Pechanga Resort Casino Loan Báo Về Hai Giải Thưởng Lớn Trong Một Tuần

-- Pechanga Đoạt Giải #1 Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất từ Newsweek & Trao Giải “Thể Tháo Gia Ở Một Cấp Đẳng Khác” tại Buổi Dạ Tiệc Khó Quên quy tụ nhiều ngôi sao --





Alison Lee – Nhận Giải Pechanga “Athlete On Another Level Award”

Khi nghĩ tới con số khoảng 2,000 sòng bài trên toàn nước Mỹ, gồm cả những sòng bài ở Las Vegas và New Jersey, quý vị sẽ hình dung ra được sự cạnh tranh căng thẳng tới mức nào. Và Pechanga Resort Casino, nằm ngay ngoài Temecula, Calif. lại vừa mới được mang tên sòng bài #1 ngoài Las Vegas bởi độc giả tạp chí Newsweek. Tờ báo phát hành toàn quốc này đã mời độc giả xếp hạng những sòng bài 'top 10' 'ngoài Vegas' của mình trong một cuộc thăm dò ý kiến 'online'. Cuộc tranh đua bao gồm cả những cơ sở đánh bài tại các vùng lâu đời như Reno, Nev., Miền Nam, Đông Nam, Tây Bắc Thái Bình Dương cùng những cơ sở khác ở Nam Cali. Kết thúc thời gian bầu chọn dài-nguyên-một-tháng, Pechanga đã là kẻ chiến thắng sau cùng.









Chloe Kim and Michelle Wie West – trao giải cho Alison Các vị khách nói rằng họ thích tới Pechanga Resort Casino vì quá nhiều lý do, trong đó phải kể tới việc Pechanga là một cơ sở 'casino/resort' hoàn toàn không-hút-thuốc, mức độ sang trọng họ tìm thấy tại những phòng khách sạn mà giá thuê lại trong khả năng chi trả của mình, phẩm chất các món ăn tại 12 nhà hàng của Pechanga, sự hào hứng kích thích của sòng bài mở cửa 24-giờ, và quá nhiều, quá nhiều những tiện nghi để hưởng thụ như ốc đảo hồ tắm The Cove, sân chơi Golf Journey at Pechanga, Spa Pechanga cùng nhiều thứ khác nữa.

“Những giải thưởng như của Newsweek đây cho thấy rõ một xác định đánh giá thật cao phẩm chất và dịch vụ mà toàn thể nhân viên ở Pechanga Resort Casino luôn luôn nỗ lực cống hiến mọi vị khách trân quý của chúng tôi mỗi ngày,” Ken Perez, Chủ tịch 'Công Ty Phát Triển Pechanga Development Corporation' đã nói. “Chúng tôi chân thành cảm tạ từng quý vị một đã tham gia bình chọn và biểu lộ sự ủng hộ đối với chúng tôi.”

Độc giả tờ Orange County Register cũng đã bầu Pechanga Resort Casino làm sòng bài yêu chuộng của mình trong một cuộc thăm dò ý kiến độc giả tổ chức vào cuối Hè năm 2023.

Trước khi đoạt Gỉải #1 Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Ngoài Las Vegas, Pechanga Resort Casino đã tài trợ cho 'Buổi Dạ Tiệc Khó Quên - Unforgettable Gala' đang ngày càng phát triển và quy tụ nhiều ngôi sao tổ chức tại Beverly Hilton vào giữa Tháng Mười Hai. Pechanga đã là sòng bài bảo trợ độc quyền cho 'Dạ Tiệc Khó Quên - Unforgettable Gala' từ năm 2013. Được giới thiệu bởi Character Media, buổi lễ trao giải đã có sự tham dự của trên 700 nhân vật chuyên nghiệp API cùng các khuôn mặt tên tuổi. Kể từ 2018, Pechanga đã trao 'Giải Thể Tháo Gia Ở Một Cấp Đẳng Khác - Athlete On Another Level Award' cho những thể tháo gia đạt thành quả đặc biệt trong cộng đồng Á Châu và Đảo Quốc Thái Bình Dương. Các thể tháo gia nào thể hiện được thành tích nổi bật trên các vận động trường và đấu trường khi vượt qua những nghịch cảnh sẽ được đề cử và cuối cùng thì một người được chọn để nhận giải thưởng danh giá này. Năm nay, Alison Lee, một tay Golf chuyên nghiệp LPGA, đã được trao 'Giải Thể Tháo Gia Pechanga Ở Một Cấp Đẳng Khác - Pechanga Athlete On Another Level Award'. Chloe Kim, một thể tháo gia từng đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội môn 'trượt ván tuyết - snowboarding' và đã nhận giải thưởng này vào năm 2022, cùng với Michelle Wie West, một tay Golf đã từng tham dự cuộc tranh 'Vòng - Tour' LPGA, đã trao giải cho Alison.





Những thể tháo gia đã từng nhận giải này trong thời gian trước đây gồm Naomi Osaka, Kevin Na, và Shohei Ohtani.

Về Pechanga Resort Casino