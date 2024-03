Năm thìn của má tôi

Không đề.



I need to be weightless / But I never am ̶ ̶ Leonard Cohen

má tôi ít nói

nhưng bà chưa bao giờ ngưng kể chuyện năm thìn

chuyện bão

chuyện mắc nợ ̶ ̶ ̶ nợ chồng chất nợ

chuyện bà chăm tôi ̶ ̶ ̶ đứa trẻ chưa đầy ba tháng tuổi ̶ ̶ ̶

quá mệt rồi ngủ quên

khi tỉnh giấc má thấy một con rồng nhỏ

bay lượn trong ánh lập lòe trên không

báo rằng không lâu má sẽ trả hết nợ

phần tôi trong nhiều giấc mơ ngày nhỏ

tôi thấy mình lạc mẹ giữa chợ

chạy ngược chạy xuôi ôm mặt khóc

nào biết má ở đâu

như dự báo

trong vòng một năm

má trả dứt tất cả nợ nần

mua được căn nhà khang trang trong xóm nhỏ

và tôi xa mẹ năm mười chín tuổi

không có dịp trở về

trong những năm tháng đen tối cuối đời má

ngay cả đám tang bà

có những khoảnh khắc hụt hẫng xô nghiêng

tôi ngờ ngợ mình vẫn là con rồng nhỏ

dù chỉ trong cõi mịt mù

nhớ nhớ quên quên của má

miên man trong buổi sáng giao thời

trên đường phố trở nên xa lạ sau gần nửa thế kỷ

hôm nay tôi lầm lũi một mình

rong ruổi trên dòng ký ức

tìm kiếm những mảng những mảnh

dù kết nối mong manh

nhưng rất riêng tư của má.

– Quảng Tánh Trần Cầm