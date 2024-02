Hình trên: Rồng Đà Nẵng khạc lửa, phun khói. Du lịch Tết Nguyên đán: TPSG thu 269 triệu USD, Hà Nội thu 97 triệu USD, Đà Nẵng thu 65 triệu USD.

.

- Mark Esper (cựu Bộ trưởng Quốc phòng thời Trump): Trump nói vô trách nhiệm, nguy hiểm, tin là nếu Trump thắng cử 2024 là sẽ bỏ rơi Ukraine và rút Mỹ ra NATO

- Dân Chủ thêm một ghế Dân Biểu liên bang nhờ bầu cử đặc biệt ở New York: Tom Suozzi (Dân Chủ) 53,9% phiếu, Mazi Pilip (Cộng Hòa) 46,1% phiếu khi đếm tới 93% phiếu

- Đe dọa nghiêm trọng đối với các thẩm phán liên bang đã tăng hơn gấp đôi kể từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

- Hạ viện bỏ phiếu tỷ lệ 214-213 luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas. TT Biden chỉ trích Hạ Viện đã luận tội vô căn cứ, vi hiến

- Thứ Sáu 16/2/2024 là ngày cựu Tổng Thống Trump và tổ chức Trump Organization biết số tiền bị tòa phạt là bao nhiêu, ít nhất 370 triệu USD

- Cựu công tố viên liên bang Glenn Kirschner: đơn của Trump gửi Tòa Tối Cao đầy những lừa dối và phù phiếm

- TTK/NATO: chỉ trích Trump nói không tuân thủ cam kết phòng vệ hỗ tương, nhưng công nhận Trump có điểm hợp lý: nhưng NATO vì lợi ích Mỹ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

- Ngày mai Thứ Năm 15/2/2024 là ngày y như phim bộ TV: mối tình của Biện Lý quận Fulton bị tòa chất vấn có trực tiếp truyền hình trước Thẩm phán Scott McAfee

- Ngày mai, Thứ Năm 15/2/2024 Trump ra tòa New York vụ chi tiền bịt miệng một phụ nữ trước bầu cử 2016 để dìm hồ sơ sai trái nhằm ứng cử.

- Tòa Tối cao cho Công tố đặc biệt Jack Smith 1 tuần để trả lời yêu cầu của Trump về việc tạm dừng phiên tòa liên bang về bạo loạn 6/1/2021 khi Trump kháng cáo đòi miễn tố.

- TT Biden cảnh báo Thủ tướng Israel rằng Israel có thể phải thả nhiều tù nhân Palestine hơn trong thời gian ngừng bắn sẽ diễn ra

- Australia nói sẽ cấm doxxing (lộ thông tin người khác lên mạng) sau khi các nhà hoạt động ủng hộ Palestine lộ thông tin cá nhân của hàng trăm người Do Thái ở Australia.

- TT Biden nói, sau khi Thượng Viện thông qua dự luật viện trợ nươc ngoài, rằng Putin đừng mong Mỹ không cứu Ukraine

- Ukraine: xuồng không người lái bắn chìm 1 tàu chiến Nga ở Biển Đen.

- 2 Thủ tướng Tây Ban Nha và Ireland yêu cầu Châu Âu "đánh giá khẩn cấp" xem Israel có vi phạm nhân quyền hay không

- Israel không kích trên diện rộng ở Lebanon, trả đũa quân Hezbollah

- Gaza: 28.576 người Palestine chết, 68.291 người bị thương vì quân Israel tấn công

- Sony doanh thu của họ trong quý 3 năm tài chính 2023 tăng hàng năm là 12,5%, đạt 22,8 tỷ USD

- Cổ phiếu Lyft Inc. tăng hơn 60% trong phiên giao dịch ngoài giờ đêm thứ Ba

- Texas: 1 xe tông vào phòng cấp cứu bệnh viện, tài xế chết, 5 người khác bị thương

- Người chết đầu tiên vì nhu liệu tự lái xe của Tesla: Hans von Ohain – một nhân viên của Tesla – chết năm 2022 vì xe lao vào cây và bốc cháy.

- Walmart đàm phán để mua Vizio Inc., hãng sản xuất tivi thông minh

- Nhật Bản Ngày Tình Nhân: 21,7% phụ nữ mua sôcôla cho chính họ, tăng 8,5%

- Quận Los Angeles: 4 người bị bắn chết trong vòng 3 giờ trong bán kính 5 dặm ở phía đông nam Quận Los Angeles

- Quận Los Angeles: gây gỗ trước tiệm Home Depot, bị bảo vệ bắn chết

- Quận Cam: 1 ông bị cáo buộc tội giết mẹ mình ra đầu thú với cảnh sát

- Quận Cam: phi cơ nhỏ lao xuống đường băng tại phi trường John Wayne, 1 thiếu niên, 1 phụ nữ bị thương

- TIN VN. Du lịch Tết Nguyên đán: TPSG thu 269 triệu USD, Hà Nội thu 97 triệu USD, Đà Nẵng thu 65 triệu USD.

- TIN VN. 40.000 người trẩy hội chùa Hương mùng 5 Tết.

- HỎI 1: Có tới 48% người Cộng Hòa nói California không có chất Mỹ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 93% dân Mỹ không tin kỹ thuật xe tự lái? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-14/2/2024) ⚪ ---- Tập đoàn Sony hôm thứ Tư tiết lộ rằng doanh thu của họ trong quý 3 năm tài chính 2023 đã chứng kiến mức tăng hàng năm là 12,5%, đạt 3,44 nghìn tỷ Yên (~ 22,8 tỷ USD). Thu nhập hoạt động của công ty tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt 463 tỷ Yên, tương đương khoảng 3 tỷ USD. Thu nhập ròng của công ty tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 367,4 tỷ Yên, tương đương khoảng 2,4 tỷ USD. Trong khi đó, thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Sony trong quý được báo cáo đã tăng 13,5% lên 294,82 Yên, tương đương khoảng 1,96 USD trên mỗi cổ phiếu.

.

⚪ ---- Cổ phiếu của Lyft Inc. đã tăng hơn 60% trong phiên giao dịch ngoài giờ đêm thứ Ba sau khi công ty công bố thu nhập quý 4 đáng khích lệ. Ngoài ra, nó đã nâng triển vọng về tổng lượng đặt cuốc xe trong quý đầu tiên của năm 2024 lên 3,6 tỷ USD. Cổ phiếu của Lyft đã tăng vọt 63,56% lúc 4:43 chiều theo giờ miền Đông và được bán với giá 19,8398 USD.

.

⚪ ---- Một chiếc xe hơi đã đâm vào phòng cấp cứu của bệnh viện Texas hôm thứ Ba, khiến tài xế thiệt mạng và 5 người khác bị thương, trong đó có một trẻ em bị thương nguy hiểm đến tính mạng, nhà chức trách cho biết. Cứu hỏa cho biết trong một cuộc họp báo ban đêm rằng chiếc xe đã lao vào sảnh cấp cứu tại Trung tâm Y tế St. David's North Austin ngay sau 5 giờ 30 chiều.

.

Cảnh sát cho biết tài xế đã được kéo ra khỏi xe và được hồi sức tim phổi nhưng đã chết trong phòng cấp cứu. Tai nạn đang được điều tra và chưa có thông tin ngay lập tức về nguyên nhân nhưng Sở Cảnh sát Austin cho biết có vẻ như đây là sự vô ý, AP đưa tin. Năm người khác trong sảnh cấp cứu bị thương. Một người được điều trị tại bệnh viện trong khi hai người lớn và hai trẻ em được đưa đến các bệnh viện khác, nhà chức trách cho biết.

.

⚪ ---- Thứ Sáu 16/2/2024 là ngày cựu Tổng Thống Trump và tổ chức Trump Organization biết số tiền bị tòa phạt là bao nhiêu. Một nguồn tin nói với New York Daily News hôm thứ Ba rằng thẩm phán Arthur Engoron dự kiến ​​sẽ đưa ra phán quyết được chờ đợi từ lâu trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự trị giá 370 triệu USD của cựu Tổng thống Donald Trump vào thứ Sáu. Tất nhiên là "trừ những trường hợp không lường trước được".

.

Phán quyết sẽ được đưa ra sau cuộc tranh cãi qua lại đầy thử thách giữa thẩm phán tòa án dân sự Thành phố New York và các luật sư của Trump về thỏa thuận nhận tội khai man được báo cáo của một đồng bị cáo có thể đã khiến quyết định của Engoron bị đình trệ.

.

Tuần trước, Engoron đã yêu cầu cả nhóm pháp lý của Trump và văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York để biết thêm thông tin về các cuộc đàm phán được báo cáo của Allen Weisselberg với văn phòng Biện lý quận Manhattan về lời khai mà ông đưa ra trong phiên tòa xét xử gian lận.

.

Trong khi văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Letitia James tuyên bố họ không biết gì ngoài báo cáo của New York Times, thì Alina Habba và Cliff Robert đều viết những bức thư giận dữ lên án việc Engoron yêu cầu thêm thông tin. Engoron đáp lại bằng một lá thư của chính mình gọi phản hồi của họ là "hoàn toàn vượt quá giới hạn".

.

Thẩm phán đã tuyên bố Trump, người phủ nhận hành vi sai trái, phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận. Quyết định dự kiến ​​vào thứ Sáu sẽ xác định những thiệt hại mà Trump sẽ phải trả.

.

⚪ ---- Dân Chủ có thêm một ghế Dân Biểu liên bang, nhưng chiến thắng trong bầu cử đặc biệt hôm Thứ Ba 13/2/2024 cũng là đặc biệt, vì trời bão tuyết lớn làm ít người đi bầu và ứng cử viên Dân Chủ thắng phiếu thực ra có lập trường trung dung, không hoàn toàn ủng hộ tất cả chính sáchc ủa Tổng Thống Biden.

.

Cựu Dân Biểu New York Tom Suozzi (Dân Chủ) đã lật một ghế Hạ viện trong cuộc bầu cử đặc biệt hôm thứ Ba để giúp Đảng Dân chủ thu hẹp thế đa số của Đảng Cộng hòa tại Washington thuộc Khu vực Quốc hội thứ 3 của tiểu bang. Suozzi đã đánh bại Mazi Pilip, một nhà lập pháp của quận thuộc đảng Cộng hòa. Kết quả là 53,9% phiếu cho Suozzi chống lại 46,1% phiếu cho Pilip với 93% số phiếu được đếm đến thời điểm viết bản tin này.

.

Suozzi nói với những người ủng hộ vào tối thứ Ba: “Cuộc đua này tập trung vào vấn đề nhập cư và nền kinh tế - giống như các vấn đề trên khắp đất nước chúng ta. Chúng tôi, các bạn, đã thắng cuộc đua này, bởi vì chúng tôi đã giải quyết được các vấn đề và chúng tôi đã tìm ra cách gắn kết sự chia rẽ của mình.”

.

Đảng Dân chủ đã chi nhiều hơn Đảng Cộng hòa với tỷ lệ 2 chọi 1 để ủng hộ cựu Dân Biểu Suozzi, người trước đây đã đại diện cho khu vực này. Bão tuyêt lớn đã chứng tỏ là một yếu tố làm nhiều cử tri nằm nhà trong một cuộc bầu cử đặc biệt thu hút 15 triệu đô la chi tiêu bên ngoài để lấp chỗ trống của cựu Dân biểu Đảng Cộng hòa George Santos, người đã bị trục xuất năm ngoái khi phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

.

Biden đã dễ dàng giành chiến thắng ở khu vực này vào năm 2020 nhưng các đảng viên Cộng hòa bao gồm cả Santos đã giành được ghế ở New York trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Đảng Dân chủ thừa nhận rằng Suozzi tranh cử với tư cách là người trung dung trong cuộc bầu cử đặc biệt, về cơ bản là thách thức thương hiệu của đảng. Theo Bạch Ốc, vào tối thứ Ba, tổng thống đã gọi điện cho đại diện đắc cử của Hạ viện để chúc mừng.

.

Lập trường của Suozzi cống lại việc xử lý vấn đề nhập cư của Biden sẽ được nghiên cứu trong đảng Dân Chủ trước tháng 11. Ông nói với cử tri rằng tổng thống nên đóng cửa biên giới phía nam Hoa Kỳ và trục xuất những người di cư bị cáo buộc tấn công cảnh sát ở thành phố New York. Kết quả ở một quận ngoại ô phản ánh kinh nghiệm hàng thập niên và có lẽ là sự ngẫu nhiên bỏ phiếu sớm và yếu tố phiếu khiếm diện (bầu qua thư gửi bưu điện) của các đảng viên Đảng Dân chủ khi lượng tuyết tích tụ gần như làm giảm tỷ lệ cử tri đi trực tiếp bỏ phiếu vào Ngày bầu cử.

.

⚪ ---- Reuters đưa tin, những mối đe dọa nghiêm trọng đối với các thẩm phán liên bang đã tăng hơn gấp đôi kể từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Theo dữ liệu do Cơ quan U.S. Marshals Service (An ninh Tư pháp Hoa Kỳ) cung cấp cho Reuters, số lượng các mối đe dọa nghiêm trọng đối với các thẩm phán liên bang đã tăng từ 224 vụ vào năm 2021 lên 457 vụ vào năm 2023.

.

Số lượng các đe dọa nghiêm trọng chống lại các công tố viên liên bang cũng tăng hơn gấp đôi lên 155 vụ vào năm 2023, từ 68 vụ vào năm 2021. Cơ quan này chịu trách nhiệm giám sát sự an toàn của 2.700 thẩm phán liên bang và hơn 30.000 công tố viên liên bang. Reuters đã ghi nhận 232 hành vi bạo lực chính trị kể từ cuộc bạo loạn ngày 6/1 tại Điện Capitol, thời kỳ bạo lực chính trị nhất quán kể từ những năm 1970.

.

Sau cuộc bầu cử năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump đã bị lôi kéo vào một loạt vụ kiện được công bố rộng rãi và thường xuyên chỉ trích các thẩm phán đã ra phán quyết chống lại ông. Giám đốc Sở An Ninh Tư Pháp Ronald Davis nói với Reuters rằng cơ quan này ngày càng lo ngại về những mối đe dọa này, chúng có liên quan đến những lời lẽ bạo lực trên mạng xã hội và sự phân cực chính trị. Davis sẽ làm chứng tại phiên điều trần giám sát của tiểu ban Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ vào hôm nay, thứ Tư 14/2/2024.

.

⚪ ---- Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự không hài lòng với việc Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas một cách "vô căn cứ". Trong tuyên bố chính thức do Bạch Ốc đưa ra, Biden mô tả việc luận tội Mayorkas là một hành động "vi hiến" của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, những người đang "từ bỏ các giải pháp thực sự để chơi trò chính trị." Ông ca ngợi Mayorkas vì "cam kết sâu sắc" với các giá trị của Mỹ và nỗ lực hết mình trong việc củng cố biên giới.

.

“Quốc hội cần phải hành động để cung cấp cho tôi, Bộ trưởng Mayorkas và chính quyền của tôi những công cụ và nguồn lực cần thiết để giải quyết tình hình ở biên giới”, ông Biden nhấn mạnh và nói thêm rằng các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện có thể tham gia nỗ lực giải quyết vấn đề biên giới hoặc “tiếp tục chơi trò chính trị với họ”.

.

⚪ ---- Hạ viện đã bỏ phiếu tỷ lệ 214 vs. 213 để luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas, khiến ông trở thành Bộ trưởng Nội các đương nhiệm đầu tiên phải đối mặt với những cáo buộc như vậy trong gần 150 năm. Các cáo buộc cáo buộc Mayorkas cố tình bỏ qua việc thực thi luật biên giới, coi đó là hành vi vi phạm lòng tin của công chúng. Cáo buộc chống lại Mayorkas dự kiến ​​sẽ bị bác bỏ tại Thượng viện do đảng Dân chủ lãnh đạo, nơi việc kết tội sẽ cần phải có đa số 2/3.

.

⚪ ---- Trong tập mới nhất của chương trình "Justice Matters" ("Công lý là chuyện quan trọng"), cựu công tố viên liên bang Glenn Kirschner lưu ý rằng "Tòa tối cao dường như đang đẩy nhanh tốc độ một chút" đối với yêu cầu của cựu Tổng thống Donald Trump xem xét lại việc tòa án cấp dưới bác bỏ yêu cầu miễn tố của ông. Kirschner cũng tập trung vào bản chất của việc Trump nộp đơn lên tòa án - và một quyết định cụ thể mà họ đưa ra mà ông cho là hoàn toàn không phù hợp.

.

Cụ thể, Kirschner nhấn mạnh cách mở đầu tài liệu bằng câu nói "Đơn xin này [của Trump] lại xuất hiện một lần nữa", trích lời cầu thủ bóng chày Yogi Berra. Bây giờ, cựu công tố viên lưu ý, "cầu thủ Yogi Berra có thể là rất nhiều thứ chuyện, nhưng một học giả luật nổi tiếng không phải là một trong số đó."

.

Kirschner nói thêm rằng trước khi làm công tố viên liên bang, ông là người bào chữa cho thẩm phán trong quân đội, và trong suốt quá trình đó, ông thường xuyên viết các bản tóm tắt kêu gọi Tòa Tối cao không nhận xử các kháng cáo chống lại các quyết định của tòa án quân sự.

.

Kirschner nói: “Bạn có biết điều mà tôi chưa bao giờ đưa vào một bản tóm tắt hay hồ sơ nào không? Tôi chưa bao giờ đưa vào một câu nói đùa. Tôi đã cố gắng bám vào sự kiện và luật pháp. Và thật khó để diễn tả việc một luật sư quyết định rằng việc mở đầu bằng một trò đùa là phù hợp."

.

Về bản chất thực sự của lập luận, Kirschner lưu ý, trong đó hồ sơ các luật sư của Trump nộp lên Tòa Tối Cao viết rằng việc Tòa liên bang ở thủ đô phát hiện Trump không có quyền miễn tố tuyệt đối là một "sự vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực lịch sử và tiền lệ", ông gọi văn bản đó [của các luật sư của Trump] là "thông tin sai lệch hoàn toàn" và là "một nỗ lực để lừa dối."

.

⚪ ---- Mark Esper (cựu Bộ trưởng Quốc phòng thời Trump) hôm thứ Tư đã chỉ trích TRump vì lời của Trump nói rằng Trump sẽ khuyến khích Nga tấn công các nước NATO không chi 2% GDP cho quốc phòng. Khi xuất hiện trên CNN, Esper được hỏi liệu ông có đồng ý với đánh giá của Tổng thống Joe Biden rằng những nhận xét gần đây của Trump là "phi Mỹ" hay không và ông ít nhiều đồng ý.

.

Esper nói: “Điều đó chắc chắn là [Trump] vô trách nhiệm, nguy hiểm và chưa có tổng thống Mỹ nào mà tôi biết từng nói bất cứ điều gì như vậy trước đây." Esper cũng cảnh báo rằng những tuyên bố của Trump chỉ là bản xem trước những điều ông ấy sẽ làm trong nhiệm kỳ thứ hai tiềm năng.

.

Ông nói: “Tôi nghĩ một trong những điều đầu tiên Trump sẽ làm [khi thắng cử 2024] là cắt mọi nguồn tài trợ cho Ukraine. Điều tiếp theo có thể Trump sẽ làm là bắt đầu rút quân khỏi các quốc gia quan trọng trừ khi họ đáp ứng cam kết chi tiêu, nhưng cuối cùng sẽ cố gắng rút khỏi NATO.”

.

.

⚪ ---- Ngày mai, Thứ Năm 15/2/2024 Trump sẽ ra tòa New York về chuyện chi tiền bịt miệng một phụ nữ trước bầu cử 2016, được xem như tội hình sự vì dìm hồ sơ sai trái để ứng cử. Các nguồn tin nói với ABC News rằng cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ tham dự phiên điều trần ở New York vào thứ Năm về vụ án tiền bịt miệng do Biện lý quận Manhattan đưa ra.

.

Thẩm phán Juan Mercan đã lên lịch phiên điều trần để giải quyết các tồn đọng trong vụ án và chốt ngày xét xử, hiện được ấn định vào ngày 25 tháng 3/2024. “Tổng thống Trump sẽ hầu tòa ở New York vào thứ Năm,” luật sư của Trump ở Georgia, Steve Sadow, cho biết trong một tuyên bố.

.

Trump vào tháng 4 năm ngoái đã không nhận tội đối với bản cáo trạng gồm 34 tội danh buộc ông làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến khoản tiền bịt miệng được trả cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Cựu tổng thống đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

.

Sau khi hoãn phiên tòa xét xử can thiệp bầu cử liên bang của Trump kể từ ngày bắt đầu ban đầu là ngày 4 tháng 3, phiên tòa xét xử tiền bịt miệng hiện được dự kiến là phiên tòa hình sự đầu tiên của cựu tổng thống trong năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, phiên điều trần hôm thứ Năm tại New York là phiên điều trần cuối cùng được lên lịch trong vụ án trước khi bắt đầu phiên tòa.

.

⚪ ---- Thứ Năm 15/2/2024 là một ngày y như phim bộ TV: mối tình của Biện Lý quận Fulton bị tòa chất vấn có trực tiếp truyền hình. Một thẩm phán Georgia đã ra phán quyết rằng ông sẽ tổ chức ít nhất hai ngày các phiên điều trần trực tiếp chiếu truyền hình có khả năng gây bùng nổ về việc có nên gạt bỏ Biện lý Quận Fulton Fani Willis ra khỏi vụ án gian lận bầu cử chống lại cựu Tổng thống Donald Trump vì mối tình lãng mạn của bà với công tố viên đặc biệt mà bà thuê để giám sát vụ truy tố.

.

Nhưng Thẩm phán Scott McAfee của Tòa án Tối cao Quận Fulton cũng cảnh báo các luật sư đang tìm cách bác bỏ Willis và Nathan Wade - và về khả năng dẹp bỏ vụ án - rằng ông sẽ không tha thứ cho những nỗ lực bôi nhọ danh tiếng của họ thông qua những cáo buộc chưa được chứng minh.

.

Mặc dù nhấn mạnh rằng ông không thấy bằng chứng nào cho thấy các cáo buộc là đúng, nhưng quyết định của McAfee là một bước thụt lùi mạnh mẽ đối với Willis và Wade, những người, thông qua các luật sư, đã đấu tranh để hủy bỏ phiên điều trần và tránh phải làm chứng.

.

Đặc biệt, Wade và Willis đã đưa ra lập trường của mình rằng họ không làm gì sai và việc truy tố cấp cao đối với Trump và 14 đồng phạm nên được phép tiến hành. Cả hai đều thừa nhận trong hồ sơ tòa án gần đây rằng họ đã có một "mối quan hệ lãng mạn," nhưng họ nói rằng nó bắt đầu sau khi Willis thuê Nathan Wade điều hành vụ án cấp cao. vào tháng 11 năm 2021.

.

Cho rằng Willis và Wade đã thừa nhận mối quan hệ của họ, McAfee nói, điều "vẫn cần được chứng minh" là liệu Willis có thu được bất kỳ lợi ích tài chính nào từ nó hay không, như cáo buộc vào tháng trước của Michael Roman, một cựu quan chức chiến dịch tranh cử của Trump cũng bị buộc tội trong những gì các công tố viên nói là một nỗ lực nhằm đảo ngược bất hợp pháp thất bại năm 2020 của Trump trước đảng viên Đảng Dân chủ Joe Biden ở Georgia.

.

⚪ ---- Tòa Tối cao hôm thứ Ba đã cho Công tố đặc biệt Jack Smith một tuần để trả lời yêu cầu của cựu Tổng thống Trump về việc tạm dừng phiên tòa liên bang về bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 khi Trump kháng cáo yêu cầu miễn tố. Trong một lệnh ngắn gọn, Tòa Tối Cao đã ra lệnh cho Smith phải trả lời trước thứ Ba, ngày 20/2/2024, đây không phải là một lịch trình đặc biệt nhanh chóng.

.

TIN VN. 40.000 người trẩy hội chùa Hương mùng 5 Tết.

TIN VN. Du lịch Tết Nguyên đán: TPSG thu 269 triệu USD, Hà Nội thu 97 triệu USD, Đà Nẵng thu 65 triệu USD.

Trump đã đệ trình đơn khẩn cấp hôm thứ Hai kêu gọi các thẩm phán chặn phán quyết cấp thấp hơn rằng Trump không có quyền miễn tố của chức tổng thống đối với bản cáo trạng, một lập luận đã khiến Trump có thể trì hoãn ngày xét xử khi quá trình kháng cáo diễn ra.Quyết định sắp tới của Tòa Tối cao về đề nghị của Trump chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc liệu phiên tòa ở thủ đô xét xử Trump có diễn ra trước cuộc bầu cử năm nay hay không. Phiên tòa ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 4 tháng 3 nhưng đã bị hoãn lại do Trump kháng cáo vấn đề miễn tố. Smith đã nhắm tới việc nhanh chóng đưa Trump ra xét xử để tránh khả năng Trump quay lại Bạch Ốc trước rồi tự ân xá cho bản thân hoặc ra lệnh cho Bộ Tư pháp hủy bỏ vụ án.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba tuyên bố trong khi đưa ra nhận xét về việc Thượng viện thông qua thỏa thuận bổ sung lưỡng đảng rằng Mỹ không thể rút lui bây giờ, vì đó là "sự đánh cược" của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Biden một lần nữa kêu gọi Hạ viện "nhanh chóng bổ sung dự luật viện trợ Ukraine" vì phản đối việc này là "đang rơi vào tay Putin". Ông giải thích rằng "nếu chúng ta không ngăn chặn sự khao khát quyền lực và kiểm soát của Putin, ông ấy sẽ không chỉ giới hạn mình ở Ukraine", nhấn mạnh rằng dự luật này "gửi một thông điệp rõ ràng tới người Ukraine và các đối tác cũng như đồng minh của chúng ta trên khắp thế giới rằng Mỹ có thể tin tưởng."Biden chỉ ra rằng những nhận xét của Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về NATO đã "đặt cược" vào việc cung cấp nguồn tài trợ này khi Trump mời Putin "xâm lược một số đồng minh NATO của chúng ta" bằng cách nói rằng nếu không chi đủ tiền thì sẽ "nguy hiểm" và "gây sốc" về phòng thủ sẽ khuyến khích Nga làm "bất cứ điều gì họ muốn."⚪ ---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Tư cho biết bất kỳ ý kiến nào cho rằng các đồng minh NATO không cam kết bảo vệ lẫn nhau đều "làm suy yếu an ninh của tất cả chúng ta" và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền đạt rõ ràng rằng các quốc gia thành viên sẽ duy trì khả năng răn đe của liên minh. Bình luận của ông được đưa ra sau nhận xét của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Trump sẽ "khuyến khích" Nga tấn công các quốc gia NATO không đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng.Stoltenberg thừa nhận rằng Trump cũng có "điểm hợp lý" và rằng các đồng minh châu Âu cũng như Canada không chia sẻ gánh nặng quốc phòng một cách bình đẳng. Tuy nhiên, ông cho biết trong năm nay, kỷ lục 18 đồng minh NATO dự kiến sẽ đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng tối thiểu là 2% GDP. Ông cũng nhấn mạnh rằng một NATO mạnh "làm cho Mỹ mạnh hơn và an toàn hơn" và nhắc lại rằng lần duy nhất NATO viện dẫn Điều 5 về phòng thủ chung là vì lợi ích của Mỹ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Ukraine hôm thứ Tư tuyên bố rằng quân Ukraine đã tấn công và phá hủy thành công một "tàu đổ bộ lớn" Caesar Kunikov của Nga ở Biển Đen. “Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, con tàu đang ở trong lãnh hải của Ukraine, gần Alupka”, Bộ này cho biết trong một ghi chú trên X.Theo bản tin riêng của CNN, hoạt động này thực hiện bằng cách sử dụng xuồng không người lái MAGURA, khiến tàu Nga bị hư hỏng không thể sửa chữa và khiến nó bị chìm. Vụ này đánh dấu một bước thụt lùi đáng kể khác của Hải quân Nga sau vụ đánh chìm chiến hạm hỏa tiễn dẫn đường Ivanovets gần đây và sự phá hủy đáng chú ý của kỳ hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen vào tháng 4/2022.⚪ ---- Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Thủ tướng Ireland Leo Varadkar hôm thứ Tư đã viết thư gửi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi Ủy ban tiến hành "đánh giá khẩn cấp" xem Israel có tuân thủ các thỏa thuận song phương hay không và đề xuất các biện pháp "thích hợp" nếu Israel bị phát hiện vi phạm "nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ" có trong Thỏa thuận Hiệp hội Liên Âu-Israel.Sanchez và Varadkar cho biết hoạt động quân sự của Israel tại khu vực Rafah “đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng và sắp xảy ra mà cộng đồng quốc tế phải khẩn cấp đối đầu”. Họ chỉ ra "sự đau khổ kinh khủng của con người, sự tàn phá về thể chất và tổn thương tập thể của dân thường" ở Dải Gaza. Họ cũng nhắc lại rằng Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) gần đây đã ra lệnh cho Israel đảm bảo người Palestine ở Gaza được tiếp cận các dịch vụ cơ bản và hỗ trợ nhân đạo và Israel hiện đang đấu tranh với một vụ kiện tại ICJ cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng.⚪ ---- Người phát ngôn Daniel Hagari hôm thứ Tư tuyên bố Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu một đợt không kích trên diện rộng ở Lebanon. Đầu ngày Thứ Tư, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir nói rằng cuộc tấn công chết người sáng nay ở thành phố Safed phía bắc, được cho là do nhóm chiến binh Hezbollah thực hiện, coi như một lời tuyên chiến. Theo Channel 12, Bộ trưởng an ninh quốc gia Israel đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về vụ này.Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa trong một cuộc tấn công dường như nhằm vào Bộ Tư lệnh phương Bắc. Tuy nhiên, truyền thông Israel đưa tin vụ tấn công bằng hỏa tiễn đã khiến 1 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương ở thành phố gần biên giới Lebanon.⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát hôm thứ Tư cho biết số người Palestine chết kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza đã tăng lên 28.576. Và 68.291 người đã bị thương tại khu vực này kể từ ngày 7 tháng 10. Y tế cũng tiết lộ rằng 103 người Palestine đã chết và 145 người bị thương trong 24 giờ qua do "11 vụ thảm sát" do lực lượng Israel thực hiện.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Israel có thể phải thả nhiều tù nhân Palestine hơn trong thời gian ngừng bắn đang diễn ra so với lần trước đó, Axios đưa tin hôm thứ Ba. Theo các nguồn tin của Mỹ, Biden nhận thấy yêu cầu ban đầu của Hamas về việc tiếp nhận hàng nghìn người Palestine, trong đó có một số tội phạm giết người, là "quá đáng", giống như ông Netanyahu. Tuy nhiên, ông nói với thủ tướng rằng Israel nên linh hoạt hơn. Cuộc gọi điện thoại được báo cáo đã diễn ra hôm Chủ nhật.Các quan chức của cả hai bên đều nói rằng quan điểm của ông Netanyahu là Israel nên thả ba người Palestine cho mỗi con tin mà Hamas thả tự do. Một nguồn tin của Mỹ nhấn mạnh rằng "tỷ lệ vẫn là một vấn đề nổi cộm".⚪ ---- Chính phủ Australia hôm thứ Ba cho biết họ sẽ cấm doxxing - hành vi phóng lên mạng thông tin cá nhân hoặc thông tin nhận dạng độc hại mà không có sự cho phép của đối tượng - sau khi các nhà hoạt động ủng hộ Palestine công bố thông tin cá nhân của hàng trăm người Do Thái ở Australia. Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus cho biết các luật được đề xuất, vẫn chưa được soạn thảo, sẽ liên quan đến việc đưa ra thông báo gỡ xuống trên các nền tảng mạng xã hội và phạt tiền đối với chiến thuật đe dọa.Chính phủ đã phản hồi các bản tin của Nine Entertainment vào tuần trước rằng các nhà hoạt động ủng hộ Palestine đã công bố tên, hình ảnh, nghề nghiệp và tài khoản mạng xã hội của những người Do Thái làm việc trong giới học thuật và các ngành công nghiệp sáng tạo.Các nhà hoạt động ủng hộ Palestine đã phổ biến một bản ghi gần 900 trang rò rỉ từ một WhatsApp riêng tư được thành lập vào năm ngoái bởi các nhà văn, nghệ sĩ, nhạc sĩ và học giả Do Thái, theo 9 tờ báo đưa tin vào tuần trước. Bản ghi âm được kèm theo một bảng chứa tên và các thông tin cá nhân khác của gần 600 người, được cho là thành viên của nhóm.⚪ ---- Washington Post có thể đã phát hiện ra trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến nhu liệu tự lái xe của Tesla. Cuộc điều tra của tờ báo cho thấy rằng Hans von Ohain – một nhân viên của Tesla – đang sử dụng nhu liệu tự lái FSD trên một con đường quanh co ở Evergreen, Colorado, vào năm 2022 thì chiếc xe lao vào một cái cây và bốc cháy. Hành khách Erik Rossiter sống sót sau vụ tai nạn và anh ta khẳng định rằng bạn mình đã sử dụng nhu liệu tự lái FSD khi họ trở về sau một ngày chơi gôn và uống rượu.Hơn nữa, anh cho biết phần mềm (nhu liệu) đã hoạt động trên đường đến sân gôn vào chiều hôm đó, nhưng Ohain luôn có thể nắm lấy bánh xe và sửa nó. Theo WP, trong khi hàng chục vụ tai nạn nghiêm trọng hoặc gây tử vong với sự hỗ trợ của người lái xe đã được báo cáo với Teslas, hầu hết đều liên quan đến hệ thống Autopilot kém tiên tiến hơn. Đây sẽ là cái chết đầu tiên liên quan đến nhu liệu tự lái FSD.⚪ ---- Walmart Inc., tập đoàn bán lẻ đa quốc gia của Mỹ, đang đàm phán để mua Vizio Inc., một hãng sản xuất tivi thông minh của Mỹ, theo The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Ba. Thỏa thuận mua lại trị giá hơn 2 tỷ USD, đàm phán về vấn đề này đang diễn ra và thỏa thuận này có thể không xảy ra. Walmart được biết đến là khách hàng lớn nhất của Vizio, trong khi Vizio, mặt khác, là "thương hiệu tivi lớn nhất được bán tại Walmart tính theo doanh số bán hàng."⚪ ---- Nhật Bản: Một cuộc khảo sát khu vực tư nhân gần đây cho thấy số lượng phụ nữ dự định mua sôcôla cho ngày lễ tình nhân ở Nhật Bản cho chính họ nhiều hơn gấp ba lần so với số phụ nữ mua để tặng cho người yêu. Trong số những người được hỏi, 21,7% phụ nữ cho biết họ có kế hoạch mua sôcôla cho chính họ, tăng 8,5 điểm phần trăm so với năm trước, phản ánh xu hướng ngày càng tăng phụ nữ tự thưởng cho mình đồ ngọt, theo cuộc khảo sát của công ty tiếp thị Intage Inc cho thấy.Cuộc khảo sát cho thấy khoảng cách giữa những phụ nữ có kế hoạch mua sắm cho bản thân và những người dự định tặng quà cho bạn đời hoặc ban tình đã tăng lên 3,4 lần so với mức 1,7 lần được thấy vào năm ngoái. Ở Nhật Bản, phụ nữ có truyền thống tặng một hộp sôcôla cho những người đàn ông trong cuộc đời họ, bao gồm chồng, bạn trai, thân phụ và đồng nghiệp vào Ngày lễ tình nhân.Phụ nữ cũng chi tiêu nhiều hơn cho sôcôla bất chấp việc giá tăng ảnh hưởng đến hàng hóa hàng ngày và thắt chặt hầu bao của họ, với ngân sách trung bình tăng 34,0% lên 5.024 yên. Nhóm lớn nhất với 44,7% cho biết họ sẽ mua sôcôla cho gia đình, theo cuộc khảo sát trực tuyến thu hút 1.257 phản hồi từ phụ nữ từ 15 đến 79 tuổi vào tháng 1 cho thấy.⚪ ---- Quận Los Angeles: Có 4 người bị bắn chết trong vòng ba giờ trong bán kính 5 dặm ở phía đông nam Quận Los Angeles, và thông tin mới được công bố vào sáng thứ Ba cho thấy các vụ xả súng có thể có liên quan đến nhau. Cảnh sát Quận Los Angeles xác nhận với KTLA ngay sau 10:30 sáng thứ Ba rằng hai nghi phạm được cho là chịu trách nhiệm về bốn vụ giết người đã bị bắt giữ và nghi phạm thứ ba có thể vẫn đang lẩn trốn.Vụ nổ súng đầu tiên diễn ra tại khu nhà số 6000 trên Đại lộ Bear ở Bell vào khoảng 11:30 giờ tối chủ nhật. Cảnhs át LASD cho biết một người đàn ông được phát hiện bị bắn chết gần Trung tâm Tiểu học Martha Escutia và trường học đã đóng cửa hôm thứ Hai để điều tra. Thông tin chi tiết xung quanh vụ nổ súng vẫn còn hạn chế, nhưng cảnh sát xác nhận họ đã phản hồi để hỗ trợ các quan chức Sở Cảnh sát Bell điều tra.Các thành viên gia đình của nạn nhân, được xác định là Kevin Pereda, nói với Omar Lewis của KTLA 5 rằng anh ta đang ở bên ngoài nói chuyện với bạn bè sau trận Super Bowl thì bị giết. Berenice Pereda, vợ của Kevin, cho biết: “Anh ấy đi chơi với một số người bạn và tôi tin rằng họ đã chọn nhầm người”. “Anh ấy rất hạnh phúc và yêu thương.”Một người đàn ông khác bị giết cách đó chưa đầy hai dặm tại khu nhà 1500 trên Đại lộ Đông Florence tám phút sau nửa đêm, cảnh sát cho biết. Nạn nhân nam gốc Tây Ban Nha được phát hiện không phản ứng và được xác định đã chết tại hiện trường.Chín phút sau, một vụ nổ súng nhắm 2 người khiến Javier Pedraza, 14 tuổi thiệt mạng và một thiếu niên khác bị thương trước Trung tâm Học tập Ellen Ochoa, nằm ở dãy nhà 5000 trên Phố Live Oak ở Cudahy, LASD xác nhận. Thiếu niên bị thương được cho là sẽ sống sót.⚪ ---- Quận Los Angeles. Một người đàn ông đã chết sau khi bị nhân viên bảo vệ bắn tại Home Depot ở khu vực Florence-Firestone, Nam Los Angeles vào Chủ nhật. Người đàn ông được tờ Los Angeles Times xác định là Carlos Lara Jr., 30 tuổi, đã tham gia vào một cuộc ẩu đả bên ngoài cửa yiệm vào khoảng 1h20 giờ chiều, theo cảnh sát Miller của Sở Cảnh sát Los Angeles.Miller cho biết nhân viên bảo vệ đã cố gắng giữ Lara trước khi anh ta cố gắng trốn thoát, sau đó bắn nhiều phát đạn. Tờ Times cho biết Lara đang cố gắng lái xe rời khỏi cửa hàng ở dãy nhà 1800 trên Đại lộ Slauson thì nhân viên bảo vệ nổ súng, tấn công anh ta ít nhất một lần. Lara được tuyên bố đã chết tại hiện trường.Lopez cho biết nhân viên bảo vệ là một người đàn ông ở độ tuổi 40 và xác nhận rằng vụ hành hung được cho là có liên quan đến bên thứ ba chứ không phải nhân viên bảo vệ. Người bảo vệ đã bị thẩm vấn, nhưng không bị bắt hoặc bị buộc tội. Tờ LA Times đưa tin, người bị Lara cáo buộc hành hung đã phải nhập viện vì vết thương.⚪ ---- Quận Cam: Hôm thứ Hai, một người đàn ông bị cáo buộc tội giết mẹ mình ở Quận Cam đã ra đầu thú với cảnh sát và bị bắt giữ. Hồ sơ tòa án cho biết Richard Towers, 50 tuổi, bị truy tố vào ngày 7 tháng 2 về tội giết người và ngược đãi người cao tuổi phụ thuộc với mức án tăng cường vì gây thương tích nghiêm trọng cho một nạn nhân lớn tuổi. Đơn kiện hình sự cho biết Towers bị buộc tội giết cụ bà Shirley Towers, 82 tuổi, hồi tháng 1.Cảnh sát Santa Ana cho biết họ được gọi đến một bệnh viện địa phương vào ngày 15 tháng 1 liên quan đến một trường hợp nghi ngờ lạm dụng người cao tuổi. Cụ bà Shirley Towers được đưa đến khi bất tỉnh và có nhiều vết thương ở chân. Cụ bà đã chết tại bệnh viện vào ngày 25/1. Lệnh bắt giữ đã được ban hành ngay sau đó đối với Richard Towers. Cư dân biết về vụ này xin gọi Thám tử M. Thomas (714) 245-8346, hoặc OC Crime Stoppers: 1-855-TIP-OCCS.⚪ ---- Quận Cam: Một cậu thiếu niên và một phụ nữ trẻ đã được đưa đến bệnh viện sau khi một chiếc phi cơ nhỏ lao xuống đường băng tại phi trường John Wayne vào sáng Chủ nhật. Cục Hàng không Liên bang cho biết, tai nạn được báo cáo vào khoảng 10:40 giờ sáng, khi một chiếc Harmony LSA một động cơ hạ cánh ngắn ở đầu phía đông bắc của đường băng và lao ra ngoài.Cứu hỏa Quận Cam cho biết một người đã được cứu hỏa đưa ra khỏi phi cơ trong khi một người khác đã tự mình trèo ra được. Những người trên phi cơ – một cậu bé 16 tuổi và một phụ nữ 20 tuổi – đã phải nhập viện. Tình trạng của họ không được biết lúc này. Hiện chưa rõ ai là người lái phi cơ.⚪ ----Theo VnExpress. Bến thuyền, chùa Thiên Trù, động Hương Tích... đều đông nghịt khách đổ về trước ngày khai hội chùa Hương. Từ mùng 2 Tết Giáp Thìn (tức ngày 11/2), Khu du lịch quốc gia Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội mở cửa bán vé đón khách vãn cảnh. Theo thống kê của Ban quản lý khu di tích, ba ngày qua, nơi này đón khoảng 80.000 khách, riêng mùng 5 Tết đón gần 40.000 người. Dự kiến ngày khai hội (mùng 6 Tết) đón khoảng 30.000 khách. Riêng các ngày 29, 30 tháng Chạp và mùng 1 Tết, Ban quản lý cho du khách vào cửa tự do, không bán vé. Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay có nhiều điểm mới như giao cho Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch chùa Hương chở du khách đi hội với khoảng 3.800 chiếc đò.⚪ ----Theo Báo Đời Sống Pháp Luật. TP. HCM: Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, khách tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ… ước đạt khoảng 1,8 triệu lượt, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đến TP. HCM trong dịp Tết Nguyên đán 2024 ước đạt khoảng 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ước đạt khoảng 6.550 tỷ đồng (gần 269 triệu USD), tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Chen chân ở Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ, Sài Gòn

.

Hà Nội: Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8/2 đến hết ngày 14/2, tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Thủ đô Hà Nội ước đón 653.000 lượt khách, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch đạt 2.350 tỷ đồng (gần 97 triệu USD), tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Rồng Hà Nội nằm bên Hồ Gươm.

.

Đà Nẵng: Sở Du lịch TP Đà Nẵng công bố: Tổng lượng khách tham quan, du lịch TP Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ước đạt khoảng 402.000 lượt, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 177 ngàn lượt. Tổng thu du lịch ước đạt khoảng 1.580 tỷ đồng (65 triệu USD).

Hình trên: Rồng Đà Nẵng khạc lửa, phun khói. (Photo: YouTube)

.

⚪ ---- HỎI 1: Có tới 48% người Cộng Hòa nói California không có chất Mỹ?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Sự chia rẽ chính trị ngày càng trở nên tồi tệ hơn và chúng ta có thể đã đạt đến mức một bên không còn coi bên kia là đồng hương của mình nữa. Kết quả khảo sát của Los Angeles Times công bố hôm thứ Ba cho thấy 48% đảng viên Đảng Cộng hòa được thăm dò tin rằng California “không thực sự là của Mỹ”.

.

Hơn 1.000 người trưởng thành đã được công ty Leger của Canada khảo sát và Phó chủ tịch điều hành Christian Bourque lưu ý rằng “nếu bạn là một người Mỹ bảo thủ hơn, về cơ bản bạn không thích California. Ông nói thêm: “Tất nhiên, tất cả chúng tôi đều mong đợi điều đó, nhưng sự khác biệt thực sự khá đáng chú ý”.

.

Hai phần ba đảng viên Đảng Cộng hòa cũng cho biết tác động của tiểu bang California đối với đất nước là hoàn toàn tiêu cực, phản ánh sự chỉ trích trên diện rộng đối với California cũng như các chính sách tự do nói chung của các chính trị gia và giới truyền thông bảo thủ.

Chi tiết:

https://ktla.com/news/local-news/lat-survey-half-of-republicans-believe-california-not-really-american/

.

⚪ ---- HỎI 2: Có tới 93% dân Mỹ không tin kỹ thuật xe tự lái?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới, người Mỹ có một số lo ngại về công nghệ xe tự lái - 93% trong số họ lo ngại như vậy. Ý tưởng về xe tự lái đã bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng khi Tesla bị buộc phải thực hiện một đợt thu hồi cấp cao đối với các hệ thống mà hãng gọi là Tự lái hoàn toàn và Tự động lái vào năm ngoái.

.

Đó là kết quả của một cuộc khảo sát mới từ Forbes Legal, phỏng vấn 2.000 người Mỹ “để hiểu rõ hơn về thái độ đối với xe tự lái”. Nhiều nhà sản xuất xe hơi đang nghiên cứu cách chế tạo những chiếc xe tự lái. Nhưng ngày nay không ai cung cấp một hệ thống như vậy.

Chi tiết:

https://www.marketwatch.com/story/most-americans-mistrust-self-driving-technology-survey-finds-though-some-see-potential-a4910b95

.

.