía đông Indonesia

- Nevada: Luật sư nổ súng tại văn phòng luật Las Vegas, bắn chết 2 người rồi tự sát

- Massachusetts: Lái xe, nổi giận, tông chết 1 phụ nữ

- Tiến sĩ Janet Trần được bổ nhiệm làm Giám đốc Thư viện và Bảo tàng Tổng thống Ronald Reagan ở Simi Valley, CA

- Mississippi: giao dịch ma túy, 3 người Việt đã bị bắt và cảnh sát tịch thu hơn 80.000 USD tiền ma túy.

- TIN VN. Thịt nhập lậu đe dọa người tiêu dùng Việt: hàng chục triệu gia cầm, heo, bò... chạy vào VN.

- TIN VN. Nguy cơ thu hẹp thị trường xuất khẩu gạo.

- HỎI 1: Canada: hơn 1/2 nhà giáo muốn về hưu vẫn đi dạy? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thử máu có thể dò ra ung thư tuyến tụy (pancreatic cancers) giai đoạn đầu với độ chính xác lên tới 97%? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-9/4/2024) ⚪ ---- Bản tin sau đây dịch từ AFP. Bộ trưởng ngoại giao của Vatican đã đến Việt Nam hôm thứ Ba với hy vọng xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa Việt Nam và Vatican, đồng thời mở đường cho chuyến thăm tiềm năng của Đức Giáo Hoàng Francis.

Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher là quan chức cấp cao nhất đến thăm Việt Nam kể từ khi quan hệ ngoại giao bị cắt đứt vào cuối cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ năm 1975, khi CSVN trục xuất đại biểu tông tòa. Gần đây, cả hai đã cố gắng khởi động lại quan hệ ngoại giao, và chuyến đi của Gallagher – bao gồm các chuyến tham quan Hà Nội, Sài Gòn và cố đô Huế – diễn ra sau khi một phái đoàn Việt Nam đến thăm Đức Giáo Hoàng Francis hồi đầu năm nay.

Việt Nam có khoảng 6 triệu người Công giáo, khoảng 6% dân số. Chính phủ VN năm ngoái đã mời Đức Giáo Hoàng Francis đến thăm VN và Gallagher đang ở Hà Nội để nói chuyện. Gallagher đã nói rằng Giáo hoàng “rất muốn đi” nhưng chưa ấn định ngày nào. Ông đã gặp người đồng cấp Việt Nam Bùi Thanh Sơn tại thủ đô và dự kiến gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vào thứ Tư 10/4/2024.

Trong cuộc gặp với Sơn, Gallagher cho biết ông muốn “cảm ơn vì những tiến bộ đã đạt được trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh trong năm qua”. Gallagher trước đây cho biết rằng Tòa Thánh hy vọng sẽ khuyến khích chính phủ Việt Nam “theo hướng tự do tôn giáo nhiều hơn mà họ đã ghi trong hiến pháp”.

Các nhóm nhân quyền cho rằng VN hạn chế quyền tự do tôn giáo, và Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ - cơ quan cố vấn của chính phủ Hoa Kỳ do Quốc hội ủy nhiệm - đã đưa Việt Nam vào danh sách "các quốc gia đặc biệt quan tâm". Nó trích dẫn "những vi phạm dai dẳng - và dường như ngày càng tồi tệ - nghiêm trọng, đang diễn ra và có hệ thống" của đất nước.

Hà Nội đã bác bỏ các cáo buộc. Anh Trần, phó giáo sư thần học lịch sử và hệ thống tại Đại học Santa Clara, nói với AFP rằng chính quyền cộng sản, theo cách giải thích của chủ nghĩa Mác, tin rằng “tự do tôn giáo” là “quyền tin hay không tin”. Nhưng ông nói rằng "bất kỳ sự tham gia xã hội hoặc ảnh hưởng nào của các nhóm tôn giáo... đều bị cấm".

Lê Quốc Quân, một blogger Công giáo và nhà hoạt động tự do tôn giáo có trụ sở tại Hoa Kỳ, nói với AFP rằng “rất nhiều người Việt Nam đang mong đợi được gặp TGM Paul Gallagher” tại ba thánh lễ mà Gallagher sẽ tổ chức. Nhưng Quân cho biết ông nghi ngờ liệu chuyến thăm có dẫn đến những cải thiện đáng kể cho người Công giáo trong nước hay không: “Họ (chính quyền) từ lâu đã coi người Công giáo Việt Nam là công dân hạng hai.”

Người Công giáo trong lịch sử bịc chính phủ CSVN coi là có mối liên hệ chặt chẽ với cường quốc thực dân Pháp trước đây. Chuyến thăm của Gallagher diễn ra sau khi Việt Nam và Tòa thánh năm ngoái đã đồng ý về một “Đại diện Giáo hoàng thường trú” cho quốc gia cộng sản này, sau cuộc gặp giữa Chủ tịch nước lúc bấy giờ là Võ Văn Thưởng và Đức Giáo Hoàng. Tổng giám mục người Ba Lan Marek Zalewski được bổ nhiệm vào chức vụ thường trú hồi tháng 12 năm ngoái.

⚪ ---- Indonesia: Một trận động đất có cường độ 6,6 độ richter đã xảy ra ở Tobelo, nằm trên đảo Halmahera phía đông Indonesia, theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết hôm thứ Ba. Trận động đất xảy ra ở độ sâu 35 km. Hiện tại, chưa có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra. Chưa có thông tin về bất kỳ thiệt hại nào được đưa ra.

⚪ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith kêu gọi Tòa Tối cao Hoa Kỳ (SCOTUS) bác bỏ tuyên bố miễn tố của cựu Tổng thống Donald Trump, khẳng định rằng những tuyên bố đó cản trở nguyên tắc cơ bản rằng không có cá nhân nào, kể cả tổng thống, đứng trên luật pháp. Trong hồ sơ gửi lên tòa hôm thứ Hai, Smith nhấn mạnh rằng việc Trump nhấn mạnh về quyền miễn tố mâu thuẫn với bản chất của khuôn khổ pháp lý của đất nước Hoa Kỳ. Smith viết: “Nghĩa vụ tuân theo hiến pháp của cựu tổng thống là đảm bảo luật pháp được thực thi một cách trung thực không đòi hỏi quyền chung vi phạm chúng”.

Smith phản đối lập luận của Trump rằng các hành động của ông liên quan đến cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1/2021 được bảo vệ bởi quyền miễn tố của tổng thống. Smith lập luận rằng ngay cả khi Trump được hưởng một số mức độ miễn tố [trong việc làm của tổng thống], hành động của Trump chủ yếu nhằm vào mục tiêu cá nhân hơn là nhiệm vụ chính thức, khiến Trump bị truy tố vì hành vi riêng tư.

⚪ ---- Báo The Telegraph đưa tin Ngoại trưởng Anh David Cameron đã gặp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước chuyến đi tới Washington DC. Theo một quan chức Anh được hãng tin này trích dẫn, hai người được cho là đã thảo luận về cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine và tình hình ở Trung Đông, đồng thời đề cập đến tương lai của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Quan chức Anh đã hạ thấp tầm quan trọng của chuyến thăm bằng cách tuyên bố rằng việc các bộ trưởng Anh gặp gỡ các nhà lãnh đạo phe đối lập trước cuộc bầu cử tổng thống là "thông lệ tiêu chuẩn". Cuộc gặp diễn ra trước chuyến đi của Ngoại trưởng Cameron tới Washington DC, nơi ông dự kiến sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine.

⚪ ---- Một thẩm phán tòa kháng án ở New York đã từ chối yêu cầu của Trump xin hoãn phiên tòa hình sự về giả giấy tờ để che giấu tiền bịt miệng dự kiến diễn ra vào Thứ Hai 15/4/2024 trong bối cảnh Trump xin chuyển vụ án ra khỏi Manhattan. Thẩm phán đưa ra quyết định hôm thứ Hai 8/4, một tuần trước khi lựa chọn bồi thẩm đoàn dự kiến bắt đầu. Người bào chữa cho Trump muốn hoãn phiên tòa để tranh luận về việc thay đổi địa điểm để chuyển phiên tòa ra khỏi "Manhattan nơi chủ yếu là cử tri đảng Dân chủ".

Luật sư của Trump, Emil Bove, tuyên bố rằng cựu tổng thống Mỹ, với tư cách là ứng cử viên tổng thống được cho là của Đảng Cộng hòa, phải đối mặt với "thành kiến thực sự tiềm tàng" ở Manhattan của Đảng Dân chủ, lập luận rằng do thiên vị chính trị, phiên tòa "không thể tiến hành một cách công bằng." Thẩm phán Lizbeth González từ chối, vì phiên tòa đã nhiều lần bị phía Trump trì hoãn, lẽ ra là khởi đầu xét xử ngày 25/3/2024, nhưng bị hoãn vì phe Trump đòi nhiều hồ sơ không bao nhiêu liên quan từ Bộ Tư Pháp.

⚪ ---- Tiền bạc tỷ bốc hơi, Trump níu không kịp. Tháng trước, giá trị tài sản ròng của Donald Trump tăng nhẹ nhờ sự sáp nhập của công ty mẹ Truth Social Trump Media and Technology Group với Digital World Acquisition Corp. Trong tháng này, lại là một câu chuyện khác, khi NPR báo cáo rằng cổ phiếu Truth Social đang "giảm mạnh. Gần đây nhất, họ đã chứng kiến mức lỗ 12% vào hôm thứ Sáu, tiếp theo là mức lỗ 8% vào thứ Hai 8/4, công ty hiện đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ mô hình giao dịch thất thường xảy ra vào cuối tháng 3/2024.

Theo NBC News, cổ phiếu này có giá khoảng 36 USD vào thứ Hai 8/4/2024, giảm từ mức cao 66 USD trong ngày 27/3/2024. Mặc dù Truth Social đã lỗ 58 triệu USD vào năm ngoái và chỉ mang lại doanh thu 4 triệu USD, nhưng các viên chức lãnh đạo của nó vẫn kiếm bộn bạc về mặt tài chính. Tờ Washington Post nêu chi tiết những người trong công ty đang kiếm tiền bất chấp công ty thua lỗ.

Cổ phần của Trump trong công ty được định giá khoảng 2,9 tỷ USD tính đến thứ Hai; nó đã tăng cao tới 6 tỷ USD ngay sau khi ra mắt giao dịch. Business Insider lưu ý rằng đợt lao dốc mới nhất này đã khiến Trump bị loại khỏi Chỉ số tỷ phú Bloomberg (500 người giàu nhất thế giới), vì nó đưa Trump xuống dưới ngưỡng 5,8 tỷ USD cần thiết để có tên trong danh sách 500 người giáu nhất. Tính đến hôm nay thứ Ba, Trump tuyên bố tài sản ròng trị giá 4,8 tỷ USD, khiến Trump trở thành người giàu thứ 659 trên thế giới, theo Forbes, nhưng tiền giấy này chưa đổi ra tiền mặt được, vì luật buộc 6 tháng chờ sau khi cổ phiếu lên sàn.

⚪ ---- Chi tiết về kế hoạch của Trump về hòa bình cho Ukraine trong vòng 24 giờ không làm nhiều đồng minh Cộng Hòa hài lòng. Trump đã nói chuyện riêng về kế hoạch gây áp lực buộc Ukraine phải nhượng lãnh thổ cho Nga - cụ thể là bán đảo Crimea và khu vực biên giới Donbas - nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm, theo tờ Washington Post đưa tin. Trump nói rằng cả hai bên đều "muốn có một lối thoát" và người dân ở các vùng của Ukraine sẽ không ngại gia nhập Nga. Trump dường như rất tự tin vào ý tưởng của mình đến mức tuyên bố rằng Trump có thể đàm phán một thỏa thuận hòa bình "rất dễ dàng" trong vòng 24 giờ sau cuộc bầu cử, mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng ông sẽ không nhượng lại bất kỳ vùng đất nào.

Một số chuyên gia chính sách đối ngoại cho rằng điều đó sẽ chỉ mang lại lợi ích cho Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã xâm chiếm nước láng giềng của ông. Ngay cả những người thân cận với Trump cũng chia sẻ quan điểm này. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người tuyên bố đã "dành 100% thời gian để nói chuyện với Trump về Ukraine" cũng phải nhận định: "Trump phải trả giá. Trump không thể thắng khi kết thúc chuyện như thế này".

TNS Graham nói rằng ông muốn Trump chấp nhận ý tưởng Ukraine gia nhập NATO. Nhưng "Trump không nói nhiều về điều đó. Tôi không biết liệu Trump có nghĩ quá nhiều về điều đó hay không", Graham nói với tờ WP. Cựu phụ tá Bạch Ốc của Trump, Michael Anton, được cho là đã mô tả kế hoạch của Trump là tập trung vào việc nhượng lại lãnh thổ Ukraine ở Crimea và Donbas cho Nga, hạn chế sự mở rộng của NATO và khuyến khích Putin giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Điểm cuối cùng đó có thể là việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt và mời Nga hợp tác với châu Âu. Đối với Zelensky, nó sẽ "cấu thành hành vi tự sát chính trị trong nước", theo nhà phân tích Michael Kofman của Carnegie Endowment for International Peace nói với tờ WP.

⚪ ---- Lời kêu gọi của Trump cho phép các tiểu bang tự đặt ra chính sách phá thai đang thu hút sự chỉ trích từ nhiều đảng viên Cộng hòa bảo thủ muốn có lệnh cấm trên toàn quốc - bao gồm cả cựu phó tổng thống của ông, Mike Pence. Hôm Thứ Hai, Pence viết trên X: “Việc Tổng thống Trump rút lui về Quyền sống là một cái tát vào mặt hàng triệu người Mỹ ủng hộ sự sống đã bỏ phiếu cho ông ấy vào năm 2016 và 2020.”

Trump không bình luận ngay lập tức về lời chỉ trích của Pence, nhưng Trump đã đáp lại những lời chỉ trích khác của Đảng Cộng hòa vào cuối ngày bằng cách nói rằng lời kêu gọi của họ về lệnh cấm phá thai trên toàn quốc sẽ gây tổn hại cho Trump và các ứng cử viên Đảng Cộng hòa khác trong cuộc bầu cử mùa thu.

⚪ --- Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden đã công bố quảng cáo phá thai mới nhất trong cuộc bầu cử vài giờ sau khi Trump nói rằng luật phá thai nên được giao cho các tiểu bang. Quảng cáo dài 60 giây, được phát sóng lần đầu tiên vào thứ Hai trên MSNBC, tập trung vào Amanda Zurawski, một phụ nữ Texas, người đã kiện chính quyền sau khi cô suýt chết vì sẩy thai. Trong video, Zurawski và chồng cô, Josh, thảo luận về cách họ bắt đầu mua đồ cho em bé khi Amanda đang mang thai, bao gồm cả một cuốn sách dành cho trẻ em. Nội dung quảng cáo cho biết: “Ở tuần thứ 18, nước ối của Amanda bị vỡ. Cô bị sảy thai.”

Khi cặp đôi tiếp tục kể lại những ký ức về quá trình mang thai, dòng chữ trên màn hình ghi: "Vì Donald Trump đã giết chính sách "Roe vs. Wade" nên Amanda đã bị từ chối chăm sóc y tế tiêu chuẩn để ngăn ngừa nhiễm trùng và phá thai." Theo quảng cáo, các bác sĩ buộc phải đưa Amanda về nhà và ba ngày sau, cô phải vào phòng chăm sóc đặc biệt vì nhiễm trùng huyết: “Cô suýt chết hai lần. Nhiễm trùng đã gây ra nhiều tổn thương đến mức Amanda có thể sẽ không bao giờ mang thai được nữa.

Quảng cáo kết thúc bằng: "Donald Trump đã làm điều này" và Amanda đang khóc ở phía sau, với sự an ủi của chồng cô. Chiến dịch tranh cử của Biden cho biết, quảng cáo này là một phần trong chiến dịch quảng cáo trị giá 30 triệu USD sẽ được phát sóng ở các tiểu bang chiến trường trên đài truyền hình địa phương và truyền hình cáp cũng như trên truyền hình cáp quốc gia.

⚪ ---- Georgia: Theo hồ sơ tòa án mới hôm thứ Hai, Biện lý quận Fulton Fani Willis đang đẩy lùi nỗ lực mới nhất của Trump và các đồng phạm đòi loại toàn bộ văn phòng của cô Willis ra khỏi việc truy tố vụ án lật ngược bầu cử ở Georgia. Willis yêu cầu Tòa kháng án Georgia giữ nguyên phán quyết ban đầu của Thẩm phán Tòa án cấp cao Quận Fulton, Scott McAfee, cho phép cô tiếp tục tham gia vụ án hình sự nếu công tố viên hàng đầu của cô, Nathan Wade, từ chức. Wade đã từ chức chỉ vài giờ sau khi McAfee phán quyết hồi tháng trước.

Tòa kháng án đang cân nhắc yêu cầu của Trump và một số người khác bị buộc tội ở Georgia xem xét và hủy bỏ quyết định trước đó của McAfee. Willis ra trước tòa hôm thứ Hai lý luận rằng tòa kháng án nên từ chối yêu cầu đó. Willis ghi trong hồ sơ hôm thứ Hai: “Tòa sơ thẩm không có sai sót gì." Trong hồ sơ hôm thứ Hai, Willis khẳng định một lần nữa rằng không có xung đột lợi ích và nói rằng những nhận xét của Willis về việc chủng tộc đóng một vai trò trong việc chỉ trích văn phòng của cô ấy không dẫn đến hành vi sai trái dẫn đến việc bị loại. (Ghi chú: cô Willis từng nói trong 1 nhà thờ rằng cô bị kỳ thị, chống đối một phần vì cô da đen.)

Bây giờ Tòa kháng án Georgia sẽ quyết định xem họ có muốn xem lại quyết định không loại Willis và văn phòng của cô ấy hay không. Kháng cáo này không tạm dừng việc truy tố mà vẫn tiếp tục diễn ra trước khi xét xử. Trump cũng muốn Tòa kháng án Georgia xem xét lại việc Thẩm phán McAfee từ chối đưa ra cáo trạng vào đầu tháng này với lý do Trump nói những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 đã được Tu chính án thứ nhất (tự do phát biểu) bảo vệ. Hầu hết các đồng phạm của Trump đã tham gia vào một phong trào xin phép kháng cáo quyết định của McAfee. Các công tố viên trước đây đã lập luận rằng câu hỏi về quyền tự do phát biểu nên được giao cho bồi thẩm đoàn tại phiên tòa. Trump nói rằng quyền tự do phát biểu cho phép Trump nói dối, bịa đặt, chửi mắng, kể cả vu khống gian lận cho cuộc bầu cử.

⚪ ---- New York: Nhiều cộng sự cũ của Donald Trump rủ nhau ra tòa khai về Trump. Biện lý Quận Manhattan đang sắp xếp các nhân chứng khi phiên tòa xét xử bằng tiền bịt miệng của Trump sắp bắt đầu. Rhona Graff, cựu phụ tá của Trump, và Madeleine Westerhout, cựu giám đốc điều hành Phòng Bầu dục của Trump, dự kiến sẽ làm chứng trong phiên tòa, theo ABC News đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn các nguồn giấu tên. Họ sẽ tham gia cùng với Hope Hicks, cựu giám đốc truyền thông Bạch Ốc và trợ lý một thời của Trump, người đã làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn điều tra sự can thiệp của Trump vào cuộc bầu cử năm 2020.

Ngoài ra, Deborah Tarasoff, cựu nhân viên bộ phận kế toán của Trump Organization, cũng như Jeffrey McConney, người kiểm soát một thời của tổ chức này, có thể sẽ được gọi ra làm chứng. Tất cả họ đều cùng với cái tên nổi tiếng nhất trong danh sách này: Michael Cohen, cựu luật sư cá nhân của Trump.

Danh sách này còn mở rộng ra ngoài các nhân viên cũ của Trump. David Pecker, cựu giám đốc điều hành của American Media Inc., có thể sẽ làm chứng, cũng như biên tập viên Dylan Howard của báo lá cải National Enquirer. American Media Inc. từng sở hữu tờ báo lá cải, và các công tố viên cho biết cả Howard và Pecker đều tham gia vào các phương pháp “bắt và giết” (tìm tin giựt gân có hại cho Trump để mua bản quyền, rồi dìm tin luôn) để ngăn chặn những câu chuyện tiêu cực về Trump lan truyền trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông.

Theo quan điểm của Trump, phiên tòa đã có một khởi đầu khó khăn. Trump đang phải đối mặt với lệnh bịt miệng mở rộng sau khi Trump liên tục chửi mắng, vu khống con gái của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Juan Merchan trên Truth Social. Trump đã cố gắng trì hoãn phiên tòa nhiều lần, bao gồm cả việc đưa ra tuyên bố rằng có quá nhiều “sự công khai trước phiên tòa” và bằng cách kiện Merchan. Đây là phiên tòa hình sự đầu tiên của Trump và việc lựa chọn bồi thẩm đoàn sẽ bắt đầu vào tuần sau, ngày 15/4.

⚪ ---- Ứng cử viên Thượng viện Đảng Cộng hòa Wisconsin Eric Hovde bày tỏ nghi ngờ về kết quả bầu cử năm 2020 khi cho rằng những người ở viện dưỡng lão đang cận kề cái chết [nên không thể minh mẫn] để bỏ phiếu. Hovde đã đưa ra nhận xét về chương trình bảo thủ Guy Benson Show, trong đoạn ghi âm mà Heartland Signal thu được, khi ông được hỏi ông đứng ở đâu trước các thuyết âm mưu đang diễn ra của cựu Tổng thống Donald Trump rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị đánh cắp.

.

Hovde nói: “Tôi sẽ không dành thời gian để nói về năm 2020. Tôi có tin rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp không? Không, nhưng có phải mọi thứ đã xảy ra trong cuộc bầu cử đó rất rắc rối không? Hoàn toàn có thể, và tôi có thể chỉ ra chúng ngay tại Wisconsin. Chúng ta có các viện dưỡng lão, nơi cảnh sát trưởng Racine điều tra, nơi bạn có 100% phiếu bầu trong các viện dưỡng lão. Đó, nếu bạn ở trong viện dưỡng lão, bạn chỉ có thể sống được cỡ năm, sáu tháng. Hầu như không ai trong viện dưỡng lão có sức để bỏ phiếu."

.

Trump và những người ủng hộ Trump trước đây cũng từng đưa ra những tuyên bố tương tự rằng số phiếu bầu ở các viện dưỡng lão cao một cách đáng ngờ. Điều này đã nhiều lần bị vạch trần - tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu từ các viện dưỡng lão không ở đâu đạt 100% và không phải là điều bất thường.

.

⚪ ---- NBC đưa tin hôm thứ Hai, cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra lời kêu gọi vào phút cuối để thay đổi địa điểm xét xử tội phạm bịt miệng tiền bạc sắp diễn ra của ông và tạm dừng lệnh bịt miệng. Trang web của hệ thống tòa án New York đã xác nhận việc nộp đơn, nêu bật các đề xuất về việc thay đổi địa điểm và giữ nguyên lệnh bịt miệng, mặc dù chi tiết về vụ kiện không được tiết lộ ngay lập tức. Trump phải đối mặt với cáo buộc tại Tòa án Tối cao Manhattan vì cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền thanh toán cho Stormy Daniels, nhằm ngụy trang giao dịch.

.

⚪ ---- Những bình luận mới của Donald Trump về việc phá thai hôm thứ Hai đã thu hút sự phẫn nộ của những người bảo thủ xã hội sau khi Trump đề nghị rằng nên để các tiểu bang quyết định cách giải quyết vấn đề phgá thai: “Các tiểu bang sẽ quyết định bằng cách bỏ phiếu hoặc thông qua luật pháp, hoặc có thể cả hai, và bất cứ điều gì họ quyết định đều phải phù hợp với luật tiểu bang.”

.

Nhưng Trump không trả lời 3 câu hỏi quan trọng. (1) Liệu Trump có ký lệnh cấm phá thai nếu luật được Quốc hội thông qua? Trump không nói. (2) Liệu Trump có tìm cách cấm thuốc phá thai không? Trump không nói. (3) Trump sẽ bỏ phiếu như thế nào về cuộc trưng cầu dân ý phá thai ở Florida? Trump không nói. Trump hiện là cử tri tiểu bang Florida.

.

⚪ ---- Đại diện cấp cao của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell cảnh báo hôm thứ Ba rằng chiến tranh đang "đang rình rập" và khả năng xảy ra "chiến tranh truyền thống, cường độ cao ở châu Âu không còn là điều viển vông". Ông nhấn mạnh Liên Âu cần an ninh và quốc phòng chung, đồng thời khẳng định đây sẽ là "bước tiếp theo của dự án châu Âu".

.

Loạt doanh nghiệp xi măng thua lỗ, hiệp hội kêu cứu Thủ tướng.

Thịt nhập lậu đe dọa người tiêu dùng Việt: hàng chục triệu gia cầm, heo, bò... chạy vào VN

Nguy cơ thu hẹp thị trường xuất khẩu gạo

Borrell cảnh báo: “Cạnh tranh gia tăng giữa các cường quốc, xung đột cường độ cao giữa các quốc gia, vũ khí hóa sự phụ thuộc kinh tế, chiến tranh mạng và thông tin sai lệch là một phần thực tế của chúng ta”. Ông nói thêm rằng Liên Âu không còn có thể "dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ" nữa, đề cập đến khả năng ông Donald Trump, người luôn hoài nghi về NATO, sẽ quay trở lại Bạch Ốc. Trong khi Borrell khẳng định NATO sẽ vẫn “hoàn toàn không thể thay thế” trong tương lai, ông cũng cảnh báo “chiếc ô của Mỹ có thể không phải lúc nào cũng mở” để bảo vệ Liên Âu.⚪ ---- Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng việc Ukraine trở thành quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là "không thể chấp nhận được", theo TASS đưa tin. Antonov nói: "Việc Ukraine gia nhập NATO là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi trong bất kỳ trường hợp nào. Đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga", đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ đã làm ngơ trước việc Nga "kiên quyết từ chối" tư cách thành viên NATO của Ukraine.Antonov tuyên bố rằng việc Washington nhất quyết yêu cầu NATO bổ sung Ukraine vào danh sách của mình chứng tỏ rằng "lựa chọn đúng đắn duy nhất cho chúng tôi là chiến thắng vô điều kiện của Lực lượng vũ trang Nga trên chiến trường."⚪ ---- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) hôm thứ Ba cho biết Mỹ đã chuyển số vũ khí bị thu giữ, được cho là của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, sang Ukraine vào tuần trước. Cụ thể, Mỹ thu giữ 5.000 đơn vị súng trường tấn công AK-47, súng máy, súng bắn tỉa, súng phóng lựu RPG-7 và hơn 500.000 viên đạn 7,62 mm. CENTCOM cho biết: "Số lượng này đủ để trang bị cho một lữ đoàn UKR BDE [lữ đoàn Ukraine] súng trường hạng nhẹ. Những vũ khí này sẽ giúp Ukraine phòng thủ trước cuộc xâm lược của Nga".Những vũ khí nói trên đã bị thu giữ trong chuyến hàng được cho là đang trên đường từ Iran đến nhóm phiến quân Houthi ở Yemen, "vi phạm Nghị quyết 2216 của Hội đồng Bảo an LHQ". CENTCOM cho biết thêm: “Sự hỗ trợ của Iran đối với các nhóm vũ trang đe dọa an ninh quốc tế và khu vực, lực lượng của chúng tôi, nhân viên ngoại giao và công dân trong khu vực cũng như các đối tác của chúng tôi”.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai kêu gọi các đồng minh cung cấp phạm vi hỗ trợ rộng rãi hơn cho Kiev trong bối cảnh các cuộc tấn công gần đây của Nga ở Kharkov được cho là đã ảnh hưởng đến nguồn cung cấp năng lượng ở khu vực phía đông bắc của đất nước."Chúng tôi cần thêm năng lực để đáp trả" Moscow, ông Zelensky nhấn mạnh, đồng thời nêu rõ Kiev kêu gọi các đồng minh hỗ trợ mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực quân sự, kinh tế và pháp lý cũng như các gói trừng phạt mới tiếp tục nhắm vào chính phủ Nga. “Quân đội của chúng ta nên có công nghệ tiên tiến nhất có thể”, ông nói thêm trong một tin nhắn video trên X. Về báo cáo thâm hụt năng lượng nhận được trong ngày, tổng thống nói rằng một nhóm kỹ sư đang tiến hành "khôi phục" hệ thống.⚪ ---- Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko hôm thứ Hai cho biết gần 80% các cơ sở năng lượng truyền thống của nước này đã bị Nga tấn công gần đây: "Có tới 80% sản lượng nhiệt điện đã bị tấn công. Hơn một nửa sản lượng thủy điện và một số lượng lớn các trạm biến áp." Trước đó trong ngày, một máy bay không người lái kamikaze đã bị bắn hạ ở khu vực năng lượng hạt nhân Zaporizhzhia, nơi cũng là tâm điểm của các cuộc tấn công mà Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau.⚪ ---- Thiên đường Cộng Hòa Hồi giáo Chechnya của Nga có loại nhạc riêng: Chính quyền Chechen được cho là đã thu hẹp số lượng bài hát được phép ở nước cộng hòa Nga bằng cách cấm nhạc quá nhanh hoặc quá chậm. CNN đưa tin hôm thứ Sáu, Bộ văn hóa tuyên bố: “Từ giờ trở đi, tất cả các tác phẩm âm nhạc, thanh nhạc và vũ đạo phải tương ứng với nhịp độ từ 80 đến 116 nhịp mỗi phút” để phù hợp với “tâm lý và nhịp điệu âm nhạc của người Chechnya”.Đài Châu Âu Tự do báo cáo rằng không rõ "chính xác hạn chế sẽ áp dụng hoặc thực thi như thế nào ở khu vực Hồi giáo được kiểm soát chặt chẽ", mặc dù Politico cho biết các nhạc sĩ Chechnya được cho là có thời hạn đến ngày 1 tháng 6 để "viết lại" các bài hát của họ.CNN lưu ý rằng động thái này ngăn chặn hiệu quả việc chơi nhạc techno và nhạc pop của phương Tây. Politico cụ thể hơn nhiều, xác định rằng các bản hit của Taylor Swift như "Lover" (69 BPM) và "Cruel Summer" (170 BPM) đã bị loại, trong khi siêu hit hiện tại của Beyonce "Texas Hold 'Em" (110 BPM) là một bản hit lớn hiện tại của Beyonce thì phù hợp.⚪ ---- Áo phải đối mặt với cú xì căng đan gián điệp lớn nhất trong nhiều thập niên khi vụ bắt giữ một cựu sĩ quan tình báo làm sáng tỏ bằng chứng về sự xâm nhập sâu rộng của Nga, sự giám sát lỏng lẻo của chính quyền và hành vi xứng đáng với một tiểu thuyết gián điệp. Egisto Ott bị bắt ngày 29 tháng 3/2024. Lệnh bắt giữ dài 86 trang mà hãng tin AP có được, cáo buộc rằng Ott đã giao dữ liệu điện thoại di động của các cựu quan chức cấp cao của Áo cho tình báo Nga, đã giúp âm mưu một vụ trộm tại căn hộ của một nhà báo nổi tiếng, và viết ra “những đề xuất cải tiến” sau một vụ giết người do Nga ra lệnh ở Đức.Ott bị nghi ngờ đã cung cấp thông tin nhạy cảm cho Jan Marsalek, một người Áo chạy trốn bị truy nã vì nghi ngờ lừa đảo kể từ vụ sụp đổ vào năm 2020 của công ty thanh toán Wirecard của Đức, nơi ông là giám đốc điều hành. Lệnh bắt nói rằng các tin nhắn trò chuyện do chính quyền Anh cung cấp đã liên kết trực tiếp Marsalek với cơ quan tình báo Nga FSB. Truyền thông Đức và Áo đưa tin rằng Marsalek được cho là có mối liên hệ với tình báo Nga ít nhất kể từ năm 2014. Hiện y được cho là đang ở Nga.Ott, cựu sĩ quan cảnh sát, từng là sĩ quan tình báo ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ý từ năm 2001 đến năm 2012 trước khi chuyển sang quản lý các điệp viên chìm tại cơ quan tình báo nội địa BVT của Áo (BVT hiện không còn tồn tại). Ott bị đình chỉ công tác tại BVT vào năm 2017 khi lần đầu tiên xuất hiện những cáo buộc rằng anh ta có thể làm gián điệp cho Nga, nhưng đã được tái bổ nhiệm vào năm sau để làm việc cho học viện cảnh sát Áo. Vào năm 2021, Ott bị đình chỉ công tác để chờ điều tra thêm về mối quan hệ bị cáo buộc với Nga và bị bắt giam. Nhà chức trách kết luận bằng chứng quá mỏng và thả Ott khoảng bốn tuần sau đó.Tại BVT, Ott phục vụ dưới quyền của Martin Weiss, cựu giám đốc hoạt động tình báo của Áo. Các công tố viên cáo buộc rằng Ott và Weiss có “tình bạn thân thiết”. Trong lệnh bắt giữ, họ nói rằng Weiss bắt đầu làm việc cho Marsalek và Wirecard sau khi rời cơ quan tình báo vào năm 2018, và rằng anh ta đã chuyển lệnh từ Marsalek và các đặc vụ Nga cho Ott. Theo lệnh bắt giữ, Marsalek nói trong một tin nhắn rằng anh ta đã giúp "di tản" Weiss đến Dubai.Lệnh truy nã Áo cho biết, từ năm 2017 đến năm 2021, Ott đã thu thập thông tin nhạy cảm về những người mà Nga quan tâm “nhằm mục đích chuyển cho Jan Marsalek và các đại diện không rõ danh tính của chính quyền Nga” bằng cách tiến hành nhiều tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát quốc gia và đưa ra yêu cầu tới các cơ quan khác. Lệnh truy nã bao gồm một danh sách dài những người bị theo dõi, bao gồm các nhà bất đồng chính kiến người Nga, các doanh nhân và một cựu sĩ quan đã rời khỏi FSB (tình báo Nga).⚪ ---- Bộ Y tế Gaza hôm thứ Ba báo cáo rằng chỉ trong vòng 24 giờ qua, tổng cộng 153 người đã chết tại khu vực này, nâng tổng số người chết lên 33.360. Số người bị thương trong sáu tháng tấn công của Israel đã tăng lên 75.993. Khi cuộc xung đột tiếp tục bước sang ngày thứ 186, Bộ này tuyên bố rằng trong ngày qua, sự "gây hấn" của quân đội Israel tại khu vực bị chiến tranh tàn phá đã khiến 60 người Palestine bị thương. Nhiều cá nhân vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Israel hôm thứ Ba tuyên bố thiết lập các biện pháp trừng phạt chống lại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đáp trả việc nước này hạn chế xuất cảng sang Israel gần đây: "Erdogan một lần nữa hy sinh lợi ích kinh tế của người dân Thổ Nhĩ Kỳ để ủng hộ Hamas... Tôi đã ra lệnh chuẩn bị một danh sách khác các sản phẩm mà Israel sẽ ngăn cản Thổ Nhĩ Kỳ xuất cảng." Trước đó, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ áp đặt các hạn chế xuất cảng đối với Israel cho đến khi lệnh ngừng bắn được thực thi ở Gaza.⚪ ---- Đại diện từ Đức nhấn mạnh trước Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở The Hague hôm thứ Ba rằng an ninh của Israel là vô cùng quan trọng đối với chính sách đối ngoại của Đức. Tổng Giám đốc Pháp lý Tania von Uslar-Gleichen cho biết trong phiên điều trần: “Lịch sử của chúng tôi là lý do tại sao an ninh của Israel là cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Đức. Trách nhiệm của chúng tôi đối với Holocaust hướng dẫn sự hỗ trợ của chúng tôi đối với Israel."Theo hồ sơ tòa, Nicaragua đã kháng cáo lên ICJ vào tháng 3, cáo buộc Đức "tạo điều kiện cho hoạt động diệt chủng" bằng cách tài trợ cho chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza và cắt ngân sách cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA).⚪ ---- Tổ chức Quan sát Nhân quyền (HRW) hôm thứ Ba kêu gọi các nước áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu và đình chỉ chuyển giao vũ khí cho Israel nhằm gây áp lực buộc Israel cho phép tiếp cận viện trợ nhân đạo bổ sung ở Dải Gaza. Omar Shakir, giám đốc HRW khu vực Israel và các vùng lãnh thổ Palestine tuyên bố: “Việc chính phủ Israel sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh đã gây tử vong cho trẻ em ở Gaza.” HRW nhấn mạnh rằng các biến chứng vì nạn đói đang trở thành một vấn đề ngày càng gia tăng ở Gaza, với số lượng trẻ em và bà mẹ đang cho con bú bị suy dinh dưỡng và mất nước ngày càng tăng.⚪ ---- Al Jazeera đưa tin, các nhân viên cứu thương được cho là đã tìm thấy 84 thi thể ở thành phố Khan Younis phía nam Dải Gaza hôm thứ Hai, sau khi lực lượng Israel rút khỏi khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm Chủ nhật nói việc rút quân là một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho một chiến dịch sắp tới ở Rafah. Các xác hầu hết được tìm thấy dưới đống đổ nát của các tòa nhà và ngôi nhà đổ nát, việc tìm kiếm vẫn đang được tiến hành.⚪ ---- Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian tuyên bố Mỹ ủng hộ chính phủ Israel trong quyết định thực hiện vụ tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Damascus. Tuyên bố sau cuộc gặp với người đồng cấp Syria Faisal Mekdad, Amirabdollahian nói rằng ông "nhấn mạnh trách nhiệm của chính phủ Mỹ với tư cách là người ủng hộ chính thức cho chế độ Zionist." Ngoài ra, Mekbab nói rằng "tội ác khủng bố này của Israel, có tất cả các đặc điểm của tội ác chiến tranh và vi phạm mọi luật pháp quốc tế, một lần nữa đã hòa trộn dòng máu của người Syria và người Iran." Cả hai chính trị gia đã khánh thành lãnh sự quán mới của Iran ở Damascus một tuần sau khi một cuộc tấn công được cho là do Israel ra lệnh nhằm vào tòa nhà cũ.⚪ ---- Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Peter Lerner hôm thứ Hai tuyên bố rằng phong trào Hamas "sẽ không có cơ hội" để "giương cờ trắng đầu hàng" vì Hamas sẽ không có thể sống sót sau các cuộc tấn công của Israel. Phát biểu với Sky News, Lerner nói rằng Hamas "phải ra đi" vì họ sẽ vẫn là "mối đe dọa đối với sự an toàn và an ninh" của công dân Israel. Ông nhấn mạnh rằng không thể đảm bảo kết thúc chiến tranh cho đến khi đạt được thỏa thuận thực sự, thể hiện sự không tin tưởng vào các bước được thực hiện cho đến nay. Ông nói: “Cho đến khi có thỏa thuận thì sẽ không có thỏa thuận nào cả”.⚪ ---- Luật sư Palestine lưu vong ở Ý lập hồ sơ kiện Israel về tội diệt chủng. Hàng đống tài liệu tòa án bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập chất đầy bàn và phủ kín sàn văn phòng tại nhà của Triestino Mariniello trong suốt tháng 3 ở Messina, một thành phố ở miền nam nước Ý nhìn ra một bên là vùng biển Địa Trung Hải và một bên là núi lửa Etna đang bốc khói. Tại đây, cách xa chiến tranh, một nhóm luật sư từ Trung tâm Nhân quyền Palestine (PCGR: Palestinian Centre for Human Rights) ở Gaza, nơi Mariniello trực thuộc, đã làm việc từ tháng trước trong nỗ lực truy tố Israel về tội diệt chủng.Nhóm pháp lý PCHR - bao gồm công tố viên hình sự Mariniello và Chantal Meloni, giáo sư luật hình sự quốc tế người Ý tại Đại học Milan - được lãnh đạo bởi Raji Sourani, một luật sư người Palestine đến từ Dải Gaza và giám đốc trung tâm. Họ dự định sẽ đưa vụ việc của mình lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Sourani là một trong số ít người Palestine đã rời Gaza cùng gia đình, vượt biên sang Ai Cập vào cuối tháng 2 sau khi sống sót trong gang tấc sau một cuộc không kích của Israel.⚪ ---- Modulus Financial Engineering đã đệ đơn kiện vi phạm thương hiệu chống lại Tập đoàn Nvidia, theo Tòa án Quận Hoa Kỳ phía Tây Texas cho thấy trong một hồ sơ được công bố hôm thứ Hai. Tranh chấp tập trung vào việc Nvidia sử dụng tên 'Modulus' cho phần mềm trí tuệ nhân tạo của mình, mà Modulus Financial cho rằng đã vi phạm nhãn hiệu của họ và có thể dẫn đến sự nhầm lẫn của người tiêu dùng. Modulus Financial là một công ty fintech có trụ sở tại Scottsdale, Arizona, nổi tiếng với phần mềm tài chính được các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase, Bank of America và Goldman Sachs sử dụng.Theo nguyên đơn, "Việc Nvidia sử dụng trái phép cùng nhãn hiệu trong thương mại có thể gây nhầm lẫn hoặc gây nhầm lẫn hoặc đánh lừa người tiêu dùng về nguồn gốc, nguồn, tài trợ hoặc liên kết của các sản phẩm của Nvidia và có khả năng khiến người tiêu dùng tin rằng, trái ngược với thực tế, các sản phẩm của Nvidia được Modulus Financial bán, ủy quyền, chứng thực hoặc tài trợ hoặc Nvidia theo cách nào đó được liên kết hoặc tài trợ bởi Modulus Financial."⚪ ---- Giám đốc điều hành (CEO) của Tesla Inc. và Chủ tịch X Corp., Elon Musk, đã tuyên bố hôm thứ Hai rằng phiên bản mới của Grok, chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) tổng quát mà công ty khởi nghiệp xAI Corp. của ông đang phát triển, sẽ "tốt hơn" OpenAI GPT-4. Phát biểu trên X's Spaces, Musk bày tỏ hy vọng xAI sẽ hoàn thành khóa đào tạo cho phiên bản nâng cấp nói trên vào tháng 5. Hơn nữa, về sự phát triển của chatbot, tỷ phú lưu ý rằng vấn đề chuỗi cung ứng đã ảnh hưởng đến công việc của hầu hết các công ty.Hơn nữa, Musk cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AGI) có thể "thông minh hơn con người thông minh nhất" trong vòng hai năm. Ông cũng bày tỏ niềm tin rằng Trung Quốc không “đi sau” Mỹ trong việc phát triển AI. Ngoài ra, Musk còn thề sẽ gửi một phi thuyền có người lái lên Mặt trăng trong 5 năm tới.⚪ ---- Hàng không Spirit Airlines cho biết hôm thứ Hai họ đã đạt được thỏa thuận với Airbus để trì hoãn tất cả các đợt giao phi cơ dự kiến từ quý 2 năm 2025 đến năm 2026 và dự định cho khoảng 260 phi công nghỉ việc tạm thời vì công ty muốn tiết kiệm tiền mặt. Hãng hàng không giá rẻ cho biết sẽ hoãn việc giao hàng theo lịch trình đến năm 2030-2031. Do việc trì hoãn, cùng với các vấn đề về chất lượng động cơ do nhà cung cấp Pratt & Whitney sản xuất, Spirit sẽ cho các phi công nghỉ phép có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9/2024. Cổ phiếu của Spirit (SAVE) đã tăng khoảng 5% trong phiên giao dịch sớm.⚪ ---- Nevada: Hai nạn nhân của vụ xả súng hôm thứ Hai tại văn phòng luật Las Vegas - một luật sư và vợ anh ta - là hai người vừa mới có con, đã bị một luật sư khác ở Las Vegas bắn chết. Vụ nổ súng xảy ra tại văn phòng trên tầng 5 của công ty luật Prince Law trong quá trình lấy lời khai. Văn phòng luật tọa lạc bên trong 10801 W. Charleston Blvd. gần Khu nghỉ dưỡng & Spa Sòng bạc Red Rock.Các nguồn tin cho biết LS Dennis Prince đại diện cho vợ là cô Ashley Prince, trong phiên tòa xét xử liên quan đến chồng cũ của Ashley Prince. Các nguồn tin cho biết, tay súng là bố chồng cũ của Ashley Prince, Joe Houston II, là luật sư đại diện cho con trai ông trong quá trình tố tụng. Hồ sơ cho thấy Dylan Houston đã đệ đơn ly hôn với Ashley Houston hồi năm 2021.Các nguồn tin cho biết ngay sau 10 giờ sáng, luật sư Joe Houston bị cáo buộc đã bắn 2 vợ chồng Prince trước khi tự sát. Hồ sơ tòa án cho thấy hồ sơ vụ ly hôn của Ashley Prince và Dylan Houston đã được đăng hôm thứ Hai liên quan đến quyền nuôi con, phí luật sư và các chi phí khác.⚪ ---- Massachusetts: Lái xe đừng chọc giận. Cô Destini Decoff, 26 tuổi, đã chết sau khi một vụ bạo lực trên đường ở Massachusetts. Biện lý Quận Middlesex cho biết cuộc điều tra ban đầu cho thấy Ryan Sweatt, 36 tuổi, đã lái chiếc Honda Civic vào tối thứ Năm khi y đã gây ra một vụ va chạm trên đường với một chiếc xe khác trên Đường 85. Sweatt đã khai với cảnh sát rằng có một số người xuống xe ở ngã tư và dùng dao đe dọa tính mạng anh. Sau đó, Sweatt được cho là đã quay đầu xe và tông vào một phụ nữ.Người thân cho biết Destini Decoff đã qua đời vào chiều thứ Bảy do những vết thương mà cô phải chịu sau khi gặp biến chứng trong ca phẫu thuật một ngày trước đó, NBC News đưa tin. Hôm thứ Sáu, Sweatt đã bị truy tố tội tấn công và dùng vũ khí nguy hiểm gây thương tích nghiêm trọng cho cơ thể, lái xe gây nguy hiểm và vi phạm làn đường được đánh dấu. Một chiến dịch GoFundMe nhằm chi trả cho việc tổ chức tang lễ của cô đã quyên góp được 10.000 USD tính đến sáng thứ Hai.⚪ ---- Chuyên gia lưu trữ Hoa Kỳ, Tiến sĩ Colleen Shogan tuyên bố bổ nhiệm Tiến sĩlàm Giám đốc mới của Thư viện và Bảo tàng Tổng thống Ronald Reagan (Ronald Reagan Presidential Library and Museum) ở Simi Valley, California, có hiệu lực từ ngày 2 tháng 6/2024. Trong vai trò này, Tiến sĩ Trần sẽ giám sát việc lập kế hoạch, chỉ đạo và quản lý tất cả các chương trình và hoạt động tại Thư viện, thư viện lớn nhất và được ghé thăm nhiều nhất trong hệ thống thư viện tổng thống.Khi đưa ra thông báo, Shogan viết, “Thư viện của Tổng thống đóng vai trò là kho lưu trữ quan trọng về lịch sử đất nước chúng ta và là điểm truy cập dễ dàng để hiểu nền dân chủ của chúng ta cũng như các quyết định hình thành nên đất nước chúng ta. Với kiến thức chuyên sâu về chính quyền Reagan cũng như sự tập trung vào giáo dục và sự tham gia, Tiến sĩ Trần là một sự bổ sung hứng thú cho nhóm. Dưới sự quản lý của bà, Thư viện Tổng thống Reagan sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và giáo dục, đảm bảo rằng những bài học trong quá khứ sẽ là nền tảng cho hành trình phía trước của chúng ta.”Tiến sĩ Trần gia nhập Bảo tàng và Thư viện Tổng thống Ronald Reagan từ viện Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute, nơi bà giữ chức vụ giám đốc Trung tâm Center for Civics, Education, and Opportunity. Tiến sĩ Trần cũng thành lập các văn phòng của Viện Reagan ở Washington, DC, tổ chức một chương trình lãnh đạo trải nghiệm đổi mới dành cho sinh viên đại học ngày nay được gọi là Học viện Giáo dục Công dân & Dân chủ hợp tác với Đại học George Washington.Tiến sĩ Trần bắt đầu sự nghiệp với tư cách là nhà giáo dục tại Trường Trung học John C. Fremont và Học viện Camino Nuevo Charter Academy ở Nam Los Angeles. Tiến sĩ Trần có bằng Cử nhân Lịch sử và khoa học chính trị tại Đại học California, Los Angeles (UCLA), bằng Thạc sĩ Giáo dục về chương trình giảng dạy tại Đại học Tiểu Bang California, Northridge (CSUN) và bằng tiến sĩ về công nghệ học tập giáo dục tại Đại học Pepperdine University.⚪ ---- Mississippi: Chiều Chủ nhật, ngày 7 tháng 4, khi đang thực hiện các giao dịch ma túy giữa ban ngày, 3 người Việt đã bị bắt và cảnh sát tịch thu hơn 80.000 USD tiền ma túy. Một đơn vị chống ma túy thuộc Phòng điều tra tội phạm quận Pontotoc và các cảnh sát tuần tra đang tuần tra các con đường của quận và tiểu bang. Họ tịch thu 83.001 USD tiền ma túy và bắt giữ. (Bản tin cảnh sát nói là công dân Việt Nam [Vietnamese nationals], không nói là người Mỹ gốc Việt.)⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Tuổi Trẻ. Trước thực trạng nhiều nhà máy xi măng lớn như Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hoàng Mai… đang thua lỗ, mới đây Hiệp hội Xi măng Việt Nam đã kiến nghị Thủ tướng loạt giải pháp gỡ khó cho ngành xi măng. Trong báo cáo vừa gửi tới Thủ tướng, Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết lượng tiêu thụ xi măng từ năm 2022 đến nay liên tục sụt giảm làm cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng gặp khó. Tính đến năm 2024 cả nước có 61 nhà máy sản xuất xi măng, tổng công suất khoảng 117 triệu tấn xi măng/năm nhưng tiêu thụ xi măng năm 2023 chỉ đạt khoảng 87,8 triệu tấn, trong đó tiêu thụ xi măng nội địa đạt 56,6 triệu tấn, xuất khẩu 31,2 triệu tấn. Lượng tiêu thụ xi măng nội địa năm 2023 chỉ bằng 84% năm 2022, còn lượng xuất khẩu xi măng năm 2023 bằng 99% năm 2022.⚪ ---- TIN VN.. Theo VOV. Số lượng thịt nhập lậu theo báo cáo của Bộ NN&PTNT có thể lên tới hàng chục triệu con gia cầm, quả trứng lậu, chưa kể lượng trâu, bò, heo sống nhập lậu ồ ạt về Việt Nam. Theo Cục Thú y, Việt Nam đã chi khoảng 1,4 tỉ USD để nhập khẩu hơn 600.000 tấn thịt các loại. Đó là con đường chính ngạch. Còn số lượng thịt nhập lậu theo báo cáo của Bộ NN&PTNT có thể lên tới hàng chục triệu con gia cầm, quả trứng lậu, chưa kể lượng trâu, bò, heo sống nhập lậu ồ ạt về Việt Nam. Thông tin từ C05 (Bộ Công an) cho biết tình trạng nhập lậu động vật và sản phẩm động vật qua biên giới diễn biến phức tạp. Qua trinh sát ở 20 tỉnh biên giới mới đây, cơ quan này phát hiện có tình trạng nhập lậu rất nhiều gà Thái Lan, Hàn Quốc. "Giải mã" thịt giá rẻ ngập tràn chợ mạng, đã có những ý kiến cho rằng thịt giá rẻ này chính là bò Sal - loại bò được nuôi bằng Salbutamol – một loại chất cấm trong chăn nuôi, để tăng trọng và tạo nạc. Ông Lê Đình Huệ - Chị cục trường Chi cục Thú y vùng 3 cũng cho rằng: không loại trừ nhập lậu liên quan đến việc né kiểm dịch dịch bệnh hay sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Việc này ảnh hưởng đến kinh tế, ngành chăn nuôi và sức khỏe người tiêu dùng.⚪ ---- TIN VN.. Theo Báo Nhân Dân. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo loại 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hiện duy trì ở mức dưới 580 USD/tấn - mức thấp kể từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, một số thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam cũng đang có xu hướng giảm nhập khẩu hoặc đa dạng hóa nguồn cung, đòi hỏi ngành lúa gạo cần sớm có định hướng mới trong vấn đề mở rộng thị trường tiêu thụ.⚪ ---- HỎI 1: Canada: hơn 1/2 nhà giáo muốn về hưu vẫn đi dạy?ĐÁP 1: Đúng thế. Người lao động trong lĩnh vực giáo dục ở Canada có thể cảm thấy sẵn sàng nghỉ hưu khỏi vai trò hiện tại của mình. Tuy nhiên, họ vẫn chưa sẵn sàng ngừng làm việc, theo kết quả Khảo sát những người về hưu trong tương lai năm 2024 của RTOERO. Hơn một nửa số người được hỏi có kế hoạch làm việc bán thời gian hoặc toàn thời gian khi nghỉ hưu, điều này phù hợp với kết quả từ cuộc khảo sát năm 2023. Và 1/3 số người được hỏi đang cân nhắc hoặc đã quyết định nghỉ hưu sớm hơn dự kiến. Hai yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến quyết định là điều kiện làm việc và sức khỏe/sức khỏe tâm thần.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Thử máu có thể dò ra ung thư tuyến tụy (pancreatic cancers) giai đoạn đầu với độ chính xác lên tới 97%?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho biết xét nghiệm máu có khả năng phát hiện ung thư tuyến tụy giai đoạn đầu với độ chính xác lên tới 97%. Các nhà nghiên cứu cho biết xét nghiệm này tìm kiếm 8 hạt RNA nhỏ và 8 dấu hiệu DNA lớn hơn do ung thư tuyến tụy thải ra, cùng nhau tạo ra một "dấu hiệu" di truyền cho căn bệnh này.Chi tiết: