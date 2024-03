- Tòa Tối Cao: CHO TRUMP CÓ TÊN TRÊN PHIẾU BẦU. Vì tiểu bang Colorado không có quyền đơn phương xóa tên Trump, vì thực thi Tu chính 14 là quyền của Quốc Hội. Bạn nhớ đi bầu: ngày mai là Siêu Thứ Ba, 16 tiểu bang bầu sơ bộ. - DB Dân Chủ Ro Khanna (Calif.) xin TT Biden ra độc chiêu: kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza, mở hội nghị nhiều phe Trung Đông, cho Palestine lập quốc, thì Biden sẽ trở thành a

Tòa Tối cao hôm Thứ Hai 4/3/2024 đã thống nhất về ý kiến rằng Donald Trump sẽ vẫn có tên trong lá phiếu sơ bộ (sẽ bầu ngày mai) ở Colorado và tiểu bang không thể đơn phương loại Trump ra khỏi lá phiếu. Nếu bạn cư ngụ ở 16 tiểu bang sẽ bầu sơ bộ ngày mai, xin nhớ bầu phiếu để tăng sức mạnh cho cộng đồng gốc Việt.

.

- Tòa Tối Cao: CHO TRUMP CÓ TÊN TRÊN PHIẾU BẦU. Vì tiểu bang Colorado không có quyền đơn phương xóa tên Trump, vì thực thi Tu chính 14 là quyền của Quốc Hội. Bạn nhớ đi bầu: ngày mai là Siêu Thứ Ba, 16 tiểu bang bầu sơ bộ.

- DB Dân Chủ Ro Khanna (Calif.) xin TT Biden ra độc chiêu: kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza, mở hội nghị nhiều phe Trung Đông, cho Palestine lập quốc, thì Biden sẽ trở thành anh hùng, chắc chắn thắng cử 11/2024

- Nikki Haley thắng sơ bộ Cộng hòa ở thủ đô DC: 63% phiếu bầu, giành tất cả 19 phiếu đại biểu.

- Trump thanh minh: nhường Haley thắng sơ bộ Cộng Hòa ở thủ đô DC vì đó là đầm lầy

- Trump bị cảnh báo: tuần sau luật sư của cô E. Jean Carroll có thể làm thủ tục siết án phạt 83 triệu USD

- Trump vận động ở Virginia, nói Putin dọa nổ nguyên tử vì "không tôn trọng Obama" (Trump nói nhầm Biden thành Obama)

- Trump la làng: di dân làm pha loãng văn hóa Mỹ, đưa nhiều ngôn ngữ lạ vào xã hội Mỹ

- 91 bác sĩ tâm lý gửi kiến nghị xin khám tâm thần cho Trump vì có dấu hiệu lãng trí

- Miền Trung California: truy lùng 3 tay súng bắn vào một bữa tiệc tại gia ở King City, làm 4 người chết và 3 bị thương.

- TQ lo ngại Mỹ siết “rủi ro an ninh quốc gia” đối với xe TQ xuất cảng sang Mỹ.

- Tesla bán được 60.365 xe điện (EV) tại TQày trong tháng 2, giảm 19% so với tháng 2/2023

- Israel: đã tấn công Hezbollah ở Lebanon, giết ít nhất một người và làm bị thương một số người khác

- Phó Tổng thống Kamala Harris kêu gọi Israel và Hamas sắp xếp một "lệnh ngừng bắn ngay lập tức"

- Israel cho 277 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza hôm Chủ nhật

- Một phái đoàn từ Israel không họp về ngưng bắn vì Hamas không tiết lộ danh sách con tin

- Bộ trưởng Israel không bộ Benny Gantz sẽ gặp nhiều quan chức Mỹ ở DC

- Hai em bé Palestine sanh đôi từ kỹ thuật ống nghiệm đã chết vì bom Israel: cả bố, và 11 người thâm khác chết

- Căng thẳng ở Mỹ: dân New York thứ 24 và dân California ở vị trí thứ 25. Dân 10 tiểu bang căng thẳng nhất: 1. Tennessee; 2. Alabama; 3. Oklahoma; 4. Louisiana; 5. Nevada; 6. South Carolina; 7. Georgia; 8. Arizona; 9. West Virginia; 10. Indiana.

- Xin nhớ: cuối tuần này, chúng ta lại phải đổi giờ, lại mất công vặn đồng hồ thêm 1 giờ.

- Quận San Diego: sát thủ đã bị bắt khi lẩn trốn, sau khi bắn chết người nha sĩ đã làm răng cho y.

- Quận Los Angeles: Chỉ vì một người lái xe say rượu, 3 phụ nữ chết và 3 người khác phải nhập viện

- TIN VN. 1/5 loài cá ở sông Mekong nguy cơ tuyệt chủng.

- TIN VN. Hạ cánh an toàn: Cho thôi việc nữ cán bộ TAND tỉnh Quảng Bình "nghỉ phép qua Mỹ du lịch".

- HỎI 1: Giảm ăn thịt đỏ 50%, tăng nhiều khẩu phần rau, sẽ tăng thọ 9 tháng và giảm 25% khí thải carbon độc hại? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nhớ canh ngày xem: Mùa hoa anh đào ở thủ đô Hoa Kỳ năm nay sẽ nở sớm vài ngày? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-4/3/2024) ⚪ ---- Tòa án Tối cao hôm Thứ Hai 4/3/2024 đã thống nhất về ý kiến rằng Donald Trump sẽ vẫn có tên trong lá phiếu sơ bộ (sẽ bầu ngày mai) ở Colorado và tiểu bang không thể đơn phương loại Trump ra khỏi lá phiếu, theo quan điểm của họ được đưa ra hôm nay.

.

Nhưng các thẩm phán đã bị chia rẽ về mức độ ảnh hưởng của quyết định này. Đa số 5-4 nói rằng không tiểu bang nào có thể loại một ứng cử viên liên bang khỏi bất kỳ lá phiếu nào - với bốn thẩm phán khẳng định rằng tòa án lẽ ra nên hạn chế quan điểm của mình.

.

Các cử tri và các nhóm vận động đã đệ trình hàng chục đơn thách thức khả năng đủ điều kiện tranh cử của Trump ở các tiểu bang trên khắp đất nước, cho rằng hành động của Trump hỗ trợ cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1/2021 đã khiến Trump cần bị loại. Thay vào đó, Tòa án tối cao đứng về phía Trump bằng cách phán quyết một tiểu bang đơn lẻ không có thẩm quyền đơn phương thực thi Tu chính án thứ 14 để loại các ứng cử viên liên bang.

.

Tòa này viết: “Cựu Tổng thống Trump thách thức quyết định đó vì nhiều lý do. Bởi vì Hiến pháp quy định Quốc hội, chứ không phải các Tiểu Bang, chịu trách nhiệm thực thi Mục 3 đối với các quan chức và ứng cử viên liên bang, nên chúng tôi đảo ngược [ý kiến của Colorado].”

.

⚪ ---- Hôm nay Thứ Hai 4/3/2024, một ngày trước Siêu Thứ Ba. Vì 16 tiểu bang sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày mai, bao gồm Colorado, tiểu bang đầu tiên đòi xóa tên Trump trên lá phiếu vì Trump hỗ trợ bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021, thông báo của SCOTUS cuối cùng đã giải quyết mọi nghi ngờ liên quan đến vấn đề này. Cả Trump và Colorado đều kêu gọi tòa án đưa ra quyết định càng sớm càng tốt sau khi trình bày lập luận của họ tại phiên điều trần hồi tháng Hai.

.

Mặt khác, về hồ sơ hình sự: Trước đó, Trump đã không nhận tội đối với các cáo buộc chống lại Trump về những nỗ lực bị cáo buộc nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm 2020. Tòa Tối cao đã đồng ý nghe các lập luận của nhóm Trump vào cuối tháng 4/2024 và xác định xem liệu yêu cầu miễn tố của Trump có hiệu lực hay không.

.

⚪ ---- Cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley đã chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở thủ đô Washington DC vào Chủ nhật theo dự đoán của ABC News, đánh dấu chiến thắng sơ bộ đầu tiên của bà trước cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và đưa bà trở thành phụ nữ Đảng Cộng hòa đầu tiên chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống. Haley giành được 63% phiếu bầu và giành được tất cả 19 phiếu đại biểu [Cộng Hòa].

.

Chiến thắng của Haley đến sau khi bà từ chối cho biết liệu bà có ủng hộ Trump trong trường hợp Trump đánh bại bà và trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024 hay không. Trump trước đó đã đánh bại Haley trong các cuộc họp kín [sơ bộ Cộng Hòa] ở Missouri và Idaho, đồng thời giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Michigan.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump đã biện hộ cho trận thua sơ bộ Cộng hòa ở thủ đô Washington, D.C. vào Chủ nhật, nói sau khi Nikki Haley tuyên bố chiến thắng đầu tiên trong mùa sơ bộ rằng có một “mặt trái” qua mạng Truth Social rằng “Tôi cố tình tránh xa cuộc bầu sơ bộ ở thủ đô D.C. vì đây là ‘đầm lầy’ với rất ít đại biểu và không có lợi thế gì. Cuối tuần qua, chúng tôi đã thắng Missouri, Idaho và Michigan – CON SỐ LỚN – Tiêu diệt hoàn toàn một đối thủ rất yếu. Những con số thực sự lớn sẽ đến vào ngày Siêu Thứ Ba.” Haley chiếm 62,8% phiếu bầu so với 33,3% của Trump trong cuộc bầu sơ bộ Cộng Hòa ở thủ đô D.C., theo kết quả của Decision Desk HQ.

.

⚪ ---- Donald Trump đã được cựu công tố viên liên bang cảnh báo vào Chủ nhật rằng, nếu ông không nộp đơn bảo lãnh [thế chân] hoặc thanh toán toàn bộ số tiền nợ cô E. Jean Carroll, luật sư của cô này có thể siết tài sản của trump sau tuần này. Trump đã thua trong hai phiên tòa xét xử phỉ báng chống lại Carroll, với bồi thẩm đoàn tuyên bố ông phải chịu trách nhiệm trong phiên tòa đầu tiên vì tấn công tình dục cô. Trump được lệnh phải trả 5 triệu USD trong phiên tòa đầu tiên và hơn 83 triệu USD trong phiên tòa thứ hai.

.

Nhà phân tích pháp lý của MSNBC Joyce Vance đã viết vào tối Chủ nhật rằng cựu tổng thống đang phải đối mặt với thời hạn quan trọng trong trường hợp đó vào tuần tới. Trong một bài đăng trên Substack, Vance cho biết "không phải tất cả đều là tin tốt cho Trump trong tuần này. Bởi vì Trump phải nộp tiền bảo lãnh [thế chân] trong vụ E. Jean Carroll vào cuối tuần tới, nếu không Carroll có thể bắt đầu thu về phán quyết 83,3 triệu USD chống lại Trump. Điều này thường được gọi là một trái phiếu kháng cáo (appeal bond). Nếu Trump có được một khoản tiền thế chân hoặc trả toàn bộ số tiền phán quyết vào tài khoản của tòa án, thì Carroll không thể bắt đầu nỗ lực thu tiền trong khi kháng cáo đang chờ giải quyết. Nếu Trump không làm như vậy, luật sư Roberta Kaplan của cô Carroll có thể bắt đầu siết."

.

⚪ ---- Trong khi TT Biden xuống điểm liên tục, một Dân biểu Dân Chủ đề nghị điều mà ông gọi là độc chiêu để cứu Biden. Dân biểu Dân chủ Ro Khanna (Calif.) hôm Chủ nhật đề nghị Tổng thống Biden “làm điều gì đó táo bạo” và kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza. Người dẫn chương trình “Face the Nation” của CBS News, Margaret Brennan, đã trình bày cuộc thăm dò cho thấy số lượng đảng viên Đảng Dân chủ đánh giá nhiệm kỳ tổng thống của Biden là kém gần gấp đôi so với các đảng viên Đảng Cộng hòa cũng nói như vậy về cựu Tổng thống Trump và cho rằng tổng thống đang “gặp vấn đề với cơ sở của mình”.

.

DB Khanna nói hôm Chủ nhật: “Và đó là lý do tại sao tôi nghĩ TT Biden cần phải làm điều gì đó táo bạo… đây là một vấn đề. Nhưng nếu Biden có thể xoay chuyển tình thế, không chỉ bằng cách kêu gọi ngừng bắn - nếu Biden chịu trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên [triệu tập] các đồng minh vùng Vịnh Ả rập, triệu tập Israel, triệu tập các lãnh đạo thành phố ở Palestine và xã hội dân sự và nói, ' Tôi sẽ hoàn thành việc này. Tôi sẽ công nhận một nhà nước Palestine, tôi sẽ có giải pháp hai nhà nước, và tôi sẽ công nhận rằng an ninh của Israel là quan trọng, rằng việc chấm dứt chiếm đóng là quan trọng', Biden có thể trở thành một anh hùng.”

.

Trước đó trong cuộc phỏng vấn, Khanna cho biết ông đã “rất thẳng thắn” khi chỉ trích chính sách Trung Đông của Biden và cho rằng điều Biden cần làm là “ngăn chặn giết chóc và đau khổ. Và lời cầu xin của tôi với vị tổng thống này, người mà tôi ủng hộ sâu sắc, là: Thưa Tổng thống, hãy kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn. Có quá nhiều đau khổ. Và thả tất cả con tin. Chính sách ôm gấu của Netanyahu đã không có hiệu quả.” (ghi chú: ôm gấu là thế võ ôm đốit hủ, đè xuống, siết chết đối thủ.)

.

⚪ ​---- Trump bệnh suy thoái não bộ thấy rõ trong đêm Thứ Bảy. Donald Trump đã nhầm lẫn Barack Obama với Joe Biden tại một cuộc vận động tranh cử ở Virginia hôm thứ Bảy. Trump nói vào tối thứ Bảy ở Richmond, Virginia: “Putin không mấy tôn trọng Obama đến mức Putin bắt đầu nói lung tung về bom nguyên tử. Bạn đã nghe điều đó. Hạt nhân. Hôm nay Putin bắt đầu nói về vũ khí nguyên tử."

.

Đám đông được cho là đã im lặng khi Trump đề cập đến Obama, người đã rời nhiệm sở hơn bảy năm trước. Đây là lần thứ ba Trump phạm sai lầm ngôn ngữ trong sáu tháng qua. Những nhầm lẫn khác của Trump bao gồm việc nhầm lẫn đối thủ Đảng Cộng hòa Nikki Haley của ông với cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Haley, 52 tuổi, người đã thách thức Trump và một số thất bại sơ bộ để tiếp tục cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng hòa, đã cố gắng tự coi mình là một lựa chọn trẻ hơn, khỏe mạnh hơn - coi Trump và Biden là Những ông già gắt gỏng trong quảng cáo tranh cử của mình.

.

⚪ ---- Trump lại chửi mắng di dân và sự pha loãng văn hóa ở Hoa Kỳ. Cảnh báo về sự nguy hiểm của việc nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía Nam từ lâu đã là một trong những trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump, kể từ ngày Trump bắt đầu tranh cử tổng thống lần đầu tiên. Vào thời điểm đó, Trump cho biết Mexico đã gửi “những kẻ hiếp dâm” và những người mang theo “ma túy” và “tội ác”. Nhưng gần đây, cựu tổng thống đã nắm bắt được một điều mới mà ông nói rằng những người di cư đang dùng làm vũ khí xâm lăng Hoa Kỳ: ngôn ngữ.

.

Trump nói trước đám đông hàng nghìn người ủng hộ tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (Conservative Political Action Conference) ngoài Washington, D.C., vào cuối tháng 2: “Chúng ta có nhiều ngôn ngữ du nhập vào đất nước mình. Chúng ta không có một người hướng dẫn nào trên toàn quốc có thể nói được ngôn ngữ đó. Đây là những ngôn ngữ - đó là điều điên khủng nhất - chúng có những ngôn ngữ mà chưa ai ở đất nước Hoa Kỳ từng nghe đến. Đó là một điều rất khủng khiếp.”

.

Trump lặp lại bình luận này vào hôm Thứ Sáu đầu tháng 3/2024 khi xuất hiện ở thị trấn Eagle Pass, biên giới phía nam cùng với Thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott, nói rằng những người di cư đang vào đất nước này và nói “những ngoại ngữ thực sự. Mà không ai nói được chúng.”

anh nói sau chuyến tham quan biên giới ở Eagle Pass.

.

Và phát biểu trong một cuộc biểu tình ở Virginia vào tối thứ Bảy 2/3/2024, Trump mô tả các lớp học ở New York tràn ngập “học sinh từ nước ngoài, từ những quốc gia mà họ thậm chí không biết ngôn ngữ [tiếng Anh] là gì”.

.

.

⚪ ---- Một bản kiến nghị đã xuất hiện để yêu cầu các chuyên gia y tế và sức khỏe tâm thần được cấp phép chẩn đoán chính thức Donald Trump mắc chứng mất trí nhớ. Nó có hàng chục chữ ký tại thời điểm độc giả đọc tin này. Trump hôm thứ Bảy đã dẫn đầu nhiều cuộc biểu tình, nơi ông đã mắc nhiều lỗi bằng lời nói. Trong một trường hợp, cựu tổng thống dường như đã nói "Venezwheregullah". Kết quả là tiếng cười từ những người theo dõi chính trị trên mạng xã hội.

.

Nó thậm chí còn khiến một nhà tâm lý học nói rằng những sai sót trong ngôn ngữ của Trump "phù hợp với chẩn đoán chứng mất trí nhớ". Cùng ngày khi Trump tổ chức các cuộc vận động chính trị đó, John Gartner Ph.D. đã tạo ra một bản kiến nghị trên Change.org. Bản kiến nghị có tiêu đề "Chúng tôi chẩn đoán Trump mắc chứng mất trí nhớ: Bản kiến nghị chỉ dành cho các chuyên gia có phép hành nghể."

.

Theo văn bản của bản kiến nghị, những người ký tên là "các chuyên gia y tế và sức khỏe tâm thần được cấp phép", những người "chẩn đoán Donald Trump mắc chứng mất trí nhớ từ mức độ trung bình đến nặng, dựa trên hành vi công khai của ông ấy và các báo cáo cung cấp thông tin cho thấy sự suy giảm dần dần ở nhiều chức năng vỏ não cao hơn, bao gồm cả : trí nhớ, tư duy, khả năng sử dụng ngôn ngữ, định hướng, khả năng học tập, phán đoán và cả kỹ năng vận động thô và tinh.”

.

Đơn kiến nghị nêu rõ: “Chúng tôi cảm thấy có nghĩa vụ đạo đức phải cảnh báo công chúng và kêu gọi giới truyền thông đưa tin về tình trạng khẩn cấp quốc gia này”. Hôm Chủ Nhật, bản kiến nghị đã có tổng cộng 91 chữ ký chính thức. Bản kiến nghị cũng được đưa ra bởi Duty to Warn, tổ chức này tự mô tả là "một hiệp hội các chuyên gia sức khỏe tâm thần cảnh báo NGAY BÂY GIỜ về TrumpISM."

.

⚪ ---- Miền Trung California: Cảnh sát đang truy lùng ba người đàn ông đã nổ súng vào một bữa tiệc tại gia ở King City, California vào tối Chủ nhật, khiến 4 người chết và ít nhất 3 người khác bị thương. Cảnh sát được gọi đến Phố North 2nd Street lúc 6 giờ chiều. và thấy 3 người đàn ông đã bị bắn chết ở sân trước. Một phụ nữ cũng bị bắn đã được đưa đến Bệnh viện Mee Memorial, nơi cô được xác định đã chết. Ba nạn nhân khác, tất cả đều là nam giới, được điều trị tại Bệnh viện Natividad ở Salinas.

.

Cảnh sát viết theo lời nhân chứng: "Một chiếc Kia màu bạc đậu trước cửa nhà. Ba người đàn ông bước ra khỏi xe và bắn nhiều phát đạn vào những người dự tiệc ở sân trước. Các nghi phạm quay lại xe phóng đi và bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nghi phạm mặc quần áo tối màu và đeo mặt nạ đen trùm đầu. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy đến trình báo với cảnh sát.

TIN VN. 1/5 loài cá ở sông Mekong nguy cơ tuyệt chủng.

TIN VN. Hạ cánh an toàn: Cho thôi việc nữ cán bộ TAND tỉnh Quảng Bình "nghỉ phép qua Mỹ du lịch".

⚪ ---- Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Hai bày tỏ “mối quan ngại nghiêm trọng” về việc Hoa Kỳ có kế hoạch tiến hành đánh giá “rủi ro an ninh quốc gia” đối với xe TQ xuất cảng sang Mỹ. Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn của Bộ cho biết Washington đang sử dụng "an ninh quốc gia như một cái cớ để cản trở việc xuất cảng xe Trung Quốc bình thường".Người phát ngôn tiếp tục nói rằng trong những năm gần đây, Mỹ đã áp đặt mức thuế cao đối với xe từ Bắc Kinh, thiết lập các chính sách trợ cấp “phân biệt đối xử” và hiện có ý định đưa ra “các hàng rào phi thuế quan, tất cả đều dưới biểu ngữ an ninh quốc gia”. Người phát ngôn nhận xét: Cách tiếp cận như vậy là "bảo hộ" và sẽ phá vỡ thị trường toàn cầu.⚪ ---- Hiệp hội Xe khách Trung Quốc (CPCA: China Passenger Car Association) hôm thứ Hai tiết lộ rằng hãng xe Mỹ Tesla Inc đã bán được 60.365 xe điện (EV) tại nước này trong tháng 2, giảm 19% so với tháng tương ứng một năm trước đó. Hiệp hội ước tính doanh số bán xe chở khách sử dụng năng lượng mới trong tháng 2 đạt 450.000 chiếc do lượng tiêu thụ xe giảm trong kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân.Tuần trước, Tesla đã quyết định điều chỉnh giá xe của mình một lần nữa bằng cách đưa ra các khoản trợ cấp bảo hiểm tại Trung Quốc. Tất cả các giao dịch mua sedan Model 3 và SUV Model Y được thực hiện vào cuối tháng 3 sẽ đủ điều kiện nhận ưu đãi lên tới tối đa 8.000 nhân dân tệ (~ 1.113 USD), giá sẽ giảm lần lượt xuống 245.900 nhân dân tệ và 250.900 nhân dân tệ. Tesla cũng tuyên bố rằng họ sẽ giảm giá 10.000 nhân dân tệ cho một số màu sơn thân xe.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Hai nói họ đã tấn công Hezbollah ở Lebanon, nơi nhóm chiến binh này phóng hỏa tiễn chống tăng, giết chết ít nhất một người và làm bị thương một số người khác ở thành phố Margaliot của Israel. Không quân cũng đã tấn công các điểm quân sự của Hezbollah gần các làng Shekhin và Ayta al-Shaab ở miền nam Lebanon. Trước đó, Hezbollah tuyên bố tấn công trực tiếp vào lực lượng Israel gần Al-Malkiyya và Wazzani ở miền nam Lebanon.⚪ ---- Bộ y tế địa phương do Hamas điều hành hôm thứ Hai tiết lộ trong bản cập nhật mới nhất rằng số người Palestine chết ở Gaza lên tới 30.534. Với 71.920 người Palestine bị thương.⚪ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris kêu gọi Israel và Hamas sắp xếp một "lệnh ngừng bắn ngay lập tức" trong các cuộc giao tranh của họ ở Dải Gaza trong "ít nhất 6 tuần tới" do "quy mô đau khổ to lớn" ở đó. Harris viết trên X: “Những gì đang thấy hàng ngày ở Gaza thật tàn khốc và lòng nhân đạo chung của chúng ta buộc chúng ta phải hành động”. Bình luận của bà được đưa ra sau khi có thông tin Israel sẽ không đến Cairo để đàm phán về lệnh ngừng bắn mới.⚪ ---- Điều phối viên Hoạt động của Chính phủ tại các vùng lãnh thổ (COGAT), một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Israel, đã thông báo trong một bài đăng trên X, rằng 277 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đã tiến vào Dải Gaza hôm Chủ nhật: “Đây là số lượng xe tải được chuyển giao trong một ngày cao nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh.”Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhận xét rằng "IDF tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho dòng viện trợ vào Gaza đồng thời mở rộng khả năng kiểm tra và chuyển giao viện trợ." Thông báo này được đưa ra sau khi lực lượng Israel bắn vào một xe tải chở lương thực viện trợ thiết yếu gần bùng binh Kuwait ở thành phố Gaza hôm Chủ nhật.⚪ ---- Một phái đoàn từ Israel được cho là sẽ không tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Cairo vào Chủ nhật do Hamas từ chối cung cấp thông tin về số lượng người bị Hamas bắt giữ vẫn còn sống, hãng tin Ynet của Israel đưa tin. Hãng tin này dẫn lời một quan chức Israel cho biết: “Hamas từ chối đưa ra câu trả lời rõ ràng và do đó không có lý do gì để cử phái đoàn Israel đến”.Al Jazeera đưa tin Hamas "không quan tâm" nếu Israel tham gia cuộc đàm phán ở Cairo. Một quan chức cấp cao của Hamas nói với hãng tin này: “Chúng tôi đến đây để gặp những người anh em Ai Cập và Qatar cũng như trình bày tầm nhìn của phong trào”, đồng thời nói thêm rằng sự vắng mặt của Israel không khiến họ lo ngại. Cùng với các đại diện của Hamas, các cuộc đàm phán còn có sự tham gia của các phái đoàn từ Hoa Kỳ và Qatar.⚪ ---- Bộ trưởng Israel không bộ Benny Gantz dự kiến sẽ tham gia vào một số cuộc đàm phán ngoại giao quan trọng trong chuyến thăm Washington, theo hành trình của ông, được Đảng Thống nhất Quốc gia tiết lộ. Chuyến thăm của ông dự kiến kết thúc vào thứ Ba với cuộc gặp quan trọng với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Nó cũng sẽ có các cuộc đối thoại được mong đợi với Phó Tổng thống Kamala Harris, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và Brett McGurk, điều phối viên Trung Đông và Bắc Phi của chính quyền. Tin này theo sau các báo cáo cho rằng chuyến thăm Mỹ của Gantz không có sự chấp thuận trước của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.⚪ ---- Hai em bé sanh đôi từ kỹ thuật ống nghiệm đã chết vì bom Israel. Sau 10 năm và ba lần thụ tinh trong ống nghiệm, Rania Abu Anza cuối cùng cũng chào đón hai đứa con, cặp song sinh Naeim và Wissan vào tháng 10. Nhưng cô Anza đã mất cả hai khi một cuộc không kích của Israel san bằng ngôi nhà của gia đình cô ở Rafah trong tháng này, theo hãng tin AP đưa tin. Theo các quan chức y tế, ngôi nhà bị sập sau vụ nổ do trận bom gây ra, giết chết cặp song sinh 5 tháng tuổi của Abu Anza, chồng cô và 11 thành viên khác trong gia đình cô.“Tôi đã hét lên cho các con và chồng tôi”, cô Anza, 29 tuổi, nói với AP khi cô khóc nức nở và ôm chặt chiếc chăn trẻ em vào ngực. “Họ đều đã chết. Cha [Thượng đế] của họ đã đưa họ đi và bỏ tôi lại.” Rafah, nơi trước đây là nơi ẩn náu nơi quân đội Israel chỉ đạo người dân Gaza phải di tản tới, rồi đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công quân sự không ngừng kể từ tháng Hai. Theo Bộ Y tế Gaza, cuộc tấn công của Israel từ 7/10/2023 đã giết chết 30.000 người Palestine, và khiến khoảng 80% trong số 2,3 triệu dân của nước này phải di dời. “Chúng tôi không có quyền gì,” cô Abu Anza nói. “Tôi mệt mỏi với cuộc chiến này rồi.”⚪ ---- Theo cuộc thăm dò "Căng thẳng ở Mỹ" (Stress in America) của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ (American Psychological Association), hơn một phần tư người trưởng thành ở Hoa Kỳ nói rằng hầu hết các ngày, họ căng thẳng đến mức khó hoạt động. Mặc dù một số căng thẳng là bình thường và thực sự có thể tốt cho bạn, nhưng một khi căng thẳng đạt đến mức mãn tính, nó có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như mất ngủ, lo lắng, huyết áp cao và hệ thống miễn dịch suy yếu.Và cư dân của một số tiểu bang dường như bị căng thẳng hơn những tiểu bang khác. Công ty chăm sóc sức khỏe Komowa đã xếp hạng các tiểu bang chịu nhiều căng thẳng nhất và ít căng thẳng nhất ở Mỹ. Công ty đã so sánh các tiểu bang của Hoa Kỳ dựa trên 16 chỉ số chính về mức độ căng thẳng bao gồm số giờ làm việc, nợ thẻ tín dụng, tiền bạc, sức khỏe, tỷ lệ ly hôn, thời gian đi làm và vân vân.Để xếp hạng, Komowa đã sử dụng dữ liệu từ CDC, Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, Cục Thống kê Lao động, v.v. Hai tiểu bang khổng lồ New York và California không lọt vào top 10 trong danh sách. Trên thực tế, New York đứng ở vị trí thứ 24 và California đứng ở vị trí thứ 25.New York dẫn đầu về thời gian đi lại lâu nhất với trung bình 33,2 phút, nhưng thực tế lại không đứng ở vị trí số 1 về số giờ làm việc nhiều nhất. Dân Louisiana dường như làm việc nhiều nhất với trung bình 44,3 giờ/tuần.Alaska giành được vị trí hàng đầu về khoản nợ thẻ tín dụng cao nhất với mức trung bình là 7.338 USD, và Wisconsin có mức nợ thẻ tín dụng trung bình thấp nhất là 4.808 USD. Theo Komowa, vị trí số 1 trong danh sách tổng thể các bang căng thẳng nhất ở Mỹ là Tennessee.10 tiểu bang căng thẳng nhất ở Mỹ:1. Tennessee2. Alabama3. Oklahoma4. Louisiana5. Nevada6. South Carolina7. Georgia8. Arizona9. West Virginia10. Indiana⚪ ---- Xin nhớ: cuối tuần này, chúng ta lại phải đổi giờ, lại mất công vặn đồng hồ. Chính xác, rạng sáng ngày 10 tháng 3/2024 lúc 2 giờ sáng lại phải đổi giờ, tăng 1 tiếng đồng hồ. Người California yêu thích ánh nắng, nên lúc đó phải mất 1 giờ trong giấc ngủ.Người Mỹ ở tất cả các tiểu bang ngoại trừ Hawaii và Arizona sẽ vặn đồng hồ của họ thêm một giờ vào Chủ nhật, ngày 10 tháng 3 lúc 2 giờ sáng. Khi đó, phải vặn đồng hồ tới 3 giờ sáng. Lý do: Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (National Oceanic and Atmospheric Administration), mặt trời sẽ mọc lúc 7:04 giờ sáng ngày 10 tháng 3/2024, trong khi mặt trời đã mọc lúc 6:06 sáng ngày 9 tháng 3/2024. Thế là, sáng Chủ Nhật tuần sau, giấc ngủ của bạn sẽ mất 1 giờ.---- Quận San Diego: sát thủ đã bị bắt khi lẩn trốn, sau khi bắn chết người nha sĩ đã làm răng cho y. Một nha sĩ đã chết và 2 người khác bị thương vì sát thủ, được cho là một “cựu bệnh nhân bất mãn” đã nổ súng tại một văn phòng nha sĩ ở miền nam California hôm Thứ Năm. Cảnh sát ở El Cajon, cách San Diego khoảng 15 dặm về phía đông, được gọi đến phòng răng Smile Plus Dentistry and Orthodontics ngay sau 4 giờ chiều Thứ năm vì một vụ nổ súng.Khi cảnh sát đến, họ thấy 3 nạn nhân. Một trong những nạn nhân đó là Benjamin Ariel Harouni, 28 tuổi, chết tại hiện trường do đạn bắn. Các nạn nhân khác, một người đàn ông ở độ tuổi 40 và một phụ nữ ở độ tuổi 20, đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định. Thông tin chi tiết về vết thương và liên hệ của họ với văn phòng nha sĩ không được công bố.Theo trang web phòng mạch, Harouni là nha sĩ nơi này. Cảnh sát nói sát thủ là Mohammed Abdulkareem, 29 tuổi, là một “khách hàng cũ bất mãn” của phòng nha khoa. Abdulkareem rời khỏi hiện trường sau khi nổ súng và trốn trong vài giờ cho đến khi cảnh sát thấy y và chiếc xe bán tải U-Haul mà y đang lái trong khu vực Balboa Park. Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng ngắn đã nạp đạn và một số băng đạn đã nạp đạn trên người y, hồ sơ cho thấy Abdulkareem đã mua hợp pháp chỉ hai tuần trước khi xảy ra vụ nổ súng.⚪ ----- Quận Los Angeles: Chỉ vì một người lái xe say rượu, 3 phụ nữ chết và 3 người khác phải nhập viện sau một vụ xe dụng vì 1 tài xế đang say rượu ở Pomona. Tai nạn xảy ra ngay trước 23 giồ khuya Thứ Bảy tại giao lộ của White Avenue và Phillips Boulevard. Tất cả nạn nhân đều bị “thương tích từ trung bình đến nặng”.Cảnh sát Pomona và Cứu hỏa Quận Los Angeles đã điều trị tại hiện trường trước khi cho họ nhập viện. Hai hành khách đã qua đời vì vết thương tại hiện trường, 1 người chết sau khi nhập viện. Trong số sáu nạn nhân, có năm người - tất cả đều là phụ nữ - đi trên một xe. Người duy nhất ngồi trên chiếc xe kia được cảnh sát xác định là Victor Siharath, 36 tuổi, ở Pomona.Cảnh sát nói Siharath lúc đó lái xe trong tình trạng say xỉn. Cảnh sát yêu cầu bất kỳ ai có thông tin hãy gọi giúp cuộc điều tra ở số 909-620-2155. Muốn ẩn danh, hãy gọi cho Crime Stoppers theo số 1-800-222-8477.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Trong số các loài cá sông Mekong nguy cơ tuyệt chủng có cả 2 loài cá da trơn lớn nhất thế giới, cá chép lớn nhất thế giới và cá đuối nước ngọt khổng lồ. Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) ngày 4-3 công bố báo cáo cho biết sự phát triển không bền vững đang đe dọa sức khỏe và tính đa dạng của các loài cá tại khu vực sông Mekong, khi 1/5 số loài cá sống tại đây đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng. Khoảng 19% trong số 1.148 loài cá ở sông Mekong đang có nguy cơ tuyệt chủng. Đáng chú ý, trong số này có tới 18 loài được Liên minh quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (IUCN) đưa vào danh sách "cực kỳ nguy cấp", bao gồm cả 2 loài cá da trơn lớn nhất thế giới, cá chép lớn nhất thế giới và cá đuối nước ngọt khổng lồ. Báo cáo đánh giá sự suy giảm cá ở sông Mekong có thể gây tổn hại đến an ninh lương thực cho ít nhất 40 triệu người ở lưu vực hạ lưu sông Mekong, vốn có sinh kế phụ thuộc vào dòng sông.⚪ ----Theo Báo Người Lao Động. Ngày 4-3, ông Nguyễn Hữu Tuyến, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình, cho biết đã giải quyết đơn xin thôi việc từ gia đình bà P.T.M.Ng, theo nguyện vọng cá nhân của nữ cán bộ này. Bà Ng. là cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng - TAND tỉnh Quảng Bình. Trước đó, tháng 11-2023, bà Ng. làm đơn xin nghỉ phép năm gửi TAND tỉnh Quảng Bình. Đơn vị này đã báo cáo TAND Tối cao và được chấp thuận cho bà Ng. nghỉ phép năm theo thời hạn đúng với quy định. Trong đơn, bà Ng. xin thủ trưởng đơn vị và TAND tỉnh Quảng Bình cho nghỉ phép 12 ngày để qua Mỹ du lịch, thăm người thân. Tuy nhiên, hết thời hạn nghỉ phép, bà Ng. không trở về đơn vị công tác, cũng không xin phép cơ quan mà ở lại Mỹ.⚪ ---- HỎI 1: Giảm ăn thịt đỏ 50%, tăng nhiều khẩu phần rau, sẽ tăng thọ 9 tháng và giảm 25% khí thải carbon độc hại?ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Food, phát hiện ra rằng nếu chúng ta đổi thịt đỏ và thịt chế biến thành protein thực vật vài lần một tuần thì điều đó sẽ tốt cho sức khỏe của họ - và cũng có thể giảm lượng khí thải carbon liên quan đến chế độ ăn uống của họ.Nghiên cứu cho thấy việc cắt giảm một nửa lượng thịt đỏ tiêu thụ sẽ dẫn đến những thay đổi đáng kể. Ví dụ, ăn nó hai lần một tuần thay vì bốn lần một tuần sẽ giảm 25% lượng khí thải carbon của bạn và cũng có thể tăng tuổi thọ.Tác giả nghiên cứu Olivia Auclair của Đại học McGill cho biết: “Chúng tôi nhận thấy tuổi thọ tăng lên khoảng 9 tháng,” có liên quan đến mức giảm 50%. Nghiên cứu của bà được thúc đẩy bởi cơ quan Canada Food Guide (Hướng dẫn Thực phẩm Canada), trong đó nhấn mạnh đến việc tiêu thụ thực phẩm giàu protein thực vật.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Nhớ canh ngày xem: Mùa hoa anh đào ở thủ đô Hoa Kỳ năm nay sẽ nở sớm vài ngày?ĐÁP 2: Đúng thế. Những người đã từng nhìn thấy những hàng cây hoa anh đào trong mùa nở hoa ở thủ đô Hoa Kỳ sẽ không quên nổi: đó là những hình ảnh đẹp độc đáo, không có ở nơi khác. Năm nay, sẽ nở sớm vài ngày. Cơ quan Công viên Quốc gia đã công bố ngày dự đoán nở hoa cao điểm của hoa anh đào ở thủ đô Washington DC: NPS cho biết do không khí ấm áp vào tháng 1 nên năm nay cây cối chưa bao giờ ngủ đông. Họ dự kiến đỉnh điểm hoa nở sẽ bắt đầu từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 3/2024, vượt xa mức trung bình lịch sử vào cuối tháng. Thời kỳ nở hoa cao điểm có thể kéo dài tới 10 ngày. Là món quà tặng Hoa Kỳ từ thị trưởng Tokyo hồi năm 1912, hơn 1.800 cây anh đào Yoshino (Prunus x yedoensis) đã nở hoa ở thủ đô Washington kể từ năm đó.Chi tiết: