- Trump hứa: ngày đầu tiên vào Bạch Ốc khi thắng cử tháng 11/2024 là trả tự do cho tất cả những người bạo loạn 6/1/2021 - Hôm nay, Thứ Ba, 12/3/2024, bầu sơ bộ nhiều tiểu bang: Biden, Trump có thể đủ phiếu đại biểu - Cộng Hòa Hạ Viện ra bản báo cáo 80 trang, xóa tội Trump, đổ tội bạo động ngày 6/1/2021 là do cảnh sát không giữ được hàng rào phòng thủ vì dân có quyền biểu tình

Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai cho biết một trong những hành động đầu tiên của ông trên cương vị tổng thống nếu giành chiến thắng vào tháng 11 sẽ là "trả tự do" cho những người bị truy tố và kết án về các tội liên quan đến vụ tấn công ngày 6 tháng 1/2021 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ.

QUẬN CAM (VB-12/3/2024) ⚪ ---- Nikkei đưa tin hôm thứ Ba rằng Nissan Motor Co., Ltd. có kế hoạch cắt giảm 30% công suất sản xuất xe hơi tại Trung Quốc. Việc này diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhà sản xuất xe điện (EV) địa phương như BYD. Đồng thời, chính phủ TQ tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện di chuyển bằng điện, gây áp lực buộc các nhà sản xuất xe nước ngoài phải thích nghi.

Theo bản tin, Honda cũng sắp giảm 20% công suất sản xuất tại nước này, làm nổi bật xu hướng rộng hơn của ngành là điều chỉnh lại các chiến lược nhằm điều hướng bối cảnh xe đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc.

⚪ ---- Một cựu kỹ sư kiểm soát chất lượng của Boeing, người đã làm chứng trong những ngày gần đây trong vụ kiện tố cáo Boeing, đã chết bất ngờ vào cuối tuần qua. John Barnett, 62 tuổi, đã đến Charleston, Nam Carolina để ra tòa khai trong vụ án vào tuần trước. Khi Barnett không đến vào thứ Bảy, “các cuộc điều tra đã được thực hiện tại khách sạn nơi anh ngụ”, nơi đó Barnett được tìm thấy trong chiếc xe tải ở bãi đậu xe.

Nhân viên điều tra Quận Charleston đã xác nhận cái chết của Barnett với BBC và cho biết nguyên nhân rõ ràng là do vết thương do súng tự gây ra. Một cuộc điều tra của cảnh sát về vấn đề này đang diễn ra và vẫn chưa rõ có hành vi ám sát hay là anh tự sát. Trong một tuyên bố với BBC, Boeing cho biết: “Chúng tôi rất đau buồn trước sự ra đi của ông Barnett và tâm trí của chúng tôi hướng về gia đình và bạn bè của ông”.

Barnett, một cựu kỹ sư Boeing 32 năm, nói với BBC vào năm 2019 rằng ông đã tìm thấy bình oxy khẩn cấp bị lỗi khi làm việc trên chiếc 787 Dreamliner vài năm trước. Anh đã kiện công ty Boeing sau khi tuyên bố rằng họ đã chậm trễ trong việc giải quyết khiếu nại của anh ta, đẩy anh ra ngoài và cuối cùng đẩy anh vào tình trạng nghỉ hưu. Boeing đã phủ nhận hành vi sai trái.

⚪ ---- Hôm nay, Thứ Ba, ngày 12/3/2024, sẽ chứng kiến một ngày quan trọng khác liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 sắp tới: có thể cả Biden và Trump đều sẽ có đủ phiếu đại biểu để làm ứng cử viên vào đêm nay. Các thành viên của Đảng Cộng hòa sẽ bỏ phiếu xem ai sẽ là ứng cử viên của họ trong cuộc đua vào Bạch Ốc ở 5 tiểu bang và vùng lãnh thổ, giống như Đảng Dân chủ. Đảng Cộng hòa sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ tại các cuộc họp kín ở Hawaii, trong số những nơi khác; đảng Dân chủ ở Bắc Mariana; và cả ở Mississippi, [tiểu bang] Washington và – Georgia.

Georgia đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của công chúng khi nói đến các cuộc bầu cử trong gần 4 năm nay, vì cựu Tổng thống Donald Trump khẳng định kết quả ở đó vào năm 2020 đã bị gian lận. Sau đó, Trump cố gắng lật ngược kết quả, ngoài Georgia, ở Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, New Mexico và thủ đô Washington DC, đồng thời tổ chức cuộc biểu tình khét tiếng sau đó vào ngày 6 tháng 1/2021, tấn công phiên họp lưỡng viện ở Đồi Capitol để đòi treo cổ Phó Tổng Thống Mike Pence và đòi bắn Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Tuy nhiên, không có trường hợp nào trong số 63 vụ kiện mà Trump đệ trình có kết quả tốt ở tòa và Joe Biden trở thành tổng thống.

Nhưng ngay sau đó, chính quyền Georgia đã đáp trả và truy tố Trump vì nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử ở đó. Vào tháng 2 năm 2021, Biện lý Quận Fulton (DA) Fani Willis đã mở một cuộc điều tra về hành động của Trump và các đồng minh của Trump ở Georgia và cuối cùng, vào tháng 8 năm 2023, đã truy tố Trump và 18 bị cáo khác về tội âm mưu, lừa đảo và các tội danh khác liên quan đến nỗ lực của họ. để thách thức kết quả của cuộc bỏ phiếu năm 2020. Cựu tổng thống đã chính thức trình diện nhà tù để làm thủ tục bị truy tố và sau đó đóng tiền thế chân 200.000 USD để bảo lãnh tại ngoại [tới giờ]. Trump đã cố gắng bác bỏ một số cáo buộc và sử dụng quyền miễn tố của tổng thống, nhưng không thành công. Phiên tòa xét xử Trump dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 8.

Liệu Trump và Biden có giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ tương ứng của họ ở Georgia hay không có vẻ như là một câu hỏi thừa, khi Trump vẫn là ứng cử viên chính thức duy nhất cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa, còn Biden phải đối mặt với sự cạnh tranh nhẹ nhàng giữa nhà văn và là chính trị gia Marianne Williamson. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo là điều được hỏi. Georgia là một trong những tiểu bang xoay trục và đảng nào ảnh hưởng lớn nhất có thể xem một phần ở kết quả bầu cử hôm nay. Theo kết quả chính thức từ năm 2020, Biden chỉ giành được hơn khoảng 12.000 phiếu bầu. Sự ủng hộ mà hai người đàn ông sẽ nhận được vào thứ Ba chỉ có thể cho thấy một phần điều gì sẽ xảy ra vào tháng 11.

⚪ ---- Theo The Washington Post, đội ngũ lãnh đạo được lựa chọn kỹ lưỡng của Donald Trump tại Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC hôm thứ Hai đã sa thải hàng chục nhân viên của tổ chức chỉ vài ngày sau khi tiếp quản. Gần 60 nhân viên đã bị sa thải, theo lời ba người quen thuộc với hoạt động nội bộ của RNC.

Các bộ phận bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi vụ sa thải được cho là nhân viên dữ liệu, chính trị và truyền thông. RNC đã phê chuẩn danh sách lãnh đạo mới vào thứ Sáu gồm những người trung thành với Trump theo đường lối cứng rắn — bao gồm cựu tổng cố vấn Michael Whatley của tổ chức này làm chủ tịch và con dâu của Trump là Lara Trump làm đồng chủ tịch.

Tổ chức chính trị quốc gia đang gặp khó khăn này đang phải đối mặt với những trở ngại mạnh mẽ trong chu kỳ bầu cử tổng thống quan trọng, báo cáo mức vốn có trong tay thấp kỷ lục 8,7 triệu USD vào đầu năm nay. Việc sa thải có thể sẽ tiết kiệm cho RNC một số tiền - mặc dù điều đó khó có thể thu hẹp khoảng cách giữa RNC và 24 triệu USD tiền mặt hiện có của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ đối thủ.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai cho biết một trong những hành động đầu tiên của ông trên cương vị tổng thống nếu giành chiến thắng vào tháng 11 sẽ là "trả tự do" cho những người bị truy tố và kết án về các tội liên quan đến vụ tấn công ngày 6 tháng 1/2021 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ.

Trump viết trên tài khoản Truth Social của mình: "Hành động đầu tiên của tôi với tư cách là Tổng thống tiếp theo của các bạn sẽ là Đóng cửa Biên giới, và Giải phóng các con tin ngày 6 tháng 1 đang bị giam giữ oan trái!" Có vẻ như đây là lần đầu tiên Trump dứt khoát đề cập đến việc trả tự do cho các bị cáo vào ngày 6 tháng 1 như một ưu tiên trong Ngày thứ nhất vào Bạch Ốc.

Người phát ngôn ban vận động tranh cử của Trump đã không trả lời ngay lập tức vào tối thứ Hai trước yêu cầu cung cấp thêm thông tin chi tiết về bài đăng. Trump đã nhiều lần kêu gọi Tổng thống Joe Biden “trả tự do” cho các bị cáo ngày 6/1 và gợi ý rằng Trump có thể sẽ ân xá cho một số lượng lớn trong số họ nếu đắc cử vào tháng 11. Ông cũng thường xuyên mô tả các bị cáo là "con tin", một sự so sánh mà Bạch Ốc gọi là "kỳ cục".

Theo văn phòng Biện lý Hoa Kỳ tại thủ đô Washington, D.C., gần 500 người đã bị kết án tù vì vụ bạo loạn vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 và các công tố viên đã kết án hơn 950 người. Hơn 1.350 người đã bị buộc tội liên quan đến vụ tấn công. Năm 2023, Trump đã hứa rằng ông sẽ ân xá cho “phần lớn” các bị cáo vào ngày 6 tháng 1, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ làm điều đó “từ rất sớm”. Theo luật, Tổng thống có quyền ân xá và giảm nhẹ các bản án liên bang khi nhậm chức.

Trump đăng lời tuyên bố này cùng ngày khi ủy ban Hạ viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo điều tra ủy ban ngày 6 tháng 1 công bố một báo cáo cáo buộc rằng 4 nhân viên Bạch Ốc của Trump hồi năm 2022 đã không chứng thực một yếu tố quan trọng trong lời khai của cựu phụ tá Cassidy Hutchinson trước ủy ban ngày 6 tháng 1.

Trump đã bị truy tố vào tháng 8 về các cáo buộc liên quan đến hành động của ông vào ngày 6 tháng 1. Các cáo buộc bao gồm âm mưu lừa gạt đất nước và cản trở một thủ tục tố tụng chính thức. Trump đã không nhận tội.

Hình ảnh ngày bạo loạn 6/1/2021. Youtube.

