- Giải OSCAR: Phim Oppenheimer thắng 7 giải, trong đó 3 giải lớn: Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

- Trump gõ bàn phím để quậy phá Giải Oscar. Nghệ sĩ MC trả lời bằng câu thắc mắc về thờig ian Trump vào tù

- MC Kimmel giễu TNS Katie Britt (Cộng Hòa) tại Lễ trao giải Oscar vì chị Britt phản bác Thông điệp Liên bang của TT Biden

- Emma Stone thắng giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất; Da'vine Joy Randolph thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

- Oscar phim tài liệu hay nhất là phim Ukraine: "20 Ngày tại Mariupol." Đạo diễn nói: "có lẽ tôi sẽ là đạo diễn đầu tiên trên sân khấu này nói rằng tôi ước mình chưa bao giờ làm bộ phim này. Tôi ước gì Nga không bao giờ tấn công Ukraine..."

- Lời kêu gọi ngưng bắn cho Gaza tại Giải Oscar trên huy hiệu ngực áo nhiều người. Đạo diễn phim The Zone of Interest (Phim quốc tế hay nhất) kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.

- Biểu tình ủng hộ người Palestine nổ ra bên ngoài Nhà hát Dolby ở Los Angeles, kẹt xe.

- Ngoài lề Oscar nhưng gay cấn... Phim về vụ Trump "dan díu" với cô Stormy Daniels lên đài Peacock và giây phút cô Daniels "yếu lòng." Ban vận động của Trump: phim đó không thật.

- DB Cộng Hòa Nancy Mace bị chất vấn trên TV vì sao cô Mace từng bị hiếp dâm bây giờ lại ủng hộ Trump, kẻ bị tòa phán có tội hiếp dâm (cô E. Jean Carroll chúc DB Mace hãy tỉnh táo)

- Thủ Tướng Hungary: Trump hứa sẽ không viện trợ Ukraine nếu thắng cử tháng 11/2024.

- Thành phố Jericho (trong West Bank) đặt tên 1 con đường theo tên người lính Mỹ tự thiêu vì hòa bình Gaza

- Gaza: 31.112 người Palesitne chết, 72.760 người bị thương kể từ ngày 7 tháng 10.

- Maroc: sẽ thả dù viện trợ vào bắc Gaza từ thứ Hai.

- TT Biden cam kết thúc đẩy ngừng bắn giữa Hamas và Israel trong tháng chay Ramadan.

- Israel: vừa cho 225 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza

- Tình báo Nga vu khống: Tin tặc Mỹ sẽ quậy bầu cử Nga

- NATO: không có kế hoạch thành lập căn cứ lâu dài ở Thụy Điển

- Nga chụp mũ: quân NATO sẽ chiếm đóng thân thiện Ukraine, giữ thành phố để quân Ukraine ra chiến trường

- Belarus: quân lực Belarus sẵn sàng chiến đấu chống NATO.

- Tình báo Nga: sắp có đảo chánh ở Ukraine, quân đội sẽ lật đổ Zelensky.

- Nga: Tòa Moscow đã kết án một sinh viên 10 ngày tù vì đặt tên mạng Wi-Fi bằng khẩu hiệu cứu nước của Ukraine

- Khoảng 50 người bị thương sau "trục trặc kỹ thuật" trên chuyến bay từ Úc tới New Zealand

- New York: 1 phụ nữ 59 tuổi bị bắt vì cắn cảnh sát

- Wisconsin: 9 người chết và 1 người khác bị thương sau vụ đụng xe tải chở khách và một xe tải sơ mi rơ moóc

- 10 thành phố nguy hiểm nhất về xe đụng rồi bỏ chạy trong cả nước: 1 Fresno, CA; 2 San Jose, CA; 3 Santa Ana, CA; 4 San Bernardino, CA; 5 Stockton, CA; 6 Los Angeles, CA; 7. Sacramento, CA; 8 San Diego, CA; 9 (hòa) Tampa, FL; 9 (hòa) Cincinnati, OH; 10 Milwaukee, WI.

- Los Angeles: Thành phố Los Angeles đã thu được hơn 13,5 tỷ gallon nước mưa vào tháng 2/2024 đủ nước phục vụ gần 165.000 hộ gia đình trong 1 năm

- Quận Cam: Trực thăng Cảnh sát biển bay theo vết dầu, cứu 4 con chim bị tắm dầu

- Los Angeles: 5 lính cứu hỏa đã phải nhập viện sau khi họ ứng phó với vụ hỏa hoạn tại cơ sở trồng cần sa bất hợp pháp

- HỎI 1: Có phải 77% dân Philippines sẵn sàng ra trận nếu bị nước khác xâm lược? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Anh quốc: 82% sinh viên Đại học Sussex thú nhận từng phê ma túy? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-11/3/2024) ⚪ ---- Khoảng 50 người bị thương sau "trục trặc kỹ thuật" trên chuyến bay của LATAM Airlines từ Sydney, Úc, đến Auckland, New Zealand, hôm thứ Hai. Chiếc phi cơ Boeing 787 đột ngột hạ độ cao 28.000 feet trong khoảng thời gian 10 phút khi đang ở trên không. Hãng hàng không Chile cho biết: “Sau vụ trục trặc đó, 7 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn đã được đưa đến Bệnh viện Middlemore để kiểm tra y tế, không có báo cáo thương tích nghiêm trọng nào”.

Khi đến Auckland theo lịch trình, các hành khách và phi hành đoàn đã nhận được phản hồi từ dịch vụ xe cứu thương Hato Hone St. John. Các đội cứu thương đã đánh giá và điều trị cho khoảng 50 bệnh nhân, trong đó một người ở tình trạng nghiêm trọng và những người còn lại ở tình trạng từ trung bình đến nhẹ.

⚪ ---- LỄ TRAO GIẢI OSCAR: Phim Oppenheimer, do Christopher Nolan đạo diễn, đã thắng giải Phim hay nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 vào Chủ nhật 10/3/2024 tại Los Angeles, mang về 7 giải Oscar, bao gồm cả ba giải lớn: Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Cillian Murphy được vinh danh là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim, trong khi Robert Downey Jr. mang về giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đạo diễn Christian Nolan đã nhận được giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất đầu tiên của mình. Bộ phim cũng giành được giải Quay phim xuất sắc nhất, Biên tập phim xuất sắc nhất và Nhạc đệm xuất sắc nhất (Best Original Score).

Bộ phim này trước đó đã thắng được vinh dự cao nhất tại Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh (SAG) lần thứ 30, đồng thời mang về 7 giải Bafta. Phim Oppenheimer thu về khoảng 329 triệu USD tại phòng vé nội địa Hoa Kỳ, nhiều hơn 7 phim đoạt giải Phim hay nhất trước đó cộng lại.

⚪ ---- Nữ diễn viên Emma Stone đã thắng giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn Bella Baxter trong bộ phim "Poor Things", đánh dấu chiến thắng thứ hai của cô tại giải Oscar. Cô đã giành được giải Oscar đầu tiên cho bộ phim "La La Land" năm 2016 khi được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

⚪ ---- Nữ diễn viên Da'vine Joy Randolph, ngôi sao trong phim "The Holdovers" đã được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 vào Chủ nhật. Phim được đề cử tổng cộng ở 5 hạng mục, trong đó có hạng mục Phim hay nhất. “Chúa thật tốt lành,” nữ diễn viên nói trong bài phát biểu nhận giải sau khi nhận giải Oscar đầu tiên ở Los Angeles. Nữ diễn viên 37 tuổi đã giành được gần như mọi giải thưởng dành cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất dẫn đến giải Oscar, bao gồm cả các đại hội phim Bafta và Quả cầu vàng.

⚪ ---- Trump gõ bàn phím để quậy phá Giải Oscar, được người MC hỏi về thời gian tường là Trump ở tù... Nghệ sĩ hài Jimmy Kimmel đã đáp trả trực tiếp Donald Trump từ sân khấu trao giải Oscar sau khi cựu tổng thống chỉ trích kỹ năng dẫn chương trình của mình, "Không phải anh [Trump] đã quá thời gian ngồi tù rồi sao?"

Người dẫn chương trình truyền hình đêm khuya của ABC đã lên sân khấu tại Lễ trao giải Oscar thường niên lần thứ 96, nói đùa với khán giả rằng anh [Kimmel] muốn chia sẻ một “đánh giá” về công việc của mình với tư cách là người dẫn chương trình. Kimmel đọc cho khán giả từ điện thoại dòng chữ Trump gõ: “Đã bao giờ có người dẫn chương trình nào tệ hơn Jimmy Kimmel tại lễ trao giải Oscar chưa? Phần mở đầu [giới thiệu Oscar] của Kimmel là cảnh một người kém bình thường cố gắng hết sức để trở thành một thứ gì đó mà anh này [Kimmel] không phải là và không bao giờ có thể trở thành. Hãy sa thải Kimmel và có thể thay thế anh ta bằng một ‘tài năng’ ABC khác, nhưng rẻ tiền, George Slopanopoulos.”

Kimmel nói, khi tiết lộ tác giả của bài đánh giá là Trump, trước những tràng pháo tay cuồng nhiệt: “Blah, blah, blah… Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA: khẩu hiệu của Trump).”

Thông điệp thực sự được cTrump đăng trên trang Truth Social của ông chưa đầy một giờ trước khi Kimmel đọc nó tại lễ trao giải Oscar. Kimmel nói: “Ồ, cảm ơn Tổng thống Trump. Cảm ơn vì đã xem. Tôi ngạc nhiên là anh [Trump] vẫn còn thức - chẳng phải anh [Trump] đã quá thời gian ngồi tù rồi sao?” Kimmel đáp trả Trump, người đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện pháp lý.

Đêm Chủ Nhật, Trump gõ bàn phím để quậy phá Giải Oscar, bị MC là nghệ sĩ hài Jimmy Kimmel (hình trái) nhìn vào phone để đọc lời Trump mắng, rồi đáp trả trực tiếp từ sân khấu trao giải Oscar: Ủa, Trump ra khỏi nhà tù rồi hả...

Kimmel và Trump đã chỉ trích nhau gay gắt trong nhiều năm. Rolling Stone năm ngoái đưa tin rằng khi còn làm tổng thống vào năm 2018, Trump đã chỉ đạo nhân viên của mình phàn nàn với công ty mẹ ABC là Disney về những trò đùa của nam diễn viên hài về ông trên “Jimmy Kimmel Live!” Trong một cuộc phỏng vấn với CNN trước lần thứ tư trở thành người dẫn chương trình Oscar, Kimmel gọi việc chọc quê Trump là “một trong những phần thú vị nhất” trong công việc diễn hài của anh. Kimmel nói về Trump: “[Vì] Biết rằng Trump ghét bị giễu cợt và chế giễu."

⚪ ---- Không chỉ chọc quê Trump, Kimmeel còn giễu cả một chị lớn trong Cộng Hòa. Jimmy Kimmel đã chỉ trích Thượng nghị sĩ Katie Britt (Cộng Hòa) tại Lễ trao giải Oscar vì lời TNS Britt phản bác Thông điệp Liên bang của Tổng Thống Biden trước lưỡng viện. Người dẫn chương trình truyền hình đêm khuya đã lên sân khấu lễ trao giải Oscar thường niên lần thứ 96 vào Chủ nhật với một loạt những lời châm chọc nhanh chóng, chủ yếu nhắm vào các ngôi sao Hollywood tham dự buổi lễ ở Los Angeles.

Nhưng trong một đoạn độc thoại không có chính trị, Kimmel đã chỉ trích TNS Britt mà không nhắc đích danh nhà lập pháp. Nói về vai diễn được đề cử giải Oscar của Emma Stone trong bộ phim “Poor Things”, Kimmel nói rằng nữ diễn viên Emma Stone đóng vai “một người phụ nữ trưởng thành với bộ não của một đứa trẻ. Giống như người phụ nữ đã phản bác Thông điệp Liên bang,” Kimmel châm biếm khiến khán giả bật cười.

TNS Britt đã bị chỉ trích rộng rãi trên mạng xã hội - và bị soi mói trên "Saturday Night Live" với Scarlett Johansson hóa trang làm cô Britt - vì điều mà nhiều người gọi là sự phản bác "kịch tính" đối với bài phát biểu Thông điệp Liên bang của TT Biden hôm thứ Năm. Nghệ sĩ hài Kimmel, một người thường xuyên chỉ trích Trump trong các giờ diễn hài ban đêm, đã nói với CNN trước buổi biểu diễn dẫn chương trình giải Oscar của ông rằng ông có thể thêm một câu nói chính trị vào đoạn độc thoại của mình “vào phút cuối” tại lễ trao giải, tùy thuộc vào chu kỳ tin tức.

⚪ ---- Một giải Oscar cho phim tài liệu xuất sắc nhất, trao cho những người tử thủ một thành phố ở Ukraine. Đúng ra, là phim tài liệu từ Ukraine, tại một thành phố bị quân Nga bao vây. Đạo diễn đằng sau phim “20 Days in Mariupol” (20 Ngày tại Mariupol) đánh dấu chiến thắng giải Oscar của bộ phim tài liệu bằng một bài phát biểu trang trọng, nói rằng ông ước mình “không bao giờ” phải làm bộ phim về cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine.

“Đây là giải Oscar đầu tiên trong lịch sử Ukraine,” Mstyslav Chernov, đạo diễn bộ phim và là phóng viên chiến trường, cho biết khi nhận giải ở hạng mục Phim tài liệu hay nhất tại Lễ trao giải Oscar thường niên lần thứ 96 ở Los Angeles vào Chủ nhật. “Nhưng có lẽ tôi sẽ là đạo diễn đầu tiên trên sân khấu này nói rằng tôi ước mình chưa bao giờ làm bộ phim này. Tôi ước gì mình có thể trao đổi điều này với việc Nga không bao giờ tấn công Ukraine, không bao giờ chiếm đóng các thành phố của chúng tôi”, Chernov nói trong tiếng vỗ tay.

Nhóm làm phim tài liệu Ukraine nhận giải Oscar.

Chernov nói về cuộc xâm lược Ukraine của Nga, bắt đầu vào tháng 2 năm 2022: “Tôi mong họ thả tất cả con tin, tất cả những người lính bảo vệ quê hương Ukraine, tất cả thường dân Ukraine hiện đang ở trong nhà tù của Nga. Nhưng tôi không thể thay đổi lịch sử. Tôi không thể thay đổi quá khứ. Chúng ta có thể bảo đảm rằng hồ sơ lịch sử được làm rõ ràng và sự thật sẽ thắng thế. Người dân Mariupol và những người đã hy sinh mạng sống của mình sẽ không bao giờ bị lãng quên vì điện ảnh tạo nên ký ức, và ký ức tạo nên lịch sử”.

Chiến thắng giải Oscar của phim tài liệu này diễn ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói rằng việc Quốc hội Mỹ từ chối bảo đảm thêm viện trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga là “không khác gì một món quà” tặng Tổng thống Nga Vladimir Putin. Yellen kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.) thông qua gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD của Thượng viện, trong đó bao gồm 60 tỷ USD cho Ukraine.

⚪ ---- Cuộc biểu tình và chính trị đã xâm nhập vào Lễ trao giải Oscar của năm bầu cử hôm Chủ nhật, nơi các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine nổ ra bên ngoài Nhà hát Dolby ở Los Angeles. Các cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza đã làm tắc nghẽn giao thông xung quanh Lễ trao giải Oscar vào Chủ nhật, làm chậm sự xuất hiện của các ngôi sao trên thảm đỏ và chuyển sự chú ý của giải Oscar sang cuộc xung đột đang diễn ra. Một số người biểu tình hét lên "Xấu hổ!" đối với những người đang cố gắng tiếp cận Nhà hát Dolby.

⚪ ---- Lời kêu gọi ngưng bắn cho Gaza tại Giải Oscar hiện lên trên huy hiệu ngực áo nhiều người, và lời nói khi nhận giải của đạo diễn phim The Zone of Interest khi nhận giải Phim quốc tế hay nhất. Gaza thu hút sự chú ý của giải Oscar với những chiếc ghim cài nút màu đỏ có chử “Artists4Ceasefire” (Nghệ sĩ đòi ngưng bắn). Lời kêu gọi hòa bình ở Gaza diễn ra lặng lẽ với những người nổi tiếng như ca sĩ Billie Eilish và ngôi sao Ramy Youssef của phim "Poor Things" đeo ghim “Artists4Ceasefire” để nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra. Youssef nói với tạp chí Variety: “Tôi nghĩ đó là một thông điệp chung: Hãy ngừng giết trẻ em. Chúng ta đừng tham gia vào chiến tranh nữa.”

Đạo diễn bộ phim truyền hình The Zone of Interest của Anh, nội dung về các lò thiêu người Holocaust, đã lên tiếng ủng hộ hòa bình, đồng thời nhận giải Oscar cho Phim quốc tế hay nhất. Jonathan Glazer, đạo diễn bộ phim The Zone of Interest lấy bối cảnh ở Auschwitz, đã được tán thưởng tại Lễ trao giải Oscar vì bài phát biểu trong đó ông chỉ trích cuộc chiến hiện nay ở Gaza. Glazer đã lên sân khấu để nhận giải Oscar cho phim quốc tế hay nhất - lần đầu tiên nước Anh giành được giải thưởng này - cho tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Martin Amis bằng tiếng Đức, quay bằng tiếng Ba Lan.

Lên sân khấu với nhà sản xuất James Wilson - người đã có hàng loạt bài phát biểu cảnh báo chống lại sự đồng cảm có chọn lọc - Glazer nói rằng khi thực hiện bộ phim, hai người (Wilson và Glazer) đã mong muốn làm cho câu chuyện của mình trở nên hiện đại nhất có thể. “Mọi lựa chọn của chúng ta đều phản ánh và đối đầu với chúng ta trong hiện tại. Không phải nói, ‘Hãy nhìn những gì họ đã làm hồi xưa đó’, mà là ‘Hãy nhìn những gì chúng ta làm bây giờ.’ Phim của chúng tôi cho thấy sự mất nhân tính dẫn đến điều tồi tệ nhất.”

Glazer - giống như Wilson, đều là người gốc Do Thái - nói về các cuộc thảm sát có tính phổ quát của nhân loại, rằng: “Ngay bây giờ [trên sân khấu Oscar] chúng tôi đứng đây với tư cách là những người bác bỏ tính Do Thái của họ [những người bị thiêu] và nạn diệt chủng Holocaust bị tấn công bởi các cuộc chiếm đóng đã dẫn đến thảm sát cho rất nhiều người vô tội, cho dù là nạn nhân của ngày 7 tháng 10/2023 hoặc cuộc tấn công đang diễn ra ở Gaza bây giờ.”

Anh kết thúc bằng việc dành bộ phim để tưởng nhớ một cụ bà người Ba Lan mà anh đã gặp tên là Alexandria, người đã tham dự cuộc kháng chiến của Ba Lan khi cụ à mới 12 tuổi. Cụ bà kể lại việc cụ [khi là con nít] đã đạp xe đến trại [giam người Do Thái] để để lại những quả táo như thế nào và cô đã tìm thấy một bản nhạc bí ẩn như thế nào, hóa ra nó được sáng tác bởi một tù nhân Auschwitz tên là Thomas Wolf, người sống sót sau chiến tranh. “Cụ bà sống trong ngôi nhà mà chúng tôi đã dùng để quay phim này,” Glazer nói với bào Observer năm ngoái. “Chúng tôi sử dụng chiếc xe đạp của cô bé và trang phục mà diễn viên mặc cũng chính là trang phục của cô bé. Đáng buồn là cụ bà đã qua đời vài tuần sau khi chúng tôi nói chuyện lần cuối.”

⚪ ---- Ngoài lề Oscar nhưng rất gay cấn... Chuyện Trump "dan díu" vào phim được nói là "phim tài liệu.". Đoạn giới thiệu phim Stormy, bộ phim tài liệu về cô Stormy Daniels, đã ra mắt vào tuần trước tại South by Southwest vào thứ Sáu. Và tuần tới, bạn có thể xem nó trên đài truyền hình Peacock khi nó bắt đầu phát trực tuyến vào ngày 18 tháng 3. Đoạn trailer minh họa cuộc sống của cô Daniels trở nên "hỗn loạn" kể từ khi mối quan hệ của cô với Donald Trump được công chúng biết đến và cuộc chiến pháp lý của cô với Trump bắt đầu, theo Hollywood Reporter.

Và trong chính bộ phim tài liệu, cô cáo buộc rằng vào đêm cô gặp Trump lần đầu tiên, Trump đã có hành vi y hệt các phim đời thường là Trump đã ôm cô bước vào vào phòng trong khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm — một sự thay đổi so với năm 2018, khi cô nói rằng cuộc gặp gỡ là có sự đồng thuận, theo Los Angeles Times đưa tin. Cô nói trong phim: “Tôi không nhớ mình đã lên giường như thế nào, và điều tiếp theo tôi biết là anh ấy nhún vai và nói với tôi rằng tôi tuyệt vời như thế nào. Thật là khủng khiếp. Nhưng tôi không nói không."

Cô ấy nói rằng trong khi cô ấy tiếp tục khẳng định đó không phải là cưỡng hiếp, "Cho đến ngày nay, tôi tự trách mình yếu lòng và tôi vẫn chưa tha thứ cho bản thân vì tôi đã không chống tới cùng... vì vậy có thể khiến anh sẽ tạm dừng trước khi anh cố gắng làm kiểu đó với người khác."

Theo Yahoo News, người phát ngôn của Trump cho biết trong một tuyên bố: "Điều duy nhất có thể tin tưởng vào Stormy Daniels là thay đổi câu chuyện của cô ấy khi có tiền.... 'Bộ phim tài liệu' này chỉ đơn giản là cơ hội cuối cùng, kinh phí thấp, là phần tiếp theo giả tưởng dành cho một người từng là người nổi tiếng. Cô một lần nữa phải chịu trách nhiệm pháp lý to lớn và sẽ sớm phải chịu trách nhiệm." Trump đã chi tiền cho cô để không tiết lộ chuyện 2 người, nhưng bây giờ ai cũng biết.

⚪ ---- E. Jean Carroll đã lên mạng góp thêm nhận định về cuộc trao đổi sôi nổi giữa Dân Biểu Nancy Mace (R-SC) và bình luận viên truyền hình George Stephanopoulos hôm Chủ nhật. Trong chương trình "This Week", Stephanopoulos đã chất vấn DB Mace vì sự ủng hộ lâu dài của Mace dành cho Donald Trump, người bị buộc tội cưỡng hiếp Carroll. DB Mace, bản thân cũng là một người sống sót sau vụ cưỡng hiếp, đã từ chối thể hiện sự ủng hộ của cô đối với những người sống sót bằng việc ủng hộ Trump, thay vào đó cáo buộc bình luận viên Stephanopoulos đang cố gắng làm cô xấu hổ.

Khi DB Mace nói thêm rằng việc nhà văn nữ Carroll nói đùa về số tiền 92 triệu đô la mà cô Carroll giành được trước tòa khiến phụ nữ khó trình báo hơn [vì sợ bị kiện như cô bị Trump kiện], Stephanopoulos phản bác lại, "Không phải điều đó khiến phụ nữ khó trình bày hơn khi họ bị các ứng cử viên tổng thống phỉ báng sao?"

Carroll, lên mạng X vào tối Chủ nhật, không đứng về phía nào mà thay vào đó cảm ơn Stephanoupoulos và chỉ gửi những tình cảm tốt đẹp đến Mace. “Cảm ơn @GStephanopoulos vì đã dũng cảm bảo vệ tôi [trên TV]. Tôi chúc Dân Biểu @RepNancyMace mọi điều tốt lành. Và tôi chào mừng tất cả những người sống sót [sau khi bị hiếp dâm] vì sức mạnh, sức chịu đựng và sự tỉnh táo của họ”, cô Carroll viết.⚪ ---- Bản tin Reuters ghi rằng Trump nói sẽ không viện trợ Ukraine nếu thắng cử tháng 11/2024. Cựu lãnh đạo Mỹ Donald Trump sẽ không cấp tiền để giúp Ukraine chống lại Nga nếu Trump tái đắc cử tổng thống và điều đó sẽ thúc đẩy chiến tranh chấm dứt, theo lời Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết sau khi gặp Trump. Thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc Orban, người đang ủng hộ nỗ lực trở lại Bạch Ốc của đồng minh lâu năm của mình, đã gặp Trump ở Florida vào thứ Sáu.Orban nói với đài truyền hình nhà nước Hungary vào cuối ngày Chủ nhật: “Ông Trump sẽ không đổ một xu nào vào cuộc chiến Ukraine-Nga và do đó cuộc chiến sẽ kết thúc. Rõ ràng là Ukraine không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Nếu người Mỹ không đưa tiền và vũ khí, cũng như người châu Âu, thì cuộc chiến này sẽ kết thúc. Và nếu người Mỹ không đưa tiền thì người châu Âu sẽ không thể tự mình tài trợ cho cuộc chiến này, và khi đó chiến tranh sẽ kết thúc."Orban đã từ chối gửi vũ khí đến Ukraine và duy trì quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga kể từ khi lực lượng Nga xâm chiếm Ukraine vào năm 2022. Lần cuối cùng ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 10 tại Trung Quốc bất chấp nỗ lực của Liên Âu nhằm cô lập Moscow.Một bản tuyên bố từ ban vận động tranh cử của Trump không đề cập đến Ukraine, nói rằng hai người đã thảo luận về các vấn đề ảnh hưởng đến cả hai quốc gia, bao gồm cả an ninh biên giới tương ứng của họ. Các nhà lãnh đạo châu Âu từ lâu đã lo lắng rằng một nhiệm kỳ tổng thống nữa của Trump sẽ đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ giảm bớt sự hỗ trợ cho cả Ukraine và liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương của NATO.⚪ ---- Thành phố Jericho, trong vùng Bờ Tây (West Bank) dưới sự kiểm soát của Chính quyền Palestine, hôm Chủ nhật đã khánh thành một con đường được đặt theo tên của người lính Mỹ tự thiêu hồi tháng 2/2024 để phản đối cuộc chiến do Israel thảm sát dân Palestine ở Gaza. “Chúng tôi không biết anh ta và anh ta cũng không biết chúng tôi. Không có mối quan hệ xã hội, kinh tế hoặc chính trị nào giữa chúng tôi. Điều chúng tôi chia sẻ là tình yêu tự do và mong muốn chống lại những cuộc tấn công này [vào Gaza],” Thị trưởng Jericho Abdul Karim Sidr nói tại buổi lễ kỷ niệm đường Aaron Bushnell Street. mới, theo The Guardian, đồng thời nói thêm rằng chành trai Aaron Bushnell 25 tuổi đã “hy sinh tất cả”.Bushnell qua đời vào ngày 25 tháng 2, khoảng bảy giờ sau khi tự thiêu bên ngoài đại sứ quán Israel ở Washington, D.C. Trước khi tự thiêu, Bushnell tự nhận mình là thành viên tại ngũ của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ và tuyên bố rằng ông sẽ “không đồng lõa với chiến dịch diệt chủng [dân Palestine ở Gaza].” Anh Bushnell liên tục hét lên “Palestine tự do!” khi anh bị lửa bao trùm.Amani Rayan, thành viên hội đồng thành phố Jericho, nói với The Guardian: “Ông ta [Bushnell] đã hy sinh điều quý giá nhất, bất kể niềm tin của quý vị là gì. Người đàn ông này đã dành tất cả đặc quyền của anh ta cho trẻ em Gaza.”⚪ ---- Văn phòng Truyền thông Chính phủ do Hamas kiểm soát ở Dải Gaza hôm thứ Hai đưa tin rằng số người Palestine thiệt mạng trong cuộc xung đột đang diễn ra với Israel đã lên tới 31.112 người. Và 72.760 người bị thương kể từ ngày 7 tháng 10. Trong vòng 24 giờ qua, 67 người Palestine đã chết và 106 người bị thương. bị thương. Bộ này cho biết trong một tuyên bố: “Số người chết vì suy dinh dưỡng và mất nước đã tăng lên 25 người”.⚪ ---- Thông tấn Kan đưa tin Maroc sẽ bắt đầu thả hàng viện trợ vào bắc Gaza vào thứ Hai. Sáu vận tải cơ Hercules của Không quân Hoàng gia Maroc sẽ chuyển hàng viện trợ, đồng thời cho biết thêm rằng viện trợ sẽ tiến hành với sự phối hợp của Israel và diễn ra vào thời điểm trùng với thời điểm bắt đầu tháng chay Ramadan.Hoa Kỳ và Jordan nằm trong số các quốc gia tiến hành thả dù viện trợ nhân đạo chung ở phía bắc Gaza. Ngũ Giác Đài cũng giải thích kế hoạch “thực hiện sứ mệnh khẩn cấp nhằm thiết lập một cảng tạm thời” làm việc với các đối tác để tăng lượng viện trợ đến từ vùng đất mà người dân Gaza sẽ nhận được.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cam kết thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel trong khi người Hồi giáo trên khắp thế giới bắt đầu thực hiện tháng ăn chay Ramadan. “Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ để thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững trong ít nhất sáu tuần như một phần của thỏa thuận giải phóng con tin”, ông Biden tuyên bố trong thông điệp Ramadan của mình và nói thêm rằng giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất hướng tới “các biện pháp bình đẳng về tự do, nhân phẩm, an ninh và thịnh vượng” cho cả người Palestine và người Israel.Ông cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Israel để tăng lượng viện trợ nhân đạo được chuyển đến Dải Gaza bằng đường bộ. Biden tiếp tục thông báo về việc phát triển “Chiến lược quốc gia đầu tiên nhằm chống lại sự kỳ thị người Hồi giáo cũng như các hình thức thiên vị và phân biệt đối xử liên quan”, nhằm chống lại “sự trỗi dậy kinh hoàng của lòng căm thù và bạo lực đối với người Mỹ theo đạo Hồi”.⚪ ---- Điều phối các hoạt động của Chính phủ tại các vùng lãnh thổ (COGAT) của Israel cho biết trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter, rằng 225 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đã vào Dải Gaza vào Chủ nhật. Trong số 225 xe tải đã vượt qua sự kiểm tra của Israel và được phép nhập cảnh, có 134 chiếc chở thực phẩm. Số còn lại vận chuyển "nước, vật tư y tế và thiết bị trú ẩn." COGAT nhấn mạnh trong bài đăng rằng "Không có giới hạn về số lượng viện trợ có thể vào Gaza."⚪ ---- Vu khống là nghề của chàng. Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) hôm thứ Hai tiết lộ rằng họ có thông tin rằng Hoa Kỳ đang lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống bỏ phiếu từ xa của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 3. Ngoài ra, SVR tuyên bố chính quyền Biden "đặt ra cho tổ chức phi chính phủ của Mỹ nhiệm vụ đạt được việc giảm tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu." Nó cáo buộc rằng các đảng đối lập ở Nga đang thực hiện một chiến dịch trên internet kêu gọi người Nga tẩy chay cuộc bầu cử.⚪ ---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Hai nói không có kế hoạch thành lập một nhóm chiến đấu hoặc căn cứ lâu dài ở Thụy Điển, nước đã gia nhập liên minh tuần trước. Ông cũng cho biết NATO không có kế hoạch mở rộng số lượng đồng minh sở hữu vũ khí nguyên tử. Stoltenberg ca ngợi bản chất "cao cấp, hạng nhất" trong khả năng phòng thủ của Thụy Điển và chỉ ra rằng Thụy Điển chi hơn 2% GDP cho quốc phòng, vốn là mục tiêu chi tiêu của NATO. Ông cho biết quân đội Thụy Điển đã tham gia vào cuộc tập trận quân sự đang diễn ra của NATO, đây là cuộc tập trận lớn nhất của liên minh kể từ Chiến tranh Lạnh.⚪ ---- Chụp mũ NATO sẽ chiếm đóng thân thiện Ukraine. Rodion Miroshnik, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga phụ trách giám sát các hành động của Ukraine, cho biết hôm thứ Hai rằng nếu quân đội của NATO được gửi đến Ukraine, họ sẽ "tham gia vào một hoạt động hữu nghị" thay vì chiến đấu ở tiền tuyến.Phát biểu trên Đài phát thanh Sputnik, Miroshnik nói rằng các lực lượng phương Tây "không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có kết quả" và nếu quân NATO có thể đến lãnh thổ Ukraine, "họ sẽ giúp đỡ người Ukraine, họ sẽ chỉ thay thế người Ukraine ở các đơn vị hậu phương. Họ sẽ trở thành biên giới với các đơn vị phía sau. Họ sẽ cung cấp sự bảo vệ cho các cây cầu, cửa khẩu (biên giới)... Xét trên mọi khía cạnh, đây được gọi là sự chiếm đóng thân thiện." Vào tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết không thể loại trừ việc đưa quân phương Tây tới Ukraine trong tương lai.⚪ ---- Belarus: quân lực Belarus sẵn sàng chiến đấu chống NATO. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Belarus và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Viktor Gulevich cho biết trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Hai rằng Belarus rất chú trọng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu trong các cuộc tập trận của NATO gần biên giới Belarus.Trước đó, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã bắt đầu kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đội hình và các đơn vị quân đội trong khi lên kế hoạch di chuyển thiết bị quân sự. "Các binh sĩ sẽ phải di chuyển đến các khu vực được chỉ định và tiến hành một số cuộc tập trận, bao gồm cả bắn đạn thật." Cũng cần nhắc rằng, chính phủ Nga đã cho bố trí vũ khí nguyên tử trên lãnh thổ Belarus theo "Belarus yêu cầu để phòng ngừa" quân NATO xâm chiếm Belarus.⚪ ---- Tình báo Nga: sắp có đảo chánh ở Ukraine, quân đội sẽ lật đổ Zelensky. Đại diện cơ quan an ninh Nga nói với RIA Novosti hôm thứ Hai rằng các chỉ huy và chiến binh của các đơn vị tinh nhuệ của Lực lượng vũ trang Ukraine đang thảo luận nghiêm túc về việc lật đổ Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky. Dựa trên các tài liệu mà RIA Novosti có, quân đội Ukraine bày tỏ sự không hài lòng với hành động của Zelensky và tư lệnh mới của Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, người được ông bổ nhiệm một tháng trước để thay thế Valeriy Zaluzhny.⚪ ---- Một tòa án ở Moscow đã kết án một sinh viên 10 ngày tù vì đặt tên mạng Wi-Fi của mình bằng một tiêu đề thân Ukraine. Theo cơ sở dữ liệu của Tòa án quận Nikulinsky, sinh viên Đại học quốc gia Moscow đã đặt tên mạng Wi-Fi là "Slava Ukraini" có nghĩa là "Vinh quang cho Ukraine". Cụm từ này đã trở thành khẩu hiệu tập hợp của các lực lượng Ukraine. Tòa án gọi hành động này là "cuộc biểu tình công khai các biểu tượng của Đức Quốc xã hoặc biểu tượng của các tổ chức cực đoan".Kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào năm 2022, các quan chức Nga đã đàn áp những người bày tỏ sự ủng hộ đối với lực lượng Ukraine. Hàng nghìn người đã bị bỏ tù hoặc bị phạt vì những hành động được cho là ủng hộ Ukraine. Sinh viên này đã bị bắt vào sáng thứ Tư tại phòng ký túc xá ở Moscow sau khi một sĩ quan cảnh sát báo cáo tên mạng cho chính quyền.Theo tài liệu của tòa án, cảnh sát đã kiểm tra phòng của anh ta và tìm thấy máy tính cá nhân và bộ định tuyến Wi-Fi của anh ta. Tòa án cho biết sinh viên này đã sử dụng mạng để "quảng bá khẩu hiệu 'Slava Ukraini!' cho số lượng người dùng không giới hạn trong phạm vi Wi-Fi." Bộ định tuyến ( router) hiện đã bị tịch thu.⚪ ---- Một phụ nữ 59 tuổi ở quận Westchester, New York, đã bị bắt vì tội hành hung sau khi bị cáo buộc cắn một sĩ quan cảnh sát Long Island, nhà chức trách cho biết hôm thứ Bảy. Tờ New York Daily News đưa tin, Kathleen Walsh đã chạm trán với cảnh sát đang tới vì vụ gây rối ở Westbury, một ngôi làng ở Thị trấn North Hempstead, vào khoảng 2 giờ sáng. Cảnh sát cho biết cô Walsh có vẻ "cực kỳ say".Cảnh sát đã gọi xe cấp cứu cho Walsh và khi những người ứng cứu cố gắng đưa cô lên cáng, cô được cho là đã cắn vào khuỷu tay một trong những cảnh sát. Walsh và viên cảnh sát đã được chở đến bệnh viện địa phương để điều trị vết thương. Walsh bị buộc tội tấn công cấp độ hai. Thị trấn North Hempstead cách Manhattan khoảng 28 dặm về phía đông. Walsh được cho là sống ở Cortlandt Manor, cách Westbury khoảng 60 dặm về phía tây bắc.⚪ ---- Có 9 người chết và 1 người khác bị thương hôm thứ Bảy sau vụ va chạm giữa một xe tải chở khách và một xe tải sơ mi rơ moóc ở vùng nông thôn phía tây trung tâm Wisconsin. Chiếc xe chở khách đang đi về phía bắc trên một con đường của quận và chở 9 người khi băng qua giao lộ của Wisconsin State Hwy. 95 gần thị trấn Dewhurst, cách Minneapolis khoảng 150 dặm về phía đông nam và cách Milwaukee 200 dặm về phía tây bắc.Chiếc xe tải đã va chạm với chiếc xe bán tải đang đi về hướng đông trên đường cao tốc của bang, ngay trước 8 giờ sáng thứ Sáu, Sở Cảnh sát trưởng Quận Clark, Wis., cho biết trong một thông cáo. Xe bán tải dừng lại trên đường cao tốc với rơ-moóc bị lật nghiêng, trong khi chiếc xe tải nằm nghiêng trên lề đường. Tờ Milwaukee Journal Sentinel đưa tin chiếc xe tải dường như đã bị hư hại do hỏa hoạn.⚪ ---- California vẫn là nhất: Theo một báo cáo mới, nhiều thành phố nguy hiểm nhất về va chạm rồi bỏ chạy là ở California. Trên thực tế, California là nơi có 8 trong số 10 thành phố nguy hiểm nhất Hoa Kỳ về xe đụng rồi bỏ chạy, theo nghiên cứu do công ty luật thương tích cá nhân Anidjar & Levine thực hiện.Fresno đứng đầu cuộc nghiên cứu là thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ về va chạm rồi bỏ chạy, với 14,55% tổng số vụ tai nạn giao thông gây tử vong liên quan đến xe đụng rồi chạy. Có khoảng 275 vụ tai nạn chết người trong thành phố từ năm 2017 đến năm 2021. Trong số những vụ va chạm đó, có 40 vụ liên quan đến một vụ tông rồi bỏ chạy.San Jose được xếp hạng là thành phố nguy hiểm thứ hai, nơi các vụ xe đụng rồi bỏ chạy chiếm 13,98% tổng số vụ va chạm đường bộ gây tử vong được ghi nhận trong thành phố từ năm 2017 đến năm 2021.Santa Ana (trong Quận Cam) xếp thứ ba, San Bernardino xếp thứ tư, và Stockton được xếp hạng là thành phố nguy hiểm thứ năm trong cả nước về các vụ xe tông rồi bỏ chạy. Los Angeles đứng thứ sáu trong nghiên cứu, tiếp theo là Sacramento ở vị trí thứ bảy và San Diego ở vị trí thứ tám.⚪ ---- 10 thành phố nguy hiểm nhất về xe đụng rồi bỏ chạy trong cả nước: 1 Fresno, CA; 2 San Jose, CA; 3 Santa Ana, CA; 4 San Bernardino, CA; 5 Stockton, CA; 6 Los Angeles, CA; 7. Sacramento, CA; 8 San Diego, CA; 9 (hòa) Tampa, FL; 9 (hòa) Cincinnati, OH; 10 Milwaukee, WI.⚪ ---- Los Angeles: Văn phòng Thị trưởng Karen Bass hôm Chủ Nhật thông báo Bộ Nước và Điện Los Angeles đã thu được hơn 13,5 tỷ gallon nước mưa vào tháng trước, một mức tăng lớn so với 8,4 tỷ gallon thu được vào tháng 2 năm 2023. Bass cho biết: “Thành phố Los Angeles đã thu được hơn 13,5 tỷ gallon nước mưa trong trận mưa bão lịch sử vào tháng Hai. Đây là một tin tuyệt vời cho thành phố và khu vực, khi chúng tôi tiếp tục hợp tác với Bộ Nước và Điện để tăng cường khả năng thu giữ, làm sạch và bảo tồn nước mưa chảy tràn.”Các quan chức cho biết 13,5 tỷ gallon là đủ nước để phục vụ gần 165.000 hộ gia đình trong một năm, hoặc tương đương với việc lấp đầy hơn 20.000 bể bơi cỡ Olympic. Thông báo này được đưa ra khi Bass và một phái đoàn quan chức thành phố trở về sau chuyến đi 5 ngày tới Paris, nơi họ gặp các quan chức Pháp khi các thành phố chuẩn bị đăng cai hai Thế vận hội Mùa hè tiếp theo.⚪ ---- Quận Cam: Một trực thăng của Cảnh sát biển Hoa Kỳ đã tiến hành bay qua bờ biển Huntington Beach hôm thứ Bảy sau khi phát hiện một vệt dầu dài khoảng 2,5 dặm trong nước biển, và các quan chức cho biết họ không quan sát thấy bất kỳ vệt dầu nào còn sót lại có thể phục hồi được. Tuy nhiên, các quả bóng hắc ín đã được quan sát dọc theo bờ biển và các đội phục hồi trên bờ đang đánh giá bờ biển và sẽ loại bỏ chúng khi cần thiết, theo Bộ Tư lệnh Thống nhất bao gồm Cảnh sát biển Hoa Kỳ, Văn phòng Phòng chống và Ứng phó Tràn dầu của Bộ Ngư nghiệp và Động vật hoang dã California, và Sở Cảnh Sát Quận Cam.Richard Uranga của Cảnh sát biển nói với City News Service rằng quả bóng nhựa đường lớn nhất là 15 cm nhưng những quả khác có kích thước 6 cm. Uranga nói thêm rằng nỗ lực dọn dẹp sẽ tiếp tục cho đến khi mặt trời lặn.Có 4 con chim còn sống đang được Mạng lưới "Oiled Wildlife Care Network" chăm sóc. Ba trong số những con chim -- một con chim cốc (cormorant), chim loon (loon) và chim ưng (grebe) -- bị dính dầu rõ ràng, và những người ứng cứu cũng bắt được một con chim choi choi tuyết (snowy plover) bị thương, không được dính dầu đang bị thương và được chăm sóc. Các nhà chức trách yêu cầu bất kỳ ai quan sát động vật hoang dã dính dầu không được cố gắng bắt chúng mà phải báo cáo quan sát tới 1-877-UCD-OWCN (1-877-823-6926).⚪ ---- Năm lính cứu hỏa đã phải nhập viện sau khi họ ứng phó với vụ hỏa hoạn tại cơ sở trồng cần sa bất hợp pháp ở trung tâm thành phố Los Angeles hôm thứ Bảy. Những đám khói dày đặc và ngọn lửa lớn được nhìn thấy bốc lên từ một tòa nhà thương mại hai tầng vào buổi sáng. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 8 giờ sáng tại một tòa nhà bằng gạch rộng 9.100 foot vuông 69 tuổi ở 1400 E. Newton St., cách Xa lộ Santa Monica (I-10) vài dãy nhà về phía bắc.Theo Brian Humphrey của Sở cứu hỏa Los Angeles, những người lính cứu hỏa nhập viện đã trải qua cuộc kiểm tra y tế toàn diện sau khi có cảm giác nóng rát bất ngờ trên mặt. Những người lính cứu hỏa đó đã được điều trị và xuất viện. Không có thương tích khác đã được báo cáo. Kkhoảng 145 lính cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa trong 56 phút.

Hai đội chó nghiệp vụ phát hiện tử thi đã được gọi đến hiện trường “để giải quyết các báo cáo chưa được xác nhận rằng một hoặc nhiều người có thể đã ở trong tòa nhà hiện đã bị hư hại nặng vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn”. Họ không tìm thấy dấu hiệu nào của hài cốt con người và không có nhân chứng nào đến trình báo có người mất tích. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra.

⚪ ---- HỎI 1: Có phải 77% dân Philippines sẵn sàng ra trận nếu bị nước khác xâm lược?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát của Nhóm nghiên cứu OCTA cho thấy ít nhất 3/4 người Philippines hoặc 77% sẵn sàng chiến đấu vì đất nước trong trường hợp xảy ra xung đột với kẻ thù nước ngoài. Câu hỏi này là một phần của Khảo sát Tugon ng Masa vào Quý 4 năm 2023 của OCTA (December 2023 Fourth Quarter Tugon ng Masa Survey) và được Lực lượng Vũ trang Philippines ủy quyền.

Chi tiết:

https://manilastandard.net/news/top-stories/314424780/3-in-4-pinoys-ready-to-fight-for-ph-vs-foreign-enemy-octa-survey.html#google_vignette

⚪ ---- HỎI 2: Anh quốc: 82% sinh viên Đại học Sussex thú nhận từng phê ma túy?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy hơn 80% sinh viên tại Đại học Sussex thừa nhận đã sử dụng ma túy. Bốn trong số năm sinh viên tại trường đại học nói rằng họ đã sử dụng ma túy khi còn học tại trường. Các số liệu đưa trường đại học lên trên mức trung bình quốc gia của quốc gia nơi có khoảng 3/4 sinh viên ở Anh cho biết họ đã sử dụng ma túy. Một nghiên cứu về sinh viên do The Tab thực hiện cho thấy 82% sinh viên đang theo học tại Đại học Sussex cho biết họ đã sử dụng ma túy trong thời gian học tại trường. Con số này cao thứ bảy trong số tất cả các trường đại học được nghiên cứu và cao thứ ba ở miền Nam nước Anh.

Ở Anh, khoảng 76% sinh viên nước này thừa nhận đã sử dụng ma túy trong thời gian học đại học. Trong đó, 18% học sinh cho biết mình nghiện ma túy.

https://www.theargus.co.uk/news/24139522.80-per-cent-sussex-university-student-take-drugs-survey-says/

