Đồng Nai: Ngày 19/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), Lễ hội chùa Ông (ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tưng bừng. (Hình:YouTube)

- Ban cố vấn của Trump sẽ phất cao lá cờ dân tộc Cơ Đốc Giáo trong nhiệm kỳ 2 của Trump.

- Trump có thể bị kiện khi bán giày thể thao bằng vàng vì bản quyến thiết kế

- Cựu công tố Glenn Kirschner: nếu Trump ngày 1 tháng 3/2024 xin hoãn vụ hồ sơ mật do Thẩm phán Cannon ở Florida xét xử, phiên tòa ở thủ đô của Thẩm phán Tanya Chutkan sẽ mở ra cuối tháng 5/2024.

- Mạng xã hội X đình chỉ tài khoản của Yulia Navalnaya (bà góa phụ của nhà đối lập Nga Alexei Navalny).

- Các luật sư của Trump sẽ kháng cáo về phán quyết 364 triệu USD.

- Ứng cử viên tổng thống Cộng hòa Nikki Haley: nếu thắng Bạch Ốc, sẽ ân xá Trump

- Nhà phân tích pháp lý Liz Dye: Cả nước là nạn nhân của Trump vụ gian lận tài chính, trốn thuế.

- Trump phải ra tòa nhiều lần trong tuần này, trong nhiều vụ truy tố

- Nga từ chối giao thi thể nhà đối lập Alexey Navalny trong 14 ngày, nghi để chất độc tan

- Walmart mua lại công ty sản xuất TV VIZIO giá khoảng 2,3 tỷ USD.

- Thị trường xe mới của Liên Âu trong tháng 1 tăng 12,1% về số lượng đăng bộ lên 851.690 chiếc so cùng kỳ 2023

- Người phi công Nga đào tẩu sang Ukraine bằng trực thăng năm 2023 được xài căn cước Ukraine sang Tây Ban Nha tỵ nạn bị bắn chết

- Quân Israel tấn công một kho vũ khí của Hamas ở thành phố Khan Yunis của Gaza.

- Gaza: 29.195 người Palestine chết trong cuộc chiến Israel-Hamas từ 7/10/2023.

- Ngoại trưởng Anh kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch ở Gaza

- Liên Âu: 26 trong số 27 nước thành viên muốn Israel tạm dừng nhân đạo ngay lập tức để dẫn đến lệnh ngừng bắn bền vững

- Thủ tướng Israel: sẽ bác bỏ các áp đặt quốc tế đang đói Israel cho lập một nhà nước Palestine.

- Bộ Ngoại giao Qatar: Thủ tướng Israel muốn kéo dài chiến tranh

- Tình báo: rủi ro với an ninh Thụy Điển đã gia tăng, chủ yếu ctừ Nga, Trung Quốc và Iran

- Mỹ đang bố trí 5 tàu hàng không mẫu hạm ở Tây Thái Bình Dương ngăn chận Trung Quốc

- Myanmar: giới trẻ rủ nhau trốn quân dịch, xin du lịch Thái Lan rồi ở luôn

- Nhật: Đại học Tokyo có chương trình cấp bằng Cử nhân và Thạc sĩ kết hợp 5 năm với 1/2 là sinh viên nước ngoài

- Tạp chí du lịch Afar: Tuyệt vời nhất là... Los Olivos là nơi quyến rũ nhất California.

- California: Một đợt bão mới tràn vào, sẽ có mưa, gió, lũ lụt

- Quận Los Angeles: 6 nhóc tì lái xe bạt mạng, bị cảnh sát rượt, đụng rào, bị bắt.

- Quận Cam: Một người đi bộ đã bị một xe hơi đụng chết

- TIN VN. Brazil dừng nhập khẩu cá rô phi Việt Nam.

- TIN VN. Việt Nam chi 1,43 tỷ USD nhập khẩu thịt từ 57 thị trường.

- TIN VN. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca 4 lần nhận tiền chạy án cho 'ông trùm' hóa đơn.

- TIN VN. Đồng Nai: Nhiều đoàn khách quốc tế tới dự Khai mạc Lễ hội chùa Ông.

- HỎI 1: Châm cứu giảm cơ nguy độtq ụy với người bị viêm khớp? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 1/7 người bệnh COVID ở Colorado bị chứng COVID kéo dài? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-20/2/2024) ⚪ ---- Walmart Inc. công bố hôm thứ Ba rằng họ đã đồng ý mua lại công ty sản xuất TV VIZIO trong một thỏa thuận trị giá 11,50 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt, tương đương với giá trị vốn cổ phần bị pha loãng hoàn toàn khoảng 2,3 tỷ USD. Ưu đãi này thể hiện mức tăng 20,67% so với giá trị đóng cửa mới nhất của VIZIO là 9,53 USD. ​

Việc mua lại dự kiến sẽ tăng cường kết nối của Walmart với khách hàng thông qua các lựa chọn giải trí tại nhà và truyền hình tiên tiến, đồng thời mang đến cho các nhà quảng cáo những cơ hội tương tác độc đáo. Giao dịch, phải được phê duyệt theo quy định và các điều kiện khác, đã nhận được sự chấp thuận đồng thuận từ Hội đồng quản trị của VIZIO.

⚪ ---- Hiệp hội các công ty sản xuất xe châu Âu (ACEA) cho biết trong báo cáo mới nhất rằng thị trường xe mới của Liên Âu đã có sự phục hồi đáng kể, đánh dấu mức tăng 12,1% về số lượng đăng bộ lên 851.690 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng này diễn ra sau đợt suy giảm vào tháng 12/2023 và được đánh dấu bằng mức tăng đáng kể trên các thị trường lớn của Liên Âu, bao gồm Đức, Ý, Pháp và Tây Ban Nha, với mức tăng từ 7,3% đến 19,1%.

Xe điện chạy pin (BEV) có mức tăng đáng chú ý, chiếm 10,9% thị phần, tăng từ mức 9,5% vào tháng 1 năm 2023. Xe hybrid-điện (điện và xăng) cũng thể hiện hiệu suất mạnh mẽ, chiếm gần 30% thị trường, trong khi thị phần kết hợp của xe chạy bằng xăng và dầu diesel giảm xuống gần 50% từ mức 54% của năm trước. Cụ thể, doanh số BEV tăng 28,9% lên 92.741 chiếc, với mức tăng trưởng đáng kể ở Bỉ, Hoà Lan, Pháp và Đức.

⚪ ---- Các luật sư của Donald Trump nói rằng cựu tổng thống sẽ thách thức định nghĩa gian lận của Thẩm phán Arthur Engoron khi Trump kháng cáo phán quyết của phiên tòa dân sự ở New York dẫn đến phán quyết trị giá 364 triệu USD. Chris Kise, luật sư chính của Trump, nói với Newsweek hôm thứ Hai rằng “vụ này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về pháp lý và hiến pháp liên quan đến các tuyên bố/phát hiện 'lừa đảo' mà không có bất kỳ gian lận thực tế nào."

Trong khi Kise không cho biết khi nào Trump sẽ kháng cáo vụ việc vì nó phụ thuộc “vào nhiều yếu tố”, ông lưu ý rằng “nó sẽ nằm trong khoảng thời gian 30 ngày” được tòa án cho phép. Với việc Trump bị cấm “phục vụ với tư cách là quan chức hoặc giám đốc của bất kỳ tập đoàn nào ở New York hoặc pháp nhân khác ở New York trong thời hạn ba năm”, Kise đã cáo buộc Engeron và Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đang cố gắng đuổi Trump ra khỏi New York.

⚪ ---- Mạng xã hội X nguyên là Twitter hôm thứ Ba đã đình chỉ tài khoản của Yulia Navalnaya, góa phụ của nhà bất đồng chính kiến quá cố người Nga Alexei Navalny. Theo Sky News, không rõ tại sao tài khoản của bà Navalnaya bị đình chỉ và các bài đăng mới nhất của bà là yêu cầu chính phủ Nga trả lại thi thể người chồng quá cố của bà. Giám đốc điều hành Twitter Elon Musk có lịch sử lâu dài chỉ trích chính sách đối ngoại của Mỹ khi Mỹ viện trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, mặc dù tại thời điểm này vẫn chưa biết liệu Musk có vai trò gì trong quyết định đình chỉ tài khoản của Navanaya hay không.

⚪ ---- Một nhà phân tích của CNN cho biết hôm thứ Hai rằng Donald Trump có thể gặp rủi ro bị kiện khi bán giày thể thao bằng vàng để giúp trả các khoản phí pháp lý ngày càng tăng của mình. Maria Cardona giải thích rằng, với tư cách là một "diva giày", cô hiểu biết sâu sắc về luật bản quyền khi nói đến các thương hiệu cao cấp như Christian Louboutin.

Cardona nói với Wolf Blitzer: “Khi tôi xem xét điều này, tôi nói, đây lại là một vụ kiện khác đang được thực hiện,” Cardona nói với Wolf Blitzer, đặc biệt đề cập đến đế màu đỏ mà đôi giày mới của cựu tổng thống có. Giày Louboutin nổi tiếng với đế giày màu đỏ.

Trump bắt đầu bán đôi giày thể thao bằng vàng sau khi bị tuyên án gian lận trị giá 350 triệu USD vì điều mà một thẩm phán ở New York cho rằng là một hình thức gian lận tài chính phổ biến tại Trump Organization. Trump đã thề sẽ kháng cáo. Cuối tuần qua, Trump đã ra mắt đôi giày thể thao màu vàng bán với giá lên tới 400 USD một đôi. Theo các bản tin, chúng đã bán hết.

Cardona cảnh báo đôi giày thể thao có thể khiến Trump phải ra tòa: “Louboutin, một nhà thiết kế giày nữ cực kỳ nổi tiếng, có một đôi giày rất nổi tiếng có đế màu đỏ. Trump đã từng vướng vào một số vụ kiện trước đó mà tòa án và Liên Âu, tòa án ở Ấn Độ đều tuyên bố chiếc đế màu đỏ này là thương hiệu của nhà thiết kế giày này. Sẽ thật là mỉa mai khi Donald Trump làm điều này để kiếm tiền trả cho các vụ kiện của mình và tích lũy thêm một vụ kiện khác mà Trump sẽ phải kiếm tiền.”

⚪ ---- Cựu công tố viên liên bang Glenn Kirschner trên chương trình "The 11th Hour" của đài MSNBC tin rằng các sự kiện diễn ra vào ngày 1 tháng 3/2024 sẽ quyết định liệu vụ án hình sự chống lại Trump vì tội trộm và giấu tài liệu mật tại Mar-a-Lago có được đưa ra xét xử trước cuộc bầu cử năm 2024 hay không. Thẩm phán Aileen Cannon đã họp kín với cả công tố và nhóm bào chữa của Trump để xác định những tài liệu mật bổ sung nào có thể được chia sẻ với cựu tổng thống như một phần của quá trình điều tra.

Nhưng đến ngày 1 tháng 3/2024, Kirschner kỳ vọng nhóm luật sư của Trump sẽ chơi quân bài ưa thích của họ: Trì hoãn. Tuy nhiên, Kirschner nói rằng ngay cả khi Trump thành công trong việc khiến Thẩm phán Cannon trì hoãn phiên tòa xét xử tài liệu mật, điều đó có thể tạo cơ hội cho Thẩm phán Tanya Chutkan bắt đầu phiên tòa xét xử lật đổ bầu cử ở tòa thủ đô D.C. vào cuối tháng 5/2024.

Ông nói: “Chúng tôi biết rằng Donald Trump và nhóm luật sư của Trump sẽ cố gắng thuyết phục Thẩm phán Cannon cố gắng ấn định ngày xét xử vào ngày 20 tháng 5. Và bạn có thể không mong đợi được nghe điều này từ tôi, nhưng tôi gần như hy vọng rằng cô Cannon sẽ bắt đầu ngày xét xử vào ngày 20 tháng 5. Tại sao? Bởi vì nếu Tòa Tối cao từ chối việc lưu trú trong vấn đề miễn tố tuyệt đối và trả lại vụ án cho [Thẩm phán] Tanya Chutkan ở D.C. trong vụ can thiệp bầu cử - nhiều phần buộc Thẩm phán Cannon sẽ thụ lý vụ đó và đưa nó vào sổ ghi án vào ngày 20 tháng 5."

Kirchner cũng chỉ trích tổng thống thứ 45 vì không chấp nhận thất bại sau khi Thẩm phán Arthur Engoron ra phán quyết phạt Trump về tội gian lận 350 triệu USD vào tuần trước: "Trump đã thua hết vụ án dân sự này đến vụ án dân sự khác... Trump thua một vụ án hình sự, mặc dù thông qua người được ủy quyền. Tổ chức của Trump, cùng tên với Trump, Trump Organization mà Trump đứng đầu đã bị kết án hình sự với 17 tội nghiêm trọng vì một kế hoạch tội phạm kéo dài 15 năm để lừa gạt. Trump đã thua vụ đó, phải không? Đó là tổ chức do Trump xây dựng, và Trump điều hành theo cách tham nhũng."

⚪ ---- Dàn cố vấn của Trump sẽ phất cao lá cờ dân tộc Cơ Đốc Giáo. Theo các tài liệu mà POLITICO có được, một tổ chức tư vấn có ảnh hưởng thân cận với Donald Trump đang phát triển các kế hoạch truyền tải các tư tưởng chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo vào chính quyền Trump nếu cựu tổng thống trở lại nắm quyền.

Dẫn đầu nỗ lực này là Russell Vought, người từng là giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên và vẫn thân thiết với Trump. Vought, người thường được coi là chánh văn phòng tiềm năng trong Bạch Ốc thứ hai của Trump, là chủ tịch của tổ chức tư vấn The Center for Renewing America (CRA), một nhóm dẫn đầu trong một tập đoàn bảo thủ đang chuẩn bị cho nhiệm kỳ thứ hai của Trump.

Những người theo chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo ở Mỹ tin rằng Mỹ được thành lập như một quốc gia Cơ đốc giáo và các giá trị Cơ đốc giáo phải được ưu tiên trong suốt chính phủ và đời sống công cộng. Khi khoa học làm Hoa Kỳ trở nên ít sùng đạo hơn và đa dạng hơn, Vought đã chấp nhận ý tưởng rằng những người theo đạo Cơ đốc đang bị tấn công và đã nói về những chính sách mà ông có thể theo đuổi để đáp lại.

Một tài liệu do nhân viên CRA và các đồng sự soạn thảo bao gồm danh sách các ưu tiên hàng đầu của CRA trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump. “Chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo” là một trong những điểm chính. Những vấn đề khác bao gồm việc viện dẫn Đạo luật chống nổi dậy vào Ngày đầu tiên để dập tắt các cuộc biểu tình và từ chối chi tiêu quỹ quốc hội được ủy quyền cho các dự án không mong muốn, một hành vi bị các nhà lập pháp cấm trong thời kỳ Nixon.

Công việc của CRA phù hợp với nỗ lực rộng lớn hơn của các tổ chức bảo thủ, thiên về MAGA nhằm tác động đến Bạch Ốc của Trump trong tương lai. Hai người quen thuộc với các kế hoạch, được giấu tên để thảo luận các vấn đề nội bộ, nói rằng Vought hy vọng sự gần gũi và liên lạc thường xuyên của ông với Trump – theo một người trong số họ, ông và Trump nói chuyện ít nhất mỗi tháng một lần – sẽ nâng tầm chủ nghĩa dân tộc Cơ Đốc làm tâm điểm trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump.

Các tài liệu mà POLITICO thu được không phác thảo các chính sách dân tộc chủ nghĩa Cơ đốc giáo cụ thể. Nhưng Vought đã thúc đẩy một chương trình nghị sự về nhập cư theo chủ nghĩa hạn chế, nói rằng lý lịch của một người không xác định ai có thể vào Hoa Kỳ, mà thay vào đó, trích dẫn những lời dạy trong Kinh thánh, liệu người đó có “chấp nhận Thiên Chúa của Israel, luật pháp và sự hiểu biết về lịch sử hay không” (“accept[ed] Israel’s God, laws and understanding of history.”).

Vought có mối quan hệ chặt chẽ với người theo chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo William Wolfe, một cựu quan chức chính quyền Trump, người đã ủng hộ việc đảo ngược và cấm hôn nhân đồng giới, chấm dứt phá thai và giảm khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai.

Vought, người từ chối bình luận, đang cố vấn cho Dự án 2025, một chương trình nghị sự điều hành sẽ mở ra một trong những nhánh hành pháp bảo thủ nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Nỗ lực này được tạo thành từ một nhóm các nhóm bảo thủ do các đồng minh của Trump điều hành, những người đã xây dựng một kế hoạch chi tiết để giải tán hoặc đại tu các cơ quan chủ chốt trong nhiệm kỳ thứ hai. Trong số các nguyên tắc khác, “Sứ mệnh lãnh đạo” của dự án nêu rõ rằng “tự do được định nghĩa bởi Thiên Chúa chứ không phải con người” (“freedom is defined by God, not man”). (ghi chú của người dịch: câu vừa dẫn rất khó hiểu, vì Hiến pháp Mỹ tách rời giáo quyền ra khỏi chính phủ. Chỉ có thể suy đoán là định nghĩa riêng của CRA.)

⚪ ---- Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Nikki Haley nói vào đêm Chủ nhật rằng, nếu được bầu vào Bạch Ốc, bà sẽ ân xá cho Trump nếu Trump bị kết tội liên bang. Khi được một khán giả đặt câu hỏi trực tiếp tại buổi họp trên Fox News ở Nam Carolina, nơi bà từng giữ chức thống đốc, Haley cho biết lệnh ân xá sẽ là “lợi ích tốt nhất” của đất nước để người Mỹ có thể nỗ lực “bỏ lại sự tiêu cực phía sau” mà không bị chia rẽ thêm.

.

“Nếu bạn đang nói về việc ân xá cho Trump, thì đó không phải là vấn đề vô tội hay có tội vào thời điểm đó, bởi vì điều đó có nghĩa là Trump đã bị kết tội,” Haley nói tại họp tòa thị chính, do John Roberts chủ trì. “Tôi tin rằng, vì lợi ích tốt nhất của việc đoàn kết đất nước, tôi sẽ ân xá cho Donald Trump. Tôi không nghĩ rằng việc một cựu tổng thống 80 tuổi ngồi tù và khiến mọi người khó chịu về điều đó là điều có lợi nhất cho nước Mỹ. Tôi nghĩ đây sẽ là lúc chúng ta cần phải tiến về phía trước và giải quyết vấn đề này.”

.

⚪ ---- Cả nước là nạn nhân của Trump. Để bảo vệ mình trước những cáo buộc gian lận có hệ thống trong suốt nhiều thập niên, Trump đã đưa ra quan điểm rằng Trump không thể phạm tội lừa đảo vì các ngân hàng cho ông vay tiền là những nhà đầu tư "đầu có sạn" chứ không phải nạn nhân khờ khạo. Tuy nhiên, nhà phân tích pháp lý Liz Dye đưa ra lập luận trên blog Public Notice rằng hành vi gian lận của Trump không phải không có nạn nhân, mà nó đã bóp méo hệ thống tài chính vì lợi ích cá nhân của Trump. Trên thực tế, cô đưa ra lập luận rằng "tất cả chúng ta đều là nạn nhân" của sự lừa dối hàng thập niên của Trump.

.

Cô giải thích: “Nói một cách đơn giản, việc nói dối về mức độ tín nhiệm của bạn khiến người cho vay gặp khó khăn hơn trong việc định giá rủi ro và vì vậy họ phải tính phí bảo hiểm cao hơn cho mọi người. Trong nhiều năm, Trump lập luận rằng tiểu bang New York... không quan tâm đến việc bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường trong trường hợp không có người cho vay khiếu nại về thiệt hại. Nhưng như Thẩm phán Engoron đã chỉ ra, đó chỉ đơn giản là sự bảo vệ quyền lợi để ăn trộm một chút từ những người đủ 'ngu ngốc' để nói sự thật trong đơn xin vay tiền của họ."

.

Thêm vào đó, Dye lập luận rằng các ngân hàng cho Trump vay tiền đều là nạn nhân của lừa đảo ngay cả khi họ chưa bao giờ công khai chỉ trích về điều đó: “Cho dù Deutsche Bank và những người cho vay khác có phàn nàn về điều đó hay không thì đó vẫn là số tiền mà Trump nhận được từ họ bằng cách phạm tội lừa đảo. Vì vậy, nếu câu hỏi là 'Ai bị hại ở đây?' Câu trả lời rất rõ ràng là những người cho vay, những người đã bỏ lỡ hàng chục triệu đô la mà lẽ ra họ có thể thu được nếu Trump trả lãi suất tương xứng với mức độ rủi ro thực tế mà các ngân hàng gặp phải khi cho Trump vay tiền.”

.

⚪ ---- Vậy là Trump phải ra tòa. Ngày ra tòa chắc chắn đã được ấn định cho vụ án hình sự của Donald Trump, tập trung vào các khoản thanh toán bằng tiền bịt miệng cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels. Lần đầu tiên ra tòa xảy ra vào thứ Ba, khi "đề nghị cho phép nộp hồ sơ" đến hạn trong vụ tài liệu mật ở Mar-a-Lago.

.

Đầu tháng này, Trump và các đồng phạm đã yêu cầu chính phủ cung cấp các tài liệu mà họ cho rằng hỗ trợ cho cáo buộc "truy tố mang tính báo thù" - một yêu cầu mà công tố viên đặc biệt Jack Smith cho biết trong một hồ sơ gần đây rằng nhóm của ông không có nghĩa vụ phải thực hiện.

.

Cụ thể, hồ sơ Smith cáo buộc rằng vì Trump thậm chí chưa đề xuất “lý lẽ hoặc khẳng định thực tế không được trình bày trong kiến nghị mở đầu và được nêu ra lần đầu trong bản tóm tắt trả lời là không phù hợp trước Tòa án”, nên “Tòa án không nên được yêu cầu [để] quyết định những vấn đề chưa được nêu ra một cách hợp lý cũng như chưa được thông báo đầy đủ.” Bất chấp điều đó, nhóm của Trump vào hôm nay thứ Ba phải nộp tất cả kiến nghị tòa hoặc tài liệu cuối cùng của họ trước khi thẩm phán ra phán quyết về vấn đề này.

.

Mặt khác, tại Georgia hôm thứ Tư 21/2/2024, đồng phạm Michael Roman của Trump sẽ gặp Thẩm phán Scott McAfee về những cáo buộc về hành vi sai trái được san bằng tại văn phòng Biện lý Quận Fulton liên quan đến những cáo buộc không đúng mực do Biện Lý Fani Willis lợi dụng chức vụ của mình một cách không đúng đắn vì lợi ích của công tố Nathan Wade, người trước đây là bạn trai của cô Willis. Cả Wade và Willis đều đã ra khai trước tòa về vấn đề này vào tuần trước.

.

Thứ Tư 21/2/2024 cũng đánh dấu ngày đầu tiên Tòa án Tối cao có thể đưa ra quan điểm của mình trong vụ kiện Tu chính án thứ 14 của Colorado, mặc dù các nhà phân tích pháp lý tin rằng dự kiến tiểu bang Colorado sẽ thua kiện và tên Trump sẽ cho ghi vào phiếu sơ bộ Colorado.

.

Như thế vẫn chưa đủ, thứ Năm 22/2 và thứ Sáu 23/2/2024 thậm chí còn bận rộn hơn. Vào thứ Năm, ngày 22 tháng 2, tất cả các kiến nghị yêu cầu loại trừ bất kỳ bằng chứng nào và lý do cơ bản đằng sau những loại trừ đó phải được đệ trình cho vụ Trump chi tiền bịt miệng cô Stormy Daniels. Cùng ngày hôm đó, tất cả các kiến nghị trước khi xét xử và các phản hồi đối với các kiến nghị đó đều được đưa ra trong vụ Trump giấu hồ sơ mật ở Mar-a-Lago về việc loại trừ bằng chứng.

.

Các trang web tin tức pháp lý Lawfare và JustSecurity.org đều lưu ý trên lịch chính của họ rằng mỗi bên phải gửi thông tin cập nhật về tuyên bố miễn tố tổng thống của Trump. Tòa kháng án khu vực Washington, D.C. đã ra phán quyết chống lại Trump vào cuối tuần trước, nhưng họ phải nộp các thủ tục giấy tờ cuối cùng về quyết định này trong bối cảnh kháng cáo lên Tòa Tối cao.

.

Thứ Sáu 23/2/2024 cũng là ngày Illinois sẽ ra tòa về việc liệu họ có thể xóa tên Trump khỏi cuộc bỏ phiếu theo luật Mục 3 của Tu chính án thứ 14 hay không.

.

Trong vụ truy tố về giấu tài liệu mật, thứ Sáu 23/2/2024 cũng là ngày phải trả lời sau khi Công tố đặc biệt Jack Smith ra hiệu rằng Thẩm phán Cannon xem xét lại quyết định của bà về việc không biên tập lại (bôi đen tên nhân chứng hay các chi tiết liên hệ để giữ bí mật và an toàn cho nhân chứng) hoặc niêm phong thông tin về các nhân chứng quan trọng trong vụ án. Smith đã trích dẫn những mối nguy hiểm tiềm tàng mà bất kỳ nhân chứng nào cũng phải đối mặt trước làn sóng đe dọa và quấy rối mà các đối thủ của Trump thường xuyên phải đối mặt.

.

Các nhân chứng liên quan không chỉ đơn thuần là nhân viên tại Mar-a-Lago, những người đã chứng kiến nỗ lực của Trump trong việc di chuyển hoặc giấu tài liệu - mà họ còn là những người ở Cơ quan Lưu trữ Quốc gia, những người ngồi trong đại bồi thẩm đoàn và các đặc vụ FBI đã khai trước bồi thẩm.

Hồ sơ dài 22 trang của Smith viết: "Tài liệu khám phá đó, nếu được công khai dưới dạng chưa được biên tập lại như Tòa án đã ra lệnh, sẽ tiết lộ danh tính của nhiều nhân chứng tiềm năng, cùng với nội dung các tuyên bố mà họ đã đưa ra với FBI hoặc đại bồi thẩm đoàn, khiến họ gặp phải những rủi ro đáng kể và ngay lập tức về các mối đe dọa, hăm dọa và quấy rối.” Nếu Smith bị từ chối giấu tên nhân chứng, anh sẽ kháng cáo lên Tòa kháng án khu vực 11.⚪ ---- Truyền thông Ukraine và Tây Ban Nha hôm thứ Hai đưa tin một phi công Nga đào tẩu sang Ukraine bằng trực thăng hồi năm ngoái đã được phát hiện chết trong một gara ngầm ở Tây Ban Nha vào tuần trước, thi thể đầy vết đạn. Thông tấn nhà nước EFE của Tây Ban Nha đưa tin, thi thể được tìm thấy vào ngày 13/2 tại thị trấn Villajoyosa, gần Alicante, miền nam Tây Ban Nha, thuộc về phi công Maxim Kuzminov, người đã hạ cánh xuống Ukraine bằng trực thăng Mi-8 vào tháng 8 năm ngoái. Anh ta đã sống ở Tây Ban Nha với hộ chiếu Ukraine dưới một cái tên khác.Người phát ngôn cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine xác nhận với Reuters rằng Kuzminov đã chết ở Tây Ban Nha, nhưng không nêu rõ nguyên nhân cái chết. Báo Ukrainska Pravda của Ukraine cũng đưa tin người ta tìm thấy ông này đã bị bắn chết. Tờ báo La Informacion của Tây Ban Nha, nơi đầu tiên đưa tin về vụ nổ súng, cho biết các nhà điều tra đang truy lùng hai nghi phạm đã bỏ trốn trên một chiếc xe sau đó được tìm thấy bị đốt cháy ở một thị trấn gần đó.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo trên mạng xã hội X hôm thứ Ba rằng quân đội của họ đã tấn công một kho vũ khí của Hamas ở thành phố Khan Yunis của Gaza. Theo tuyên bố, các binh sĩ IDF đang tiếp tục "giao tranh dữ dội ở phía tây Khan Yunis", đồng thời nói thêm rằng họ đã tiêu diệt "hàng chục kẻ khủng bố" trong ngày hôm trước thông qua các cuộc không kích, xe tăng và bắn tỉa. Al Jazeera đưa tin người phát ngôn quân đội Israel của truyền thông Ả Rập đã khẩn cấp kêu gọi tất cả cư dân ở các khu vực trung tâm Gaza rời khỏi khu vực và đến khu vực nhân đạo ở al-Mawasi ở phía nam Gaza.⚪ ---- Văn phòng Truyền thông Chính phủ do Hamas kiểm soát ở Dải Gaza hôm thứ Ba tuyên bố rằng cuộc chiến đang diễn ra với Israel đã dẫn đến cái chết của 29.195 người Palestine: “Lực lượng chiếm đóng của Israel đã thực hiện 9 vụ thảm sát nhằm vào các gia đình ở Dải Gaza, khiến 103 người tử vì đạo và 142 người bị thương trong 24 giờ qua”.Bộ cho biết thêm, 18 bệnh nhân đã được sơ tán khỏi Khu liên hợp y tế Nasser đến các bệnh viện dã chiến vì tình hình “đã vượt quá một thảm họa và là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng của nhân viên và bệnh nhân”. Theo báo cáo, 118 bệnh nhân vẫn còn ở trong khu phức hợp bệnh viện.⚪ ---- Ngoại trưởng Anh David Cameron kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch trong cuộc xung đột Israel-Hamas đang diễn ra ở Gaza trong khi nói chuyện với các phóng viên hôm thứ Hai tại Quần đảo Falkland: “Nhưng hãy biến điều đó thành hiện thực, hãy chấm dứt giao tranh ngay bây giờ, thả con tin và sau đó tiếp tục phát triển từ đây. Đó là những gì chúng ta cần phải xảy ra thay vì một cuộc tấn công ở Rafah”. Thay vì phát động một cuộc tấn công ở Rafah, ông kêu gọi tạm dừng cuộc xung đột để cho phép các con tin thoát ra an toàn và tiếp cận viện trợ nhân đạo.⚪ ---- Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên Âu Josep Borrell hôm thứ Hai cho biết 26 trong số 27 quốc gia thành viên đang thúc giục các bên trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas đồng ý về "việc tạm dừng nhân đạo ngay lập tức để dẫn đến lệnh ngừng bắn bền vững". ở Dải Gaza. Borrell không tiết lộ quốc gia nào không đồng tình với tuyên bố này, nhưng các cơ quan truyền thông đưa tin, dẫn nguồn tin ngoại giao, cho rằng đó là Hungary.⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai nhấn mạnh rằng chính phủ và các đảng chính trị đồng tình với nhiệm vụ của ông sẽ bác bỏ các áp đặt quốc tế đang thúc đẩy Israel đồng ý thành lập một nhà nước Palestine. Ông nói thêm rằng Israel sẽ duy trì toàn quyền kiểm soát an ninh đối với toàn bộ khu vực phía tây Jordan, bao gồm Judea, Samaria và Dải Gaza.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed bin Mohammed Al Ansari hôm thứ Hai đã chỉ trích phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu Doha gây áp lực với Hamas để đảm bảo thả con tin Israel: “Những tuyên bố gần đây của thủ tướng Israel kêu gọi Qatar gây áp lực với Hamas để thả con tin không gì khác ngoài một nỗ lực mới nhằm đình trệ và kéo dài chiến tranh vì những lý do đã trở nên rõ ràng đối với mọi người.”⚪ ---- Người phát ngôn của cố chính trị gia đối lập Nga Alexey Navalny, Kira Yarmysh hôm thứ Hai tuyên bố rằng chính quyền Nga từ chối giao thi thể của ông cho gia đình vì trước tiên họ muốn thực hiện một cuộc “kiểm tra hóa học” kéo dài trong 14 ngày. Yarmysh bác bỏ lời giải thích về “kiểm tra hóa học” là “lời nói dối trắng trợn” và “sự chế nhạo”. Một lý do quan trọng để nhà tù giữ thi thể 2 tuần: chất độc trong thi thể sẽ tan đi, không dò ra được lý do chết.Cơ quan liên quan cho rằng hội chứng đột tử (SDS) là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Navalny. Tuy nhiên, phương Tây và giới thân cận của cố chính trị gia này đã cáo buộc rộng rãi các nhà chức trách, đặc biệt là Tổng thống Nga Vladimir Putin, đứng đằng sau cái chết của ông.⚪ ---- Trung tướng Thomas Nilsson, Giám đốc Cơ quan An ninh và Tình báo Quân đội Thụy Điển hôm thứ Hai cho biết những rủi ro đối với an ninh của Thụy Điển đã gia tăng gần đây, chủ yếu chỉ ra Nga, Trung Quốc và Iran là những quốc gia có khả năng xuất hiện các mối đe dọa lớn nhất.Ông nói trong một tuyên bố: “Khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào Thụy Điển là mối đe dọa lớn đối với Lực lượng Phòng vệ Thụy Điển”. Hơn nữa, ông lưu ý rằng “các tác nhân Trung Quốc và Iran” có thể thực hiện các hoạt động nhằm vào hệ thống quốc gia, giành quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm và gây ảnh hưởng đến việc ra quyết định nội bộ trong bối cảnh khủng hoảng hoặc chiến tranh.⚪ ---- Mỹ đang bố trí 5 tàu hàng không mẫu hạm ở Tây Thái Bình Dương trong một động thái mà các nhà phân tích cho rằng nhằm gửi thông điệp răn đe trước các hoạt động quân sự leo thang trong khu vực của Trung Quốc và Bắc Hàn. Tờ South China Morning Post đưa tin, trong số 11 mẫu hạm đang hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ, có 3 chiếc hiện đang thực hiện nhiệm vụ ở Tây Thái Bình Dương và 2 chiếc nữa sẽ sớm đến nơi. Điều này sẽ đánh dấu lần đầu tiên 5 tàu hàng không mẫu hạm của Mỹ trong hạm đội hiện tại hoạt động ở Tây Thái Bình Dương trong cùng một năm.Theo Viện Hải quân Mỹ ngày 5/2, mẫu hạm USS Abraham Lincoln của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ khởi hành từ cảng nhà ở San Diego, California, hướng về phía Tây Thái Bình Dương. Mẫu hạm USS George Washington của Mỹ cũng dự kiến sẽ tới Tây Thái Bình Dương, thay mẫu hạm USS Ronald Reagan. Hai mẫu hạm USS Carl Vinson và USS Theodore Roosevelt lần lượt được triển khai tại Guam và Hawaii vào ngày 12/2 và dự kiến sẽ ở lại Tây Thái Bình Dương cho đến tháng 4 và tháng 7.

Benjamin Barton, phó giáo sư tại cơ sở Đại học Nottingham ở Malaysia, nói với tờ báo rằng việc triển khai nhằm thể hiện rằng Washington đang tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bất chấp cuộc chiến Israel-Hamas và việc Nga xâm lược Ukraine. Barton cũng nói rằng “kiềm chế Trung Quốc trong khu vực vẫn là ưu tiên hàng đầu, ngay cả khi mối quan hệ song phương đang nồng ấm hơn”.

⚪ ---- Myanmar: giới trẻ rủ nhau trốn quân dịch. Những người xếp hàng hàng giờ chỉ muốn rời khỏi đất nước càng sớm càng tốt. Sau thông báo tuần trước về nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với thanh niên Myanmar, đại sứ quán Thái Lan ở Yangon tràn ngập yêu cầu cấp thị thực du lịch. Họ hy vọng có thể đi qua biên giới trước khi có cơ hội nhập ngũ khi cân nhắc các lựa chọn ở các thành phố của Thái Lan như Bangkok hoặc Chiang Mai. Aung Phyo, 20 tuổi, nói với AFP: “Tôi sẽ đến Bangkok bằng visa du lịch và hy vọng sẽ ở lại đó một thời gian”.

Thứ Sáu tuần trước, hàng dài từ 1.000 đến 2.000 người đã xếp hàng dọc đường phố ở Yangon để đến đại sứ quán, so với con số dưới 100 người trước thông báo hồi tuần trước. Chính quyền Myanmar cho biết họ sẽ thi hành luật cho phép triệu tập tất cả nam giới từ 18 đến 35 và phụ nữ từ 18 đến 27 tuổi phục vụ trong quân đội trong ít nhất hai năm, trong bối cảnh nước này nỗ lực dập tắt sự phản đối cuộc đảo chính năm 2021.

⚪ ---- Dân số co cụm, thiếu sinh viên ghi danh, thế là phải tìm sinh viên quốc tế. Đại học Tokyo có kế hoạch triển khai chương trình cấp bằng Cử nhân và Thạc sĩ kết hợp 5 năm mới vào mùa thu năm 2027, với 1/2 trong số khoảng 100 sinh viên là sinh viên nước ngoài, một nguồn tin của trường đại học cho biết hôm thứ Hai.

Nguồn tin cho biết, chương trình cao đẳng thiết kế liên ngành, kết hợp giữa bằng Cử nhân 4 năm và bằng Thạc sĩ 1 năm, nhằm mục đích nuôi dưỡng tài năng để dẫn đầu các nỗ lực giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu. Khi ghi danh chương trình dự kiến, sinh viên cũng có thể chọn các khóa học đã được cung cấp ở cấp đại học và sau đại học tại trường đại học theo sở thích của họ trong các lĩnh vực như văn học và y học.

Trong vòng 5 năm, sinh viên sẽ được yêu cầu tích lũy kinh nghiệm từ các chương trình bên ngoài trường đại học trong một năm, chẳng hạn như thực tập tại công ty hoặc đi du học. Ghi danh sẽ bắt đầu vào mùa thu, với các lớp học được dạy bằng tiếng Anh, đồng thời cho biết thêm rằng việc tuyển sinh sẽ được thực hiện theo một hình thức khác với quy trình kiểm tra truyền thống nhằm nỗ lực chấp nhận những người có nguồn gốc đa dạng.

Chương trình được hình dung này được đưa ra khi trường đại học đặt mục tiêu nâng tỷ lệ sinh viên nước ngoài lên 30% trở lên ở bậc đại học và 40% trở lên ở bậc sau đại học vào năm 2049, tăng từ mức lần lượt là 4,6% và 33% tính đến tháng 11 năm 2023. Trường đại học này dự kiến sẽ công bố triển khai chương trình mới vào tháng 3 năm 2025 sau khi quyết định các chi tiết về kỳ thi tuyển sinh và số tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp sẽ được phê duyệt.

⚪ ---- Tuyệt vời nhất California là... Tạp chí du lịch Afar, trong bài phân tích mới của mình, đã chọn Los Olivos là nơi quyến rũ nhất California. Nằm cách Santa Barbara trong Thung lũng Santa Ynez 45 phút về phía tây bắc, Afar ca ngợi Los Olivos vì cộng đồng rượu vang có thể đi bộ, ẩm thực đẳng cấp thế giới, tiện nghi sang trọng và lịch sử sâu sắc.

Afar chỉ ra rằng "thị trấn rượu vang Los Olivos đã đạt được một chút danh tiếng khi xuất hiện trong một số cảnh trong Sideways. Trong hai năm qua, nó đã chào đón khách sạn sang trọng Inn at Mattei's Tavern và nhà hàng hải sản Bar Le Côte từ đội ngũ đằng sau quán Bells được gắn sao Michelin ở Los Alamos gần đó, đã góp phần làm tăng thêm sức hấp dẫn của thị trấn—và thể hiện sức hấp dẫn bẩm sinh của nó đối với những người đang tìm kiếm những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống."

Hơn hai chục nhà máy rượu vang rót rượu vang quanh thị trấn, điều này cho phép du khách thư giãn trong những làn gió mát của Thung lũng Santa Ynez. Các thị trấn khác được liệt kê trong báo cáo bao gồm Jerome ở Arizona, Thành phố Virginia ở Nevada và Hood River ở Oregon.

Đối với danh sách, Afar cho biết họ xác định một thị trấn nhỏ là nơi có khoảng 25.000 người trở xuống. Theo Afar, lựa chọn cho mỗi tiểu bang được chọn dựa trên điểm thu hút hoặc đặc điểm độc đáo để thu hút du khách – cho dù đó là “những con phố đặc biệt hay những cơ hội phiêu lưu ngoài trời ngoạn mục”.

⚪ ---- California: Một đợt bão khác dự kiến sẽ xảy ra ở các khu vực miền trung và miền nam California với gần như toàn bộ tiểu bang nằm dưới sự giám sát lũ lụt do ảnh hưởng của "dòng sông trong khí quyển" địa cầu. Một số vùng ở California có thể có lượng mưa tổng cộng lên tới 5 inch mặc dù dự kiến lượng mưa này sẽ không tệ như những sự kiện xảy ra vài tuần trước.

Lượng mưa lên tới 10 inch và "lũ lụt lớn" có thể xảy ra ở khu vực Santa Lucias và Santa Ynez cùng với việc di tản ở một số vùng phía nam California. Hôm Chủ Nhật, Thống đốc Gavin Newsom đã kích hoạt Trung tâm Điều hành Tiểu bang (State Operations Center) để “giúp điều phối phản ứng của tiểu bang, địa phương và liên bang trước cơn bão” vì tình trạng lũ lụt và lở đất tiếp theo dự kiến sẽ xảy ra ở một số vùng của California.

Phần lớn miền bắc California nằm trong tình trạng cảnh báo gió lớn cho đến khoảng 4 giờ sáng thứ Ba với sức gió dự kiến là 20 đến 30 dặm/giờ và gió giật lên tới 50 dặm/giờ. Sở Thời tiết Quốc gia ở Los Angeles cho biết các khu vực ven biển nên chuẩn bị cho “lũ lụt có thể xảy ra” cho đến sáng thứ Ba, khuyên những người đi ghe, thuyền “cân nhắc việc neo lại ở cảng”.

⚪ ---- Quận Los Angeles: 6 nhóc tì lái xe bạt mạng, bị cảnh sát rượt, đụng xe bán tải, bị bắt. Năm thiếu niên và một đứa trẻ 12 tuổi đã tham gia vào một cuộc rượt đuổi tốc độ cao nguy hiểm đi ngang qua một số khu dân cư ở Nam Los Angeles và kết thúc bằng một vụ va chạm dữ dội vào tối Chủ nhật. Cảnh sát truy đuổi bắt đầu vào khoảng 10:45 giờ tối chủ nhật trên Xa lộ 605 về phía nam. Trên chiếc SUV BMW màu trắng có 6 người ngồi là trẻ vị thành niên.

Cảnh sát CHP cho biết: “Khi chiếc xe SUV đã ra khỏi xa lộ, các xe cảnh sát CHP ngừng truy đuổi [và] một chiếc khinh khí cầu đã bay theo dõi vào khoảng 11:10 giờ tối”. Trong khi bị truy đuổi, tài xế SUV được cho là đã vượt đèn đỏ nhiều lần và suýt đâm vào nhiều xe dân sự. Chiếc SUV sau đó va chạm với một chiếc xe bán tải gần Phố Figueroa và Đại lộ Slauson.

Video từ hiện trường cho thấy chiếc xe SUV bị nát vụn đâm vào hàng rào dây xích gần đó; Tài xế xe bán tải được cho là không bị thương. Tài xế nhóc tì trên xe SUV và một người khác trên xe đã được đưa đến bệnh viện địa phương để kiểm tra. Không có trường hợp nhập viện nào khác được báo cáo.

⚪ ---- Quận Cam: Một người đi bộ đã bị một xe hơi đụng chết vào sáng thứ Bảy. Cảnh sát và cứu thương được gọi đến địa điểm vào khoảng 4:30 sáng thứ Bảy báo cáo người đi bộ đã chết tại hiện trường, theo Thám tử Richard Shin của Sở Cảnh sát Santa Ana.

Shin nói: “Người lái xe đang đi về hướng bắc trên Orange Street tại góc Edinger Avenue thì dừng lại vì cho rằng mình đã lái xe qua một vật thể. Khi anh ta (người lái xe) ra khỏi xe, người lái xe phát hiện một người đi bộ bị mắc kẹt bên dưới xe của mình. Người lái xe vẫn ở hiện trường và hợp tác điều tra khi cảnh sát đến." Nguyên nhân người bị đụng xe vẫn đang được điều tra.

⚪ ---- TIN VN. Brazil dừng nhập khẩu cá rô phi Việt Nam. Theo Báo Công Thương. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vừa có công văn thông báo về việc Brazil dừng nhập khẩu cá rô phi Việt Nam. Cụ thể, theo công văn của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Cục này đã nhận được công thư số 65/2024/SDA/MAPA ngày 14/2/2024 của Cơ quan Kiểm dịch động thực vật, Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi Brazil (MAPA) về việc dừng nhập khẩu cá rô phi (Tilapia) từ Việt Nam kể từ ngày 14/2/2024 cho đến khi có kết luận rà soát rủi ro bệnh do virus TiLV theo Quyết định số 270 ngày 9/2/2024 của MAPA.

⚪ ---- TIN VN. Việt Nam chi 1,43 tỷ USD nhập khẩu thịt từ 57 thị trường. Theo Báo Đầu Tư. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2023, Việt Nam nhập khẩu 717.000 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt từ 57 thị trường, trị giá 1,43 tỷ USD, tăng 5,4% về lượng, giảm 3,9% về trị giá so với năm 2022. Ấn Độ là thị trường cung cấp lớn nhất cho Việt Nam với 161.000 tấn, trị giá 476,5 triệu USD, tăng 6,1% về lượng, giảm 1,4% về trị giá.

⚪ ---- TIN VN. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca 4 lần nhận tiền chạy án cho 'ông trùm' hóa đơn. Theo Báo Thanh Niên. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, bị cáo buộc 4 lần nhận hối lộ. Khi bị đòi tiền vì không 'chạy' án được, tướng Ca đã đuổi người đưa hối lộ khỏi nhà mình.

⚪ ---- TIN VN. Đồng Nai: Nhiều đoàn khách quốc tế tới dự Khai mạc Lễ hội chùa Ông. Theo TTXVN. Ngày 19/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), Lễ hội chùa Ông (ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chính thức khai mạc. Năm nay, Lễ hội có những nét mới, đón nhiều đoàn khách quốc tế đến từ các nước như: Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia và các đoàn trong nước đến dự. Trước đây, Lễ hội chùa Ông do cộng đồng người Hoa tổ chức; nay chủ thể của lễ hội là tất cả cộng đồng dân cư Hoa - Việt. Các hoạt động trong lễ hội vừa mang nét truyền thống của người Hoa vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam như: Lễ nghinh thần; lễ cầu an; lễ thả hoa đăng và phần hội gồm chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân; biểu diễn võ thuật và các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố; biểu diễn lân - sư - rồng; chương trình đờn ca tài tử Nam Bộ; giao lưu thư pháp Việt - Hoa; diễu hành áo dài truyền thống Việt Nam.

Trong Lễ hội chùa Ông. (Hình: YouTube)

⚪ ---- HỎI 1: Châm cứu giảm cơ nguy độtq ụy với người bị viêm khớp?

ĐÁP 1: Đúng thế. Những người bị viêm khớp dạng thấp có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn, nhưng một nghiên cứu mới chỉ ra rằng châm cứu có thể làm giảm nguy cơ đó. Nghiên cứu do Đại học Y Trung Quốc ở Đài Loan thực hiện và được công bố hôm thứ Ba trên tạp chí truy cập mở BMJ Open. Các tác động này dường như không phụ thuộc vào giới tính, tuổi tác, việc sử dụng thuốc và các tình trạng hiện có khác, khiến các nhà nghiên cứu cho rằng châm cứu có thể làm giảm mức độ protein gây viêm gọi là cytokine, có liên quan đến bệnh tim mạch.

Nguyên nhân chính gây tử vong ở người bị viêm khớp dạng thấp là bệnh tim mạch. Và họ có nhiều khả năng bị đột quỵ hơn dân số nói chung, các nhà nghiên cứu của nghiên cứu lưu ý.

Trong khi châm cứu đã được sử dụng để kiểm soát cơn đau và giảm viêm, các nhà nghiên cứu đã tìm cách xác định xem liệu nó có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ hay không. Loại đột quỵ này do cục máu đông trong não gây ra, có liên quan đến tình trạng viêm toàn thân.

Tiến sĩ Hung-Rong Yen, giáo sư và trưởng khoa Y học Trung Quốc thuộc Đại học Y Trung Quốc, nói với UPI qua email: “Nghiên cứu trước đây của chúng tôi cho thấy châm cứu được 10,9% người Đài Loan sử dụng trong dân số nói chung. Trong số những bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp, 23,6% trong số họ đã được điều trị bằng châm cứu. Thật thú vị khi biết liệu châm cứu có thể mang lại lợi ích lâu dài cho những bệnh nhân này chứ không chỉ giới hạn ở tác dụng kiểm soát cơn đau ngắn hạn hay không."

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/02/13/taiwan-acupuncture-stroke-rheumatoid-arthritis/2391707860726/

⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 1/7 người bệnh COVID ở Colorado bị chứng COVID kéo dài?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới của Viện Y tế Colorado đã làm sáng tỏ tác động thường xuyên tai hại và sâu rộng của Covid kéo dài ở Colorado. Nó cho thấy cứ bảy người dân Colorado có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 thì có một người mắc bệnh COVID kéo dài - họ cho biết họ đã trải qua các triệu chứng COVID trong ba tháng trở lên.

.

Nhiều người được khảo sát cho biết căn bệnh này ảnh hưởng lớn đến công việc hoặc học tập. Lindsey Whittington, chuyên gia của viện cho biết: “Gần một nửa số người mắc bệnh Covid kéo dài phải nghỉ làm hoặc nghỉ học (khoảng 138.000 người), và một phần ba khác trong số họ phải giảm giờ làm việc (hơn 102.000 người).

Chi tiết:

https://www.cpr.org/2024/02/19/survey-found-over-3000-coloradans-who-had-covid-19-had-long-covid/