⚪ ---- Cộng Hòa Hạ Viện xóa tội Trump, đổ tội bạo động ngày 6/1/2021 là do cảnh sát không giữ được hàng rào phòng thủ. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện hôm thứ Hai đã đưa ra một báo cáo mới về cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1, nhằm mất uy tín của cuộc điều tra ban đầu của Quốc hội về vụ nổi loạn năm 2021 và để xóa tội cho cựu Tổng thống Trump về mọi hành vi sai trái.

Đằng sau Dân Biểu Barry Loudermilk (R-Ga.), Chủ tịch tiểu ban Giám sát của Ủy ban Hành chính Hạ viện, Đảng Cộng hòa đã cáo buộc ủy ban tuyển chọn ngày 6 tháng 1 - hoạt động trong Quốc hội khóa trước, dưới sự kiểm soát của Đảng Dân chủ - đã tiến hành một cuộc săn phù thủy đảng phái được thiết kế chỉ để "bôi xấu" Trump về mặt chính trị.

Báo cáo dài 80 trang về những phát hiện ban đầu do Loudermilk công bố đã khuếch đại câu chuyện đó. Nó đổ lỗi cho vụ tấn công ngày 6 tháng 1 nhằm vào các lãnh đạo của Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ là do đã không cung cấp an ninh thích hợp; đặt câu hỏi về độ tin cậy của nhân chứng của ủy ban tuyển chọn, cô Cassidy Hutchinson; và cáo buộc cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (D-Calif.) đã dàn dựng một cuộc điều tra một chiều. (Ghi chú: Cộng Hòa nói rằng người bạo loạn không có tội vì đó là tự do biểu tình, và Trump đọc diễn văn xúi giục là quyền tự do phát biểu, nhưng cảnh sát có tội vì hàng rào phòng thủ không ngăn được bạo lực.)

⚪ ---- Một cựu cố vấn cao cấp của Trump tuần sau vào tù. Peter Navarro, từng là cố vấn kinh tế cho cựu Tổng thống Trump, đã được lệnh phải trình diện tại nhà tù Miami vào ngày 19 tháng 3 để bắt đầu chấp hành bản án 4 tháng tù vì từ chối tuân thủ cuộc điều tra của quốc hội về vụ tấn công vào ngày 6 tháng 1/2021. Navarro, 74 tuổi, bị kết án năm ngoái về hai tội khinh thường Quốc hội – một vì không nộp các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra và một tội khác vì bỏ qua việc ra tòa lấy lời khai.

Các luật sư của ông đã viết trong hồ sơ tòa án hôm Chủ nhật rằng tòa kháng án liên bang nên tạm thời hoãn bản án của ông trong khi ông kháng cáo bản án của mình. Nếu nỗ lực đó thất bại, ông có thể trở thành cố vấn chủ chốt đầu tiên của Trump phải ngồi tù vì nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020.

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Amit Mehta, người giám sát phiên tòa xét xử Navarro, đã từ chối cho phép y được ở ngoài nhà tù trong khi quá trình kháng án diễn ra. Luật sư của Navarro đã lập luận rằng câu hỏi về đặc quyền hành pháp, mà Navarro cho rằng Trump đã viện dẫn bất kỳ lời khai nào trước hội đồng Hạ viện ngày 6 tháng 1, đã tăng đến ngưỡng đó. Thẩm phán không đồng ý và ra phán quyết vào tháng trước rằng kháng cáo của Navarro không đặt ra “câu hỏi đáng kể về luật pháp” và do đó không đảm bảo việc trả tự do cho anh ta.

Cựu cố vấn Bạch Ốc Steve Bannon cũng bị kết án về hai tội khinh thường Quốc hội vào năm ngoái và bị kết án 4 tháng tù, nhưng một thẩm phán khác cho biết ông có thể được tự do chờ kháng cáo. Bannon đã tranh luận vụ việc của mình trước tòa kháng án liên bang vào tháng 11 và vẫn chưa thụ án lần nào. Tại phiên tòa, các công tố viên khẳng định Navarro tỏ ra “hoàn toàn coi thường” cuộc điều tra của ủy ban Hạ viện và “hoàn toàn coi thường luật pháp”.

⚪ ---- Tờ Independent hôm thứ Hai đưa tin Công tố viên đặc biệt Robert Hur, người giám sát cuộc điều tra về việc Tổng thống Joe Biden lưu giữ thông tin mật, đã ấn định thời gian từ chức Bộ Tư pháp với sự giúp đỡ của các nhà lập pháp thân Trump trước phiên điều trần trước Quốc hội.

“Theo nhiều nguồn tin quen thuộc với kế hoạch của ông Hur, công tố viên đặc biệt, người xuất hiện trước Ủy ban Tư pháp theo yêu cầu của phe đa số Đảng Cộng hòa do Dân biểu Ohio Jim Jordan đứng đầu, đã sắp xếp việc từ chức khỏi Bộ Tư pháp để chính thức kể từ ngày Thứ Hai ngày 11 tháng 3, một ngày trước khi Hur dự kiến xuất hiện ở Hạ Viện,” theo phóng viên Andrew Feinberg viết. “Thay vì xuất hiện với tư cách là một nhân viên Bộ Tư Pháp bị ràng buộc bởi các nguyên tắc đạo đức chi phối hành vi của các công tố viên liên bang, Hur sẽ xuất hiện với tư cách là một công dân bình thường và không bị ràng buộc về lời khai của mình.”

Một nguồn tin thân cận với Đảng Dân chủ trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện cho biết: “Điều đó càng khiến vấn đề trở nên rắc rối hơn theo quan điểm của chúng tôi”. .”

Điều này xảy ra khi Hur, một luật sư Hoa Kỳ thuộc chính quyền Trump, đang bị các nhà bình luận chính trị và chuyên gia pháp lý chỉ trích vì tính chất đảng phái trong báo cáo cuối cùng của ông, với một số cáo buộc ông đã tấn công vô cớ tính cách của Biden.

Hur không khuyến nghị truy tố Tổng thống Biden, nhưng Hur tuyên bố, cùng với những điều khác, rằng Biden bị vấn đề nghiêm trọng về trí nhớ khi bị thẩm vấn, và mặc dù Hur không tìm thấy đủ bằng chứng cho thấy tổng thống cố tình giữ lại thông tin mật, nhưng Hur gợi ý rằng nếu Hur truyt ố Biden thì bồi thẩm đoàn có thể tha tội cho Biden vì Biden là một “người đàn ông lớn tuổi trí nhớ kém” không có khả năng giấu hồ sơ mật. Bạch Ốc đã phản đối mạnh mẽ cách Hur mô tả cuộc phỏng vấn của Hur, gọi các cuộc tấn công vào trí nhớ của Biden là "vô cớ" và mô tả sai về cuộc phỏng vấn.

⚪ ---- Brian Butler, một nhân viên tại Mar-a-Lago đóng vai trò là nhân chứng trong vụ kiện tài liệu mật chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, đã kể lại câu chuyện của mình với Kaitlan Collins của CNN trong một cuộc phỏng vấn phổ biến hôm thứ Hai. Butler, người chỉ được xác định trong hồ sơ tòa án là "Nhân viên Trump số 5", cho biết ông đã được Walt Nauta, người vệ sĩ của cựu tổng thống, người cũng bị truy tố trong bản cáo trạng từ công tố viên đặc biệt Jack Smith, yêu cầu giúp ông chất các thùng hồ sơ mật lên máy bay của Trump.

Butler nói với Collins: “Chúng là những chiếc hộp trong bản cáo trạng, những chiếc hộp của chủ ngân hàng da trắng. "Đó là những gì tôi nhớ khiêng lên." Butler nói với Collins điều này sau khi giải thích về hành trình từ Mar-a-Lago bao gồm một đoàn xe và một tin nhắn thông báo cho người hầu của Trump rằng ông ấy đang trên đường đến.

.

Collins yêu cầu được biết liệu Butler có hiểu rằng có thể có bí mật an ninh quốc gia của Hoa Kỳ trong những chiếc hộp mà anh ta được yêu cầu xử lý hay không. “Không, tôi không biết,” Butler nói. "Chúng tôi vừa đưa chúng ra khỏi chiếc xe Escalade, xếp chúng lại. Tôi nhớ chúng được xếp chồng lên nhau và sau đó chúng tôi nâng chúng lên cho phi công."

“Có bao nhiêu hộp?” Collins hỏi. Butler nói: “Họ đã hỏi tôi trong cuộc phỏng vấn và tôi tin là như vậy - tôi khoảng 15 thùng, đó là những gì tôi nhớ”.

Butler đã không nhận ra cho đến sau này rằng những chiếc hộp này sẽ trở thành trọng tâm của vụ án tại tòa án liên bang Florida của cố vấn đặc biệt Jack Smith, trong đó Trump đã không nhận tội đối với các cáo buộc bao gồm âm mưu cản trở công lý và che giấu sai luật một tài liệu hoặc hồ sơ.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hỏi tỷ phú Elon Musk liệu ông Musk có mua mạng xã hội Truth Social của mình hay không, theo tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Ba. Trước đó, Musk đã mua Twitter vào năm 2022 và đổi tên thành X. Kể từ đó, Musk bày tỏ sự quan tâm đến các chính sách của Trump và đã gặp Trump gần đây.

TIN VN. Thêm một bang tại Úc dừng nhận học sinh 4 tỉnh ở Việt Nam.

IN VN. Cục máu đông: Tồn kho của 60 doanh nghiệp bất động sản: trên 14 tỉ USD, vượt cao điểm COVID-19.

Theo các nguồn tin, Musk quyết định không mua Truth Social. Trump Media & Technology Group, công ty quản lý Truth Social, không bình luận về báo cáo này. Trump là một người dùng Twitter cuồng nhiệt nhưng đã bị cấm sử dụng nền tảng này vào năm 2021 "do nguy cơ kích động bạo lực thêm" sau cuộc bạo loạn Caputol ngày 6 tháng 1. Tài khoản của Trump đã được khôi phục vào năm 2023 sau khi Musk tiếp quản Twitter. Tuy nhiên, Trump không tiếp tục đăng bài mà chỉ muốn ở lại Truth Social.⚪ ---- Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Ba rằng một máy bay không người lái của Ukraine đã đâm vào tòa nhà tòa thị chính Belgorod: "Tại Belgorod, một máy bay không người lái của địch đã đâm vào tòa nhà chính quyền thành phố. Có hai người bị thương: một phụ nữ bị thương do mảnh đạn, người thứ hai bị bầm tím. Mọi chăm sóc y tế cần thiết đang được cung cấp cho những người bị thương". Gladkov nói thêm rằng tất cả các dịch vụ vận hành đang hoạt động tại chỗ, đồng thời chỉ ra rằng do vụ nổ, tòa nhà đã bị hư hại.⚪ ---- Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Ba đã nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với Sky News Arabia về tầm quan trọng của việc xem xét hòa bình ở Ukraine vào thời điểm này với Nga. Kuleba nhấn mạnh rằng "đã đến lúc phải nghĩ về hòa bình ở Ukraine" và nhấn mạnh rằng Nga đã mở cửa để xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh thứ hai liên quan đến hòa bình dự kiến ​​sẽ diễn ra ở Thụy Sĩ vào mùa hè.Ông cũng lưu ý rằng mặc dù có nhiều tiếng nói yêu cầu Ukraine nhượng bộ, giống như những gì Kiev nhận thấy từ những lời của Giáo hoàng Francis, nhưng tình hình trên thực địa vẫn “ổn định” và các lực lượng Ukraine “đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga”. Về bối cảnh chính trị quốc tế, Kuleba đề cập rằng chính phủ của ông đang chờ xem kết quả cuộc bầu cử Hoa Kỳ "để biết quan điểm thực sự của [Cựu Tổng thống Donald] Trump."⚪ ---- Hai phe vũ trang, dường như bao gồm các công dân Nga phản đối chính phủ của Putin, đã bắt đầu tấn công vào Nga từ Ukraine hôm thứ Ba. Các nhóm, được xác định là Quân đoàn Tự do Nga và Tiểu đoàn Siberia (Russian Freedom Legion và Siberian Battalion), tuyên bố rằng mục tiêu của họ là thách thức quyền lực của Điện Kremlin.“Chúng tôi sẽ lấy đất của chúng tôi từ từng centimet của chế độ,” Quân đoàn Tự do Nga cho biết trong một bài đăng trên Telegram, đồng thời nói thêm rằng “Người dân sẽ bỏ phiếu cho người mà họ muốn chứ không phải cho người mà họ phải bỏ phiếu. Người Nga sẽ sống tự do.”Tin tức này được đưa ra khi Nga chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 15-17/3 mà Tổng thống Vladimir Putin chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Phản ứng của các quan chức Nga đối với những cáo buộc từ các nhóm vũ trang vẫn chưa có ngay lập tức.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba thông báo rằng một phi cơ phản lực quân sự Il-76 đã bị rơi khi cất cánh ở Vùng Ivanovo. Theo thông báo, có 8 thành viên phi hành đoàn và 7 hành khách trên phi cơ. Người ta cũng nói rằng một ủy ban của Bộ Tư lệnh Không quân Nga đã bay tới sân bay Ivanovo. Bộ lưu ý rằng phi cơ bị rơi do cháy ở một trong các động cơ.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba thông báo rằng các hệ thống phòng không của nước này đã ngăn chặn thành công nỗ lực của 'những kẻ phá hoại' Ukraine nhằm xâm nhập vào một số khu vực của Liên bang Nga: "Đêm qua, Lực lượng vũ trang Nga đã ngăn chặn nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm tiến hành các cuộc tấn công khủng bố bằng cách sử dụng 25 phi cơ không người lái cánh cố định nhằm vào các cơ sở ở Liên bang Nga. Các đơn vị phòng không được cảnh báo đã bắn hạ các phi cơ không người lái của Ukraine trên bầu trời Moscow, Leningrad, Belgorod, Kursk, vùng Bryansk, Tula và Orlyol.” Về vấn đề tương tự, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận xét rằng quân đội nước này vẫn “trong tình trạng báo động”.⚪ ---- Bộ Y tế Palestine tại Dải Gaza hôm thứ Ba nói rằng số người Palestine chết tại Gaza kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas nổ ra đã lên tới 31.184 người, và 72.889 người bị thương kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 7 tháng 10. Có ít nhất 72 người Palestine đã hết trong các cuộc tấn công của Israel trong 24 giờ qua.⚪ ---- Nhóm Hezbollah có trụ sở tại Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ bắn 100 quả hỏa tiễn về phía miền bắc Israel hôm thứ Ba. "Các máy bay chiến đấu của Lực lượng kháng chiến Hồi giáo, vào lúc 7 giờ sáng Thứ Ba, ngày 03-12-2024, đã bắn phá trụ sở Bộ Tư lệnh Phòng không và Hỏa tiễn tại doanh trại 'Kila' và căn cứ hỏa tiễn và pháo binh ở 'Yoav', cũng như các vị trí pháo binh xung quanh bằng hơn 100 quả rocket Katyusha", nhóm này nêu rõ trên Telegram.Hezbollah giải thích thêm rằng những vụ phóng này được thực hiện để đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Israel, bao gồm cả cuộc tấn công ở Baalbek, đông bắc Lebanon, được cho là đã dẫn đến cái chết của một thường dân.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết vào sáng thứ Ba, hơn 100 quả hỏa tiễn đã được bắn về phía các khu vực phía bắc lãnh thổ của họ, theo một bài đăng trên tài khoản X của họ. Theo bài đăng, để đáp trả, các phi cơ chiến đấu của IDF đã phá hủy "ba trong số các bệ phóng dùng để bắn 70 hỏa tiễn loại này" được phóng về hướng Cao nguyên Golan. Vụ bắn hỏa tiễn xảy ra sau khi IDF xác nhận họ đã thực hiện các cuộc tấn công ở Thung lũng Beqaa ở Lebanon, đánh trúng hai địa điểm được lực lượng trên không của Hezbollah sử dụng.⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Ba cho biết hành lang hàng hải từ Cyprus đến Gaza có thể “đảm bảo luồng viện trợ bền vững, được điều tiết và mạnh mẽ” một khi nó được vận hành đầy đủ. Con tàu đầu tiên chở 200 tấn viện trợ đã rời Cyprus vào sáng sớm hôm Thứ Ba, với sự liên minh của Liên Âu phối hợp hoạt động với các đối tác của mình, bên cạnh việc thả các container vào Gaza.Von der Leyen cho biết EU sẽ tiếp tục tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA), cơ quan này đã bị đình chỉ sau những cáo buộc từ Israel rằng các thành viên của cơ quan này có quan hệ với Hamas. Bà cho biết Liên Âu sẽ cung cấp đợt tiếp theo trị giá 50 triệu euro nhưng bà cảnh báo rằng "chỉ viện trợ sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng" và việc tạm dừng nhân đạo dẫn đến lệnh ngừng bắn kéo dài là cần thiết.⚪ ---- Hỏa tiễn bắn trúng tàu Mỹ. Lực lượng Houthi có trụ sở tại Yemen hôm thứ Ba tuyên bố rằng họ đã tiến hành một cuộc tấn công vào thứ được mô tả là "tàu Pinnochio của Mỹ" ở Biển Đỏ. Người phát ngôn của Lực lượng vũ trang Yemen Yahya Sare'e tuyên bố trong một bài đăng trên X, rằng nhóm này đã bắn một số hỏa tiễn hải quân về phía con tàu, đạt được một "cú đánh trực tiếp".Ông nhấn mạnh rằng nhóm này sẽ leo thang các hoạt động quân sự trong tháng Ramadan. Trước đó, lực lượng Mỹ và Anh được cho là đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào khu vực Takhiya thuộc quận Majz của Saada ở Yemen.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được cho là đang xem xét điều kiện viện trợ quân sự trong tương lai cho Israel nếu Israel tiến hành một cuộc xâm lược quy mô lớn vào Rafah, theo báo Politico đưa tin, dẫn lời bốn quan chức Mỹ.“Đó chắc chắn là điều mà Biden đã nghĩ tới”, một trong những quan chức nói với hãng tin này. Tuy nhiên, Biden chia sẻ với MSNBC hôm thứ Bảy rằng "Việc phòng thủ của Israel vẫn rất quan trọng. Vì vậy, không có ranh giới đỏ [ở đâu để] tôi sẽ cắt bỏ tất cả vũ khí để họ không có Vòm Sắt để bảo vệ", tuy nhiên, Biden nhấn mạnh, rằng "Bạn không thể để thêm 30.000 người Palestine chết."Các quan chức được hãng tin này trích dẫn tuyên bố rằng Biden có thể hạn chế việc chuyển giao vũ khí trong tương lai cho Israel nếu Israel tiến hành một chiến dịch quân sự mới có thể gây nguy hiểm hơn nữa đến tính mạng của người Palestine.⚪ ---- Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ (DNI) Avril Haines cho biết hôm thứ Hai, phát biểu trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, rằng lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn, cùng với các lực lượng dân quân khác được Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq, đang lợi dụng tình hình ở Dải Gaza "để theo đuổi mục đích riêng của họ."Trong khi đó, nói trực tiếp về Hezbollah và Iran, bà lưu ý rằng Washington tiếp tục "khẳng định rằng [họ] không muốn gây ra sự leo thang xung đột, kéo chúng tôi hoặc họ vào một cuộc chiến toàn diện." Quay trở lại Gaza, bà cảnh báo rằng những sự kiện hiện tại có thể có "tác động cả thế hệ đối với chủ nghĩa khủng bố".⚪ ---- Các nhà lãnh đạo của nhiều cơ quan tình báo và an ninh Hoa Kỳ đã nói với Ủy ban Tình báo Thượng viện hôm thứ Hai rằng có những dấu hiệu cho thấy sự phát triển trong quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Nga kể từ khi hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine bắt đầu. Họ nhấn mạnh khả năng cao những hàng hóa đó bao gồm cả những thứ có thể được sử dụng trên chiến trường. Mô tả Nga là một "đối thủ kiên cường và có năng lực", họ cũng nhấn mạnh rằng quốc gia Á-Âu này đã chịu tổn thất đáng kể ở Ukraine và năng lực quân đội và quốc phòng của họ sẽ phục hồi trong nhiều năm.Các quan chức có mặt bao gồm Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) Avril Haines, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) William Burns, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christopher Wray, Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Giám đốc Timothy Haugh, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) Trung tướng Jeffrey Krause, và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao về Tình báo và Nghiên cứu Brett Holmgren.⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson hôm thứ Hai đã từ bỏ đề xuất ngân sách do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đưa ra. Johnson nói: "Các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện bác bỏ đề xuất ngân sách sai lầm của Biden và đã hành động để đưa đất nước chúng ta trở lại con đường tài chính lành mạnh. Những nỗ lực của chúng tôi nhằm kiềm chế làn sóng chi tiêu vượt mức từ ngân sách năm ngoái đã mang lại kết quả, giảm thâm hụt dự kiến xuống 2,6 nghìn tỷ USD trong thập niên tới. Kỷ luật tài chính là “không thể thương lượng” trong thời kỳ kinh tế khó khăn."⚪ ---- Bộ trưởng Phát triển Gia cư và Đô thị Hoa Kỳ (HUD) Marcia Fudge hôm thứ Hai thông báo rằng bà sẽ thôi giữ chức vụ trong Chính quyền Biden trong tháng này. “Tôi thực sự tin tưởng rằng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm tại HUD cho chính quyền này khi chúng ta bước vào mùa bầu cử điên rồ và ngớ ngẩn này,” Fudge nói trong một cuộc phỏng vấn với USA Today. Fudge tiết lộ rằng ngày cuối cùng tại nhiệm của bà, nơi bà đến vào năm 2021, sẽ là ngày 22 tháng 3.⚪ ---- Donald Trump hôm thứ Hai đã yêu cầu thẩm phán New York giám sát vụ án hình sự của ông với các cáo buộc xuất phát từ việc trả tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm trì hoãn phiên tòa cho đến khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ xem xét xong yêu cầu miễn tố của ông trong một vụ án riêng. Phiên tòa xét xử tiền bịt miệng sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 3 tại tòa án tiểu bang New York ở Manhattan. Trump đã không nhận tội đối với 34 tội danh về làm giả hồ sơ kinh doanh.Các công tố viên cho biết Trump đã chỉ đạo luật sư cũ và người sửa chữa của mình, Michael Cohen, trả cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels 130.000 đô la để giữ im lặng trước cuộc bầu cử năm 2016 về một cuộc gặp gỡ tình dục mà cô nói rằng họ đã có một thập niên trước đó, và sau đó ghi sai chệch khoản hoàn trả của Trump cho Cohen như chi phí pháp lý. Trump phủ nhận cuộc gặp gỡ với cô Daniels, người tên thật là Stephanie Clifford.Tháng trước, các công tố viên cho biết họ dự định đưa ra bằng chứng về “chiến dịch gây áp lực” của Trump vào năm 2018 để buộc Cohen không hợp tác với cuộc điều tra liên bang về khoản thanh toán cho Daniels. Cohen đã nhận tội vi phạm luật tài chính tranh cử vào năm đó. Trong hồ sơ tòa án hôm thứ Hai, các luật sư của Trump gọi tuyên bố của các công tố viên về chiến dịch gây áp lực là "hư cấu". Họ nói rằng các công tố viên không được phép đưa ra bằng chứng về những tuyên bố công khai của Trump về Cohen từ năm đó vì Trump đã đưa ra những tuyên bố đó với tư cách là tổng thống chính thức của mình (và do vậy, nên các lời nói này, dù là sai hay đúng, phải miễn tố).Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 2 đã đồng ý quyết định yêu cầu xét về quyền miễn truy tố của Trump trong vụ kiện liên bang của ông ở Washington, D.C., về nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, làm trì hoãn một phiên tòa có thể diễn ra. Tòa Tối cao đưa hồ sơ ra tranh luận bằng miệng trong tuần lễ ngày 22 tháng 4/2024.⚪ ---- Nhật Bản: có những đường hẻm sẽ cấm du khách bước vào, vì các nữ nghệ nhân geisha cứ bị ngộ nhận là "bán hoa." Một đại diện địa phương cho biết hôm thứ Năm rằng du khách sẽ bị cấm đi vào các con hẻm riêng ở quận geisha nổi tiếng của Kyoto, khi thành phố cổ này giải quyết tình trạng quá tải khách du lịch sau đại dịch. Dân Kyoto từ lâu đã bày tỏ sự thất vọng với việc khách du lịch cư xử tồi tệ, đặc biệt là ở quận Gion của thành phố, nơi có các quán trà nơi geiko - tên gọi geisha được người dân địa phương gọi - và những maiko trẻ học việc của họ, biểu diễn.Vào tháng 12, hội đồng quận Gion gồm người dân đã kêu gọi thành phố Kyoto giải quyết vấn đề này, nói rằng khu phố của họ "không phải là công viên giải trí". Một thành viên trước đây đã nói với truyền thông Nhật Bản về trường hợp kimono của một maiko bị níu kéo tới rách và một thành viên khác bị nhét tàn thuốc vào cổ áo.Isokazu Ota, thành viên điều hành của hội đồng, nói với AFP: “Chúng tôi sẽ yêu cầu khách du lịch hạn chế đi vào những con đường tư nhân chật hẹp trong hoặc sau tháng 4." Tuy nhiên, Phố chính Hanamikoji của Gion, nơi công cộng, sẽ vẫn mở cửa cho khách du lịch. Ota cho biết các nhóm khách du lịch đôi khi “hành động như những tay săn ảnh” khi các geisha xuất hiện từ những con phố chật hẹp, chỉ rộng một hoặc hai mét.Năm 2019, hội đồng quận Gion đã treo biển "cấm chụp ảnh trên đường riêng" cảnh báo mức phạt lên tới 10.000 yên. Bất chấp những quan niệm sai lầm phổ biến, geisha không phải là gái mại dâm mà chỉ là những người giải trí và kể chuyện có tay nghề cao trong các điệu nhảy, nhạc cụ và trò chơi truyền thống của Nhật Bản.⚪ ---- Rất nhiều người cao niên thường xuyên dùng aspirin liều thấp với hy vọng ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ, mặc dù các hướng dẫn cập nhật thường khuyên đừng dùng nữa. Theo kết quả từ Cuộc thăm dò quốc gia về Lão hóa sức khỏe (National Poll on Health Aging) của Đại học Michigan, khoảng 1/4 người lớn tuổi dùng aspirin ít nhất ba lần một tuần.Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết, nhiều người cao niên dùng aspirin liều thấp có thể không cần phải làm điều này. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy gần ba phần năm (57%) số người từ 50 đến 80 tuổi dùng aspirin thường xuyên không có tiền sử bệnh tim. Hướng dẫn quốc gia về sử dụng aspirin đã phát triển trong những năm gần đây vì thuốc không kê đơn có thể làm tăng nguy cơ chảy máu nguy hiểm cho một người.⚪ ---- Cảnh sát Quận San Bernardino đã bắn chết một cậu bé 15 tuổi sau khi họ nói rằng cậu này đã giơ đầu lưỡi của một dụng cụ làm vườn dài lên và xông vào cảnh sát vào đầu tuần này. Vụ này xảy ra vào ngày 9 tháng 3 ngay trước 5 giờ chiều, khi các cảnh sát trả lời cú gọi 911 về một vụ xáo trộn gia đình ở khu 13400 đường Iroquois ở Thung lũng Apple.Thiếu niên này được xác định là Ryan Gainer, cư dân Apple Valley, đã hành hung các thành viên trong gia đình và làm hư hại tài sản tại nhà. Cảnh sát đến đầu tiên đã phải đối mặt với một cậu bé 15 tuổi được trang bị một dụng cụ làm vườn dài 5 feet có “đầu có lưỡi sắc bén”. Cậu xông tới về phía cảnh sát, và cảnh sát đã bắn thiếu niên. Y tế đến đưa cậu đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng cậu qua đời vì vết thương.⚪ ---- Quận Cam: Đại học Cal State Fullerton được liên bang tài trợ 5 triệu USD để xây Cầu đi bộ Titan Gateway Bridge, sẽ kết nối cơ sở chính Đại học Cal State Fullerton và College Park tại Nutwood và Commonwealth Avenue. Quy hoạch tổng thể về vật chất của CSUF, được ban hành vào tháng 3 năm 2020, đã đề xuất xây dựng cây cầu bắc qua Đại lộ Nutwood cho người đi bộ.⚪ ----Theo Báo Thanh Niên. Sở Giáo dục New South Wales mới đây thông báo đến các đối tác tuyển sinh rằng sẽ dừng nhận học sinh Việt Nam từ 4 tỉnh đến học bậc phổ thông công lập. Sáng 12.3, các công ty tư vấn du học là đại diện tuyển sinh của Sở Giáo dục New South Wales tại Việt Nam nhận được thông báo mới nhất về việc tạm dừng nhận học sinh Việt Nam đến từ một số tỉnh. Cụ thể, do "lo ngại về việc không tuân thủ quy định thị thực", từ hôm nay (12.3), Sở Giáo dục New South Wales sẽ dừng nhận hồ sơ của các học sinh từ Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ninh đến học bậc phổ thông công lập. Trước đó khoảng 1 tháng, Sở Giáo dục Nam Úc cũng thông tin với Báo Thanh Niên rằng sẽ tạm dừng nhận học sinh Việt Nam từ Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, đồng thời thắt chặt quy định tuyển sinh với 6 tỉnh, thành khác là Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai. Quyết định trên được đưa ra trong quá trình xem xét quê quán của một số ít du học sinh Việt mất tích tại bang này thời gian qua, đồng thời tuân thủ đạo luật Dịch vụ giáo dục dành cho sinh viên quốc tế (ESOS 2000) nhằm bảo vệ tính trung thực của hệ thống thị thực nước này, theo người phát ngôn Sở Giáo dục Nam Úc thời điểm đó.⚪ ---- TTheo Báo Tuổi Trẻ. Như "cục máu đông", tồn kho bất động sản dưới dạng dở dang khi vướng mắc pháp lý kéo dài, tiếp cận vốn khó khăn không chỉ mài sức doanh nghiệp mà còn thu hẹp nguồn cung, đẩy giá bán. Thống kê Tuổi Trẻ Online từ báo cáo tài chính (kiểm toán và chưa kiểm toán cập nhật đến ngày 11-3) của khoảng 60 doanh nghiệp bất động sản niêm yết, lượng hàng tồn kho đến cuối năm 2023 gần 348.000 tỉ đồng (khoảng 14 tỉ USD quy đổi tỉ giá hiện tại), tăng xấp xỉ 3% so với cuối năm 2022.⚪ ---- HỎI 1: Medicare: gần 70% bệnh nhân hài lòng khám tổng quát từ xa (viễn liên)?ĐÁP 1: Đúng thế. Trong số những người ghi danh Medicare trước đây đã khám sức khỏe từ xa, 69% báo cáo đáng kinh ngạc rằng họ sẽ cảm thấy thoải mái khi thực hiện các chuyến thăm khám sức khỏe hàng năm (AWV) thông qua chăm sóc sức khỏe từ xa tại nhà, theo kết quả khảo sát người tiêu dùng của KeyCare (trụ sở tại Epic), công ty chăm sóc ảo đầu tiên ở Mỹ.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Chi phí y tề tăng vọt?ĐÁP 2: Đúng thế. Một báo cáo mới cho thấy chi phí chăm sóc một đứa trẻ mắc bệnh tâm thần của các gia đình Mỹ đã tăng gần 1/3 trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2021, lên mức trung bình 4.361 USD mỗi năm. Nhìn chung, các gia đình Mỹ đã chi khoảng 31 tỷ USD vào năm 2021 cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần trẻ em, hiện chiếm gần một nửa (khoảng 47%) tổng chi tiêu y tế cho trẻ em, báo cáo cho thấy.Chi tiết: